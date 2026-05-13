リアルタイムパッチ適用、自動化、完全な可視性、および制御機能により、デバイスをリモートで監視、管理、および保護します。
納得の価格設定。必要なものをすべて手に入れて、無駄な支出をせずにスケールアップできます。購入正確にどれだけのエンドポイントが必要か（最低100）。ボリュームディスカウントのある段階的な価格設定を支払う。
年間契約で16%割引。
Splashtop AEMは、端末ベースのボリューム階層料金を採用しており、管理する必要のあるデバイスの数に合わせてコストを調整しやすくしています。AEMプラットフォームは、月額請求と年額請求の両方を提供しており、内部ITチームとMSPsのために予測可能でスケーラブルな価格設定を提供するように設計されています。
はい。Splashtop AEMの価格は、100台以上のエンドポイント購入から始まり、1エンドポイントあたり月額￥150未満です。それに加えて、管理する必要がある正確なコンピュータの台数を選択できます。エンドポイントが100未満の場合は、基本の100エンドポイントレベルを購入できます。
Splashtop AEMはエンドポイントの数に基づいてのみライセンスされています。10エンドポイント購入ごとに1つの技術ライセンスが提供されます。追加の技術者が必要な場合は、営業にお問い合わせください。
このトライアルはフル機能で、リモートコントロールやCVE可視性、OSおよびサードパーティのパッチ適用、スクリプト、インベントリなどを含むすべてのエンドポイント管理機能にアクセスできます。また、オンデマンドサポート、先進的なEnterprise機能、エンドユーザーリモートアクセスなどのアドオンも含まれています。
はい。Splashtop AEMには管理されたWindows、Mac、Linuxデバイス用のリモートコントロールが含まれており、ITチームはエンドユーザーが存在するかどうかに関わらず、エンドポイントのト��ラブルシューティング、保守、修正を行うことができます。組織は、必要に応じてAEMを拡張し、オンデマンドサポート（同時接続の技術者によるライセンス）、エンドユーザーリモートアクセス（指定ユーザーによるライセンス）、拡張現実サポート（同時接続の技術者によるライセンス）、およびエンドポイントセキュリティオプション（エンドポイント数によるライセンス）を追加できます。
Splashtop AEMは、ITチームがパッチ適用、スケジュールされたメンテナンス、スクリプトの実行、ソフトウェアの設定、構成の更新などを自動化するのを支援します。チームは複数のエンドポイントでスクリプトを一度に実行またはスケジュールでき、反復的な手動作業を減らし、大規模なエンドポイント環境を効率的に管理しやすくします。
はい。Splashtop AEM は Microsoft Intune を補完できます。Intuneはデバイスの構成とポリシー管理に焦点を当てており、Splashtopはエンドポイントの可視性、OSおよび第三者によるパッチ適用、クロスプラットフォーム対応、リモートサポートのためのリアルタイムコントロールを提供し、日々の運用をサポートします。Intuneを通じてSplashtopを簡単に設定することもできます。
より強力なセキュリティ、認証、および運用監視が必要な組織は、Autonomous Endpoint Management Enterprise（エンドポイントの数でライセンス供与）にアップグレードすることができます。エンタープライズアップグレードには、シングルサインオン、強化されたアクセスコントロール、および高度なリモートアクセス機能が含まれており、ITチームがアクセスを管理し、管理の手間を削減し、エンドポイント環境全体でのコントロールを強化するのに役立ちます。
はい。Splashtop AEMは、アンチウイルス、EDR、MDRオプションを通じてエンドポイントセキュリティをサポートしています。Bitdefender、SentinelOne、CrowdStrikeなどのベンダーと統合することで、ITチームは保護を強化し、脅威の検出と対応を改善し、パッチ適用、モニタリング、修復ワークフローと並行してエンドポイントセキュリティを管理できます。