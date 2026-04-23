Privacybeleid - Splashtop AEM
Deze overeenkomst kan in verschillende talen worden vertaald. In geval van tegenstrijdigheden of inconsistenties tussen de Engelse versie en een vertaling daarvan, prevaleert de Engelse versie.
Dit is een wereldwijde Privacyverklaring. Bepaalde secties zijn mogelijk alleen van toepassing op jou als je je in bepaalde delen van de wereld bevindt, zoals de EU of Californië.
1. Inleiding
Dit Privacybeleid (“Beleid”) beschrijft de inzet van Splashtop Inc. (“Splashtop”) om de privacy te beschermen van individuen die onze Websites bezoeken en die zich registreren om de producten en Diensten (zoals hieronder gedefinieerd) te gebruiken die wij voor abonnementen aanbieden (“Abonnee”). Voor de doeleinden van dit Beleid verwijst de term "Websites" gezamenlijk naar www.splashtop.com evenals naar andere websites die worden beheerd door Splashtop en/of zijn filialen die een link naar dit Beleid bevatten.
Bij Splashtop streven we ernaar om transparant te zijn over hoe je persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt en/of gedeeld. Het doel van dit beleid is om je te informeren over de soorten persoonlijke informatie die we van je kunnen verzamelen en hoe die informatie zal worden gebruikt. Splashtop verzamelt bepaalde persoonlijke informatie via zijn websites en zijn familie van producten en/of gerelateerde diensten (elk een "Service" of de "Services"). Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in dit Beleid, zal Splashtop uw informatie niet op een andere manier of voor een ander doel gebruiken.
Als je gegevens worden beheerst door de EU-gegevensbeschermingswet, is de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonlijke gegevens Splashtop B.V., met haar statutaire zetel in (1019 GM) Amsterdam, Nederland, aan de Piet Heinkade 135.
Als je gegevens worden beheerst door de Britse gegevensbeschermingswet, is de Verwerkingsverantwoordelijke Splashtop, Inc. Onze Britse vertegenwoordiger is MyEDPO UK Limited, je kunt contact opnemen met onze Britse vertegenwoordiger via info@myedpo.com
Als je vragen of wensen hebt met betrekking tot je persoonlijke gegevens of onze privacypraktijken, kun je contact met ons opnemen via privacy@splashtop.com.
2. Reikwijdte van Dit Beleid
In dit beleid betekent persoonlijke informatie informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer of locatiegegevens. Het gebruik van informatie die via onze diensten is verzameld, is beperkt tot het doel van het leveren van de diensten waarvoor de abonnee zich heeft aangemeld.
Onze websites kunnen links bevatten naar andere websites en de informatiepraktijken en de inhoud van dergelijke andere websites worden beheerst door de privacyverklaringen van die andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van dergelijke andere websites en we raden je aan om de privacyverklaringen van die andere websites te bekijken om hun informatiepraktijken te begrijpen.
In bepaalde gevallen kunnen we je persoonlijke informatie verwerken als een Verwerker of Dienstverlener namens onze klantabonnees. Als je een individu bent dat interactie heeft met een Abonnee terwijl je onze Services gebruikt (zoals een klant van een van onze Abonnees die bijvoorbeeld een Managed Service Provider of een IT-ondersteuningstechnicus is) en je wilt je contactinformatie wijzigen of niet langer gecontacteerd wilt worden door een van onze Abonnees die onze Services gebruiken, neem dan direct contact op met de Abonnee waarmee je interactie hebt.
3. Updates van het Privacybeleid
Vanwege de snel veranderende aard van het internet, kan het nodig zijn om dit beleid van tijd tot tijd bij te werken. Als dat het geval is, zullen we het bijgewerkte Privacybeleid op onze Websites plaatsen op https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy. We kunnen ook geregistreerde gebruikers van de Websites e-mailmeldingen sturen om hen op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in het Beleid.
4. Welke Informatie We Van U Verzamelen op onze Websites
Bij het bezoeken van onze websites, krijg je mogelijk de optie om een serviceregistratie in te vullen, een enquête of ander formulier dat persoonlijk identificeerbare informatie kan bevatten, zoals gebruikersidentificatienaam, een e-mailadres, en/of andere informatie die je vrijwillig met je communicatie naar ons verzendt.
