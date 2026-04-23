Informativa sulla privacy - Splashtop AEM
Il presente contratto può essere tradotto in diverse lingue. In caso di conflitti o incongruenze tra la versione in inglese e le altre traduzioni, prevarrà la versione in inglese.
Questa è una Politica sulla Privacy globale. Alcune sezioni possono applicarsi solo a te se ti trovi in determinate parti del mondo, come l'UE o la California.
1. Introduzione
Questa Informativa sulla Privacy ("Informativa") descrive l'impegno di Splashtop Inc. ("Splashtop") a proteggere la privacy degli individui che visitano i nostri Siti Web e che si registrano per utilizzare i prodotti e i Servizi (come definiti di seguito) che commercializziamo per abbonamento ("Abbonato"). Ai fini di questa Informativa, il termine "Siti Web" si riferisce collettivamente a www.splashtop.com così come a qualsiasi altro sito web gestito da Splashtop e/o dai suoi affiliati che contenga un link a questa Informativa.
Da Splashtop, puntiamo a essere trasparenti su come le tue informazioni personali vengono raccolte, utilizzate e/o condivise. Lo scopo di questa Politica è informarti sui tipi di informazioni personali che potremmo raccogliere da te e su come tali informazioni verranno utilizzate. Splashtop raccoglie alcune informazioni personali attraverso i suoi Siti Web, nonché la sua famiglia di prodotti e/o servizi correlati (ciascuno un "Servizio" o i "Servizi"). Salvo quanto espressamente indicato in questa Politica, Splashtop non utilizzerà le tue informazioni in nessun altro modo o per nessun altro scopo.
Se i tuoi dati sono regolati dalla legge sulla protezione dei dati dell'UE, il Titolare responsabile del trattamento dei tuoi dati personali è Splashtop B.V., con sede legale in (1019 GM) Amsterdam, Paesi Bassi, presso Piet Heinkade 135.
Se i tuoi dati sono regolati dalla legge sulla protezione dei dati del Regno Unito, il Titolare è Splashtop, Inc. Il nostro rappresentante nel Regno Unito è MyEDPO UK Limited, puoi contattare il nostro rappresentante nel Regno Unito all'indirizzo info@myedpo.com
Se hai domande o richieste in merito ai tuoi dati personali o alle nostre pratiche sulla privacy, puoi contattarci a privacy@splashtop.com.
2. Ambito di Questa Politica
In questa Politica, le informazioni personali significano informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile. Una persona identificabile è quella che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare facendo riferimento a un identificatore come un nome, un numero di identificazione o dati di localizzazione. L'uso delle informazioni raccolte attraverso i nostri Servizi sarà limitato allo scopo di fornire i Servizi per i quali l'Abbonato ha ingaggiato.
I nostri siti web possono contenere link ad altri siti web e le pratiche informative e il contenuto di tali altri siti web sono regolati dalle dichiarazioni sulla privacy di tali altri siti web. Non siamo responsabili delle pratiche sulla privacy di tali altri siti web e ti incoraggiamo a rivedere le dichiarazioni sulla privacy di tali altri siti web per comprendere le loro pratiche informative.
In alcuni casi, potremmo elaborare le tue informazioni personali come Processore o Fornitore di Servizi per conto dei nostri clienti Abbonati. Se sei un individuo che interagisce con un Abbonato mentre utilizzi i nostri Servizi (come un cliente di uno dei nostri Abbonati che sono, ad esempio, un Fornitore di Servizi Gestiti o un tecnico di supporto IT) e desideri modificare le tue informazioni di contatto o non vuoi più essere contattato da uno dei nostri Abbonati che utilizzano i nostri Servizi, contatta direttamente l'Abbonato con cui interagisci.
3. Aggiornamenti della Privacy Policy
A causa della natura in rapida evoluzione di Internet, potremmo dover aggiornare questa Politica di tanto in tanto. In tal caso, pubblicheremo l'Informativa sulla Privacy aggiornata sui nostri Siti Web all'indirizzo https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy. Potremmo anche inviare notifiche via email agli utenti registrati dei Siti Web per informarli di eventuali modifiche alla Politica.
4. Quali informazioni raccogliamo da te sui nostri siti web
Quando visiti i nostri siti web, potresti avere l'opzione di compilare una registrazione al servizio, completare un sondaggio o un altro modulo che potrebbe contenere informazioni personali identificabili, come il nome di identificazione utente, un indirizzo email e/o qualsiasi altra informazione che trasmetti volontariamente con la tua comunicazione a noi.
