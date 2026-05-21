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Splashtop20 years of trust
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Four men stand together smiling, dressed in light-colored shirts and dark pants. One man on the left holds up two fingers in a peace sign. They have their arms around each other against a plain brown backdrop.

20年間の信頼

Splashtopは20年にわたり、一般ユーザーから世界中のITチームまで、あらゆる人々がデバイスにアクセスし、サポートできるよう支援してきました。

Splashtop創業20年の物語

高速でシンプルなアクセスを実現するための初期の試みから、テクノロジーの大きな変化への対応まで。これはSplashtopがどのように進化してきたか、そして顧客のニーズがどのように今日の私たちを形作ってきたかの物語です。

The Story Behind 20 Years of Splashtop
The Story Behind 20 Years of Splashtop


世界中のチームから信頼

Splashtopのセキュリティと使いやすさは他に類を見ません。当社のITサポートは、より多くの時間をユーザーに割くことができるようになりました。

John Williams, International IT Director at GE

Logo for GE

世界中のチームから信頼

Splashtopサポートチームの丁寧な対応には本当に感謝しています。これはテクノロジーに携わる人々にとって極めて重要です。仕事が楽になるので本当に助かります。感謝します。

Adrienne Grant, Technology Coordinator at St. Joseph's School for the Deaf

Logo for St. Joseph's School for the Deaf

世界中のチームから信頼

Splashtopには必要な機能が備わっており、価格も私たちが支払いたい金額と一致していました。

Jon Quincy, IT Manager at Strobel Energy Group

Logo of Strobel Energy Group
Six G2 award badges for Summer 2023, labeled: Grid Leader, Highest User Adoption, Best Est. ROI, Easiest Setup, Easiest To Use, and Fastest Implementation. Each badge has colored accents and the G2 logo.


20年間で私たちが学んだこと

私たちが20年にわたって培ってきた経験は、今日においてもお客様へのサポートのあり方を形作っています。

変化に適応する

Whenever the market shifts, from PCs to mobile, mobile to the cloud, or the cloud to what comes next, we adapt to meet it. The ability to evolve means you can keep up with an ever-changing market and support your team with solutions that meet them where they work best.

顧客の声に耳を傾ける

Some of our biggest innovations came directly from customer feedback. We build by understanding how teams actually work, listening to their needs, and working to meet them, so our tools can solve real problems.

長期的な視点で構築

From pricing to product decisions, we take a long-term approach to support our customers for as long as they need. Our focus on trust, consistency, and reliability has helped us build a platform you can count on each and every day, and we’re dedicated to making decisions to support our customers today, tomorrow, and every day beyond.

Splashtopを支える人々

あらゆる製品や顧客とのやり取りの背後には、日々顧客をサポートするグローバルチームが存在します。世界中の従業員から、Splashtopの一員であることの意味について聞いてみましょう。

The People Behind Splashtop
The People Behind Splashtop


G2 5 Star Rating
Capterra 5 Star Rating
Trust Radius 4.5 Star Rating
Get App 5 Star Rating

物語の一部になろう

Splashtopはチームでどのように役立っていますか？ご自身の経験を共有し、私たちの20年にわたる取り組みにご参加ください。


祝うべき節目

私たちのチームは、 Splashtopの20周年を祝うためモントレーに集まりました。それは単なる祝賀会ではなく、過去を振り返り、次に何を築き上げていくのかに焦点を当てるための時間でした。

A Milestone Worth Celebrating
A Milestone Worth Celebrating


恩恵を受けそうな知り合いはいませんか？

Splashtopがあなたのチームに役立ったのであれば、他のチームにも役立つ可能性は高いでしょう。メリットを活用できそうな同僚とご共有ください。

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Splashtopのソリューションをご覧ください

リモートアクセス

どこからでも、あらゆるデバイスからコンピューターに安全かつ高性能にアクセスして、対面と同じようにリモートで作業できます。

リモートアクセス

Splashtop Remote Support

安全で使いやすく、無人アクセスとオンデマンドに対応したITリモートサポートソリューションを使って、コンピューターやモバイルデバイスをリモートでサポートしましょう。

Remote Support

エンドポイントおよびパッチ管理

リアルタイムのパッチ管理、ソフトウェア管理、展開、ポリシーなどを使用してデバイスを監視、管理、更新します。

Splashtop AEM

Foxpass

Foxpass cloud RADIUSを使用すると、IDと証明書に基づく認証でWi-Fiとネットワークを簡単に保護できます。

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