Bovendien kan uw browser, wanneer u een Splashtop-webpagina bezoekt, bepaalde informatie naar onze server sturen, die wij registreren. Deze informatie kan de URL van de verwijzende webpagina, je browser, OS-type bevatten, evenals de hieronder vermelde informatie:
Cookies en andere trackingtechnologieën:
Wij en onze geautoriseerde partners kunnen cookies en andere technologieën voor het verzamelen van informatie op je browser plaatsen. Deze technologieën verschaffen ons persoonlijke informatie, waaronder informatie over apparaten en netwerken die je gebruikt om toegang te krijgen tot onze websites, en andere informatie over je interacties met onze websites. Voor gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies op de Websites, lees en bekijk ons Cookiebeleid dat te vinden is op https://www.splashtop.com/legal/cookie-policy. Als je in de EU of het VK bent, worden cookies pas geplaatst nadat je akkoord bent gegaan met hun plaatsing. Je kunt op elk moment cookies uitschakelen of blokkeren.
We werken samen met derden om ons adverteren op andere sites te beheren. Onze derde partij partners kunnen ook technologieën zoals cookies gebruiken om informatie te verzamelen over je activiteiten op onze Websites en andere sites om advertenties voor te stellen op basis van je browse-activiteiten en interesses. Als je niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt voor het tonen van op interesses gebaseerde advertenties, kun je je afmelden door te klikken op https://preferences-mgr.truste.com .(of als je je in de Europese Unie bevindt, kun je instemmen met het gebruik van cookies door te klikken ).
We kunnen webbakens, tags en scripts gebruiken op onze websites of in e-mails die we naar je sturen. Deze helpen ons bij het leveren van cookies, het tellen van bezoeken aan onze websites, het begrijpen van gebruik en campagneresultaten en het bepalen of een e-mail is geopend en erop is gereageerd. We kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën van onze externe dienstverleners, zowel individueel als in geaggregeerde vorm. Als je in de Europese Unie of het VK bent gevestigd, zullen we dergelijke technologieën alleen gebruiken als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik ervan.
We kunnen Local Storage Objects (“LSO’s”) zoals HTML5 gebruiken om inhoudsinformatie en voorkeuren op te slaan. Verschillende browsers kunnen hun eigen beheertools bieden voor het verwijderen van HTML5 LSO's. Derden met wie we samenwerken om bepaalde functies op onze websites te bieden of om advertenties weer te geven op basis van uw webbrowseactiviteit gebruiken LSO's zoals HTML5 om informatie te verzamelen en op te slaan. Voor meer informatie over het beheren van Flash LSO's, bezoekt u https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.
Logs:
Zoals bij de meeste websites en diensten die via het internet worden geleverd, verzamelen we bepaalde informatie en slaan we deze op in logbestanden wanneer je interactie hebt met onze Websites en Diensten. Deze informatie omvat internetprotocol (IP) adressen evenals browsertype, internetprovider, URL's van verwijzende/exitpagina's, besturingssysteem, datum/tijdstempel, informatie waar je naar zoekt, lokale en taalvoorkeuren, identificatienummers die aan je apparaten zijn gekoppeld, je mobiele provider en systeemconfiguratie-informatie. Af en toe koppelen we persoonlijke informatie aan informatie die in onze logbestanden is verzameld, indien nodig om onze websites en diensten te verbeteren. In dat geval zouden we de gecombineerde informatie behandelen in overeenstemming met dit beleid. Splashtop heeft deze informatie nodig om de Website en Diensten zo optimaal mogelijk te laten werken (bijvoorbeeld om inhoud correct weer te geven en de Website en Diensten veilig te houden), de verwerking van deze persoonsgegevens is daarom noodzakelijk voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die door Splashtop worden nagestreefd en worden 1 jaar bewaard.
Analytics:
We verzamelen analytische informatie wanneer je de websites gebruikt om ons te helpen deze te verbeteren. We kunnen ook anonieme gegevens over je acties op onze websites delen met externe dienstverleners van analytische diensten.
We gebruiken ook mobiele analysetools om ons beter te laten begrijpen hoe onze mobiele applicatie op jouw apparaat functioneert. Deze software kan informatie vastleggen zoals hoe vaak je de mobiele applicatie gebruikt, de gebeurtenissen die plaatsvinden binnen de mobiele applicatie, geaggregeerd gebruik, prestatiegegevens en waar de mobiele applicatie vandaan is gedownload. We koppelen de informatie die we opslaan binnen de analysetools niet aan enige persoonlijk identificeerbare informatie die je binnen de mobiele applicatie indient. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die Splashtop nastreeft, om diensten te verbeteren en zal niet langer dan 2 jaar worden bewaard.
