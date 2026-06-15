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Splashtop Autonomous Endpoint Management Downloads

Downloads for Splashtop Autonomous Endpoint Management (Splashtop AEM) users.

If you’re already using Splashtop remote access or remote support and want to get started with Splashtop AEM, contact us.


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Aplicativo de negócios Splashtop

Para dispositivos que pretende ligar e utilizar para gerir.

  • Janela
  • MacOS
  • Chromebook
  • Linux
  • iOS
  • Android

Streamer Empresarial Splashtop

Para dispositivos que pretende gerir, atualizar e ligar.

Disponível para Windows, MacOS, Linux, Chromebook, Androide iOS.

Não é o que procura?

Descarregue para Apoio Remoto, Acesso remoto, Pessoal, On-Premis, Classroom, Mirroring360, Quadro Branco e Wired XDisplay.

Se um técnico estiver a ajudá-lo e a pedir um código, dirija-se a sos.splashtop.com.

Requisitos do sistema

  • Windows 7 e superiores, incluindo versões do Windows Server

  • MacOS 10.13 e acima

  • iOS 14 e versões posteriores

  • Android 5.0 e superiores

  • Para versões mais antigas, consulte este artigo de suporte.


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