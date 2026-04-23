Internetwebsite Gebruiksvoorwaarden - Splashtop AEM
Deze overeenkomst kan in verschillende talen worden vertaald. In geval van tegenstrijdigheden of inconsistenties tussen de Engelse versie en een vertaling daarvan, prevaleert de Engelse versie.
DE HIERONDER VERMELDE ALGEMENE VOORWAARDEN (DE “VOORWAARDEN”) REGELEN JE GEBRUIK VAN DE SITE OP HET WORLD WIDE WEB. DE VOORWAARDEN ZIJN EEN JURIDISCH CONTRACT TUSSEN JOU EN SPLASHTOP INC. (“WIJ” “ONS”) EN REGELEN JE TOEGANG TOT, EN HET GEBRUIK VAN DE SPLASHTOP WEBSITE GELEGEN OP WWW.SPLASHTOP.COM (DE “SITE”). ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET ENIG DEEL VAN DE VOORWAARDEN, TOEG NIET TO OF GEBRUIK DE SITE EN/OF DE DIENSTEN OF INFORMATIE OP DE SITE NIET. JE GEBRUIK VAN DE SITE EN/OF DE DIENSTEN OP DE SITE WORDT BESCHOUWD ALS JE INSTEMMING OM ZICH TE HOUDEN AAN ELKE VAN DE HIERONDER VERMELDE VOORWAARDEN. SPLASHTOP KAN ZONDERVAARDIG WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE DIENSTEN DIE OP DE SITE WORDEN AANGEBODEN EN SPLASHTOP KAN DE VOORWAARDEN TE ALLEN TIJDE WIJZIGEN. SPLASHTOP ZAL GEWIJZIGDE GEBRUIKSVOORWAARDEN OP DE SITE PLAATSEN EN HIEROVER MELDING MAKEN DOOR E-MAILNOTIFICATIES TE STUREN NAAR GEREGISTREERDE GEBRUIKERS VAN DE SITE. JE AANHOUDENDE GEBRUIK VAN DE SITE NADAT DERGELIJKE WIJZIGINGEN ZIJN GEPLAATST, BETEKENT DAT JE AKKOORD GAAT MET DE NIEUWE VOORWAARDEN, ZELFS ALS JE DE WIJZIGINGEN NIET HEBT GEZIEN.
U VERTEGENWOORDIGT, ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U MINSTENS 18 JAAR OUD BENT –OF–DAT U DE OUDER OF WETTELIJKE VOOGD BENT VAN EEN GEBRUIKER DIE OUDER IS DAN 13 JAAR EN U GAAT AKKOORD MET DE VOORWAARDEN. ALS U DE OUDER OF WETTELIJKE VOOGD BENT VAN EEN GEBRUIKER VAN DE SITE EN U HEEFT VRAGEN OVER DE SITE OF DE VOORWAARDEN, NEEM DAN CONTACT OP MET AGENTS@SPLASHTOP.COM.
Algemene Gebruiksbeperkingen.
Splashtop biedt inhoud, diensten en producten via de Site. Bepaalde informatie, documenten, producten en diensten die op en via de Site worden aangeboden, inclusief inhoud, handelsmerken, logo's, afbeeldingen en afbeeldingen die geen Inzendingen zijn (zoals hieronder gedefinieerd) (gezamenlijk de “Materialen”), worden aan jou verstrekt door Splashtop en zijn het auteursrechtelijke werk van Splashtop of Splashtop’s bijdragers. Splashtop kan je bepaalde gepatenteerde software bieden die je op de Site kunt downloaden (“Software”).
Splashtop verleent je een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de Materialen te gebruiken en te tonen, en de diensten, de Site en de Software uitsluitend te gebruiken voor persoonlijk gebruik als je een individu bent en uitsluitend voor zakelijk gebruik als je een organisatie bent of een agent van je organisatie. Je erkent en stemt ermee in dat je geen recht hebt om de Materialen of de Software te wijzigen, bewerken, kopiëren, reproduceren, afgeleide werken te creëren, reverse engineeren, wijzigen, verbeteren of op enige wijze te exploiteren. Deze beperkte licentie eindigt automatisch, zonder kennisgeving aan jou, als je een van de Voorwaarden schendt. Bij beëindiging van deze beperkte licentie ga je ermee akkoord om onmiddellijk alle gedownloade of afgedrukte Materialen of Software te vernietigen. Behalve zoals hierin vermeld, erken je dat je geen recht, titel of belang hebt op of in de Site, enige Materialen of de Software op welke wettelijke basis dan ook.