5. Welke informatie we van je verzamelen als je solliciteert naar een baan bij ons
Als je solliciteert naar een functie bij Splashtop, geef je je persoonlijke gegevens zoals je voor- en achternaam, volledig adres, e-mailadres, telefoonnummer en je CV en andere bijlagen bij je sollicitatie. Splashtop gebruikt deze informatie om je aanvraag te beoordelen en erop te reageren. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om een contract aan te gaan waarbij jij partij bent en voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die Splashtop nastreeft, namelijk werving. Splashtop bewaart je persoonsgegevens 4 weken na afwijzing of, met jouw toestemming, voor een periode van 2 jaar.
6. Informatie die we verzamelen van abonnees via onze diensten Account- en registratie-informatie:
We vragen en kunnen persoonlijke informatie over jou verzamelen, zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en creditcardinformatie, evenals bepaalde gerelateerde informatie zoals je bedrijfsnaam en websitenamen, wanneer je je registreert voor een account om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een of meer van onze Diensten (een "Account"). We vragen ook om persoonlijke informatie zoals een e-mailadres en een naam of alias van elke persoon die je autoriseert om in te loggen en onze Services te gebruiken in verband met jouw Account.
Als u zich aanmeldt voor een gratis proefaccount, bent u niet verplicht om uw creditcardgegevens in te voeren, tenzij en totdat u besluit door te gaan met een betaald abonnement op onze Diensten. Een derde partij wordt gebruikt om de verwerking van creditcards te beheren. Deze tussenpersoon mag je factuurinformatie niet opslaan, bewaren of gebruiken voor enig ander doel dan het verwerken van creditcardbetalingen namens ons.
We verwijzen naar alle hierboven beschreven informatie als "Accountinformatie" voor de doeleinden van dit beleid. De verwerking van je Accountinformatie in deze context is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij je partij bent in verband met het gebruik van onze dienst. Je kunt je niet registreren voor een account en gebruikmaken van onze diensten zonder ons deze persoonlijke gegevens te verstrekken. Behalve voor financiële gegevens zoals je naam, factuur- en verzendadres, factuurgegevens en/of overeenkomsten tussen jou en Splashtop (“Financiële Gegevens”), wordt je Accountinformatie opgeslagen zolang je een account hebt en wordt deze verwijderd door contact op te nemen met privacy@splashtop.com. Splashtop heeft een wettelijke verplichting om financiële gegevens gedurende een periode van 7 jaar vanaf de datum van de factuurtransactie te bewaren.
Andere Inzendingen:
We vragen en kunnen persoonlijke informatie van je verzamelen wanneer je webformulieren op onze Websites indient of wanneer je interactieve functies van de Websites gebruikt, waaronder deelname aan enquêtes, wedstrijden, promoties, sweepstakes, programma's (inclusief reseller-, doorverwijzings-, bèta- en vroege toegang programma-aanvragen), het aanvragen van klantenondersteuning, of anderszins met ons communiceert. De verwerking van persoonlijke informatie is noodzakelijk voor de legitieme belangen die Splashtop nastreeft, om met jou te communiceren. Je persoonlijke gegevens worden opgeslagen voor een periode van een maand na het beantwoorden van je bericht, het oplossen van je probleem of het einde van de enquête, wedstrijd, promotie, sweepstake of programma.
Nieuwsbrieven:
Als je je hebt aangemeld voor Splashtop's nieuwsbrieven, sturen we je informatie over de ontwikkeling van onze diensten. Als je op enig moment geen e-mails van Splashtop meer wilt ontvangen, kun je je afmelden door de opt-out optie te gebruiken die in elke e-mail die we je sturen wordt aangeboden. Je kunt je ook afmelden door een e-mail te sturen naar privacy@splashtop.com. Om je te abonneren, moet je ons je e-mailadres geven. We verwerken deze persoonlijke informatie op basis van uw toestemming, die u op elk moment kunt intrekken door u uit te schrijven. We bewaren je e-mailadres en de gegevens die aantonen dat je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief zolang je bent geabonneerd op de nieuwsbrief en niet langer dan 1 jaar nadat je je hebt afgemeld.
Deelnemer Informatie:
We vragen en kunnen persoonlijke informatie verzamelen zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wanneer u zich registreert voor of deelneemt aan een gesponsord evenement of andere evenementen waaraan een lid van het Splashtop-team deelneemt. De verwerking van je persoonlijke gegevens is daarom noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij je partij bent. Je kunt je niet registreren voor een evenement zonder ons deze persoonlijke gegevens te verstrekken. Je persoonlijke informatie wordt verwijderd in overeenstemming met de Nieuwsbrieven-sectie van dit beleid.
