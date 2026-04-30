Pas Splashtop AEM-add-ons aan voor uw omgeving
Splashtop AEM automatiseert endpointbeheer voor IT-teams, verbetert de zichtbaarheid en houdt apparaten veilig en up-to-date. Add-ons breiden de mogelijkheden uit voorbij de kernfuncties met sterkere toegangscontrole, gelaagde beveiliging, bredere remote support en veilig werken op afstand.
Upgrade naar Autonome Endpointbeheer (Enterprise)
Versterk de beveiliging en beheersbaarheid met single sign-on, verbeterde toegangscontroles en geavanceerde mogelijkheden voor remote access. Deze add-on upgrade helpt IT-teams hun authenticatie te stroomlijnen, vermindert frictie voor beheerders en versterkt het operationeel toezicht.
Single sign-on integratie
Vereenvoudig authenticatie en toegangsbeheer met SSO/SAML-integratie via toonaangevende identiteitsproviders, waaronder Azure AD, Okta, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE en Google Workspace.
Geavanceerde beveiliging & toegangscontroles
Bescherm omgevingen met cloud sessie-opname, gedetailleerde rolgebaseerde toegangscontroles, SIEM-integratie, IP-whitelist en meer.
Geavanceerde mogelijkheden voor externe sessies
Verkrijg onbeheerde toegang tot Android en ondersteun hybride werkstromen met USB- en smartcard-omleiding, microfoon-doorgifte, 4:4:4 kleurmodus, audio van hoge kwaliteit en Wacom Bridge voor nauwkeurige peninvoer en creatieve toepassingen.
Splashtop Connector
Verbind veilig RDP-, VNC- en SSH-verbindingen met computers en servers zonder VPN te gebruiken of een externe toegangagent te installeren.
Integraties en APIs
Integreer met ticketing en andere platforms voor naadloze remote support en maak gebruik van open API's om workflows te automatiseren en IT-activiteiten te verbeteren.
Add-on Endpoint Securityoplossingen
Breid AEM uit met endpoint-beveiligingsoplossingen die apparaten beschermen tegen moderne bedreigingen, zonder extra complexiteit toe te voegen. Of je nu antivirus (AV), endpoint detectie en reactie (EDR), of managed detectie en reactie (MDR) nodig hebt, Splashtop brengt endpoint-operaties en beveiliging samen in één gestroomlijnde ervaring. Kies uit toonaangevende providers, waaronder SentinelOne, CrowdStrike en Bitdefender, geleverd en beheerd via het Splashtop-platform.
Leveranciersconsolidatie, minder complexiteit
Vereenvoudig inkoop en facturering met een enkel platform voor endpointbeheer en beveiliging, wat het aantal leveranciers vermindert en betere prijzen mogelijk maakt.
Eén console voor volledig overzicht
Beheer endpoint-activiteiten en beveiliging vanuit één gecentraliseerde AEM-console, zonder van hulpmiddelen te wisselen.
Geïntegreerde implementatie en beleidsregels
Implementeer agents, configureer beleidsregels en bewaak de bescherming naast bestaande endpoint-werkstromen.
Eenvoudige prijsstelling en licentiëring
Geconsolideerde prijsstelling voor add-ons verlaagt kosten, verhoogt marges en maakt schaalbare groei mogelijk.
Beveiliging die met je behoeften meegroeit
Verken en breid eenvoudig uit van AV naar EDR of MDR naarmate de eisen evolueren.
Verbeter je Remote Support met Splashtop SOS, Service Desk en Augmented Reality
Geef technici de tools om snel support te bieden wanneer en waar het nodig is. Met on-demand mogelijkheden voor remote support kunnen teams problemen efficiënter oplossen, gebruikers in real-time begeleiden en de stilstandtijd verminderen.
Snelle, Flexibele Ondersteuning Waar Dan Ook
Bied on-demand remote support aan voor computers en mobiele apparaten zonder vooraf geïnstalleerde agent, met behulp van een eenvoudige sessiecode.
Realtijdcommunicatie en samenwerking
Ondersteun gebruikers effectiever met chat en spraakoproep tijdens de sessie, en stel maximaal drie technici in staat om in dezelfde sessie samen te werken.
Geïntegreerde en Verhoogde Ondersteuningsworkflows
Optimaliseer bedrijfsprocessen met ITSM- en ticketingintegraties (waaronder Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, Jira en Microsoft Teams) en verbeter de efficiëntie van remote support in je IT-omgeving.
Servicedesk
Centraliseer ondersteuning met Service Desk-werkstromen die het beheer van ondersteuningsverzoeken mogelijk maken met meerdere remote verbindingmethoden die flexibele, efficiënte probleemoplossing van verzoek tot oplossing mogelijk maken.
Assistentie op afstand met Augmented Reality (AR)
Breid remote support uit met AR door live camerafeeds te bekijken en gebruikers te begeleiden met interactieve annotaties, wat zorgt voor duidelijkere communicatie en snellere probleemoplossing wanneer schermdeling geen optie is.
Sta gebruikers toe om overal toegang te krijgen tot computers
Schakel veilige externe toegang in voor medewerkers en klanten die overal verbinding moeten maken met hun werkapparaten. Deze add-on ondersteunt flexibel werken en behoudt tegelijkertijd controle, productiviteit en bedrijfscontinuïteit.
Toegang tot werkcomputers vanaf elke locatie
Stel gebruikers in staat om veilig toegang te krijgen tot hun werkcomputers vanaf elke locatie en elk apparaat, inclusief Windows, Mac, iOS, Android en Chromebook, zodat het werk ononderbroken blijft.
Hoogwaardige remote sessies
Bied een soepele ervaring met remote desktop aan met snelle verbindingen, lage latentie en heldere visuals, waardoor dagelijkse werktaken responsief en betrouwbaar zijn over de verschillende plannen heen.
Essentiële Tools voor Thuiswerken
Verbeter de productiviteit met ingebouwde mogelijkheden zoals bestandsoverdracht, ondersteuning voor meerdere monitoren, op afstand afdrukken, audio-ondersteuning, klembord delen en op afstand herstarten.
Uitgebreide controles voor teams en samenwerking
Verhoog de productiviteit van het team met sessiechat, op rollen gebaseerd toegangsbeheer en de mogelijkheid voor meerdere gebruikers om toegang te krijgen tot dezelfde computer wanneer samenwerking nodig is.
Eenvoudige installatie en gecentraliseerd gebruikersbeheer
Snelle implementatie van remote access door de Splashtop Streamer op doelapparaten te installeren en gebruikers en computers te beheren vanuit een gecentraliseerde console, waardoor het eenvoudig schaalbaar is van individuele gebruikers naar kleine teams.