Wachtwoord Beperkte Gebieden van de Site.
Mogelijk heeft u een wachtwoord nodig om in te loggen op de Site en bepaalde functies en gebieden binnen de Site (“Beperkte Gebieden”) te gebruiken. Als u een geautoriseerd lid bent van de Beperkte Gebieden, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en account, en stemt u ermee in Splashtop op de hoogte te stellen als uw wachtwoord verloren, gestolen of bekendgemaakt is aan een ongeautoriseerde derde partij, of anderszins mogelijk gecompromitteerd is. U bent verantwoordelijk voor activiteiten die onder uw account plaatsvinden. U stemt ermee in om Splashtop onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeautoriseerd gebruik van uw account of enige andere schending van de beveiliging met betrekking tot de Site dat u bekend is. U zult de contactinformatie van andere leden, verzameld uit de Beperkte Gebieden van de Site, niet gebruiken voor commerciële doeleinden en stemt ermee in geen contactinformatie van een ander lid te verstrekken aan een derde partij die geen geregistreerd lid is van Splashtop.
Kosten en Elektronische Communicatie.
Je erkent dat Splashtop zich het recht voorbehoudt om kosten in rekening te brengen voor bepaalde diensten en om haar tarieven en/of tariefstructuren van tijd tot tijd naar eigen inzicht te wijzigen. Je stemt ermee in om alle kosten die aan je account worden berekend te betalen op basis van Splashtop’s tarieven, kosten en factureringsvoorwaarden die van kracht zijn. Je bent verantwoordelijk voor het betalen van eventuele toepasselijke belastingen.
Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen en vergoedingen die door Splashtop worden getoond exclusief belastingen en regelgevende vergoedingen. Waar van toepassing, worden belastingen en regelgevende vergoedingen in rekening gebracht op jouw account in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving. Splashtop zal, naar eigen goeddunken, het verschuldigde belastingbedrag berekenen. De in rekening gebrachte belastingen en regelgevende vergoedingen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
Door de Site of gerelateerde diensten te gebruiken, stem je ermee in elektronische communicatie van Splashtop en zijn derde partijen en partners te ontvangen. Deze elektronische communicatie kan mededelingen bevatten over toepasselijke kosten en heffingen, transactiegerelateerde informatie en andere informatie met betrekking tot onze diensten. Deze elektronische communicatie maakt deel uit van je relatie met Splashtop en je ontvangt ze als onderdeel van je gebruik van de Site of gerelateerde diensten. Je stemt ermee in dat alle mededelingen, overeenkomsten, openbaarmakingen of andere communicatie die we je elektronisch sturen, voldoen aan de wettelijke communicatieve vereisten, inclusief dat dergelijke communicatie schriftelijk gebeurt.
Privacybeleid.
Jouw gebruik van de Site wordt beheerst door het Splashtop Privacybeleid, dat beschikbaar is op https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy (het “Privacybeleid”).
Inhoud van Derden.
Bepaalde informatie en inhoud die geen Inhoud van Gebruikersinzendingen zijn, kunnen worden verstrekt door derden licentiegevers en leveranciers aan Splashtop (“Inhoud van Derden”). De Inhoud van Derden is in elk geval het auteursrechtelijk beschermde werk van de maker/licentiegever. Tenzij je toestemming hebt van de eigenaar van de Inhoud van Derden, stem je ermee in om de Inhoud van Derden alleen op je persoonlijke computer weer te geven voor uitsluitend persoonlijk of zakelijk gebruik. Je erkent en stemt ermee in dat je geen recht hebt om enige Inhoud van Derden op welke manier dan ook te downloaden, cachen, reproduceren, wijzigen, tonen (behalve zoals uiteengezet in deze paragraaf), bewerken, veranderen of verbeteren, tenzij je toestemming hebt van de eigenaar van de Inhoud van Derden. SPLASHTOP WIJST ALLE UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE EN WETTELIJKE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT INHOUD VAN DERDEN AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKING.
