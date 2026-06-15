Splashtop Autonomous Endpoint Management Downloads
Downloads for Splashtop Autonomous Endpoint Management (Splashtop AEM) users.
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Aplicativo de negócios Splashtop
Para dispositivos que pretende ligar e utilizar para gerir.
Streamer Empresarial Splashtop
Para dispositivos que pretende gerir, atualizar e ligar.
Disponível para Windows, MacOS, Linux, Chromebook, Androide iOS.
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Descarregue para Apoio Remoto, Acesso remoto, Pessoal, On-Premis, Classroom, Mirroring360, Quadro Branco e Wired XDisplay.
Se um técnico estiver a ajudá-lo e a pedir um código, dirija-se a sos.splashtop.com.
Requisitos do sistema
Windows 7 e superiores, incluindo versões do Windows Server
MacOS 10.13 e acima
iOS 14 e versões posteriores
Android 5.0 e superiores
Para versões mais antigas, consulte este artigo de suporte.