Desktop software en mobiele applicatie:
Wanneer je onze Diensten downloadt, installeert en gebruikt, verzamelen we de volgende informatie: (a) Apparaatinformatie inclusief apparaatsnamen, het type apparaat dat je gebruikt, het IP-adres en MAC-adres, en de versie van het besturingssysteem en (b) Sessie-informatie inclusief sessie starttijd, eindtijd, snelheid van toegang tot Splashtop-servers in verschillende regio's, onze desktopsoftware of mobiele applicatie crashdumps, of foutlogboeken. Splashtop heeft deze informatie nodig om de Services zo optimaal mogelijk te laten werken (bijvoorbeeld om inhoud correct weer te geven en de Services veilig te houden), de verwerking van deze persoonsgegevens is daarom noodzakelijk om onze overeenkomst met jou uit te voeren en kan worden overgedragen aan de klant of worden verwijderd door contact op te nemen met privacy@splashtop.com.
7. Informatie die we uit andere bronnen verzamelen
Social Media Widgets:
De Websites kunnen sociale media-functies bevatten, zoals de Facebook Like-knop, en widgets, zoals de Share This-knop of interactieve mini-programma's die op onze Websites draaien. Deze functies kunnen je internetprotocoladres verzamelen, welke pagina je bezoekt op de websites, en kunnen een cookie instellen om de functie goed te laten werken. Social media-functies en widgets worden ofwel gehost door een derde partij of direct op de websites gehost. Je interacties met deze functies worden beheerst door de privacyverklaring van de bedrijven die ze aanbieden. Als je persoonlijke informatie wordt beheerst door EU- of VK-gegevensbeschermingswetten, zal Splashtop dergelijke gegevensverwerking alleen toestaan als je toestemming hebt gegeven voor cookies (zie sectie 4 hierboven).
Informatie van diensten van derden:
We kunnen ook andere informatie verkrijgen, inclusief persoonlijke informatie, van derden. Bijvoorbeeld, we kunnen toegang hebben tot apparaatinformatie van een derde partij RMM (remote monitoring and management) dienst die integreert met onze diensten. Elke toegang die we mogelijk hebben tot dergelijke informatie van een derde partij RMM-service is in overeenstemming met de autorisatieprocedures die door die service zijn bepaald. Je moet je privacy-instellingen op deze diensten van derden controleren om te begrijpen en te wijzigen welke informatie naar ons wordt verzonden via deze diensten.
8. Hoe we je persoonlijke informatie gebruiken
Algemeen gebruik:
We gebruiken de informatie die we over je verzamelen (inclusief persoonlijke informatie, voor zover van toepassing) voor verschillende doeleinden, waaronder (a) het leveren, exploiteren, onderhouden, verbeteren en promoten van de Services; (b) je in staat stellen toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Services; (c) het verwerken en voltooien van transacties, en je gerelateerde informatie sturen, inclusief aankoopbevestigingen en facturen; (d) het verzenden van transactionele berichten, inclusief reacties op je opmerkingen, vragen en verzoeken; klantenservice en ondersteuning bieden; en je technische kennisgevingen, updates, beveiligingswaarschuwingen en ondersteunings- en administratieve berichten sturen; (e) het verzenden van promotionele communicatie, zoals het verstrekken van informatie over producten en diensten, functies, enquêtes, nieuwsbrieven, aanbiedingen, promoties, wedstrijden en evenementen; en ander nieuws of informatie over ons en onze partners verstrekken. Je kunt je afmelden voor het ontvangen van marketingcommunicatie van ons door contact met ons op te nemen via privacy@splashtop.com of door de afmeldinstructies te volgen die zijn opgenomen in onze marketingcommunicatie; (f) het verwerken en leveren van wedstrijd- of sweepstakesinzendingen en beloningen; (g) trends, gebruik en activiteiten in verband met de websites en services monitoren en analyseren voor marketing- of advertentiedoeleinden; (h) frauduleuze transacties, ongeautoriseerde toegang tot de Services en andere illegale activiteiten onderzoeken en voorkomen; (i) de websites en services personaliseren, inclusief door functies of advertenties te bieden die aansluiten bij je interesses en voorkeuren; en (j) voor andere doeleinden waarvoor we je toestemming verkrijgen.
9. Juridische Basis voor Verwerking:
We verzamelen je persoonlijke informatie alleen als een of meer van de volgende situaties van toepassing zijn: (a) we hebben je toestemming om dit te doen, (b) we hebben de persoonlijke informatie nodig om een contract met je uit te voeren (bijv. om de diensten te leveren die je hebt aangevraagd), of (c) de verwerking is in ons of een derde partij's legitieme belangen (en niet overschaduwd door je gegevensbeschermingsbelangen of fundamentele rechten en vrijheden). In sommige gevallen kunnen we ook een wettelijke verplichting hebben om persoonlijke informatie van je te verzamelen, of kunnen we anderszins de persoonlijke informatie nodig hebben om je vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.