Links naar Derde Partij Sites.
De Site kan gelinkt zijn aan andere sites die geen Splashtop Sites zijn. Splashtop biedt deze links aan jou uitsluitend als een gemak, en Splashtop is niet verantwoordelijk voor de inhoud of links die op zulke sites worden getoond.
Inzendingen.
Je erkent dat je verantwoordelijk bent voor de informatie en materiaal die je aan ons levert, inclusief, maar niet beperkt tot, commentaren, blogberichten, acties, berichten op message boards of andere forumcommunicatie (elk een "Indiening") via postgebieden, blogs, e-mails of andere diensten beschikbaar in verband met de Site, en dat jij, en niet Splashtop, volledig verantwoordelijk bent voor elke dergelijke Indiening, inclusief de legaliteit, betrouwbaarheid, geschiktheid, originaliteit en auteursrecht ervan. Tenzij anders expliciet vermeld hierin of in het Splashtop Privacybeleid, ga je ermee akkoord dat elke Indiening die je in verband met de Site in openbare postgebieden verstrekt, op een niet-eigendomsrechtelijke en niet-vertrouwelijke basis wordt verstrekt. Je stemt ermee in dat Splashtop vrij is om een Indiening die in openbare postgebieden wordt geplaatst, op een onbeperkte basis voor elk doel te gebruiken of te verspreiden. Als je informatie indient op de Site, verleent je Splashtop een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije licentie om (in elk medium nu bekend of nog niet bekend of uitgevonden) te linken naar, te gebruiken, te kopiëren, te exploiteren en afgeleide werken van de Indiening te maken. Geen enkele informatie die je indient, zal als vertrouwelijk worden beschouwd. Splashtop stemt er echter mee in je informatie te gebruiken in overeenstemming met het Splashtop Privacybeleid dat van toepassing is op persoonlijk identificeerbare informatie. JE BEHOUDT HET EIGENDOM VAN ENIGE AUTEURSRECHTEN OF ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN TOEPASSING OP ENIGE INFORMATIE DIE JE INDIENT BIJ SPLASHTOP, ZOALS JE INDIENINGEN. Je stemt er verder mee in dat je geen materiaal op de Site uploadt, plaatst of anderszins beschikbaar stelt dat beschermd is door auteursrecht, handelsmerk of enig ander eigendomsrecht zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van dat auteursrecht, handelsmerk of ander eigendomsrecht, en de last om te bepalen dat enig materiaal niet door een dergelijk recht wordt beschermd, ligt bij jou. Jij bent als enige aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit schending van auteursrechten, handelsmerken, eigendomsrechten of enige andere schade die voortvloeit uit een Indiening.
Je verklaart en garandeert dat: (i) je de eigenaar bent van de Inzendingen die je op of via de Site plaatst of anderszins het recht hebt om de licentie zoals uiteengezet in deze sectie te verlenen, en (ii) het plaatsen van je Inzendingen op of via de Site geen rechten op privacy, publiciteit, handelsmerken, auteursrechten, contractrechten of andere rechten van enige persoon schendt. Je stemt ermee in om alle royalty's, vergoedingen en andere gelden te betalen die verschuldigd zijn aan enige persoon vanwege Inzendingen die door jou op of via de Site zijn geplaatst.
Plaatsen Etiquette. Splashtop vraagt je om respect te tonen voor andere individuen die deelnemen binnen de Splashtop online community. Je gedrag moet worden geleid door gezond verstand en basisetiquette. Om deze gemeenschappelijke doelen te bevorderen, stem je ermee in bij het plaatsen van Inzendingen op of anderszins gebruiken van de Site en/of diensten, onder meer:
Plaats off-topic berichten.
Laster, misbruik, lastigvallen, stalken, bedreigen, of op welke andere manier dan ook de wettelijke rechten (zoals privacy- en publiciteitsrechten) van anderen schenden.
Doe je voor als of vertegenwoordig Splashtop, onze medewerkers of andere professionals uit de industrie.
Vraag om het wachtwoord of andere accountinformatie van een lid.
Gebruikersnamen, adressen of e-mailadressen verzamelen voor een ander doel dan het uitvoeren van Splashtop zakelijk.
Gebruik taal die raciaal, etnisch of anderszins beledigend is.