Inoltre, ogni volta che visiti una pagina web di Splashtop, il tuo browser può inviare alcune informazioni al nostro server, che registriamo. Queste informazioni possono includere l'URL della pagina web di riferimento, il tuo browser, il tipo di OS, così come le informazioni indicate di seguito:
Cookie e Altre Tecnologie di Tracciamento:
Noi e i nostri partner autorizzati possiamo inserire cookie e altre tecnologie di raccolta informazioni sul tuo browser. Queste tecnologie ci forniscono informazioni personali, inclusi dati sui dispositivi e le reti che utilizzi per accedere ai nostri siti web, e altre informazioni riguardanti le tue interazioni con i nostri siti web. Per informazioni dettagliate sull'uso dei cookie nei Siti Web, ti invitiamo a leggere e rivedere la nostra Politica sui Cookie che puoi trovare all'indirizzo https://www.splashtop.com/legal/cookie-policy. Se ti trovi nell'UE o nel Regno Unito, i cookie verranno posizionati solo dopo che avrai acconsentito al loro utilizzo. Puoi rinunciare o bloccare i cookie in qualsiasi momento.
Collaboriamo con terze parti per gestire la nostra pubblicità su altri siti. I nostri partner terzi possono anche utilizzare tecnologie come i cookie per raccogliere informazioni sulle tue attività sui nostri siti web e su altri siti al fine di suggerire annunci pubblicitari basati sulle tue attività di navigazione e interessi. Se desideri che queste informazioni non vengano utilizzate per servirti annunci basati sugli interessi, puoi scegliere di non partecipare cliccando https://preferences-mgr.truste.com .(o se ti trovi nell'Unione Europea puoi acconsentire all'uso dei cookie, cliccando ).
Potremmo utilizzare web beacon, tag e script sui nostri Siti Web o nelle email che ti inviamo. Questi ci aiutano a fornire cookie, contare le visite ai nostri Siti Web, comprendere l'uso e l'efficacia delle campagne e determinare se un'email è stata aperta e gestita. Potremmo ricevere rapporti basati sull'uso di queste tecnologie dai nostri fornitori di servizi terzi su base individuale e aggregata. Se ti trovi nell'Unione Europea o nel Regno Unito, utilizzeremo tali tecnologie solo se hai acconsentito al loro uso.
Possiamo utilizzare oggetti di archiviazione locale (“LSO”) come HTML5 per memorizzare informazioni di contenuto e preferenze. Vari browser possono offrire i propri strumenti di gestione per rimuovere gli LSO HTML5. Terze parti con cui collaboriamo per fornire determinate funzionalità sui nostri Siti Web o per mostrare pubblicità basata sulla tua attività di navigazione Web utilizzano LSO come HTML5 per raccogliere e memorizzare informazioni. Per ulteriori informazioni su come gestire gli LSO Flash, visita https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.
Registri:
Come avviene per la maggior parte dei siti web e dei servizi forniti su Internet, raccogliamo alcune informazioni e le memorizziamo nei file di log quando interagisci con i nostri Siti Web e Servizi. Queste informazioni includono indirizzi di protocollo internet (IP) così come il tipo di browser, il fornitore di servizi internet, gli URL delle pagine di riferimento/uscita, il sistema operativo, la data/ora, le informazioni che cerchi, le preferenze di lingua e località, i numeri di identificazione associati ai tuoi dispositivi, il tuo operatore mobile e le informazioni di configurazione del sistema. Occasionalmente, colleghiamo informazioni personali a quelle raccolte nei nostri file di log quando necessario per migliorare i nostri Siti Web e Servizi. In tal caso, tratteremmo le informazioni combinate in conformità con questa Politica. Splashtop richiede queste informazioni affinché il sito web e i servizi funzionino nel modo più ottimale possibile (ad esempio, per visualizzare correttamente i contenuti e mantenere sicuri il sito web e i servizi), pertanto il trattamento di questi dati personali è necessario per le finalità dei legittimi interessi perseguiti da Splashtop e sono conservati per 1 anno.
Analytics:
Raccogliamo informazioni analitiche quando utilizzi i Siti Web per aiutarci a migliorarli. Possiamo anche condividere dati anonimi sulle tue azioni sui nostri siti web con fornitori di servizi terzi di servizi di analisi.
Utilizziamo anche software di analisi mobile per permetterci di comprendere meglio la funzionalità della nostra applicazione mobile sul tuo dispositivo. Questo software può registrare informazioni come la frequenza con cui utilizzi l'applicazione mobile, gli eventi che si verificano all'interno dell'applicazione mobile, l'uso aggregato, i dati sulle prestazioni e da dove è stata scaricata l'applicazione mobile. Non colleghiamo le informazioni che memorizziamo all'interno del software di analisi a nessuna informazione personale identificabile che invii all'interno dell'applicazione mobile. Il trattamento dei dati personali è necessario per le finalità dei legittimi interessi perseguiti da Splashtop, al fine di migliorare i servizi e non verrà conservato per più di 2 anni.