Waar we op je toestemming vertrouwen om de persoonlijke informatie te verwerken, heb je het recht om je toestemming op elk moment in te trekken of te weigeren. Houd er rekening mee dat dit de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking niet beïnvloedt. Als je je toestemming wilt intrekken of als je vragen hebt over of meer informatie nodig hebt over de rechtsgrond waarop we je persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op via privacy@splashtop.com.
10. Delen van Verzamelde Informatie
Derden Dienstverleners:
We delen informatie, inclusief persoonlijke informatie, met onze externe dienstverleners die we gebruiken voor het hosten en onderhouden van onze Websites, applicatieontwikkeling, back-up, opslag, betalingsverwerking, e-mailnotificatiedienst, analyses en andere diensten voor ons. Deze externe dienstverleners kunnen toegang hebben tot of uw persoonlijke informatie verwerken met het doel deze diensten voor ons te leveren. We staan onze externe dienstverleners niet toe om de persoonlijke informatie die we met hen delen te gebruiken voor hun marketingdoeleinden of voor enig ander doel dan in verband met de diensten die ze aan ons leveren.
Naleving van Wetten en Verzoeken van Wetshandhaving; Bescherming van Onze Rechten:
In bepaalde situaties kunnen we verplicht zijn om persoonlijke informatie bekend te maken als reactie op wettige verzoeken van openbare autoriteiten, inclusief om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten. We kunnen persoonlijke informatie openbaar maken om te reageren op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of juridische procedures, of om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of ons te verdedigen tegen juridische claims. We kunnen dergelijke informatie ook delen als we denken dat het nodig is om illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, vermoedelijke fraude, situaties die mogelijke bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon inhouden, schendingen van onze Servicevoorwaarden, beschikbaar op https://www.splashtop.com/terms/splashtop, of zoals anderszins wettelijk vereist.
Getuigenissen:
Van tijd tot tijd kunnen we getuigenissen op de Websites plaatsen die persoonlijke informatie kunnen bevatten. We verkrijgen uw toestemming om uw naam samen met uw getuigenis te plaatsen. Als je je getuigenis wilt bijwerken of verwijderen, kun je contact met ons opnemen via privacy@splashtop.com.
Splashtop Delen:
We kunnen informatie, inclusief persoonlijke informatie, delen met elk lid van het Splashtop-team. Bovendien kunnen we je persoonlijk identificeerbare informatie en/of geaggregeerde informatie delen met een moeder-, dochter- of zusterbedrijf in onze bedrijfsfamilie. We kunnen je persoonlijk identificeerbare informatie en/of geaggregeerde informatie overdragen aan een opvolgende entiteit bij een fusie, consolidatie of andere bedrijfsreorganisatie waarin Splashtop deelneemt of aan een koper van alle of vrijwel alle activa van Splashtop waarop de websites of de services betrekking hebben.
Met Jouw Toestemming:
We kunnen ook persoonlijke informatie delen met derden wanneer we je toestemming hebben om dit te doen.
11. Hoe Lang We Jouw Persoonlijke Informatie Bewaren
We bewaren je persoonlijke informatie zolang als nodig is om de in dit Beleid beschreven doeleinden te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is (zoals belasting-, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Wanneer we geen lopende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we deze ofwel verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen we uw persoonlijke informatie veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering automatisch is voltooid na een periode van 2 jaar.
Voor persoonlijke informatie die we verwerken namens onze Abonnees, zullen we dergelijke persoonlijke informatie bewaren in overeenstemming met de voorwaarden van onze overeenkomst met hen, onderhevig aan de toepasselijke wetgeving.
12. Je Privacyrechten
Op verzoek zullen we je informeren of we, of namens een derde partij, enige van je persoonlijke informatie bewaren of verwerken. Om deze informatie aan te vragen, neem contact met ons op via privacy@splashtop.com. Abonnees van onze diensten kunnen hun accountinformatie bijwerken of wijzigen door hun profiel of organisatierecord te bewerken of door contact op te nemen met support@splashtop.com voor meer gedetailleerde instructies. Om een verzoek in te dienen om persoonlijke informatie die door ons wordt bewaard aan u terug te geven of te verwijderen, stuur een e-mail naar privacy@splashtop.com. Verzoeken om toegang tot, wijziging of verwijdering van uw informatie worden binnen dertig (30) dagen afgehandeld.