Bespreek of spoor aan tot illegale activiteiten.
Gebruik geen expliciet/obsceen taalgebruik of vraag/geef niet seksueel expliciete beelden (werkelijk of nagebootst).
Verstor de chatstroom op welke manier dan ook, inclusief maar niet beperkt tot vulgaire taal of beledigend gedrag.
Plaats niets dat kinderen of minderjarigen uitbuit of dat wreedheid tegen dieren afbeeldt.
Plaats geen materiaal dat auteursrechtelijk of handelsmerk beschermd is zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.
Het verspreiden van ongevraagde of ongeautoriseerde reclame, promotiemateriaal, 'junkmail', 'spam', 'kettingbrieven', 'piramidespelen', of enige andere vorm van dergelijke verzoeken.
Deze lijst van verboden is een voorbeeld en is niet volledig of exclusief. Deze verboden verplichten Splashtop niet om Enige Indiening of andere informatie ingediend door jou of enige andere gebruiker te monitoren, te bewaken of te verwijderen. Splashtop behoudt zich het recht voor om (a) je toegang tot je account, je mogelijkheid om te posten op de Site of de diensten te beëindigen en (b) enige Indiening te weigeren, te verwijderen of te verwijderen of enige Indiening van "publiek" naar "privé" status te verplaatsen; met of zonder reden en met of zonder kennisgeving, voor welke reden dan ook of geen reden, of voor enige actie die Splashtop als ongepast of storend voor de Site, diensten of enige andere gebruiker van de Site en/of diensten beschouwt. Splashtop behoudt zich het recht voor om het aantal e-mails dat je naar andere leden en gebruikers mag sturen te beperken tot een aantal dat Splashtop in zijn eigen discretie passend acht. Splashtop kan eventuele acties die illegaal kunnen zijn en eventuele meldingen die het ontvangt van dergelijk gedrag rapporteren aan de rechtshandhavingsautoriteiten. Wanneer wettelijk vereist of naar het goeddunken van Splashtop, zal Splashtop samenwerken met wetshandhavingsinstanties in elk onderzoek naar vermeende illegale activiteit op het internet.
Je begrijpt dat je interacties en transacties met andere gebruikers van de site uitsluitend tussen jou en die andere gebruiker zijn. Splashtop is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook veroorzaakt als gevolg van dergelijke interacties en/of transacties en Splashtop heeft geen verplichting om bij een dergelijk geschil betrokken te raken.
Ongeoorloofde Activiteiten.
Inzendingen en ongeoorloofd gebruik van Materialen of Derde Partij Inhoud op de Site kunnen bepaalde wetten en regels overtreden. Je zult Splashtop en zijn functionarissen, directeuren, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, licentiegevers en zakenpartners vrijwaren van en tegen alle kosten, schadevergoedingen, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief advocatenkosten) die Splashtop of enige andere gevrijwaarde partij lijdt in verband met, voortvloeiend uit, of met het oog op het vermijden van, enige claim of eis van een derde partij dat jouw gebruik van de Site of het gebruik van de Site door iemand die jouw gebruikersnaam en/of wachtwoord gebruikt (inclusief maar niet beperkt tot jouw deelname aan de discussieruimtes of jouw Inzendingen) in strijd is met enige geldende wet of verordening, of de rechten van een derde partij.
Eigendomsrechten.
SPLASHTOP is een handelsmerk van Splashtop in de Verenigde Staten en elders. SPLASHTOP en de gerelateerde logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Splashtop in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken, namen en logo's op de Site zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.
Tenzij anders aangegeven, zijn alle informatie en schermen op de Site inclusief documenten, diensten, siteontwerp, tekst, afbeeldingen, logo's, afbeeldingen en iconen, evenals de selectie en rangschikking daarvan, het exclusieve eigendom van Splashtop, Copyright © 2006-2022 Splashtop. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Behalve zoals anders vereist door de toepasselijke wetgeving, is elke reproductie, distributie, wijziging, herverzending of publicatie van enig auteursrechtelijk beschermd materiaal strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.
Auteursrechten en Handelsmerk Inbreuken.
