RMMの置き換えで50%オフ
現在のエンドポイント管理RMMソリューションからSplashtop Autonomous Endpoint Managementに切り替えると、対象の組織は初年度から最大50%割引を受けることができます。エンドポイント管理を簡素化し、コストを削減し、支払いは必要な分だけです。
現在、NinjaOne、N-able、ConnectWise、Kaseya、ManageEngine、または他のRMMを使っている方に、このオファーはぴったりかもしれません。
期間限定オファー。利用条件が適用されます。
Splashtop AEMに切り替える理由
コストを削減
チームが頼りにするツールを犠牲にすることなく、RMMの費用を削減しましょう。
エンドポイント管理を簡素化
パッチ適用、インベントリ、脆弱性、自動化、リモートサポート、すべてが一つのプラットフォームで実現されます。
お支払いは必要なものだけに
過剰なライセンス料は一切不要です。使わない機能にお金を払う必要はありません。
なぜRMMに余分な費用をかける必要があるのか？
従来のRMM
Splashtop AEM
高額なライセンス費用
手頃な価格
複数の製品
1つのプラットフォーム
複雑なセットアップ
迅速な導入
未使用機能に支払いが発生
必要な内容だけに支払い
高額な更新料
費用対効果に優れた切り替えによる節約
Splashtop AEMについてさらに詳しく
MicrosoftMVPの話を聞こう
エンドポイント管理のよりスマートな方法
Bearded365GuyのSplashtop AEMの説明を聞いて、エンドポイント管理の簡素化、ルーチン作業の自動化、複雑さの軽減にどのように役立つかを学びましょう。
The Smarter Way to Manage Endpoints | Splashtop AEM
切り替えの準備はできましたか？
Splashtop AEMを最大50%割引でご利用いただける対象かどうかをご確認ください。