クライアント環境を保護する
パッチ管理、脆弱性の可視化、エンドポイント保護のカバレッジ、監査やサイバー保険のニーズをサポートするレポートで、クライアントを安全にし、コンプライアンスを保つ手助けをします。
クライアント満足度の向上
すべてのクライアント環境で、セキュアでオンデマンドのリモートサポートを使用して問題をより速く解決します。ダウンタイムを最小限に抑え、ユーザーの生産性を維持し、クライアントが期待する迅速なサービスを提供しましょう。
技術者の効率を向上させる
日常のエンドポイントタスクを自動化し、ツールの切り替えを減らし、技術者に必要な情報やリモートサポートツールへのアクセスを迅速化して、問題を解決できるようにします。
複雑さを増さずに成長する
複数のOS環境で展開が簡単で管理がシンプル、そしてコスト効率よくスケールできるプラットフォームを使用して、より多くのお客様とエンドポイントをサポートします。
Autonomous Endpoint Management向けSplashtopのメリット
MSPの成長に向けた統合プラットフォーム
ITサポートとクライアントの両方が在宅勤務できるように、エンドポイント管理、エンドポイントセキュリティ、リモートアクセスを提供する単一のソリューションを利用して、運用を簡素化し、さらにスマートに拡張しましょう。
コスト削減、利益率向上
競争力のある価格で利益率を向上させながら、ハイブリッドおよびリモートのクライアント環境、大規模なマルチOSデバイスフリートの全体でIT運用を拡張します。
クライアントのオンボーディングを簡素化する
簡単な設定とシンプルな構成で新しいクライアントを素早く導入できます。Splashtopのモジュラー プラットフォームを使用して、運用の複雑さを増すことなく、MSPの成長を支援するサービスを拡大。
比類のないカスタマーサービス
Splashtopの専門サポートチームは、電話、チャット、または電子メールで24時間365日対応します。問題を迅速に解決し、リモート接続をスムーズに維持し、展開を最適化します。迅速な回答とプロアクティブなガイダンスを頼りにすることで、ビジネスが滞ることなく、優れたITエクスペリエンスを顧客に提供できるようになります。
「Splashtopは私のベルトの中で最高のツールです。」リモートコントロール、エンドユーザーサポート、すべてのアプリのパッチ適用、インベントリ管理に使用しました。あなたたちは、最もコスト効率が高く、シンプルなソリューションで、最高のカスタマーサポートを持っています。間違いなく、リモートサポートやエンドポイント管理を探している人にはあなたをお勧めします。問題を修正するのに1つのタスクで20分くらいかかってたけど、今ではSplashtopを使えば5分もかからずに終わります。
Cameron Montgomery
オーナー/オペレーター、C.M. Computers Northwest LLC
Splashtopユーザーに必須のアップグレード
「Splashtop Autonomous Endpoint Managementで最も気に入っているのは、優れたリモートアクセスソリューションを、非常に使いやすく実装しやすい本格的なプロアクティブなIT管理プラットフォームに変える機能が強力に組み合わさっているところです。Splashtop Remote Supportとのシームレスな統合と、自動パッチ管理、ウイルス対策設定、リアルタイム監視を組み合わせることで、チームは時間と労力を大幅に節約できます。これで事後対応型サポートモデルから予防型サポートモデルに移行し、エンドポイントの安全性と運用の効率性を確保することができます。」
Ilan S.
CTO、CIO
機能の強力な組み合わせ
「Splashtop Autonomous Endpoint Managementは、分散エンドポイント環境の管理とセキュリティ保護に関して抱えている大きな課題を解決してくれます。これにより、事後対応型、つまり「故障対応型」のサポートモデルから、事前対応型の自動化されたサポートモデルに移行することができました。パッチ管理やセキュリティ更新などの重要なタスクが自動化され、ITチームの手作業による作業負荷が大幅に軽減されました。主なメリット�は、コストを管理可能な範囲に抑えながら運用効率の向上、セキュリティ体制の強化、そしてユーザーが影響を受ける前に問題を防止できることです。」
Ilan S.
CTO、CIO
Splashtop Enterpriseで便利なAutonomous Endpoint Management
「私はすでにSplashtop Enterpriseを利用しています。最も気に入っているのは、Autonomous Endpoint Managementが現在のバージョンのSplashtopに統合されているため、同じコンソールからOSとサードパーティソフトウェアのパッチ適用を行えることです。また、リスクを抱えているエンドポイント（無効なエンドポイント保護、エンドポイントごとに検出された脅威など）をわかりやすく表示するエンドポイントセキュリティ概要レポートも気に入っています。」
認定ユーザー
ITとサービス