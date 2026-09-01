Gestão Autónoma de Endpoints Feature Matrix
Recursos principais
Patches para SO e terceiros - Proteja-se contra vulnerabilidades automatizando as atualizações de sistemas operativos e software de terceiros e obtendo um maior controlo sobre as versões implementadas
Relatórios de inventário - Aceda a relatórios detalhados sobre o inventário de sistemas, hardware e software para maior visibilidade, auditoria e conformidade
Informações do painel de controlo - Monitorize a integridade dos endpoints, o estado das atualizações e a conformidade através de um painel de controlo centralizado com informações práticas e registos detalhados
Análises de CVE com IA - Identifique rapidamente riscos, avalie o impacto e priorize vulnerabilidades com resumos de CVE (Vulnerabilidades e Exposições Comuns) com IA e ações de correção recomendadas
Gestão de políticas de endpoints - Personalize e aplique políticas em todos os endpoints para manter a conformidade e proteger as redes
Scripts e tarefas - Executar ações em massa como comandos remotos, scripting, transferência de ficheiros, reinício do sistema e atualizações do Windows para múltiplos endpoints
Alertas proativos e correção automatizada - Identifique e resolva problemas rapidamente com alertas em tempo real e correções automatizadas através de ações inteligentes
Painel de segurança dos endpoints - Centralizar a proteção dos endpoints com deteção de ameaças em tempo real, resposta automatizada, gestão de antivírus para Splashtop AV e outras soluções AV/EDR
Configuração do endpoint - Aplicar as chaves de segurança e definições de rede em Windows e MacOS, incluindo palavras-passe, Wi-Fi, firewall, encriptação de disco e mais, para reduzir a deriva da configuração
Segurança e Conformidade
Está em conformidade com ISO 27001, RGPD, SOC 2, e suporta a conformidade com HIPAA, FERPA, PCI e outras normas do setor
Encriptação AES de 256 bits (SSL/TLS)
Verificação em duas etapas
Autenticação de dispositivo
Controlos de tempo limite da sessão
Segurança avançada e controlos de acesso com SSO, gravação de sessões na cloud, permissões granulares, integração com SIEM, lista branca de IP e muito mais. 1
Estenda a proteção com Splashtop Antivirus (AV), deteção e resposta de endpoints (EDR) e deteção e resposta geridas (MDR), com soluções de fornecedores líderes como Bitdefender, SentinelOne e CrowdStrike.2
& Suporte a acesso remoto
Controlo remoto para dispositivos geridos Windows, Mac e Linux a partir de qualquer dispositivo, com ou sem utilizador final presente
Acesso não autorizado a dispositivos Android, incluindo smartphones, tablets, dispositivos Android robustos, dispositivos POS, quiosques e box 1
Conector Splashtop para acesso remoto a computadores e servidores via RDP, VNC ou SSH sem usar VPN ou agente 1
Agende o acesso temporário, redirecione dispositivos USB (cartões inteligentes, chaves de segurança, canetas stylus e muito mais), utilize o seu microfone local como entrada no computador remoto, experimente o modo de cor 4:4:4 com áudio de alta fidelidade, Wacom Bridge e muito mais. 1
Aceda a ferramentas do sistema, como o gestor de tarefas, o editor de registo, o gestor de dispositivos, o gestor de serviços e o comando remoto, sem interromper o utilizador final
Transferência de arquivos (incluindo transferência de arquivos arrasta e solta e transferência de arquivos de copiar/colar do Windows)
Impressão remota
Tela remota em branco
Suporte a vários monitores
Bate-papo (em sessão)
Gravação da sessão (local)
Quadro branco para anotar o ecrã remoto do computador a partir do iPad e tablets Android
Reinicie remotamente ou acorde o seu computador a partir da aplicação Splashtop ou da consola web.
Modo visualização
Compartilhar meu desktop (compartilhar a área de trabalho do Windows usando um link da web)
Três utilizadores podem aceder remotamente a uma mesma máquina.
Exibir status do computador, tempo inativo, versão do streamer
Ofereça suporte aos utilizadores em dispositivos geridos, não geridos e móveis com suporte remoto on-demand e melhore a resolução de problemas com fluxos de trabalho avançados de central de serviços 3
Suporte de Realidade Aumentada (RA) que permite a partilha em tempo real da câmara do telemóvel entre utilizadores finais e técnicos de TI remotos 3
Trabalho remoto para o utilizador final com acesso seguro e de alto desempenho a computadores geridos. 4
Capacidade de gerenciamento
Registro de conexões e atividades
Definir super administradores, administradores, administradores específicos de grupos e membros
Gestão web de configurações de streamer
Permissões baseadas em computador e grupo de utilizadores
Etiquetas personalizadas para sub agrupamento e organização flexíveis de computadores
Política de definições do streamer para configurar remotamente as definições do streamer a partir da consola web
Habilitação Admin para impor a gravação de sessão e fazer upload em uma pasta de destino
Possibilidade de adicionar utilizadores a um grupo principal e a um subgrupo para melhor organização das permissões de acesso
Legenda:
¹ Disponível com Splashtop AEM (Enterprise)
2 Disponível com o complemento Endpoint Security
3 Disponível com suporte On-demand (Complemento)
4 Disponível com o add-on de acesso remoto para o utilizador final
Saiba mais sobre o Splashtop AEM e experimente gratuitamente em https://www.splashtop.com/autonomous-endpoint-management