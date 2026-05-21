Splashtop創業20年の物語

高速でシンプルなアクセスを実現するための初期の試みから、テクノロジーの大きな変化への対応まで。これはSplashtopがどのように進化してきたか、そして顧客のニーズがどのように今日の私たちを形作ってきたかの物語です。