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Splashtop AEMの投資収益率（ROI）をご紹介

Splashtop AEMでパッチ適用とエンドポイント管理を自動化した場合の年間削減額、削減できる時間、投資回収期間を見積もります。サインインしなくても見積もりを確認できます。


3000万人以上のユーザーが世界中でSplashtopを信頼

85%のFortune 500企業がSplashtopを利用

20年以上デバイスのセキュリティ確保とサポートを提供

最高評価G2のエンドポイント管理部門

見積もりの計算方法

計算ツールがモデル化するもの

この計算ツールは、時間とツールという2つの主要分野における潜在的な節約額を見積もります。これは、IT人件費に基づき、定型的なエンドポイント管理タスクを自動化することで節約できる時間の価値を測定するとともに、既存ツールの削減または統合による潜在的な節約効果も測定します。これらの推定値は、一般的なエンドポイント管理活動に関する業界ベンチマークと、自動化による典型的な効率向上率に基づいています。

あなたがコントロールできるもの

環境や現在のコストに関するいくつかの重要な情報を入力して、計算ツールをカスタマイズしてください。現在の運用方法を最もよく反映するアプローチを選択し、保守的シナリオ、期待されるシナリオ、または積極的なシナリオを選んで、計算に使う仮定を調整します。入力値はいつでも更新したり、シナリオを切り替えたりして、さまざまな前提条件を検討したり、起こりうる結果を比較したり、推定される節約額の範囲を確認したりできます。

見積もりには、エンドポイント管理の標準的なベンチマークと、選択したシナリオが使用されます。実際の結果は異なる場合があります。

よくある質問

Splashtop AEMのROI計算機はどのくらい推定していますか?
計算ツールの仕組みは？
使用するためにサインインしたり、営業担当者と話したり、何かを購入したりする必要がありますか？
見積もりの精度はどの程度ですか？
節約額の見積もりを左右する要因は何ですか？
Splashtop AEMは現在使用しているRMMやMicrosoft Intuneの代わりになりますか？
Splashtop AEMの費用はいくらですか？
他のRMMから切り替えることで、本当に50%もコストを削減できるのでしょうか？
カスタマイズされたROI評価とは何ですか？また、その後の流れはどうなりますか？

現在お使いのRMMの交換をお考えですか？

Splashtop AEMに切り替えて50%節約

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