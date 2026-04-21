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お客様からの満足の声
Splashtopは私のIT MSPビジネスを支える中核ツール
「Splashtop Autonomous Endpoint Management を使用して、クライアントのワークステーションのエンドポイントに更新とパッチを自動的にインストールしています。Splashtopを使用してコンピューターにリモート接続しない日はありません。エンドポイントの更新の管理、必要な更新の確認、ハードウェアとソフトウェアのインベントリの表示など、さまざまな操作を簡単に実行できます。実際にコンピューターにリモート接続してユーザーを妨げることなく、コマンドプロンプトにリモート接続してコマンドを実行することもできます。更新スケジュールとポリシーの作成は非常に簡単です。Splashtop Endpoint Securityとも素晴らしい連携を実現します。Splashtop Autonomous Endpoint Managementを使用すると、ワークステーションとサーバーのパッチ適用を簡単にスケジュールできます。サーバーとワークステーションの両方に個別のポリシーを作成しました。」
タビス・C
システム管理者
お客様からの満足の声
小規模なITスタッフで大きな問題を解決する場合、Splashtop AEMはどのように役立つのか
「Splashtopのおかげで、IT部門は貴重な時間をデスク間を移動するために無駄にする必要がなくなり、エンドユーザーへのサポート提供をより効率的に行えるようになりました。Splashtopによって、オペレーティングシステムの基本的なパッチ適用のほとんどを自動化できるようになりました。また、エンドポイントへのソフトウェアの展開を自動化することも可能となっています。」
Jonah F.
IT管理者
お客様からの満足の声
Splashtop Endpoint Securityは他に類を見ないほど優れている
「私たちが一番気に入っているのは、その使いやすさです。当社はセキュリティと実装の改善に頻繁に取り組んでいます。エンドポイントセキュリティダッシュボードは非常に直感的で正確です。すべてのデバイス、既知の脅威、ウイルス定義の更新、およびインストールされているAVソフトウェアが一覧表示されます。視覚的なメリットが�あるグラフもあります。ネットワーク内での統合はシームレスで簡単です。このレビューを提出する前に、300台のエンドポイントすべてをスキャンし、保護されていないPCを複数発見しました。この新しい機能は素晴らしいですね。」
認定ユーザー
法執行機関
お客様からの満足の声
Splashtopユーザーに必須のアップグレード
「Splashtop Autonomous Endpoint Managementで最も気に入っているのは、優れたリモートアクセスソリューションを、非常に使いやすく実装しやすい本格的なプロアクティブなIT管理プラットフォームに変える機能が強力に組み合わさっているところです。Splashtop Remote Supportとのシームレスな統合と、自動パッチ管理、ウイルス対策設定、リアルタイム監視�を組み合わせることで、チームは時間と労力を大幅に節約できます。これで事後対応型サポートモデルから予防型サポートモデルに移行し、エンドポイントの安全性と運用の効率性を確保することができます。」
Ilan S.
CTO、CIO
お客様からの満足の声
機能の強力な組み合わせ
「Splashtop Autonomous Endpoint Managementは、分散エンドポイント環境の管理とセキュリティ保護に関して抱えている大きな課題を解決してくれます。これにより、事後対応型、つまり「故障対応型」のサポートモデルから、事前対応型の自動化されたサポートモデルに移行することができました。パッチ管理やセキュリティ更新などの重要なタスクが自動化され、ITチームの手作業による作業負荷が大幅に軽減されました。主なメリットは、コストを管理可能な範囲に抑えながら運用効率の向上、セキュリティ体制の強化、そしてユーザーが影響を受ける前に問題を防止できることです。」
Ilan S.