Een persoon die toegang wil tot, of die onnauwkeurigheden wil corrigeren of aanpassen in, of persoonlijke informatie wil verwijderen die door ons namens een Abonnee is opgeslagen of verwerkt, moet zijn/haar vraag richten aan de Abonnee (de gegevensbeheerder). Bij ontvangst van een verzoek van een van onze abonnees om de gegevens te verwijderen, zullen we binnen dertig (30) dagen op hun verzoek reageren. We zullen persoonlijke informatie die we opslaan en verwerken namens onze Abonnees bewaren zolang als nodig is om de Diensten aan onze Abonnees te leveren. We zullen deze persoonlijke informatie bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.
De beveiliging van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons. We volgen algemeen geaccepteerde standaarden om de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt te beschermen, zowel tijdens de overdracht als zodra deze is ontvangen. Als je vragen hebt over de beveiliging van je persoonlijke informatie, kun je contact met ons opnemen via support@splashtop.com.
Als u een Abonnee bent of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt in verband met uw gebruik van onze Websites of Diensten, zullen we deze informatie op uw verzoek verwijderen, mits, ondanks een dergelijk verzoek, deze informatie kan worden bewaard zolang u een Account voor onze Diensten onderhoudt, of zolang nodig is om u onze Diensten te leveren, te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.
Aanvullende rechten voor EER en VK:
Als je uit bepaalde gebieden komt (zoals de Europese Economische Ruimte of "EER"), heb je mogelijk het recht om extra rechten uit te oefenen die beschikbaar zijn onder de toepasselijke wetten, waaronder:
Recht van Toegang: Je hebt het recht om informatie te verkrijgen over welke persoonlijke informatie we over jou verwerken.
Recht op rectificatie: Je hebt het recht om rectificatie te vragen van onjuiste persoonlijke informatie die op jou betrekking heeft.
Recht op verwijdering: In bepaalde omstandigheden kun je een breder recht hebben op verwijdering van persoonlijke informatie die we over je hebben – bijvoorbeeld als het niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor het oorspronkelijk is verzameld. Houd er echter rekening mee dat we bepaalde informatie mogelijk moeten bewaren voor administratieve doeleinden, om transacties te voltooien of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
Recht om bezwaar te maken tegen verwerking: Je hebt mogelijk het recht om te verzoeken dat Splashtop stopt met het verwerken van je persoonlijke informatie en/of stopt met het sturen van marketingcommunicatie.
Recht om verwerking te beperken: U kunt het recht hebben om te verzoeken dat we de verwerking van uw persoonlijke informatie in bepaalde omstandigheden beperken (bijvoorbeeld wanneer u gelooft dat de persoonlijke informatie die we over u hebben onjuist of onrechtmatig wordt bewaard).
Recht op gegevensoverdraagbaarheid: In bepaalde omstandigheden heb je het recht om je persoonlijke informatie in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat te ontvangen en te verzoeken dat wij de persoonlijke informatie zonder belemmering overdragen aan een andere gegevensbeheerder.
Recht om toestemming in te trekken: Wanneer de verwerking van je persoonlijke informatie is gebaseerd op je toestemming, heb je het recht om je toestemming op elk moment in te trekken. In dat geval zullen we onmiddellijk stoppen met het verwerken van je gegevens.
Als je dergelijke rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via privacy@splashtop.com . We zullen je verzoek in overweging nemen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Om je privacy en veiligheid te beschermen, kunnen we stappen ondernemen om je identiteit te verifiëren voordat we aan het verzoek voldoen. Deze rechten zijn mogelijk niet uitoefenbaar wanneer ze in strijd zijn met de rechten van Splashtop, Splashtop-medewerkers en klanten, of anderen, inclusief maar niet beperkt tot bepaalde eigendomsrechten, rechten op eerlijke procedures, vertrouwelijkheidsrechten, conflicterende privacyrechten.
We zullen zonder onnodige vertraging op je verzoek reageren en onder normale omstandigheden binnen 1 maand na ontvangst van je verzoek; echter, onze reactietijd kan met 2 extra maanden worden verlengd indien nodig, rekening houdend met de complexiteit van de zaak en het aantal lopende verzoeken. Als een verlenging van onze gebruikelijke reactietijd nodig is, zullen we je binnen 1 maand na ontvangst van je eerste verzoek op de hoogte stellen, samen met de reden(en) voor de vertraging.
Als we besluiten dat er geen actie zal worden ondernomen met betrekking tot uw verzoek, zullen we u hiervan zonder vertraging op de hoogte stellen, en uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van uw verzoek, samen met de reden(en) voor onze weigering om actie te ondernemen. In dat geval heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit en om een gerechtelijke remedie te zoeken.
