「Splashtop Autonomous Endpoint Managementは、分散エンドポイント環境の管理とセキュリティ保護に関して抱えている大きな課題を解決してくれます。これにより、事後対応型、��つまり「故障対応型」のサポートモデルから、事前対応型の自動化されたサポートモデルに移行することができました。パッチ管理やセキュリティ更新などの重要なタスクが自動化され、ITチームの手作業による作業負荷が大幅に軽減されました。主なメリットは、コストを管理可能な範囲に抑えながら運用効率の向上、セキュリティ体制の強化、そしてユーザーが影響を受ける前に問題を防止できることです。」