5. Quali informazioni raccogliamo da te se ti candidi per un lavoro con noi
Se ti candidi per una posizione presso Splashtop, fornirai i tuoi dati personali come nome e cognome, indirizzo completo, indirizzo email, numero di telefono e il tuo CV e altri allegati alla tua candidatura. Splashtop utilizza queste informazioni per esaminare la tua applicazione e rispondere alla tua richiesta. Il trattamento di questi dati personali è necessario per stipulare un contratto di cui sei parte e per le finalità degli interessi legittimi perseguiti da Splashtop, ovvero il reclutamento. Splashtop conserva i tuoi dati personali per 4 settimane dopo il rifiuto o, con il tuo consenso, per un periodo di 2 anni.
6. Informazioni che Raccogliamo dagli Abbonati attraverso i nostri Servizi Informazioni sull'Account e Registrazione:
Chiediamo e possiamo raccogliere informazioni personali su di te come nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo email e informazioni sulla carta di credito, oltre a determinate informazioni correlate come il nome della tua azienda e il nome del sito web, quando ti registri per un account per accedere o utilizzare uno o più dei nostri Servizi (un “Account”). Chiediamo anche e raccogliamo informazioni personali come un indirizzo email e un nome o alias da qualsiasi individuo che autorizzi ad accedere e utilizzare i nostri Servizi in connessione con il Tuo Account.
Se ti iscrivi per un Account di prova gratuita, non sei tenuto a inserire le informazioni della tua carta di credito a meno che e fino a quando non decidi di continuare con un abbonamento a pagamento ai nostri Servizi. Un intermediario di terze parti viene utilizzato per gestire l'elaborazione delle carte di credito. Questo intermediario non è autorizzato a memorizzare, conservare o utilizzare le tue informazioni di fatturazione per qualsiasi scopo, eccetto per l'elaborazione della carta di credito per nostro conto.
Ci riferiamo a qualsiasi informazione descritta sopra come “Informazioni sull'Account” ai fini di questa Policy. Il trattamento delle informazioni del tuo account in questo contesto è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui sei parte in relazione all'uso del nostro Servizio. Non puoi registrarti per un Account e utilizzare i nostri servizi senza fornirci questi dettagli personali. Ad eccezione dei Registri Finanziari come il tuo nome, indirizzo di fatturazione e spedizione, registri delle fatture e/o accordi tra te e Splashtop (“Registri Finanziari”), le informazioni del tuo account sono conservate finché hai un account e verranno eliminate contattando privacy@splashtop.com. Splashtop ha l'obbligo legale di conservare i Registri Finanziari per un periodo di 7 anni dalla data della transazione della fattura.
Altre presentazioni:
Chiediamo e possiamo raccogliere informazioni personali da te quando invii moduli web sui nostri Siti Web o mentre utilizzi le funzionalità interattive dei Siti Web, inclusa la partecipazione a sondaggi, concorsi, promozioni, lotterie, programmi (inclusi applicazioni per rivenditori, referral, beta e programmi di accesso anticipato), richiedendo supporto clienti o comunicando con noi in altro modo. Il trattamento delle informazioni personali è necessario per le finalità dei legittimi interessi perseguiti da Splashtop, al fine di interagire con te. I tuoi dati personali sono conservati per un periodo di un mese dopo aver risposto al tuo messaggio, risolto il tuo problema o la fine del sondaggio, concorso, promozione, lotteria o programma.
Newsletter:
Se ti sei iscritto alle newsletter di Splashtop, ti invieremo informazioni sullo sviluppo dei nostri Servizi. Se, in qualsiasi momento, non desideri più ricevere email da Splashtop, puoi annullare l'iscrizione utilizzando l'opzione di opt-out fornita in ogni email che ti inviamo. Puoi anche annullare l'iscrizione inviando un'email a privacy@splashtop.com. Per abbonarti, devi fornirci il tuo indirizzo email. Trattiamo queste informazioni personali sulla base del tuo consenso, che puoi revocare in qualsiasi momento annullando l'iscrizione. Conserviamo il tuo indirizzo e-mail e i dati che dimostrano che ti sei iscritto alla newsletter per tutto il tempo in cui sei iscritto alla newsletter e non oltre 1 anno dopo che ti sei disiscritto.
