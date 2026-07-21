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RMMの置き換えで50%オフ

現在のエンドポイント管理RMMソリューションからSplashtop Autonomous Endpoint Managementに切り替えると、対象の組織は初年度から最大50%割引を受けることができます。エンドポイント管理を簡素化し、コストを削減し、支払いは必要な分だけです。

現在、NinjaOne、N-able、ConnectWise、Kaseya、ManageEngine、または他のRMMを使っている方に、このオファーはぴったりかもしれません。

営業に問い合わせ

期間限定オファー。利用条件が適用されます。

A person is using a desktop computer displaying the Splashtop management dashboard, specifically the Endpoint Policies section with various policy settings and options visible on the screen.

含まれる内容

資格のある組織は、以下の特典を受けることができます。

初年度料金が最大50%オフ

無料の脆弱性評価

製品スペシャリストからのガイダンス

利用開始する

Splashtop AEMに切り替える理由

  • コストを削減

    チームが頼りにするツールを犠牲にすることなく、RMMの費用を削減しましょう。

  • エンドポイント管理を簡素化

    パッチ適用、インベントリ、脆弱性、自動化、リモートサポート、すべてが一つのプラットフォームで実現されます。

  • お支払いは必要なものだけに

    過剰なライセンス料は一切不要です。使わない機能にお金を払う必要はありません。

なぜRMMに余分な費用をかける必要があるのか？

従来のRMM

Splashtop AEM

高額なライセンス費用

手頃な価格

複数の製品

1つのプラットフォーム

複雑なセットアップ

迅速な導入

未使用機能に支払いが発生

必要な内容だけに支払い

高額な更新料

費用対効果に優れた切り替えによる節約


Splashtop AEMについてさらに詳しく

MicrosoftMVPの話を聞こう

エンドポイント管理のよりスマートな方法

Bearded365GuyのSplashtop AEMの説明を聞いて、エンドポイント管理の簡素化、ルーチン作業の自動化、複雑さの軽減にどのように役立つかを学びましょう。

The Smarter Way to Manage Endpoints | Splashtop AEM
The Smarter Way to Manage Endpoints | Splashtop AEM


250人のITプロフェッショナルが私たちに語ったことをご覧ください

板挟み状態：エンドポイント管理に関する調査レポート

多くのITチームが依然として事後対応型のエンドポイント管理に固執している理由、時代遅れのプロセスがもたらす隠れたコスト、そして組織がより自律性を高めるために講じている対策についてご覧ください。


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