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Gestão Autónoma de Endpoints Feature Matrix

Recursos principais

Patches para SO e terceiros - Proteja-se contra vulnerabilidades automatizando as atualizações de sistemas operativos e software de terceiros e obtendo um maior controlo sobre as versões implementadas

Relatórios de inventário - Aceda a relatórios detalhados sobre o inventário de sistemas, hardware e software para maior visibilidade, auditoria e conformidade

Informações do painel de controlo - Monitorize a integridade dos endpoints, o estado das atualizações e a conformidade através de um painel de controlo centralizado com informações práticas e registos detalhados

Análises de CVE com IA - Identifique rapidamente riscos, avalie o impacto e priorize vulnerabilidades com resumos de CVE (Vulnerabilidades e Exposições Comuns) com IA e ações de correção recomendadas

Gestão de políticas de endpoints - Personalize e aplique políticas em todos os endpoints para manter a conformidade e proteger as redes

Scripts e tarefas - Executar ações em massa como comandos remotos, scripting, transferência de ficheiros, reinício do sistema e atualizações do Windows para múltiplos endpoints

Alertas proativos e correção automatizada - Identifique e resolva problemas rapidamente com alertas em tempo real e correções automatizadas através de ações inteligentes

Painel de segurança dos endpoints - Centralizar a proteção dos endpoints com deteção de ameaças em tempo real, resposta automatizada, gestão de antivírus para Splashtop AV e outras soluções AV/EDR

Configuração do endpoint - Aplicar as chaves de segurança e definições de rede em Windows e MacOS, incluindo palavras-passe, Wi-Fi, firewall, encriptação de disco e mais, para reduzir a deriva da configuração

Segurança e Conformidade

Está em conformidade com ISO 27001, RGPD, SOC 2, e suporta a conformidade com HIPAA, FERPA, PCI e outras normas do setor

Encriptação AES de 256 bits (SSL/TLS)

Verificação em duas etapas

Autenticação de dispositivo

Controlos de tempo limite da sessão

Segurança avançada e controlos de acesso com SSO, gravação de sessões na cloud, permissões granulares, integração com SIEM, lista branca de IP e muito mais. 1

Estenda a proteção com Splashtop Antivirus (AV), deteção e resposta de endpoints (EDR) e deteção e resposta geridas (MDR), com soluções de fornecedores líderes como Bitdefender, SentinelOne e CrowdStrike.2

& Suporte a acesso remoto

Controlo remoto para dispositivos geridos Windows, Mac e Linux a partir de qualquer dispositivo, com ou sem utilizador final presente

Acesso não autorizado a dispositivos Android, incluindo smartphones, tablets, dispositivos Android robustos, dispositivos POS, quiosques e box 1

Conector Splashtop para acesso remoto a computadores e servidores via RDP, VNC ou SSH sem usar VPN ou agente 1

Agende o acesso temporário, redirecione dispositivos USB (cartões inteligentes, chaves de segurança, canetas stylus e muito mais), utilize o seu microfone local como entrada no computador remoto, experimente o modo de cor 4:4:4 com áudio de alta fidelidade, Wacom Bridge e muito mais. 1

Aceda a ferramentas do sistema, como o gestor de tarefas, o editor de registo, o gestor de dispositivos, o gestor de serviços e o comando remoto, sem interromper o utilizador final

Transferência de arquivos (incluindo transferência de arquivos arrasta e solta e transferência de arquivos de copiar/colar do Windows)

Impressão remota

Tela remota em branco

Suporte a vários monitores

Bate-papo (em sessão)

Gravação da sessão (local)

Quadro branco para anotar o ecrã remoto do computador a partir do iPad e tablets Android

Reinicie remotamente ou acorde o seu computador a partir da aplicação Splashtop ou da consola web.

Modo visualização

Compartilhar meu desktop (compartilhar a área de trabalho do Windows usando um link da web)

Três utilizadores podem aceder remotamente a uma mesma máquina.

Exibir status do computador, tempo inativo, versão do streamer

Ofereça suporte aos utilizadores em dispositivos geridos, não geridos e móveis com suporte remoto on-demand e melhore a resolução de problemas com fluxos de trabalho avançados de central de serviços 3

Suporte de Realidade Aumentada (RA) que permite a partilha em tempo real da câmara do telemóvel entre utilizadores finais e técnicos de TI remotos 3

Trabalho remoto para o utilizador final com acesso seguro e de alto desempenho a computadores geridos. 4

Capacidade de gerenciamento

Registro de conexões e atividades

Definir super administradores, administradores, administradores específicos de grupos e membros

Gestão web de configurações de streamer

Permissões baseadas em computador e grupo de utilizadores

Etiquetas personalizadas para sub agrupamento e organização flexíveis de computadores

Política de definições do streamer para configurar remotamente as definições do streamer a partir da consola web

Habilitação Admin para impor a gravação de sessão e fazer upload em uma pasta de destino

Possibilidade de adicionar utilizadores a um grupo principal e a um subgrupo para melhor organização das permissões de acesso

Legenda:

¹ Disponível com Splashtop AEM (Enterprise)

2 Disponível com o complemento Endpoint Security

3 Disponível com suporte On-demand (Complemento)

4 Disponível com o add-on de acesso remoto para o utilizador final

Saiba mais sobre o Splashtop AEM e experimente gratuitamente em https://www.splashtop.com/autonomous-endpoint-management