Informazioni sui Partecipanti:
Richiediamo e possiamo raccogliere informazioni personali come il tuo nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo email quando ti registri o partecipi a un evento sponsorizzato o ad altri eventi a cui partecipa un membro del team Splashtop. Il trattamento dei tuoi dati personali è quindi necessario per l'esecuzione di un contratto di cui sei parte. Non puoi registrarti per un evento senza fornirci questi dettagli personali. Le tue informazioni personali vengono eliminate in conformità con la sezione Newsletter di questa politica.
Software per desktop e applicazione mobile:
Quando scarichi, installi e usi i nostri Servizi, raccogliamo le seguenti informazioni: (a) Informazioni sul dispositivo, inclusi i nomi dei dispositivi, il tipo di dispositivo che usi, il suo indirizzo IP e MAC, e la versione del sistema operativo e (b) Informazioni sulla sessione, inclusi l'orario di inizio e fine della sessione, la velocità di accesso ai server Splashtop in diverse regioni, i crash dump del nostro software desktop o dell'applicazione mobile, o i log degli errori. Splashtop richiede queste informazioni affinché i Servizi funzionino nel modo più ottimale possibile (ad esempio, per visualizzare correttamente i contenuti e mantenere i Servizi sicuri), pertanto il trattamento di questi dati personali è necessario per eseguire il nostro contratto con te e può essere trasferito al cliente o eliminato contattando privacy@splashtop.com.
7. Informazioni che raccogliamo da altre fonti
Widget dei Social Media:
I siti web possono includere funzionalità di social media, come il pulsante Mi piace di Facebook, e widget, come il pulsante Condividi o mini-programmi interattivi che funzionano sui nostri siti web. Queste funzionalità possono raccogliere il tuo indirizzo di protocollo Internet, quale pagina stai visitando sui Siti Web e possono impostare un cookie per consentire alla funzionalità di funzionare correttamente. Le funzionalità e i widget dei social media sono ospitati da una terza parte o direttamente sui siti web. Le tue interazioni con queste funzionalità sono regolate dall'informativa sulla privacy delle aziende che le forniscono. Se le tue informazioni personali sono regolate dalle leggi sulla protezione dei dati dell'UE o del Regno Unito, Splashtop consentirà tale trattamento dei dati solo se hai acconsentito ai cookie (vedi sezione 4 sopra).
Informazioni da servizi di terze parti:
Potremmo anche ottenere altre informazioni, comprese informazioni personali, da terze parti. Ad esempio, potremmo avere accesso a informazioni sui dispositivi da un servizio RMM (monitoraggio e gestione remota) di terze parti che si integra con i nostri Servizi. Qualsiasi accesso che potremmo avere a tali informazioni da un servizio RMM di terze parti è conforme alle procedure di autorizzazione determinate da quel servizio. Dovresti controllare le tue impostazioni sulla privacy su questi servizi di terze parti per comprendere e modificare le informazioni inviateci attraverso questi servizi.
8. Come utilizziamo le tue informazioni personali
Usi generali:
Utilizziamo le informazioni che raccogliamo su di te (incluse le informazioni personali, nella misura applicabile) per una varietà di scopi, tra cui (a) fornire, operare, mantenere, migliorare e promuovere i Servizi; (b) consentirti di accedere e utilizzare i Servizi; (c) elaborare e completare le transazioni e inviarti informazioni correlate, comprese conferme di acquisto e fatture; (d) inviare messaggi transazionali, comprese risposte ai tuoi commenti, domande e richieste; fornire assistenza clienti e supporto; e inviarti avvisi tecnici, aggiornamenti, avvisi di sicurezza e messaggi di supporto e amministrativi; (e) inviare comunicazioni promozionali, come fornirti informazioni su prodotti e servizi, funzionalità, sondaggi, newsletter, offerte, promozioni, concorsi ed eventi; e fornire altre notizie o informazioni su di noi e i nostri partner. Puoi scegliere di non ricevere comunicazioni di marketing da noi contattandoci all'indirizzo privacy@splashtop.com o seguendo le istruzioni di cancellazione incluse nelle nostre comunicazioni di marketing; (f) elaborare e consegnare le iscrizioni e i premi di concorsi o lotterie; (g) monitorare e analizzare tendenze, utilizzo e attività in relazione ai Siti Web e ai Servizi e per scopi di marketing o pubblicitari; (h) indagare e prevenire transazioni fraudolente, accessi non autorizzati ai Servizi e altre attività illegali; (i) personalizzare i Siti Web e i Servizi, anche fornendo funzionalità o pubblicità che corrispondono ai tuoi interessi e preferenze; e (j) per altri scopi per i quali otteniamo il tuo consenso.
