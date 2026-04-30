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環境に合わせてSplashtop AEMアドオンをカスタマイズ

Splashtop AEMは、ITチームのエンドポイント管理を自動化し、視認性を向上させ、デバイスを安全で最新の状態に保ちます。アドオンは、主要運用を超えて機能を拡張し、より強力なアクセス制御、層状のセキュリティ、広範なリモートサポート、および安全なリモートワークを提供します。

自律的エンドポイント管理（Enterprise）へのアップグレード

シングルサインオン、強化されたアクセスコントロール、高度なリモートアクセス機能でセキュリティと管理性を強化します。このアドオンアップグレードは、ITチームが認証を合理化し、管理者の負担を軽減し、運用監視を強化するのに役立ちます。

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SSO and SAML integration key icon

シングルサインオン統合

Azure AD、Okta、OneLogin、JumpCloud、Workspace ONE、Google Workspaceを含む主要なIDプロバイダーとのSSO/SAML統合により、認証とアクセスガバナンスを簡素化します。

Blue icon showing a web browser window with lines representing text, next to a shield with a check mark, symbolizing online security or verified website protection.

高度なセキュリティ & アクセスコントロール

クラウドセッション録画、詳細な役割ベースのアクセス管理、SIEM統合、IPホワイトリスト、その他の機能で環境を保護します。

Blue icon showing two stylized people sitting next to each other, with curved lines above them resembling a wireless signal, on a light gray background.

高度なリモートセッション機能

無人のAndroidアクセスを取得し、USBおよびスマートカードのリダイレクト、リモートマイク、4:4:4カラーモード、高精度なオーディオ、精密なペン入力とクリエイティブな使用ケースのためのWacom Bridgeを使用してハイブリッドワークフローをサポートします。

Blue icon of a USB cable with two connectors, one on each end, depicted on a light gray background.

Splashtop Connector

VPNを使用せずに、RDP、VNC、SSH接続を安全にコンピューターやサーバーに橋渡しし、リモートアクセスエージェントをインストールすることなく利用可能。

Open API Icon

統合とAPI

チケットシステムやその他のプラットフォームと統合し、シームレスなリモートサポートを実現。オープンAPIを活用してワークフローを自動化し、IT運用を強化します

エンドポイントセキュリティソリューションを追加

現代の脅威からデバイスを保護するエンドポイントセキュリティソリューションでAEMを拡張し、複雑さを増やすことなく。アンチウイルス（AV）、エンドポイント検出と応答（EDR）、または管理された検出と応答（MDR）が必要な場合でも、Splashtopはエンドポイント運用とセキュリティをひとつのスムーズな体験にまとめます。SentinelOne、CrowdStrike、Bitdefenderなど、業界をリードするプロバイダーから選択でき、Splashtopプラットフォームを通じて提供および管理されます。

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A blue icon shows two curved lines merging upward into a single straight arrow pointing up, symbolizing merging or combining paths, on a light gray background.

ベンダーの統合、複雑さの軽減

エンドポイント管理とセキュリティのための単一プラットフォームで調達と請求を簡素化し、ベンダーの重複を減らし、より良い価格を実現します。

A blue outline of an eye inside a blue square border on a light gray background, resembling an icon for visibility or view.

完全な可視性のためのシングルコンソール

ツールを切り替えることなく、中央集約されたAEMコンソールからエンドポイントの操作とセキュリティを管理します。

Deployment icon

統合設定とポリシー

エージェントを設定し、ポリシーを構成し、既存のエンドポイントワークフローに沿って保護を監視します。

Blue icon showing three databases connected to a central gear, symbolizing data integration or database management.

簡素化された価格とライセンス

統合アドオンの価格設定によりコストが削減され、利益率が向上し、よりスケーラブルな成長が可能になります。

Blue outline icon of a computer monitor with a padlock, representing secure access or device security.

