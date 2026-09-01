Splashtop AEMの投資収益率（ROI）をご紹介
Splashtop AEMでパッチ適用とエンドポイント管理を自動化した場合の年間削減額、削減できる時間、投資回収期間を見積もります。サインインしなくても見積もりを確認できます。
3000万人以上のユーザーが世界中でSplashtopを信頼
85%のFortune 500企業がSplashtopを利用
20年以上デバイスのセキュリティ確保とサポートを提供
最高評価G2のエンドポイント管理部門
見積もりの計算方法
計算ツールがモデル化するもの
この計算ツールは、時間とツールという2つの主要分野における潜在的な節約額を見積もります。これは、IT人件費に基づき、定型的なエンドポイント管理タスクを自動化することで節約できる時間の価値を測定するとともに、既存ツールの削減または統合による潜在的な節約効果も測定します。これらの推定値は、一般的なエンドポイント管理活動に関する業界ベンチマークと、自動化による典型的な効率向上率に基づいています。
あなたがコントロールできるもの
環境や現在のコストに関するいくつかの重要な情報を入力して、計算ツールをカスタマイズしてください。現在の運用方法を最もよく反映するアプローチを選択し、保守的シナリオ、期待されるシナリオ、または積極的なシナリオを選んで、計算に使う仮定を調整します。入力値はいつでも更新したり、シナリオを切り替えたりして、さまざまな前提条件を検討したり、起こりうる結果を比較したり、推定される節約額の範囲を確認したりできます。
見積もりには、エンドポイント管理の標準的なベンチマークと、選択したシナリオが使用されます。実際の結果は異なる場合があります。