9. Base legale per il trattamento:
Raccogliamo le tue informazioni personali solo quando si applica una o più delle seguenti condizioni: (a) abbiamo il tuo consenso per farlo, (b) quando abbiamo bisogno delle informazioni personali per eseguire un contratto con te (ad esempio, per fornire i Servizi che hai richiesto), o (c) quando il trattamento è nei nostri legittimi interessi o in quelli di terzi (e non è superato dai tuoi interessi di protezione dei dati o dai diritti e libertà fondamentali). In alcuni casi, potremmo anche avere l'obbligo legale di raccogliere informazioni personali da te, o potremmo altrimenti aver bisogno delle informazioni personali per proteggere i tuoi interessi vitali o quelli di un'altra persona.
Quando ci basiamo sul tuo consenso per elaborare le informazioni personali, hai il diritto di ritirare o rifiutare il tuo consenso in qualsiasi momento. Si prega di notare che ciò non influisce sulla legittimità del trattamento basato sul consenso prima del suo ritiro. Se desideri revocare il tuo consenso o se hai domande o necessiti di ulteriori informazioni riguardo alla base legale su cui raccogliamo e utilizziamo le tue informazioni personali, contattaci all'indirizzo privacy@splashtop.com.
10. Condivisione delle Informazioni Raccolte
Fornitori di servizi di terze parti:
Condividiamo informazioni, comprese le informazioni personali, con i nostri fornitori di servizi terzi che utilizziamo per fornire hosting e manutenzione dei nostri siti web, sviluppo di applicazioni, backup, archiviazione, elaborazione dei pagamenti, servizio di notifica via email, analisi e altri servizi per noi. Questi fornitori di servizi terzi possono avere accesso o elaborare le tue informazioni personali al fine di fornire questi servizi per noi. Non permettiamo ai nostri fornitori di servizi terzi di utilizzare le informazioni personali che condividiamo con loro per i loro scopi di marketing o per qualsiasi altro scopo se non in relazione ai servizi che ci forniscono.
Conformità alle Leggi e Richieste delle Forze dell'Ordine; Protezione dei Nostri Diritti:
In alcune situazioni, potremmo essere tenuti a divulgare informazioni personali in risposta a richieste legittime da parte delle autorità pubbliche, incluso per soddisfare requisiti di sicurezza nazionale o di applicazione della legge. Potremmo divulgare informazioni personali per rispondere a citazioni in giudizio, ordini del tribunale o procedimenti legali, o per stabilire o esercitare i nostri diritti legali o difenderci da reclami legali. Potremmo anche condividere tali informazioni se riteniamo sia necessario per indagare, prevenire o intraprendere azioni riguardo ad attività illegali, frodi sospette, situazioni che coinvolgono potenziali minacce alla sicurezza fisica di qualsiasi persona, violazioni dei nostri Termini di Servizio, disponibili su https://www.splashtop.com/terms/splashtop, o come altrimenti richiesto dalla legge.
Testimonianze:
Di tanto in tanto, potremmo pubblicare testimonianze sui Siti Web che possono contenere informazioni personali. Otteniamo il tuo consenso per pubblicare il tuo nome insieme alla tua testimonianza. Se desideri aggiornare o eliminare la tua testimonianza, puoi contattarci a privacy@splashtop.com.
Condivisione Splashtop:
Potremmo condividere informazioni, incluse informazioni personali, con qualsiasi membro del team Splashtop. Inoltre, potremmo condividere le tue informazioni personali identificabili e/o informazioni aggregate con una società madre, sussidiaria o affiliata nella nostra famiglia aziendale. Potremmo trasferire le tue informazioni personali identificabili e/o informazioni aggregate a un'entità successore in caso di fusione, consolidamento o altra riorganizzazione aziendale in cui Splashtop partecipa o a un acquirente di tutti o sostanzialmente tutti gli asset di Splashtop a cui i Siti Web o i Servizi si riferiscono.
Con il tuo consenso:
Potremmo anche condividere informazioni personali con terze parti quando abbiamo il tuo consenso per farlo.
11. Quanto Tempo Conserviamo le Tue Informazioni Personali
Conserveremo le tue informazioni personali per tutto il tempo necessario a soddisfare le finalità descritte in questa Informativa, a meno che un periodo di conservazione più lungo sia richiesto o consentito dalla legge (come requisiti fiscali, contabili o altri requisiti legali). Quando non avremo più una necessità commerciale legittima di elaborare le tue informazioni personali, le elimineremo o le renderemo anonime, oppure, se ciò non è possibile (ad esempio, perché le tue informazioni personali sono state archiviate in archivi di backup), le conserveremo in modo sicuro e le isoleremo da qualsiasi ulteriore elaborazione fino a quando l'eliminazione non sarà completata automaticamente dopo un periodo di 2 anni.