あなたのニーズに応じて拡張するセキュリティ

要求が進化するにつれて、AVからEDRまたはMDRへと簡単に探索し拡張できます。

Splashtop SOS、サービスデスク、拡張現実を使ってリモートサポートをレベルアップ

技術者に、必要なときに迅速なサポートを提供するためのツールを提供してください。オンデマンドのリモートサポート機能を利用すれば、チームは問題をより効率的にトラブルシューティングし、ユーザーをリアルタイムで案内し、ダウンタイムを減らすことができます。

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A blue icon of a web browser window with three horizontal lines, representing a menu or list, on a light gray background.

どこでも迅速で柔軟なサポート

シンプルなセッションコードを使用して、事前にエージェントをインストールすることなく、コンピュータやモバイルデバイスにオンデマンドのリモートサポートを提供します。

Blue line drawing of a person’s head wearing a headset with a microphone, suggesting customer support or communication services, on a light gray background.

リアルタイム通信とコラボレーション

セッション中のチャットと音声通話でユーザーをより効果的にサポートし、最大3人の技術者が同じセッションで協力できるようにします。

A blue icon of a table or spreadsheet with three overlapping rectangles in the background, suggesting multiple sheets or documents.

統合された高度なサポートワークフロー

ITSMやチケッティングとの統合（Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, Jira, Microsoft Teamsを含む）で業務を効率化し、IT環境全体でリモートサポートの効率を高めましょう。

Blue line art icon showing a smartphone, tablet, and desktop monitor overlapping, representing responsive or multi-device compatibility on a light gray background.

SERVICE DESK

サービスデスクのワークフローでサポートを集中管理し、複数のリモート接続方法により、サポートリクエストの管理を可能にします。これにより、リクエストから問題解決まで柔軟で効率的なトラブルシューティングが可能になります。

Blue outline illustration of a 3D cube with a hand icon below it, pointing upward as if selecting or interacting with the cube, on a light gray background.

拡張現実（AR）を用いたリモートガイダンス

ARによるリモートサポートを拡張し、ライブカメラフィードを表示し、インタラクティブな注釈を使用してユーザーを案内することで、画面共有ができない場合でもより明確なコミュニケーションと迅速な問題解決を可能にします。

エンドユーザーがどこからでもコンピュータにアクセスできるようにする

従業員やクライアントがどこからでも仕事用のデバイスに接続するために、セキュアリモートアクセスを有効にする。このアドオンは、管理、効率、そしてビジネスの継続性を維持しながら柔軟な働き方を支援します。

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Blue icon of a person sitting and using a laptop, with a suitcase beside them, suggesting work or productivity while traveling.

どこからでも仕事用コンピュータにアクセス

ユーザーがWindows、Mac、iOS、Android、Chromebookなどの任意のデバイスから任意の場所で作業用コンピュータに安全にアクセスできるようにし、作業が中断されないようにします。

A blue icon of a web browser window with two incomplete circles inside, one on the left and one on the right, on a light gray background.

高パフォーマンスのリモートセッション

高速接続、低遅延、クリアな映像でスムーズなリモートデスクトップ体験を提供し、日常の作業を各プランで迅速かつ信頼性の高いものにします。

remote access asset "access management" icon

必須のリモートワークツール

ファイル転送、マルチモニターサポート、リモート印刷、オーディオサポート、クリップボード共有、リモート再起動などの機能を活用して生産性を向上させましょう。

Blue icon of three people connected by a line, arranged in a triangle, symbolizing communication, teamwork, or collaboration on a light gray background.

チームとコラボレーションのための拡張コントロール

コラボレーションが必要なとき、セッションチャット、役割ベースのアクセス管理、複数のユーザーが同じコンピュータにアクセスできる機能で、チームの生産性を向上させましょう。

Blue outline icon of a hand holding a wrench, symbolizing tools, repair, or technical support, on a light gray background.

簡単なセットアップと集中型ユーザー管理

ターゲットデバイスにSplashtop Streamerをインストールしてリモートアクセスを迅速に設定し、ユーザーとコンピュータを中央のコンソールから管理することで、個々のユーザーから小規模チームにスケーリングすることが容易になります。