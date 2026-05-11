Laat je MSP groeien met slimmere eindpuntoperaties

Beveilig, bewaak en beheer eenvoudig endpoints van klanten en automatiseer routinematige IT-taken zonder de kosten en complexiteit van traditionele RMM-tools.

Bescherm klantomgevingen

Help klanten veilig en compliant te blijven met patchbeheer, inzicht in kwetsbaarheden, dekking van eindpuntbescherming en rapportages die audits en cyberverzekeringsbehoeften ondersteunen.

Verhoog klanttevredenheid

Los problemen sneller op met veilige, on-demand remote support in elke klantomgeving. Minimaliseer de downtime, houd gebruikers productief en lever de responsieve service die klanten verwachten.

Verbeter de efficiëntie van technici

Automatiseer routinematige eindpunt taken, verminder het wisselen van tools en geef technici snellere toegang tot de informatie en remote support tools die ze nodig hebben om problemen op te lossen.

Groei zonder complexiteit toe te voegen

Ondersteun meer klanten en eindpunten met een platform dat eenvoudig te implementeren is, eenvoudig te beheren en kosteneffectief schaalbaar is over multi-OS-omgevingen.

Voordelen van Splashtop voor Autonomous Endpoint Management

Geconsolideerd platform waarmee MSP's kunnen groeien

Vereenvoudig activiteiten en schaal slimmer met één oplossing voor endpointmanagement, endpointsecurity en remote access voor zowel IT-support als voor klanten om vanuit huis te werken.

Lagere kosten, hogere marges

Verbeter de winstmarges met concurrerende prijzen, wanneer IT-activiteiten worden opgeschaald in hybride en externe klantomgevingen en grote apparatenparken met meerdere besturingssystemen.

Vereenvoudig het inwerken van klanten

Zet nieuwe klanten snel aan de slag met eenvoudige implementatie en eenvoudige configuratie. Breid je dienstenaanbod uit met Splashtop's modulaire platform dat is ontworpen om MSP's te helpen groeien zonder operationele complexiteit toe te voegen.

Ongeëvenaarde klantenservice

Het deskundige supportteam van Splashtop is 24/5 beschikbaar via telefoon, chat of e-mail om problemen snel op te lossen, uw externe verbindingen soepel te laten lopen en implementaties te optimaliseren. Reken op snelle antwoorden en proactieve begeleiding, zodat uw bedrijf nooit iets mist en u op uw beurt een superieure IT-ervaring biedt aan uw klanten.

"Splashtop is het beste gereedschap in mijn gereedschapsriem. Ik heb het gebruikt voor remote control, end-user support, het patchen van al mijn apps en voorraadbeheer. Jullie zijn de meest kosteneffectieve en eenvoudige oplossing met de beste klantondersteuning. Zonder twijfel zou ik je aanraden aan iedereen die op zoek is naar remote support en endpointbeheer. Vroeger kostte het me tot 20 minuten per taak om problemen op te lossen, en nu duurt het minder dan 5 minuten om het met Splashtop gedaan te krijgen."

Cameron Montgomery

Eigenaar/Operator, C.M. Computers Northwest LLC

Een onmisbare upgrade voor elke Splashtop -gebruiker

"Wat ik het leukst vind aan Splashtop Autonomous Endpoint Management is de krachtige combinatie van functies die een geweldige oplossing voor remote access veranderen in een volwaardig, proactief IT-beheerplatform dat zeer gebruiksvriendelijk en eenvoudig te implementeren is. De naadloze integratie met Splashtop Remote Support, in combinatie met geautomatiseerd patchbeheer, antivirusimplementatie en realtime monitoring, bespaart ons team veel tijd en moeite. Het stelt ons in staat om over te stappen van een reactief supportmodel naar een preventief model, zodat onze endpoints veilig zijn en onze activiteiten efficiënt zijn."

Ilan S.

CTO, CIO

Een krachtige combinatie van functies

"Splashtop Autonomous Endpoint Management lost de grote uitdaging op van het beheren en beveiligen van een verspreide endpointomgeving. Het heeft ons geholpen om van een reactief 'break-fix' supportmodel naar een proactief, geautomatiseerd model te gaan. Dit heeft het handmatige werk voor ons IT-team aanzienlijk verminderd door kritieke taken zoals patchbeheer en securityupdates te automatiseren. De belangrijkste voordelen zijn een grotere operationele efficiëntie, een verbeterde securityhouding en de mogelijkheid om problemen te voorkomen voordat ze gevolgen hebben voor onze gebruikers, terwijl onze kosten beheersbaar blijven."

Ilan S.

CTO, CIO

Het Autonomous Endpoint Management is echt handig voor Splashtop Enterprise

"Ik ben al Splashtop Enterprise-klant. Wat ik het leukst vind, is dat Autonomous Endpoint Management is geïntegreerd in mijn huidige versie van Splashtop, zodat ik OS- en 3rd party software-patching vanuit dezelfde console kan doen. Ik ben ook blij met het Endpoint Security Overview-rapport, dat me op een eenvoudige manier de endpoints laat zien die risico lopen (uitgeschakelde endpointsecurity, aangetroffen dreigingen per endpoint, enz.)"

Geverifieerde gebruiker

Informatietechnologie en -diensten