Kennisgeving:
Splashtop respecteert het intellectuele eigendom van anderen, en we vragen je hetzelfde te doen. Splashtop kan, in passende omstandigheden en naar eigen goeddunken, de service en/of toegang tot de Site of Beperkte Gebieden van de Site beëindigen voor gebruikers die de intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden. Als je gelooft dat je werk het onderwerp is van auteursrechtschending en/of een merkinbreuk en op onze site verschijnt, neem dan contact op met de copyrightagent van Splashtop en verstrek de volgende informatie:
Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt wordt geschonden.
Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online locatie worden gedekt door een enkele melding, een representatieve lijst van dergelijke werken op die locatie.
Identificatie van het materiaal dat wordt beweerd inbreukmakend te zijn of het onderwerp is van inbreukmakende activiteit en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om Splashtop in staat te stellen het materiaal te lokaliseren.
Informatie die redelijkerwijs voldoende is om Splashtop in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een elektronisch mailadres waarop de klagende partij kan worden gecontacteerd.
Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier zoals beschreven, niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet.
Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en onder straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt wordt geschonden.
Splashtop’s agent voor kennisgeving van claims van auteursrechtelijke of handelsmerk inbreuk op de Site kan als volgt worden bereikt:
Per post:
Copyright Agent
t.a.v. Splashtop Inc.
10050 N. Wolfe Road, Suite SW2-S260
Cupertino, CA 95014
Per e-mail: agents@Splashtop.com
Houd er ook rekening mee dat voor auteursrechtinbreuken onder Artikel 512(f) van de Copyright Act, elke persoon die bewust materieel onjuist voorstelt dat materiaal of activiteit inbreuk maakt, kan worden onderworpen aan aansprakelijkheid.
Tegenbericht:
Als je ervoor kiest ons een tegenbericht te sturen, moet het om effectief te zijn een schriftelijke mededeling zijn aan onze aangewezen agent die substantieel het volgende bevat (raadpleeg je juridisch adviseur of zie 17 U.S.C. Artikel 512(g)(3) om aan deze eisen te voldoen):
Een fysieke of elektronische handtekening van de gebruiker.
Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is uitgeschakeld en de locatie waar het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of de toegang ertoe werd uitgeschakeld.
Een verklaring onder ede dat de gebruiker te goeder trouw gelooft dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of verkeerde identificatie van het te verwijderen of uit te schakelen materiaal.
De naam, het adres en telefoonnummer van de gebruiker, en een verklaring dat de gebruiker instemt met de jurisdictie van de Federale Rechtbank voor het gerechtelijk arrondissement waarin het adres is gelegen, of indien het adres van de gebruiker buiten de Verenigde Staten ligt, voor elk gerechtelijk arrondissement waarin de dienstverlener zich kan bevinden, en dat de gebruiker de betekening van het proces zal accepteren van de persoon die kennis heeft gegeven krachtens subsectie (c)(1)(C) of een agent van die persoon.
Dergelijke schriftelijke kennisgeving moet worden gestuurd naar onze aangewezen agent als volgt:
Per post:
Copyright Agent
t.a.v. Splashtop Inc.
10050 N. Wolfe Road, Suite SW2-S260
Cupertino, CA 95014
Per e-mail: agents@Splashtop.com
Let op dat onder Sectie 512(f) van de Auteurswet, elke persoon die opzettelijk materieel onjuiste voorstellingen maakt dat materiaal of activiteit ten onrechte of onjuist is verwijderd of uitgeschakeld, aansprakelijk kan worden gesteld.
Alleen de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten mag potentieel inbreukmakende items melden via Splashtop's hierboven uiteengezette rapportagesysteem. Als je niet de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten bent, moet je contact opnemen met de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en zij kunnen ervoor kiezen om de in de Voorwaarden uiteengezette procedures te gebruiken.
Uitsluiting van garanties.
Het gebruik van de Site en/of de diensten is op eigen risico. Noch de Materialen, Inzendingen, noch de Inhoud van Derden zijn in hun geheel of gedeeltelijk geverifieerd of geauthentiseerd door Splashtop, en ze kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Splashtop garandeert niet de nauwkeurigheid of tijdigheid van de Materialen, Inzendingen of de Inhoud van Derden die op de Site staan. Splashtop is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen in de Materialen, Inzendingen en/of de Inhoud van Derden, ongeacht of deze door Splashtop of onze licentiegevers zijn verstrekt.