Per le informazioni personali che trattiamo per conto dei nostri Abbonati, conserveremo tali informazioni personali in conformità con i termini del nostro accordo con loro, soggetti alla legge applicabile.
12. I Tuoi Diritti sulla Privacy
Su richiesta, ti forniremo informazioni sul fatto che deteniamo o elaboriamo per conto di una terza parte, qualsiasi tua informazione personale. Per richiedere queste informazioni, contattaci all'indirizzo privacy@splashtop.com. Gli abbonati ai nostri servizi possono aggiornare o modificare le loro informazioni account modificando il loro profilo o il record dell'organizzazione o contattando support@splashtop.com per istruzioni più dettagliate. Per fare una richiesta di restituzione o rimozione delle informazioni personali mantenute da noi, invia un'email a privacy@splashtop.com. Le richieste di accesso, modifica o rimozione delle tue informazioni saranno gestite entro trenta (30) giorni.
Un individuo che cerca di accedere, correggere o modificare inesattezze, o eliminare informazioni personali memorizzate o elaborate da noi per conto di un Abbonato dovrebbe indirizzare la sua richiesta all'Abbonato (il titolare del trattamento). Al ricevimento di una richiesta da parte di uno dei nostri Abbonati per rimuovere i dati, risponderemo alla loro richiesta entro trenta (30) giorni. Conserveremo le informazioni personali che memorizziamo e trattiamo per conto dei nostri Abbonati per tutto il tempo necessario a fornire i Servizi ai nostri Abbonati. Conserveremo e utilizzeremo queste informazioni personali come necessario per rispettare i nostri obblighi legali, risolvere controversie e far rispettare i nostri accordi.
La sicurezza delle tue informazioni personali è importante per noi. Seguiamo standard generalmente accettati per proteggere le informazioni personali inviateci, sia durante la trasmissione che una volta ricevute. Se hai domande sulla sicurezza delle tue informazioni personali, puoi contattarci a support@splashtop.com.
Se sei un Abbonato o ci fornisci informazioni personali in relazione all'uso dei nostri Siti Web o Servizi, elimineremo queste informazioni su tua richiesta, a condizione che, nonostante tale richiesta, queste informazioni possano essere conservate finché mantieni un Account per i nostri Servizi, o come necessario per fornirti i nostri Servizi, rispettare i nostri obblighi legali, risolvere controversie e far valere i nostri accordi.
Diritti aggiuntivi per EEA e UK:
Se provieni da determinati territori (come lo Spazio Economico Europeo o “SEE”), potresti avere il diritto di esercitare diritti aggiuntivi disponibili per te in base alle leggi applicabili, inclusi:
Diritto di accesso: Hai il diritto di ottenere informazioni su quali informazioni personali trattiamo su di te.
Diritto di rettifica: Hai il diritto di richiedere la rettifica delle informazioni personali inesatte che ti riguardano.
Diritto alla cancellazione: In determinate circostanze, potresti avere un diritto più ampio alla cancellazione delle informazioni personali che deteniamo su di te – ad esempio, se non sono più necessarie in relazione alle finalità per le quali sono state originariamente raccolte. Tieni presente, tuttavia, che potremmo aver bisogno di conservare alcune informazioni per scopi di registrazione, per completare transazioni o per conformarci ai nostri obblighi legali.
Diritto di opporsi al trattamento: Potresti avere il diritto di richiedere che Splashtop smetta di trattare le tue informazioni personali e/o di smettere di inviarti comunicazioni di marketing.
Diritto di limitare il trattamento: Potresti avere il diritto di richiedere che limitiamo il trattamento delle tue informazioni personali in determinate circostanze (ad esempio, quando credi che le informazioni personali che deteniamo su di te siano inaccurate o detenute illegalmente).
Diritto alla portabilità dei dati: In determinate circostanze, potresti avere il diritto di ricevere le tue informazioni personali in un formato strutturato, leggibile da una macchina e comunemente usato e di richiedere che trasferiamo le informazioni personali a un altro titolare del trattamento senza ostacoli.
Diritto di revocare il consenso: Quando il trattamento delle tue informazioni personali si basa sul tuo consenso, hai il diritto di revocare il tuo consenso in qualsiasi momento. In tal caso, interromperemo immediatamente il trattamento dei tuoi dati.
