脆弱性のコンテキスト
最初に修正すべき点を正確に把握しましょう。
すべてのデバイスに対してAIが要約したCVEインサイト。
CISAのKEVフラグは、実際に悪用されている脆弱性を強調表示します。
CVEとKB、そしてOSの関連付けは、それぞれの問題を迅速に修正する方法を示します。
すべてのエンドポイントの正常性ステータスを含むハードウェアとソフトウェアのインベントリ。
リアルタイムパッチ適用と修復
次の同期まで待たずに、今すぐ修正してください。
必要に応じて、 Windows、 MacOS、サードパーティのアプリをオンデマンドやスケジュールに合わせてパッチを適用できます。
スキャン、更新、再起動のスケジュールを完全に制御。
アップデートが失敗した正確な理由を確認し、より迅速に解決します。
リモートコントロール、スクリプト、バックグラウンドツールの問題を解決しつつ、エンドユーザーの邪魔をせずに行えます。
監査対応可能な証拠
完了したことを、それを裏付ける報告書とともに示してください。
完全な監査証跡を含む、成功および失敗に関する報告書。
「何がどこにインストールされている?」と、完全なソフトウェアインベントリを数秒で回答できます。
コンプライアンス遵守およびフォレンジック調査を支援するための、あらゆる行動の詳細なログ。
あらゆるエンドポイントをカバーする
あなたが担当するすべてのデバイスをサポートしてください。
Intuneに登録されていないラボ、テスト、施工用マシンなどの機器も同じパッチ適用と可視化の対象にしましょう。
Windows、MacOS、Linux向けの無人リモートコントロール。
パッチ適用、自動化、監視、サポートをすべて1つのコンソールで完結。
IntuneでSplashtop AEMの利点
セキュリティの脆弱性をより迅速に解消する
OSとサードパーティ製アプリの両方において、脆弱性が発見されてから修正されるまでの時間を短縮する。
初回のお問い合わせで問題を解決します
ツールやチーム間でチケットを渡すことなく、1つのセッションで問題を診断・修正できます。
監査に備える
手作業で報告書を作成することなく、監査員の要求に応じて明快な証跡を提供できます。
コストを削減
エンドポイントあたり月額1ドル未満、成長に伴う利用数に応じた価格設定が可能で、Intuneを置き換える必要もありません。
IT運用を簡素化する
ツールも契約も少なくなり、ツール間の切り替え時間も短縮される。
あらゆる規模の環境に対応可能
チームの運用方法を変えずに、1つのコンソールから1つのサイトまたは複数のクライアント環境を管理できます。