SPLASHTOP, VOOR ZICHZELF EN ZIJN LICENTIEGEVERS, DOET GEEN UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE OF STATUTAIRE VERKLARINGEN, GARANTIES OF WAARBORGEN IN VERBAND MET DE SITE, DE DIENSTEN OF ENIGE MATERIALEN OF DERDE PARTIJ INHOUD, MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT, GESCHIKTHEID, WAARHEID, NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN ENIGE INFORMATIE OF MATERIAAL DAT OP DE SITE IS VERMELD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE MATERIALEN, DE DERDE PARTIJ INHOUD EN DE INZENDINGEN VAN ANDERE BEZOEKERS VAN DE SITE. TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS VERMELD, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WET, WORDT DE SITE, DE DIENSTEN, SOFTWARE, MATERIALEN, DERDE PARTIJ INHOUD, INZENDINGEN EN ENIGE INFORMATIE OF MATERIAAL OP DE SITE AAN JOU GELEVERD OP EEN 'AS IS', 'AS AVAILABLE' EN 'WHERE-IS' BASIS ZONDER ENIGE GARANTIE VAN IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-INBREUK OP DERDE PARTIJ RECHTEN. SPLASHTOP BIEDT GEEN GARANTIES TEGEN VIRUSSEN, SPYWARE OF MALWARE DIE OP JE COMPUTER KUNNEN WORDEN GEÏNSTALLEERD.
Beperking van Aansprakelijkheid.
SPLASHTOP IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR JE OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET TONEN, KOPIËREN OF DOWNLOADEN VAN ENIGE MATERIALEN EN/OF SOFTWARE OP DE SITE OF DIE BETREKKING HEEFT OP JE INZENDINGEN. IN GEEN GEVAL ZAL SPLASHTOP AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS JOU OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE INDIRECTE, BUITENGEWONE, EXEMPLARY, STRAFBARE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF VERLIES VAN DATA, INKOMEN, WINST, GEBRUIK OF ANDERE ECONOMISCHE VOORDELEN) HOE DAN OOK ONTSTAANDE, ZELFS ALS SPLASHTOP WEET DAT ER EEN MOGELIJKHEID IS VAN DERGELIJKE SCHADE.
Lokale Wetten; Exportcontrole.
Splashtop beheert en exploiteert de site vanuit zijn hoofdkantoor in de Verenigde Staten van Amerika en de materialen zijn mogelijk niet geschikt of beschikbaar voor gebruik op andere locaties. Als je de site buiten de Verenigde Staten van Amerika gebruikt, ben je verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke lokale wetten.
Algemeen.
Als je de voorwaarden overtreedt, kan Splashtop je toegang tot de site of beperkte gebieden beëindigen zonder kennisgeving. Splashtop geeft er de voorkeur aan om je te adviseren over je ongepaste gedrag en eventuele noodzakelijke corrigerende maatregelen aan te bevelen. Echter, bepaalde schendingen van de voorwaarden, zoals bepaald door Splashtop, zullen resulteren in een onmiddellijke beëindiging van je toegang tot de site of beperkte gebieden. Splashtop heeft het recht om een wachtwoordbeveiligd account om welke reden dan ook te beëindigen. De Californische wet en de toepasselijke Amerikaanse federale wet, zonder rekening te houden met de keuze of conflicten van wettelijke bepalingen, zullen de voorwaarden beheersen. Eventuele geschillen met betrekking tot de voorwaarden of de site zullen worden behandeld in de staats- en federale rechtbanken in Santa Clara County, Californië. Als een van de voorwaarden inconsistent blijkt te zijn met de toepasselijke wet, zal die voorwaarde worden geïnterpreteerd om de bedoelingen van de partijen te weerspiegelen, en geen andere voorwaarden zullen worden gewijzigd. Het niet afdwingen door Splashtop van een van de voorwaarden is geen verklaring van afstand van die voorwaarde. De voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Splashtop en vervangen alle eerdere of gelijktijdige onderhandelingen, discussies of overeenkomsten tussen jou en Splashtop over de site. De eigendomsrechten, uitsluiting van garanties, vrijwaringen, beperkingen van aansprakelijkheid en algemene bepalingen blijven van kracht na enige beëindiging van de voorwaarden.
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt: 31 januari 2023