Se desideri esercitare tali diritti, ti preghiamo di contattarci a privacy@splashtop.com . Considereremo la tua richiesta in conformità con le leggi applicabili. Per proteggere la tua privacy e sicurezza, potremmo adottare misure per verificare la tua identità prima di soddisfare la richiesta. Questi diritti potrebbero non essere esercitabili laddove confliggano con i diritti di Splashtop, del personale e dei clienti di Splashtop, o di altri, inclusi ma non limitati a certi diritti di proprietà, diritti a procedimenti equi, diritti di riservatezza, diritti di privacy in conflitto.
Risponderemo alla tua richiesta senza indebito ritardo e, in circostanze normali, entro 1 mese dal ricevimento della tua richiesta; tuttavia, il nostro tempo di risposta può essere esteso di 2 mesi aggiuntivi se necessario, tenendo conto della complessità della questione e del volume delle richieste in sospeso. Se è necessaria un'estensione del nostro tempo di risposta tipico, ti informeremo entro 1 mese dal ricevimento della tua richiesta iniziale, insieme al motivo o ai motivi del ritardo.
Se determiniamo che non verrà intrapresa alcuna azione riguardo alla tua richiesta, ti informeremo senza ritardo e al più tardi entro 1 mese dal ricevimento della tua richiesta insieme al motivo/i per il nostro rifiuto di agire. In tal caso, avrai il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo competente e di cercare un rimedio giudiziario.
Un individuo che vuole accedere, correggere o modificare inesattezze o eliminare le informazioni personali memorizzate o elaborate da noi per conto di un Abbonato deve rivolgere la propria richiesta all'Abbonato (il responsabile del trattamento dei dati).
Diritti aggiuntivi per lo Stato della California:
Il California Consumer Privacy Act (“il CCPA”) è entrato in vigore il 1° gennaio 2020. Siamo impegnati a proteggere la tua privacy e a rispettare il CCPA. Se sei un consumatore della California, il CCPA ti fornisce diritti specifici riguardo alle tue Informazioni Personali:
Categorie di Informazioni Personali Raccolte: Nei 12 mesi precedenti, abbiamo raccolto le categorie di informazioni personali elencate di seguito. Nota che non tutte le categorie di informazioni sono raccolte da tutte le persone.
Identificatori, come nome, indirizzi email, indirizzo del Protocollo Internet, nome dell'account o altri identificatori di contatto simili
Categorie di informazioni personali descritte nello statuto dei Registri dei Clienti della California (Codice Civile della California Sezione 1798.80), incluso nome, numero di telefono, indirizzo postale, informazioni di pagamento e, per i candidati all'impiego, storia educativa e lavorativa
Informazioni commerciali, inclusi dati sull'uso del prodotto, registri di prodotti o servizi acquistati o considerati, o abitudini di acquisto
Attività su Internet e altre attività di rete simili, come la cronologia di navigazione sui nostri siti web o informazioni riguardanti l'interazione con i nostri siti web, email o prodotti, inferenze - inclusi informazioni sui tuoi interessi, preferenze e marchi e prodotti preferiti
Registri dei clienti, indirizzo di fatturazione, informazioni sulla carta di credito o debito,
Dati di geolocalizzazione
Informazioni professionali o relative all'occupazione da consumatori e candidati all'impiego, inclusi il titolo di lavoro e le informazioni di contatto aziendali
I tuoi diritti: Ai sensi del CCPA, i consumatori della California hanno i seguenti diritti: Diritto di richiedere l'accesso ai pezzi specifici di informazioni personali che abbiamo raccolto su di loro negli ultimi 12 mesi. Puoi anche richiedere ulteriori dettagli sulle nostre pratiche informative, comprese le categorie di informazioni personali che abbiamo raccolto su di te, le categorie di fonti di tale raccolta, lo scopo commerciale o aziendale per la raccolta di informazioni personali, le categorie di terze parti con cui condividiamo le tue informazioni personali, le categorie di informazioni personali che abbiamo divulgato su di te nei 12 mesi precedenti; Diritto di richiedere la rettifica e la cancellazione delle tue informazioni personali (soggetto a determinate eccezioni);
Diritto di opporsi al trattamento;
Diritto alla portabilità dei dati;
Puoi scegliere di non vendere le tue informazioni personali e il profiling comportamentale, inclusa la decisione automatizzata.
Se scegli di esercitare i tuoi diritti ai sensi del CCPA, Splashtop non discriminerà contro di te e continuerai a ricevere lo stesso accesso e prezzo per i Servizi come qualsiasi persona che ha scelto di non esercitare i propri diritti ai sensi del CCPA.
