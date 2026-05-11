Doorgaan naar de hoofdinhoud
Terug naar Splashtop
Splashtop20 years of trust
AanmeldenTest Gratis
+31 (0) 20 888 5115AanmeldenTest Gratis
A collage showing two men using digital devices, a laptop and a headset, connected by icons, overlaid with a dashboard displaying security and update statistics and a pie chart.

Autonomous Endpoint Management for Smarter IT Operations

Automatiseer routinematige IT-taken en zorg ervoor dat uw endpoints veilig, up-to-date en compliant zijn met realtime patching, zichtbaarheid en controle over alle endpoints.

Neem contact met ons opPlan een demo

Door uzelf gestuurde interactieve demo

Start de demo
SJC Servers Update interface showing scan and update schedule settings with daily and weekly options configured.

Real-time patchbeheer als aanvulling op Intune en andere MDM's

Wacht niet op het volgende geplande onderhoudsmoment. Detecteer en verhelp zero-day-kwetsbaarheden onmiddellijk, met CVE-zichtbaarheid en volledige controle over het patchen van besturingssystemen en applicaties van derden. Dicht beveiligingslekken en dwing compliance in realtime af, voordat dreigingen veranderen in incidenten.

Hands typing on a laptop keyboard.

Verbeterde zichtbaarheid en controle

Krijg overzicht over ALLE endpoints via een dashboard met één venster, waardoor activa eenvoudig kunnen worden gevolgd, de status van de beveiliging kan worden bewaakt en de naleving van ISO/IEC 27001, SOC 2, GDPR, AVG, HIPAA, PCI en andere voorschriften kan worden gehandhaafd.

Three endpoints: A laptop, a tablet, and a smartphone.

Uitgebreide endpointmonitoring en management

Maak het snel en eenvoudig om verspreide omgevingen te beheren met endpointbeleid, proactieve alert-, automatiserings- en hersteltools, samen met krachtige remote access tot elk bedrijfs- of BYOD-apparaat.

A man in a blue shirt sits in a dimly lit server room, focused on working with a laptop, with computer servers and cables visible in the background.

Toekomstbestendige IT

Versterk de beveiliging met AI-ondersteunde kwetsbaarheidsanalyse, aangepaste softwarepatching en proactief herstel. Optionele EDR- en MDR-services voegen een extra verdedigingslaag toe, waardoor IT-teams voorbereid blijven op veranderende dreigingen en systemen veilig en up-to-date kunnen houden.

Voordelen van Splashtop voor Autonomous Endpoint Management

A blue icon shows two curved lines merging upward into a single straight arrow pointing up, symbolizing merging or combining paths, on a light gray background.

Geconsolideerd platform voor alles wat met IT te maken heeft Copy

Of u nu schaalt of vereenvoudigt, Splashtop combineert endpointmanagement, endpointsecurity en remote access voor beide: voor IT om support te bieden en voor eindgebruikers om vanuit huis te werken. Integreer met Active Directory, ticketing, ITSM en andere tools voor een naadloze gebruikerservaring.

Cost Savings icon

Kosteneffectief en schaalbaar Copy

Verlaag de operationele kosten met concurrerende prijzen, terwijl u IT-activiteiten opschaalt voor hybride teams, externe omgevingen en grote apparatenparken met meerdere besturingssystemen.

A blue computer mouse cursor with three horizontal lines to its right, suggesting fast movement or acceleration, on a light gray background.

Betere beveiliging en beheerbaarheid Copy

Profiteer van SSO-integratie, geavanceerde logboekregistratie en gedetailleerd toegangsbeheer om uw externe verbindingen te beveiligen en uw organisatie te beschermen tegen evoluerende dreigingen.

Blue outline icon of a person’s head wearing a headset with a microphone, symbolizing customer support or a call center representative, on a light gray background.

Ongeëvenaarde klantenservice Copy

Het deskundige supportteam van Splashtop is 24/5 beschikbaar via telefoon, chat of e-mail om problemen snel op te lossen, uw externe verbindingen soepel te laten lopen en implementaties te optimaliseren. Reken op snelle antwoorden en proactieve begeleiding, zodat uw IT-omgeving veerkrachtig blijft en werknemers productief blijven.

Onverslaanbare prijs. Ongeëvenaarde prestaties!

Neem contact met ons opPlan een demo
The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

Een onmisbare upgrade voor elke Splashtop -gebruiker

"Wat ik het leukst vind aan Splashtop Autonomous Endpoint Management is de krachtige combinatie van functies die een geweldige oplossing voor remote access veranderen in een volwaardig, proactief IT-beheerplatform dat zeer gebruiksvriendelijk en eenvoudig te implementeren is. De naadloze integratie met Splashtop Remote Support, in combinatie met geautomatiseerd patchbeheer, antivirusimplementatie en realtime monitoring, bespaart ons team veel tijd en moeite. Het stelt ons in staat om over te stappen van een reactief supportmodel naar een preventief model, zodat onze endpoints veilig zijn en onze activiteiten efficiënt zijn."

Zie review
Author Placeholder Image

Ilan S.

CTO, CIO

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

Een krachtige combinatie van functies

"Splashtop Autonomous Endpoint Management lost de grote uitdaging op van het beheren en beveiligen van een verspreide endpointomgeving. Het heeft ons geholpen om van een reactief 'break-fix' supportmodel naar een proactief, geautomatiseerd model te gaan. Dit heeft het handmatige werk voor ons IT-team aanzienlijk verminderd door kritieke taken zoals patchbeheer en securityupdates te automatiseren. De belangrijkste voordelen zijn een grotere operationele efficiëntie, een verbeterde securityhouding en de mogelijkheid om problemen te voorkomen voordat ze gevolgen hebben voor onze gebruikers, terwijl onze kosten beheersbaar blijven."

Zie review
Author Placeholder Image

Ilan S.

CTO, CIO

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

Het Autonomous Endpoint Management is echt handig voor Splashtop Enterprise

"Ik ben al Splashtop Enterprise-klant. Wat ik het leukst vind, is dat Autonomous Endpoint Management is geïntegreerd in mijn huidige versie van Splashtop, zodat ik OS- en 3rd party software-patching vanuit dezelfde console kan doen. Ik ben ook blij met het Endpoint Security Overview-rapport, dat me op een eenvoudige manier de endpoints laat zien die risico lopen (uitgeschakelde endpointsecurity, aangetroffen dreigingen per endpoint, enz.)"

Zie review
Author Placeholder Image

Geverifieerde gebruiker

Informatietechnologie en -diensten