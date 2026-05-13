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Splashtop Endpoint Management: Product Demo
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エンドポイントを管理し、保護し、サポートするために必要なすべて

運用の自動化、セキュリティとコンプライアンスの維持、エンドポイントの大規模管理をサポートする機能と能力を探求する

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A blue icon of a box with a downward arrow in the center, indicating a download or import action. The box has a horizontal line and two dashed lines beside the arrow inside.

OSとサードパーティのパッチ

オペレーティングシステムとサードパーティ製ソフトウェアの更新を自動化し、デプロイされたバージョンをより詳細に制御することで、脆弱性から保護します。

Blue icon of a computer monitor with a cracked screen and a warning triangle containing an exclamation mark, indicating a computer error or malfunction.

AIを活用したCVEインサイト

AIを活用したCVE（一般的な脆弱性と露出）の概要と推奨される修復アクションを使用して、リスクを迅速に特定し、影響を評価し、脆弱性に優先順位を付けます。

A blue icon of a web browser window with three horizontal lines, representing a menu or list, on a light gray background.

ポリシーの枠組み

エンドポイント全体でポリシーをカスタマイズして適用し、コンプライアンスを維持し、ネットワークを保護します。

A blue line drawing of a billboard featuring a megaphone symbol, suggesting advertising or public announcements.

プロアクティブなアラートと修復

スマートアクションを通じたリアルタイムのアラートと自動修正により、問題を迅速に特定し解決します。

Blue icon of a dashboard displaying a pie chart, two horizontal lines, and an upward-trending line graph, all inside a square frame on a light background.

ダッシュボードインサイト

エンドポイントの健全性、パッチのステータス、コンプライアンスを、実用的なインサイトと詳細なログ機能を提供してくれる一元化されたダッシュボードを通じて監視します。

Blue icon of three computer monitors connected in a triangular network, representing a computer network or networked computers, on a light gray background.

スクリプトとタスク

複数のエンドポイントに対して、リモートコマンド、スクリプト、ファイル転送、システムの再起動、Windowsアップデートなどの一括アクションを実行します。

Blue outline icon of a laptop with a gear in front, symbolizing computer settings or configuration. The background is light gray.

バックグラウンドアクション

エンドユーザーの作業を中断することなく、タスクマネージャー、レジストリエディター、デバイスマネージャー、サービスマネージャー、リモートコマンドなどのシステムツールにアクセスします。

Blue downward arrow with three horizontal blue lines of decreasing length on the right, suggesting a descending order or sorting icon, on a light gray background.

在庫レポート

システム、ハードウェア、ソフトウェアのインベントリに関する詳細なレポートにアクセスして、可視性、監査、コンプライアンスを向上させます。

A blue icon of a web browser window with two incomplete circles inside, one on the left and one on the right, on a light gray background.

エンドポイントセキュリティダッシュボード

リアルタイムの脅威検出、自動応答、Splashtop AVなどのウイルス対策管理により、エンドポイント保護を一元化します。

A blue icon showing a computer monitor with a padlock above it, connected to a horizontal line with a node.

管理対象デバイスのリモートコントロール

エンドユーザーの存在の有無にかかわらず、あらゆるデバイスからWindows 、Mac、Linuxマシンに即座にリモートアクセスできます。

Blue icon showing three databases connected to a central gear, symbolizing data integration or database management.

エンドポイント構成（プレビュー）

パスワード、Wi-Fi、ファイアウォール、ディスク暗号化など、 WindowsとmacOS全体の主要なセキュリティとネットワーク設定を適用し、構成ドリフトを減らします。

Blue line icon of a shield with a dot in the center, surrounded by six connected circles, resembling a network or hub, on a light gray background.

EDR統合

Splashtopコンソールから直接、EDRセンサー、サーフェス検出を設定および管理し、エンドポイントの範囲を監視して、日常のITワークフローにセキュリティの可視性を拡張します。

セルフガイド型インタラクティブデモ

デモ開始

アドオンでさらなる統合を実現

  • High performance icon

    自動エンドポイント管理（エンタープライズ）

    シングルサインオン、強化されたアクセス制御、そして高度なリモートアクセス機能で、制御と管理性を強化します。

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  • Blue outline illustration of a 3D cube with a hand icon below it, pointing upward as if selecting or interacting with the cube, on a light gray background.

    On-Demand Support

    管理されたデバイス、管理されていないデバイス、モバイルデバイスにおいてオンデマンドのリモートサポートでユーザーをサポートします。サービスデスクのワークフローと拡張現実（AR）によるリアルタイムの視覚ガイダンスでトラブルシューティングを強化し、迅速かつ効率的な問題解決を実現します。

    詳細はこちら
  • End-User Remote Access icon

    エンドユーザーのリモートワークライセンス

    エンドユーザーがリモートワークできるように、あなたが管理するコンピュータへの高性能で安全なリモートアクセスを提供

    詳細はこちら
  • Blue icon showing a web browser window with lines representing text, next to a shield with a check mark, symbolizing online security or verified website protection.

    エンドポイントセキュリティ

    AEMを拡張して、デバイスを最新の脅威から守るためのエンドポイントセキュリティ機能を追加します。Bitdefender、SentinelOne、CrowdStrikeなどの主要ベンダーのソリューションを活用して、Splashtop Antivirus、EDR、MDRで層状の保護を提供します。

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