I consumatori della California possono fare richieste di diritti ragionevoli gratuitamente inviando una richiesta tramite le opzioni di contatto email e posta indicate in fondo a questa informativa sulla privacy. La tua richiesta deve includere informazioni sufficienti che ci permettano di verificare ragionevolmente che sei la persona di cui abbiamo raccolto informazioni personali, che possono includere il tuo indirizzo email, nome e l'indirizzo email del tuo account Splashtop (che è richiesto solo se hai già un account con noi). Entro 45 giorni dal ricevimento di una richiesta valida, Splashtop completerà i requisiti della richiesta e invierà tutta la documentazione pertinente necessaria per confermare il completamento al richiedente. Se ragionevolmente necessario per completare una richiesta, verrà aggiunta un'estensione di 45 giorni dopo aver fornito al richiedente la notifica dell'estensione.
Vendita e Condivisione delle Informazioni Personali: Non vendiamo nessuno dei tuoi dati personali a terzi nel senso ordinario del termine 'vendere'. Tuttavia, condividiamo le tue informazioni personali per le finalità descritte in questa politica sulla privacy con i nostri processori approvati. Utilizziamo anche servizi di analisi del sito web che possono trattare informazioni personali che potrebbero costituire una "vendita" ai sensi del CCPA. Puoi rinunciare a questo in qualsiasi momento bloccando i cookie sul nostro sito web. Si prega di fare riferimento alla nostra lista di subprocessor per ulteriori informazioni.
Ulteriori divulgazioni: Per ulteriori divulgazioni riguardanti le tue informazioni personali, come richiesto dal CCPA, si prega di fare riferimento al resto di questa politica sulla privacy. Puoi trovare informazioni sugli scopi aziendali e commerciali per cui raccogliamo le tue informazioni personali, le fonti da cui raccogliamo i dati personali e informazioni sulle categorie di terze parti a cui divulghiamo le tue informazioni personali, nonché informazioni riguardanti quali categorie di informazioni personali vengono divulgate.
13. Trasferimento internazionale delle informazioni raccolte
Splashtop è un'azienda globale con sede negli Stati Uniti. Per facilitare le nostre operazioni globali, nonché per fornirti i Servizi a cui ti sei iscritto, potremmo trasferire e accedere a tali informazioni personali da tutto il mondo, inclusi altri paesi in cui Splashtop ha operazioni per gli scopi descritti in questa Politica. Potremmo anche trasferire le tue informazioni personali ai nostri processori di terze parti, che potrebbero trovarsi in un paese diverso dal tuo. Tali paesi potrebbero avere leggi diverse, e potenzialmente meno protettive, rispetto alle leggi del tuo paese. Splashtop ha firmato un Accordo di Elaborazione dei Dati (“DPA”) con i nostri processori di terze parti come garanzia contrattuale per garantire che siano soddisfatti obblighi equivalenti a quelli richiesti da Splashtop. Alcuni dei nostri fornitori di servizi si trovano al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), inclusi gli Stati Uniti, Taiwan e Cina. Per conformarsi alle leggi sulla protezione dei dati dell'UE riguardanti il trasferimento internazionale dei dati, i fornitori di servizi al di fuori dello SEE possono elaborare i tuoi dati personali solo in conformità con un contratto stipulato tra Splashtop e il fornitore di servizi, che incorpora le Clausole Contrattuali Standard della Commissione Europea, che garantiscono che siano in atto adeguati accordi di protezione dei dati (Articolo 46.1(c) RGPD), o se si applica un'altra salvaguardia per il trasferimento internazionale dettagliata nel Capitolo V del RGPD. Per ulteriori informazioni su dove e come il documento pertinente può essere accessibile o ottenuto, ti preghiamo di contattarci.
14. Privacy dei Bambini
Riconosciamo gli interessi di privacy dei bambini e incoraggiamo i genitori e i tutori a prendere un ruolo attivo nelle attività e negli interessi online dei loro figli. I siti web non sono destinati ai bambini di età inferiore ai 13 anni. Non indirizziamo i nostri servizi o i Siti Web a bambini di età inferiore ai 13 anni. Non raccogliamo consapevolmente informazioni personali identificabili da bambini di età inferiore ai 13 anni. Se vieni a conoscenza che stiamo elaborando le informazioni personali di bambini sotto i 13 anni, ti preghiamo di contattarci e provvederemo a cancellare tali dati il prima possibile.
15. Link a siti di terze parti
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16. Sicurezza
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Questa Informativa è stata aggiornata l'ultima volta: 2 ottobre 2023
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