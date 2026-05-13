Alles wat je nodig hebt om endpoints te beheren, beveiligen en ondersteunen
Ontdek de functies en mogelijkheden die je helpen om operaties te automatiseren, de beveiliging en compliance te behouden, en endpoints op grote schaal te beheren.
Patch voor besturingssystemen en software van derden
Bescherm tegen kwetsbaarheden door updates voor besturingssystemen en software van derden te automatiseren en meer controle te hebben over geïmplementeerde versies.
AI-aangedreven CVE-inzichten
Identificeer snel risico's, beoordeel de impact en prioriteer kwetsbaarheden met AI-aangedreven CVE-samenvattingen (Common vulnerabilities and exposures) en aanbevolen herstelacties.
Beleidskader
Pas beleid aan en handhaaf het op verschillende endpoints voor compliance en het beschermen van netwerken.
Proactieve alerts en herstel
Identificeer en los problemen snel op met realtime alerts en geautomatiseerde oplossingen via slimme acties.
Dashboard Insights
Hou toezicht op de status van endpoints, patches en compliance middels een gecentraliseerd dashboard met bruikbare inzichten en gedetailleerde logs.
Scripts en taken
Voer massa-acties uit zoals remote commands, scripting, bestandsoverdracht, herstarten van het systeem en Windows-updates voor meerdere endpoints.
Background Actions
Krijg toegang tot systeemtools zoals taakbeheer, register-editor, apparaatbeheer, servicemanager en remote commands zonder de eindgebruiker te storen.
Inventory rapportage
Krijg toegang tot gedetailleerde rapporten over de systeem-, hardware- en software-inventaris voor verbeterde zichtbaarheid, auditing en compliance.
Endpoint Security Dashboard
Centraliseer endpoint-protectie met realtime threat-detectie geautomatiseerde respons, antivirusbeheer voor Splashtop AV en meer.
Bedien uw managed devices op afstand
Krijg direct op afstand toegang tot Windows-, Mac- en Linux-machines vanaf elk apparaat, met of zonder aanwezigheid van eindgebruikers.
Endpoint Configuration (Preview)
Pas belangrijke security- en netwerkinstellingen toe voor Windows en MacOS-systemen, zoals voor wachtwoorden, wifi, firewall, schijf-encryptie en meer, om configuratieverschillen te verminderen.
EDR-integraties
Rol EDR-sensoren uit, haal detecties naar boven en monitor de endpointdekking direct vanuit uw Splashtop-console, waardoor het inzicht in uw security wordt uitgebreid in dagelijkse IT-workflows.
Maak verder eenheid met add-ons
Autonoom Eindpuntbeheer (Enterprise)
Versterk controle en beheersbaarheid met enkele aanmelding, verbeterde toegangscontroles en geavanceerde mogelijkheden voor externe toegang.
On-Demand support
Ondersteun gebruikers via beheerde, onbeheerde en mobiele apparaten met on-demand remote support. Verbeter probleemoplossing met servicedesk-workflows en augmented reality (AR) voor visuele begeleiding in real-time, zodat problemen sneller en efficiënter kunnen worden opgelost.
Licenties voor Eindgebruikers Thuiswerken
Stel eindgebruikers in staat om op afstand te werken met snelle en veilige externe toegang tot computers die door jou worden beheerd
Endpoint-beveiliging
Breid AEM uit met endpoint-beveiligingsmogelijkheden om apparaten te beschermen tegen moderne bedreigingen. Bied gelaagde bescherming met Splashtop AV, EDR en MDR, met oplossingen van toonaangevende leveranciers zoals Bitdefender, SentinelOne en CrowdStrike.