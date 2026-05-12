Altri modi per contattarci
Vendite
USA / Internazionale: +1.408.886.7177
Australia: +61 (2) 9161 7275
Canada: (778) 569-0889
Francia: +33 (0)1 85 14 97 32
Germania: +49 (711) 340 67876
Paesi Bassi: +31 (0)20 888 5115
Nuova Zelanda: +64 (9) 886 1323
Singapore: +65 6911 6898
Regno Unito: +44 (0) 20 3884 2681
Cina: +86 (0) 571 8711 9188
Inchieste generali (non di supporto)
Supporto tecnico
Supporto per i prodotti Splashtop Remote Access, Remote Support, SRS Premium e Enterprise:
USA / estero: +1.408.610.1631
Australia: +61 (2) 9161 7275
Canada: (778) 569-0889
Francia: +33 (0)1 85 14 97 58
Germania: +49 (711) 340 67876
Paesi Bassi: +31 (0)20 888 5115
Nuova Zelanda: +64 (9) 886 1323
Regno Unito: +44 (0) 20 3353 7079
Cina: +86 (0) 571 8711 9188
Tutti gli altri prodotti:
USA / estero: +1.408.809.3225
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