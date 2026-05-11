Intuneやその他のMDMを補完するリアルタイムパッチ管理
次のメンテナンスウィンドウまで待つ必要はありません。CVEの可視性とOSおよびサードパーティアプリケーションのパッチ適用の完全な制御により、ゼロデイ脆弱性を即座に検出して修正します。脅威がインシデントになる前に、リアルタイムでセキュリティギャップを解消し、コンプライアンスを強化します。
可視性と制御の向上
単一画面のダッシュボードを通じてすべてのエンドポイントを監視し、資産の追跡、セキュリティの正常性の監視、ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR、HIPAA、PCI、およびその他の規制への準拠の維持を容易にできます。
包括的なエンドポイントの監視と管理
あらゆる企業所有デバイスやBYODデバイスへの高性能なリモートアクセスと併せて、エンドポイントポリシー、プロアクティブなアラート、自動化および修復ツールにより、分散環境の管理を迅速かつ容易に実現します。
将来を見据えたITレジリエンス
AI支援による脆弱性分析、ソフトウェアパッチ適用のカスタマイズ、プロアクティブな修復によりセキュリティを強化します。オプションのEDRおよびMDRサービスで防御層を追加し、ITチームが進化する脅威に備え、システムを安全かつ最新の状態に保つのに役立ちます。
Autonomous Endpoint Management向けSplashtopのメリット
あらゆるITに対応する統合プラットフォーム Copy
拡張する場合でも簡素化する場合でも、Splashtopは、サポートを提供するIT担当者と在宅勤務するエンドユーザーの両方のために、エンドポイント管理、エンドポイントセキュリティ、リモートアクセスを組み合わせています。Active Directory、チケット作成、ITSM、その他のツールと統合して、シームレスなユーザーエクスペリエンスを実現します。
コスト効率が高く拡張可能 Copy
競争力のある価格で運用コストを削減しながら、ハイブリッドチーム、リモート環境、大規模なマルチOSデバイスフリートの全体でIT運用を拡張します。
優れたセキュリティと管理しやすさ Copy
SSO統合、高度なログ記録、きめ細かなアクセス制御を実現し、リモート接続を保護し、進化する脅威から組織を保護します。
比類のないカスタマーサービス Copy
Splashtopの専門サポートチームは、電話、チャット、または電子メールで24時間365日対応します。問題を迅速に解決し、リモート接続をスムーズに維持し、展開を最適化します。迅速な回答とプロアクティブなガイダンスにより、IT環境の回復力を維持し、従業員の生産性を確保します。
Splashtopユーザーに必須のアップグレード
「Splashtop Autonomous Endpoint Managementで最も気に入っているのは、優れたリモートアクセスソリューションを、非常に使いやすく実装しやすい本格的なプロアクティブなIT管理プラットフォームに変える機能が強力に組み合わさっているところです。Splashtop Remote Supportとのシームレスな統合と、自動パッチ管理、ウイルス対策設定、リアルタイム監視を組み合わせることで、チームは時間と労力を大幅に節約できます。これで事後対応型サポートモデルから予防型サポートモデルに移行し、エンドポイントの安全性と運用の効率性を確保することができます。」
Ilan S.
CTO、CIO
機能の強力な組み合わせ
「Splashtop Autonomous Endpoint Managementは、分散エンドポイント環境の管理とセキュリティ保護に関して抱えている大きな課題を解決してくれます。これにより、事後対応型、��つまり「故障対応型」のサポートモデルから、事前対応型の自動化されたサポートモデルに移行することができました。パッチ管理やセキュリティ更新などの重要なタスクが自動化され、ITチームの手作業による作業負荷が大幅に軽減されました。主なメリットは、コストを管理可能な範囲に抑えながら運用効率の向上、セキュリティ体制の強化、そしてユーザーが影響を受ける前に問題を防止できることです。」
Ilan S.
CTO、CIO
Splashtop Enterpriseで便利なAutonomous Endpoint Management
「私はすでにSplashtop Enterpriseを利用しています。最も気に入っているのは、Autonomous Endpoint Managementが現在のバージョンのSplashtopに統合されているため、同じコンソールからOSとサードパーティソフトウェアのパッチ適用を行えることです。また、リスクを抱えているエンドポイント（無効なエンドポイント保護、エンドポイントごとに検出された脅威など）をわかりやすく表示するエンドポイントセキュリティ概要レポートも気に入っています。」
認定ユーザー
ITとサービス