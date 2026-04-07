Endpoint Beveiliging met Splashtop
Houd uw endpoints veilig met krachtige, flexibele endpointprotectieoplossingen. Of je nu een next-gen antivirus, EDR of 24/7 beheerde verdediging nodig heeft, Splashtop verbindt u met de tools en expertise om cyberdreigingen voor te blijven.
Splashtop Antivirus
Splashtop Antivirus, powered by Bitdefender, biedt realtime bescherming tegen malware, ransomware, phishing en andere dreigingen voor Windows- en Mac-computers. Het is volledig geïntegreerd in uw Splashtop console voor eenvoudige implementatie en gecentraliseerd beheer. Beveilig uw endpoints voor slechts € 0,91 per endpoint per maand.
Endpointdetectie en -respons
Voor organisaties die behoefte hebben aan een beter overzicht, het opsporen van dreigingen en een snelle reactie, biedt Splashtop Endpoint Detection and Response (EDR) oplossingen van vertrouwde securityleiders.
U kunt nu de volgende EDR-platforms kopen via Splashtop:
BitDefender GravityZone EDR
SentinelOne Singularity Complete
CrowdStrike Falcon
U kunt uw verdediging ook versterken met Managed Detection and Response (MDR)-diensten van Bitdefender, SentinelOne of CrowdStrike. MDR combineert technologie met praktische beveiligingsexpertise om namens u bedreigingen te monitoren, detecteren en erop te reageren - 24/7/365.
Voordelen van Splashtop voor endpointsecurity
Gecentraliseerd antivirusbeheer
Implementeer, configureer en bewaak Splashtop Antivirus rechtstreeks vanuit uw webconsole
Flexibele apparaatdekking
Bescherm endpoints in zowel externe als on-site omgevingen en garandeer naadloze beveiliging voor hybride en verspreide teams
Prijzen exclusief voor klanten
Klanten van Splashtop profiteren van lagere tarieven voor antivirus- en EDR-oplossingen, waardoor het eenvoudig is om uw beveiliging op te schalen zonder de kosten te verhogen
Vertrouwde security-integraties
Voeg betrouwbare EDR- en MDR-oplossingen van topleveranciers zoals Bitdefender of CrowdStrike toe aan uw securitypakket
Klaar om uw endpoints te beveiligen?
Of u nu net begint met antivirus of uw verdediging wilt versterken met EDR of MDR, wij zijn er om u te helpen de volgende stap te zetten op het gebied van endpointsecurity.