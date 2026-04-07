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Splashtop Antivirus Console

Splashtopによるエンドポイントセキュリティ

強力で柔軟なエンドポイント保護ソリューションでエンドポイントを安全に保ちます。次世代のウイルス対策、EDR、または24時間365日のマネージド防御が必要な場合でも、Splashtopはサイバー脅威に先んじるためのツールと専門知識を提供します。

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A close-up of a person’s hands using a smartphone, with a blurred, warm-toned background and soft lights in the distance.

Splashtop Antivirus

Bitdefenderを搭載したSplashtop Antivirusは、WindowsおよびMacコンピューターに対してマルウェア、ランサムウェア、フィッシング、その他の脅威からのリアルタイム保護を提供します。Splashtopコンソールと完全に統合されているため、導入と一元管理が容易です。エンドポイントあたり月額わずか132でデバイスを保護します。

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Secure login authentication on a laptop screen, representing Privileged Access Management (PAM) for enhanced cybersecurity.

エンドポイントの検出と対応

より詳細な可視性、脅威ハンティング、迅速な対応を必要とする組織のために、Splashtopは信頼できるセキュリティリーダーによるエンドポイント検出および対応（EDR）ソリューションを提供します。

Splashtopから、次のEDRプラットフォームを購入できるようになりました。

  • Bitdefender GravityZone EDR

  • SentinelOne Singularity Complete

  • CrowdStrike Falcon

Bitdefender、SentinelOneまたはCrowdStrikeのManaged Detection and Response（MDR）サービスを使用して防御を強化することもできます。MDRは、テクノロジーと実践的なセキュリティの専門知識を組み合わせて、24時間365日、お客様に代わって脅威を監視、検出、対応します。

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エンドポイントセキュリティにおけるSplashtopの利点

  • A blue outline of a globe with a padlock in front, symbolizing internet security or online privacy.

    一元化されたウイルス対策管理 Copy

    Webコンソールから直接Splashtop Antivirusを展開、構成、監視

  • Blue icon of a computer monitor displaying a jagged line, with a large magnifying glass hovering over part of the line, suggesting data analysis or investigation.

    柔軟なデバイス対応 Copy

    リモート環境とオンサイト環境の両方でエンドポイントを保護し、ハイブリッドチームと分散型チームのシームレスなセキュリティを確保

  • Cost Savings icon

    顧客限定価格 Copy

    Splashtopのお客様向けにウイルス対策およびEDRソリューションのお手頃な料金をご用意しているため、コストを拡大することなくセキュリティを簡単に拡張できます

  • Blue outline of a key entering a rectangular keyhole, symbolizing access, security, or login, on a light gray background.

    信頼できるセキュリティ統合 Copy

    BitdefenderやCrowdStrikeなどのトップベンダーの信頼できるEDRおよびMDRソリューションをセキュリティスタックに追加

エンドポイントを保護する準備はできていますか？

ウイルス対策を始めたばかりの方も、EDRやMDRで防御を強化したい方も、私たちがエンドポイントセキュリティの次のステップに進むためのお手伝いをします。

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