Een individu dat toegang wil tot, of dat onnauwkeurigheden wil corrigeren of aanpassen in, of persoonlijke informatie wil verwijderen die door ons namens een Abonnee is opgeslagen of verwerkt, moet zijn/haar vraag richten aan de Abonnee (de gegevensbeheerder).
Aanvullende Rechten voor de Staat Californië:
De California Consumer Privacy Act ("de CCPA") is op 1 januari 2020 van kracht geworden. We zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy en het naleven van de CCPA. Als u een consument uit Californië bent, biedt de CCPA u specifieke rechten met betrekking tot uw Persoonlijke Informatie:
Categorieën van Verzamelde Persoonlijke Informatie: In de afgelopen 12 maanden hebben we de hieronder vermelde categorieën persoonlijke informatie verzameld. Let op dat niet alle categorieën van informatie van alle mensen worden verzameld.
Identificatoren, zoals naam, e-mailadressen, Internet Protocol-adres, accountnaam, of andere vergelijkbare contactinformatie-identificatoren
Categorieën van persoonlijke informatie beschreven in de California Customer Records-wet (California Civil Code Section 1798.80), inclusief naam, telefoonnummer, postadres, betalingsinformatie en, voor werkzoekenden, opleidings- en arbeidsverleden
Commerciële informatie, inclusief gegevens over productgebruik, gegevens van gekochte of overwogen producten of diensten, of koopgewoonten
Internet- en andere soortgelijke netwerkactiviteit, zoals browsegeschiedenis op onze websites of informatie over interactie met onze websites, e-mails of producten, gevolgtrekkingen - inclusief informatie over uw interesses, voorkeuren en favoriete merken en producten
Klantgegevens, factuuradres, creditcard- of betaalkaartinformatie,
Geolocatiegegevens
Professionele of werkgerelateerde informatie van consumenten en werkzoekenden, inclusief functietitel en zakelijke contactinformatie
Jouw Rechten: Onder de CCPA hebben consumenten in Californië de volgende rechten: Recht om toegang te vragen tot de specifieke stukken persoonlijke informatie die we in de afgelopen 12 maanden over hen hebben verzameld. Je kunt ook aanvullende details opvragen over onze informatiepraktijken, inclusief de categorieën van persoonlijke informatie die we over jou hebben verzameld, de categorieën van bronnen van dergelijke verzameling, het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen van persoonlijke informatie, de categorieën van derden met wie we jouw persoonlijke informatie delen, de categorieën van persoonlijke informatie die we in de afgelopen 12 maanden over jou hebben bekendgemaakt; Recht om rectificatie en verwijdering van jouw persoonlijke informatie te verzoeken (onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen);
Recht om bezwaar te maken tegen verwerking;
Recht op gegevensoverdraagbaarheid;
Je kunt je afmelden voor de verkoop van je persoonlijke informatie en gedragsprofilering, inclusief geautomatiseerde besluitvorming.
Als je ervoor kiest om je rechten onder de CCPA uit te oefenen, zal Splashtop je niet discrimineren en zul je dezelfde toegang tot en prijzen voor de Diensten blijven ontvangen als iemand die ervoor heeft gekozen zijn rechten onder de CCPA niet uit te oefenen.
Consumenten in Californië kunnen redelijke rechtenverzoeken kosteloos indienen door een verzoek te sturen via de e-mail- en postcontactopties onderaan dit privacybeleid. Je verzoek moet voldoende informatie bevatten die ons in staat stelt om redelijkerwijs te verifiëren dat jij de persoon bent over wie we persoonlijke informatie hebben verzameld, wat je e-mailadres, naam en Splashtop account e-mailadres kan omvatten (wat alleen vereist is als je al een account bij ons hebt). Binnen 45 dagen na ontvangst van een levensvatbaar verzoek zal Splashtop de vereisten van het verzoek voltooien en alle relevante documentatie indienen die nodig is om de voltooiing aan de aanvrager te bevestigen. Indien redelijkerwijs noodzakelijk om een verzoek te voltooien, zal een verlenging van 45 dagen worden toegevoegd na het verstrekken van de verzoeker een kennisgeving van verlenging.
Verkoop en Delen van Persoonlijke Informatie: We verkopen geen van je persoonlijke gegevens aan derden in de gewone zin van het woord 'verkopen'. We delen echter je persoonlijke informatie voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden uiteengezet met onze goedgekeurde verwerkers. We gebruiken ook website-analyse diensten die persoonlijke informatie kunnen verwerken die een 'verkoop' kan vormen onder CCPA. Je kunt daar op elk moment voor kiezen door cookies op onze website te blokkeren. Raadpleeg onze subverwerkerlijst voor meer informatie.