CTO、CIO
お客様からの満足の声
Splashtop Enterpriseで便利なAutonomous Endpoint Management
「私はすでにSplashtop Enterpriseを利用しています。最も気に入っているのは、Autonomous Endpoint Managementが現在のバージョンのSplashtopに統合されているため、同じコンソールからOSとサードパーティソフトウェアのパッチ適用を行えることです。また、リスクを抱えているエンドポイント（無効なエンドポイント保護、エンドポイントごとに検出された脅威など）をわかりやすく表示するエンドポイントセキュリティ概要レポートも気に入っています。」
認定ユーザー
ITとサービス
お客様からの満足の声
Splashtop Autonomous Endpoint Management
「技術リーダーとして私たちが直面している最大の課題の1つは、分散したチーム間で増え続けるエンドポイントの可視性と制御を維持することです。Splashtop Autonomous Endpoint Managementは、集中化されたリアルタイムの監視および自動化機能を提供することで、手作業によるオーバーヘッドを大幅に削減し、この問題を解決します。これにより、問題がユー��ザーに影響を与える前に事前対応的に検出して修正することができ、稼働時間とサービス品質が向上します。パッチ適用、ソフトウェア展開、システムの正常性チェックなどの日常的なタスクを自動化することで、チームに時間的余裕が生まれ、より価値の高い取り組みに集中できるようになります。また、エンドポイントが常に更新され、準拠していることを保証することで、セキュリティ体制も強化されます。」
ジョセフ・K
テクニカルリード
お客様からの満足の声
Splashtop AEMは最高
「ダッシュボードが提供する情報や、どのデバイスが特定のカテゴリに該当するかをすぐに確認して対処できる点が特に気に入っています。これまで最も活用してきた機能の1つは、OSのパッチ適用です。この設定は役立っており、現在ではWindows 11の更新プログラムをプッシュする機能も備わっています。MicrosoftによるWindows 10のサポート終了が近づいているため、これは非常に役立つ機能となるでしょう。」
認定ユーザー
ITとサービス
お客様からの満足の声
Splashtopはまさに私が必要としていたもの
「私がSplashtop Autonomous Endpoint Managementで最も気に入っている点は、何も考えなくてもすべてを自動的に処理してくれるところです。セットアップは驚くほど簡単で、今では手動で作業することなく、デバイスの更新とパッチがすべて処理されます。すべてのステータスを一目で確認できるわかりやすいダッシュボードにとても感謝しています。これまで試した他のツールのように雑然としたり混乱を引き起こしたりすることはありません。自動監視により、問題が実際に発生する前にそれを検出できるため、いくつかの潜在的な問題を回避することができました。また、使い始めて以来高い信頼性を維持し、検討した他のエンタープライズソリューションと比較してコストも手頃です。全体として、バックグラウンドで淡々と動作し、デバイスの更新やセキュリティパッチを常に管理する代わりに、他のことに集中させてくれます。」
認定ユーザー
建設業
お客様からの満足の声
私を救ってくれたSplashtopの自動化
「Endpoint Managementを通じて、ようやく更新と脅威を常に把握できるようになりました。当社では、環境にパッチが適用され、準備が整っていることを確認するために、毎日使用しています。これなしでは、私たちは迷子になってしまうでしょう。」
認定ユーザー
高等教育
お客様からの満足の声
信頼性が高く効率的なエンドポイント管理ソリューション
「Splashtop Autonomous Endpoint Managementを使うと、頻繁に現場へ出向くことなく、複数拠点にわたるエンドポイントの管理と保守ができます。自動パッチ適用と更新により、最小限の手作業でシステムのセキュリティとコンプライアンスが確保されます。中央ダッシュボードによってデバイスの状態や稼働状況を明確に把握でき、プロアクティブなメンテナンスが格段に容易になります。全体として、時間の節約、出張コストの削減、そしてITスタッフとエンドユーザー双方の生産性向上につながっています。」
ライナス・E
バイオテクノロジー業界 IT技術者
お客様からの満足の声
チームのサイバーセキュリティとアップデートをリモートで管理する楽な方法
「これは、セキュリティ上のリスクとなる可能性のある、古いバージョンのWindowsやその他のソフトウェアを使用している人々の問題を解決してくれます。また、チームメンバーの一部がリモートワークをしているため、保険に関するコンプライアンスの遵守にも役立ちます。」
Kyle W.
ITディレクター