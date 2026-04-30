環境に合わせてSplashtop AEMアドオンをカスタマイズ
Splashtop AEMは、ITチームのエンドポイント管理を自動化し、視認性を向上させ、デバイスを安全で最新の状態に保ちます。アドオンは、主要運用を超えて機能を拡張し、より強力なアクセス制御、層状のセキュリティ、広範なリモートサポート、および安全なリモートワークを提供します。
自律的エンドポイント管理（Enterprise）へのアップグレード
シングルサインオン、強化されたアクセスコントロール、高度なリモートアクセス機能でセキュリティと管理性を強化します。このアドオンアップグレードは、ITチームが認証を合理化し、管理者の負担を軽減し、運用監視を強化するのに役立ちます。
シングルサインオン統合
Azure AD、Okta、OneLogin、JumpCloud、Workspace ONE、Google Workspaceを含む主要なIDプロバイダーとのSSO/SAML統合により、認証とアクセスガバナンスを簡素化します。
高度なセキュリティ & アクセスコントロール
クラウドセッション録画、詳細な役割ベースのアクセス管理、SIEM統合、IPホワイトリスト、その他の機能で環境を保護します。
高度なリモートセッション機能
無人のAndroidアクセスを取得し、USBおよびスマートカードのリダイレクト、リモートマイク、4:4:4カラーモード、高精度なオーディオ、精密なペン入力とクリエイティブな使用ケースのためのWacom Bridgeを使用してハイブリッドワークフローをサポートします。
Splashtop Connector
VPNを使用せずに、RDP、VNC、SSH接続を安全にコンピューターやサーバーに橋渡しし、リモートアクセスエージェントをインストールすることなく利用可能。
統合とAPI
チケットシステムやその他のプラットフォームと統合し、シームレスなリモートサポートを実現。オープンAPIを活用してワークフローを自動化し、IT運用を強化します。
エンドポイントセキュリティソリューションを追加
現代の脅威からデバイスを保護するエンドポイントセ��キュリティソリューションでAEMを拡張し、複雑さを増やすことなく。アンチウイルス（AV）、エンドポイント検出と応答（EDR）、または管理された検出と応答（MDR）が必要な場合でも、Splashtopはエンドポイント運用とセキュリティをひとつのスムーズな体験にまとめます。SentinelOne、CrowdStrike、Bitdefenderなど、業界をリードするプロバイダーから選択でき、Splashtopプラットフォームを通じて提供および管理されます。
ベンダーの統合、複雑さの軽減
エンドポイント管理とセキュリティのための単一プラットフォームで調達と請求を簡素化し、ベンダーの重複を減らし、より良い価格を実現します。
完全な可視性のためのシングルコンソール
ツールを切り替えることなく、中央集約されたAEMコンソールからエンドポイントの操作とセキュリティを管理します。
統合設定とポリシー
エージェントを設定し、ポリシーを構成し、既存のエンドポイントワークフローに沿って保護を監視します。
簡素化された価格とライセンス
統合アドオンの価格設定によりコストが削減され、利益率が向上し、よりスケーラブルな成長が可能になります。
あなたのニーズに応じて拡張するセキュリティ
要求が進化するにつれて、AVからEDRまたはMDRへと簡単に探索し拡張できます。
Splashtop SOS、サービスデスク、拡張現実を使ってリモートサポートをレベルアップ
技術者に、必要なときに迅速なサポートを提供するためのツールを提供してください。オンデマンドのリモートサポート機能を利用すれば、チームは問題をより効率的にトラブルシューティングし、ユーザーをリアルタイムで案内し、ダウンタイムを減らすことができます。
どこでも迅速で柔軟なサポート
シンプルなセッションコードを使用して、事前にエージェントをインストールすることなく、コンピュータやモバイルデバイスにオンデマンドのリモートサポートを提供します。
リアルタイム通信とコラボレーション
セッション中のチャットと音声通話でユーザーをより効果的にサポートし、最大3人の技術者が同じセッションで協力できるようにします。
統合された高度なサポートワークフロー
ITSMやチケッティングとの統合（Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, Jira, Microsoft Teamsを含む）で業務を効率化し、IT環境全体でリモートサポートの効率を高めましょう。
SERVICE DESK
サービスデスクのワークフローでサポートを集中管理し、複数のリモート接続方法により、サポートリクエストの管理を可能にします。これにより、リクエストから問題解決まで柔軟で効率的なトラブルシューティングが可能になります。
拡張現実（AR）を用いたリモートガイダンス
ARによるリモートサポートを拡張し、ライブカメラフィードを表示し、インタラクティブな注釈を使用してユーザーを案内することで、画面共有ができない場合でもより明確なコミュニケーションと迅速な問題解決を可能にします。
エンドユーザーがどこからでもコンピュータにアクセスできるようにする
従業員やクライアントがどこからでも仕事用のデバイスに接続するために、セキュアリモートアクセスを有効にする。このアドオンは、管理、効率、そしてビジネスの継続性を維持しながら柔軟な働き方を支援します。
どこからでも仕事用コンピュータにアクセス
ユーザーがWindows、Mac、iOS、Android、Chromebookなどの任意のデバイスから任意の場所で作業用コンピュータに安全にアクセスできるようにし、作業が中断されないようにします。
高パフォーマンスのリモートセッション
高速接続、低遅延、クリアな映像でスムーズなリモートデスクトップ体験を提供し、日常の作業を各プランで迅速かつ信頼性の高いものにします。
必須のリモートワークツール
ファイル転送、マルチモニターサポート、リモート印刷、オーディオサポート、クリップボード共有、リモート再起動などの機能を活用して生産性を向上させましょう。
チームとコラボレーションのための拡張コントロール
コラボレーションが必要なとき、セッションチャット、役割�ベースのアクセス管理、複数のユーザーが同じコンピュータにアクセスできる機能で、チームの生産性を向上させましょう。
簡単なセットアップと集中型ユーザー管理
ターゲットデバイスにSplashtop Streamerをインストールしてリモートアクセスを迅速に設定し、ユーザーとコンピュータを中央のコンソールから管理することで、個々のユーザーから小規模チームにスケーリングすることが容易になります。