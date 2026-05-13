OSとサードパーティのパッチ
オペレーティングシステムとサードパーティ製ソフトウェアの更新を自動化し、デプロイされたバージョンをより詳細に制御することで、脆弱性から保護します。
AIを活用したCVEインサイト
AIを活用したCVE（一般的な脆弱性と露出）の概要と推奨される修復アクションを使用して、リスクを迅速に特定し、影響を評価し、脆弱性に優先順位を付けます。
ポリシーの枠組み
エンドポイント全体でポリシーをカスタマイズして適用し、コンプライアンスを維持し、ネットワークを保護します。
プロアクティブなアラートと修復
スマートアクションを通じたリアルタイムのアラートと自動修正により、問題を迅速に特定し解決します。
ダッシュボードインサイト
エンドポイントの健全性、パッチのステータス、コンプライアンスを、実用的なインサイトと詳細なログ機能を提供してくれる一元化されたダッシュボードを通じて監視します。
スクリプトとタスク
複数のエンドポイントに対して、リモートコマンド、スクリプト、ファイル転送、システムの再起動、Windowsアップデートなどの一括アクションを実行します。
バックグラウンドアクション
エンドユーザーの作業を中断することなく、タスクマネージャー、レジストリエディター、デバイスマネージャー、サービスマネージャー、リモートコマンドなどのシステムツールにアクセスします。
在庫レポート
システム、ハードウェア、ソフトウェアのインベントリに関する詳細なレポートにアクセスして、可視性、監査、コンプライアンスを向上させます。
エンドポイントセキュリティダッシュボード
リアルタイムの脅威検出、自動応答、Splashtop AVなどのウイルス対策管理により、エンドポイント保護を一元化します。
管理対象デバイスのリモートコントロール
エンドユーザーの存在の有無にかかわらず、あらゆるデバイスからWindows 、Mac、Linuxマシンに即座にリモートアクセスできます。
エンドポイント構成（プレビュー）
パスワード、Wi-Fi、ファイアウォール、ディスク暗号化など、 WindowsとmacOS全体の主要なセキュリティとネットワーク設定を適用し、構成ドリフトを減らします。
EDR統合
Splashtopコンソールから直接、EDRセンサー、サーフェス検出を設定および管理し、エンドポイントの範囲を監視して、日常のITワークフローにセキュリティの可視性を拡張します。
アドオンでさらなる統合を実現
自動エンドポイント管理（エンタープライズ）詳細はこちら
シングルサインオン、強化されたアクセス制御、そして高度なリモートアクセス機能で、制御と管理性を強化します。
On-Demand Support詳細はこちら
管理されたデバイス、管理されていないデバイス、モバイルデバイスにおいてオンデマンドのリモートサポートでユーザーをサポートします。サービスデスクのワークフローと拡張現実（AR）によるリアルタイムの視覚ガイダンスでトラブルシューティングを強化し、迅速かつ効率的な問題解決を実現します。
エンドユーザーのリモートワークライセンス詳細はこちら
エンドユーザーがリモートワークできるように、あなたが管理するコンピュータへの高性能で安全なリモートアクセスを提供
エンドポイントセキュリティ詳細はこちら
AEMを拡張して、デバイスを最新の脅威から守るためのエンドポイントセキュリティ機能を追加します。Bitdefender、SentinelOne、CrowdStrikeなどの主要ベンダーのソリューションを活用して、Splashtop Antivirus、EDR、MDRで層状の保護を提供します。