Verdere openbaarmakingen: Voor verdere openbaarmakingen met betrekking tot je persoonlijke informatie, zoals vereist door de CCPA, verwijzen we naar de rest van dit privacybeleid. Je kunt informatie vinden over de zakelijke en commerciële doeleinden waarvoor we je persoonlijke informatie verzamelen, de bronnen waaruit we persoonlijke gegevens verzamelen, en informatie over de categorieën van derden aan wie we je persoonlijke informatie bekendmaken, evenals informatie over welke categorieën van persoonlijke informatie worden bekendgemaakt.
13. Internationale overdracht van verzamelde informatie
Splashtop is een wereldwijd bedrijf gevestigd in de VS. Om onze wereldwijde operaties te vergemakkelijken, evenals om je de Diensten te bieden waarop je bent geabonneerd, kunnen we dergelijke persoonlijke informatie over de hele wereld overdragen en openen, inclusief vanuit andere landen waar Splashtop actief is voor de doeleinden die in dit Beleid worden beschreven. We kunnen uw persoonlijke informatie ook overdragen aan onze derde partij verwerkers, die zich in een ander land dan u kunnen bevinden. Dergelijke landen kunnen wetten hebben die anders zijn, en mogelijk niet zo beschermend, als de wetten van je eigen land. Splashtop heeft een gegevensverwerkingsovereenkomst (“DPA”) ondertekend met onze derde partij verwerkers als contractuele waarborg om ervoor te zorgen dat gelijkwaardige verplichtingen als die van Splashtop worden nagekomen. Sommige van onze dienstverleners zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), waaronder de Verenigde Staten, Taiwan en China. Om te voldoen aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot internationale gegevensoverdracht, mogen dienstverleners buiten de EER uw persoonlijke gegevens alleen verwerken in overeenstemming met een contract dat is gesloten tussen Splashtop en de dienstverlener, waarin de Standaard Contractuele Clausules van de Europese Commissie zijn opgenomen, die ervoor zorgen dat er adequate gegevensbeschermingsmaatregelen zijn getroffen (Artikel 46.1(c) AVG), of als een andere waarborg voor internationale overdracht zoals beschreven in AVG Hoofdstuk V van toepassing is. Voor meer informatie over waar en hoe het relevante document kan worden geraadpleegd of verkregen, neem dan contact met ons op.
14. Privacy van Kinderen
We erkennen de privacybelangen van kinderen en we moedigen ouders en voogden aan om een actieve rol te spelen in de online activiteiten en interesses van hun kinderen. De websites zijn niet bedoeld voor kinderen onder de 13 jaar. We richten onze diensten of de Websites niet op kinderen onder de 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de 13 jaar. Als je erachter komt dat we persoonlijke informatie van kinderen onder de 13 jaar verwerken, neem dan contact met ons op en we zullen dergelijke gegevens zo snel mogelijk verwijderen.
15. Links naar Derde Partij Sites
De websites kunnen links bieden naar andere websites of bronnen waarover we geen controle hebben (“Externe Websites”). Dergelijke links vormen geen goedkeuring door Splashtop van die Externe Websites. Je erkent dat we deze links alleen voor jouw gemak aanbieden. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke externe websites. Uw gebruik van Externe Websites is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid die op die Externe Websites te vinden zijn.
16. Beveiliging
De veiligheid van je persoonlijke informatie is belangrijk voor ons. We volgen algemeen geaccepteerde normen om de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt te beschermen, zowel tijdens de overdracht als zodra deze is ontvangen. We gebruiken procedurele en technologische maatregelen, in overeenstemming met de gangbare praktijken in de industrie, om je persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen. Dergelijke maatregelen zijn redelijk ontworpen om je persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We gebruiken firewalls, wachtwoordbeveiliging, encryptie, secure socket layer en nemen andere fysieke beveiligingsmaatregelen en plaatsen interne beperkingen op wie binnen Splashtop toegang mag hebben tot je gegevens om ongeautoriseerde toegang tot je persoonlijk identificeerbare informatie te helpen voorkomen. Je kunt hier meer details vinden over onze technische en organisatorische maatregelen: https://www.splashtop.com/security/practices/technical-and-organizational-measures.
Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan contact met ons op:
Per e-mail: privacy@splashtop.com
Per post: 10050 North Wolfe Road, Suite SW2-S260, Cupertino, CA 95014
Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt: 2 oktober 2023
