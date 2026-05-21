20年間の信頼
Splashtopは20年にわたり、一般ユーザーから世界中のITチームまで、あらゆる人々がデバイスにアクセスし、サポートできるよう支援してきました。
Splashtop創業20年の物語
高速でシンプルなアクセスを実現するための初期の試みから、テクノロジーの大きな変化への対応まで。これはSplashtopがどのように進化してきたか、そして顧客のニーズがどのように今日の私たちを形作ってきたかの物語です。
世界中のチームから信頼
Splashtopのセキュリティと使いやすさは他に類を見ません。当社のITサポートは、より多くの時間をユーザーに割くことができるようになりました。
John Williams, International IT Director at GE
世界中のチームから信頼
Splashtopサポートチームの丁寧な対応には本当に感謝しています。これはテクノロジーに携わる人々にとって極めて重要です。仕事が楽になるので本当に助かります。感謝します。
Adrienne Grant, Technology Coordinator at St. Joseph's School for the Deaf
世界中のチームから信頼
Splashtopには必要な機能が備わっており、価格も私たちが支払いたい金額と一致していました。
Jon Quincy, IT Manager at Strobel Energy Group
20年間で私たちが学んだこと
私たちが20年にわたって培ってきた経験は、今日においてもお客様へのサポートのあり方を形作っています。
変化に適応する
Whenever the market shifts, from PCs to mobile, mobile to the cloud, or the cloud to what comes next, we adapt to meet it. The ability to evolve means you can keep up with an ever-changing market and support your team with solutions that meet them where they work best.
顧客の声に耳を傾ける
Some of our biggest innovations came directly from customer feedback. We build by understanding how teams actually work, listening to their needs, and working to meet them, so our tools can solve real problems.
長期的な視点で構築
From pricing to product decisions, we take a long-term approach to support our customers for as long as they need. Our focus on trust, consistency, and reliability has helped us build a platform you can count on each and every day, and we’re dedicated to making decisions to support our customers today, tomorrow, and every day beyond.
Splashtopを支える人々
あらゆる製品や顧客とのやり取りの背後には、日々顧客をサポートするグローバルチームが存在します。世界中の従業員から、Splashtopの一員であることの意味について聞いてみましょう。
物語の一部になろう
Splashtopはチームでどのように役立っていますか？ご自身の経験を共有し、私たちの20年にわたる取り組みにご参加ください。
祝うべき節目
私たちのチームは、 Splashtopの20周年を祝うためモントレーに集まりました。それは単なる祝賀会ではなく、過去を振り返り、次に何を築き上げていくのかに焦点を当てるための時間でした。
恩恵を受けそうな知り合いはいませんか？
Splashtopがあなたのチームに役立ったのであれば、他のチームにも役立つ可能性は高いでしょう。メリットを活用できそうな同僚とご共有ください。
Splashtopのソリューションをご覧ください
リモートアクセス
どこからでも、あらゆるデバイスからコンピューターに安全かつ高性能にアクセスして、対面と同じようにリモートで作業できます。
Splashtop Remote Support
安全で使いやすく、無人アクセスとオンデマンドに対応したITリモートサポートソリューションを使って、コンピューターやモバイルデバイスをリモートでサポートしましょう。
エンドポイントおよびパッチ管理
リアルタイムのパッチ管理、ソフトウェア管理、展開、ポリシーなどを使用してデバイスを監視、管理、更新します。
Foxpass
Foxpass cloud RADIUSを使用すると、IDと証明書に基づく認証でWi-Fiとネットワークを簡単に保護できます。