Autonomous Endpoint Management for Smarter IT Operations
Automatiseer routinematige IT-taken en zorg ervoor dat uw endpoints veilig, up-to-date en compliant zijn met realtime patching, zichtbaarheid en controle over alle endpoints.
Real-time patchbeheer als aanvulling op Intune en andere MDM's
Wacht niet op het volgende geplande onderhoudsmoment. Detecteer en verhelp zero-day-kwetsbaarheden onmiddellijk, met CVE-zichtbaarheid en volledige controle over het patchen van besturingssystemen en applicaties van derden. Dicht beveiligingslekken en dwing compliance in realtime af, voordat dreigingen veranderen in incidenten.
Verbeterde zichtbaarheid en controle
Krijg overzicht over ALLE endpoints via een dashboard met één venster, waardoor activa eenvoudig kunnen worden gevolgd, de status van de beveiliging kan worden bewaakt en de naleving van ISO/IEC 27001, SOC 2, GDPR, AVG, HIPAA, PCI en andere voorschriften kan worden gehandhaafd.
Uitgebreide endpointmonitoring en management
Maak het snel en eenvoudig om verspreide omgevingen te beheren met endpointbeleid, proactieve alert-, automatiserings- en hersteltools, samen met krachtige remote access tot elk bedrijfs- of BYOD-apparaat.
Toekomstbestendige IT
Versterk de beveiliging met AI-ondersteunde kwetsbaarheidsanalyse, aangepaste softwarepatching en proactief herstel. Optionele EDR- en MDR-services voegen een extra verdedigingslaag toe, waardoor IT-teams voorbereid blijven op veranderende dreigingen en systemen veilig en up-to-date kunnen houden.
Voordelen van Splashtop voor Autonomous Endpoint Management
Geconsolideerd platform voor alles wat met IT te maken heeft
Of u nu schaalt of vereenvoudigt, Splashtop combineert endpointmanagement, endpointsecurity en remote access voor beide: voor IT om support te bieden en voor eindgebruikers om vanuit huis te werken. Integreer met Active Directory, ticketing, ITSM en andere tools voor een naadloze gebruikerservaring.
Kosteneffectief en schaalbaar
Verlaag de operationele kosten met concurrerende prijzen, terwijl u IT-activiteiten opschaalt voor hybride teams, externe omgevingen en grote apparatenparken met meerdere besturingssystemen.
Betere beveiliging en beheerbaarheid
Profiteer van SSO-integratie, geavanceerde logboekregistratie en gedetailleerd toegangsbeheer om uw externe verbindingen te beveiligen en uw organisatie te beschermen tegen evoluerende dreigingen.
Ongeëvenaarde klantenservice
Het deskundige supportteam van Splashtop is 24/5 beschikbaar via telefoon, chat of e-mail om problemen snel op te lossen, uw externe verbindingen soepel te laten lopen en implementaties te optimaliseren. Reken op snelle antwoorden en proactieve begeleiding, zodat uw IT-omgeving veerkrachtig blijft en werknemers productief blijven.
Een onmisbare upgrade voor elke Splashtop -gebruiker
"Wat ik het leukst vind aan Splashtop Autonomous Endpoint Management is de krachtige combinatie van functies die een geweldige oplossing voor remote access veranderen in een volwaardig, proactief IT-beheerplatform dat zeer gebruiksvriendelijk en eenvoudig te implementeren is. De naadloze integratie met Splashtop Remote Support, in combinatie met geautomatiseerd patchbeheer, antivirusimplementatie en realtime monitoring, bespaart ons team veel tijd en moeite. Het stelt ons in staat om over te stappen van een reactief supportmodel naar een preventief model, zodat onze endpoints veilig zijn en onze activiteiten efficiënt zijn."
Ilan S.
CTO, CIO
Een krachtige combinatie van functies
"Splashtop Autonomous Endpoint Management lost de grote uitdaging op van het beheren en beveiligen van een verspreide endpointomgeving. Het heeft ons geholpen om van een reactief 'break-fix' supportmodel naar een proactief, geautomatiseerd model te gaan. Dit heeft het handmatige werk voor ons IT-team aanzienlijk verminderd door kritieke taken zoals patchbeheer en securityupdates te automatiseren. De belangrijkste voordelen zijn een grotere operationele efficiëntie, een verbeterde securityhouding en de mogelijkheid om problemen te voorkomen voordat ze gevolgen hebben voor onze gebruikers, terwijl onze kosten beheersbaar blijven."
Het Autonomous Endpoint Management is echt handig voor Splashtop Enterprise
"Ik ben al Splashtop Enterprise-klant. Wat ik het leukst vind, is dat Autonomous Endpoint Management is geïntegreerd in mijn huidige versie van Splashtop, zodat ik OS- en 3rd party software-patching vanuit dezelfde console kan doen. Ik ben ook blij met het Endpoint Security Overview-rapport, dat me op een eenvoudige manier de endpoints laat zien die risico lopen (uitgeschakelde endpointsecurity, aangetroffen dreigingen per endpoint, enz.)"
Geverifieerde gebruiker
Informatietechnologie en -diensten