Splashtopによるエンドポイントセキュリティ
強力で柔軟なエンドポイント保護ソリューションでエンドポイントを安全に保ちます。次世代のウイルス対策、EDR、または24時間365日のマネージド防御が必要な場合でも、Splashtopはサイバー脅威に先んじ�るためのツールと専門知識を提供します。
エンドポイントの検出と対応
より詳細な可視性、脅威ハンティング、迅速な対応を必要とする組織のために、Splashtopは信頼できるセキュリティリーダーによるエンドポイント検出および対応（EDR）ソリューションを提供します。
Splashtopから、次のEDRプラットフォームを購入できるようになりました。
Bitdefender GravityZone EDR
SentinelOne Singularity Complete
CrowdStrike Falcon
Bitdefender、SentinelOneまたはCrowdStrikeのManaged Detection and Response（MDR）サービスを使用して防御を強化することもできます。MDRは、テクノロジーと実践的なセキュリティの専門知識を組み合わせて、24時間365日、お客様に代わって脅威を監視、検出、対応します。
エンドポイントセキュリティにおけるSplashtopの利点
一元化されたウイルス対策管理 Copy
Webコンソールから直接Splashtop Antivirusを展開、構成、監視
柔軟なデバイス対応 Copy
リモート環境とオンサイト環境の両方でエンドポイントを保護し、ハイブリッドチームと分散型チームのシームレスなセキュリティを確保
顧客限定価格 Copy
Splashtopのお客様向けにウイルス対策およびEDRソリューションのお手頃な料金をご用意しているため、コストを拡大することなくセキュリティを簡単に拡張できます
信頼できるセキュリティ統合 Copy
BitdefenderやCrowdStrikeなどのトップベンダーの信頼できるEDRおよびMDRソリューションをセキュリティスタックに追加
エンドポイントを保護する準備はできていますか？
ウイルス対策を始めたばかりの方も、EDRやMDRで防御を強化したい方も、私たちがエンドポイントセキュリティの次のステップに進むためのお手伝いをします。