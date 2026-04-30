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Personalizza gli Add-Ons di Splashtop AEM per il tuo ambiente

Splashtop AEM automatizza la gestione degli endpoint per i team IT, migliorando la visibilità e mantenendo i dispositivi sicuri e aggiornati. Gli add-on estendono le capacità oltre le operazioni principali con controlli di accesso più robusti, sicurezza stratificata, assistenza remota più ampia e lavoro remoto sicuro.

Aggiorna a Gestione Endpoints Autonoma (Enterprise)

Rafforza la sicurezza e la gestibilità con l'autenticazione singola, controlli di accesso migliorati e capacità avanzate di accesso remoto. Questo aggiornamento aggiuntivo aiuta i team IT a semplificare l'autenticazione, ridurre gli attriti per gli amministratori e rafforzare la supervisione operativa.

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SSO and SAML integration key icon

Integrazione con autenticazione singola

Semplifica l'autenticazione e la governance degli accessi con l'integrazione SSO/SAML tra i principali provider di identità, tra cui Azure AD, Okta, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE e Google Workspace.

Blue icon showing a web browser window with lines representing text, next to a shield with a check mark, symbolizing online security or verified website protection.

Sicurezza avanzata e controlli di accesso

Proteggi gli ambienti con la registrazione delle sessioni nel cloud, controlli di accesso granulari basati sui ruoli, integrazione SIEM, whitelist IP e altro ancora.

Blue icon showing two stylized people sitting next to each other, with curved lines above them resembling a wireless signal, on a light gray background.

Funzionalità Avanzate di Sessione Remota

Ottieni accesso non supervisionato su Android e supporta flussi di lavoro ibridi con reindirizzamento USB e smart card, passaggio microfono, modalità colore 4:4:4, audio ad alta fedeltà e Wacom Bridge per input di penna preciso e casi d'uso creativi.

Blue icon of a USB cable with two connectors, one on each end, depicted on a light gray background.

Splashtop Connector

Collegare in modo sicuro RDP, VNC e connessioni SSH a computer e server senza utilizzare VPN o installare alcun agente di accesso remoto.

Open API Icon

Integrazioni e API

Si integra con le piattaforme di ticketing e altre piattaforme per un supporto remoto senza soluzione di continuità e sfrutta le API aperte per automatizzare i flussi di lavoro e migliorare le operazioni IT.

Soluzioni di sicurezza degli endpoint aggiuntive

Estendi AEM con soluzioni di sicurezza per endpoint che proteggono i dispositivi dalle minacce moderne, senza aggiungere complessità. Che tu abbia bisogno di antivirus (AV), rilevamento e risposta degli endpoint (EDR) o rilevamento e risposta gestiti (MDR), Splashtop unisce le operazioni e la sicurezza degli endpoint in un'unica esperienza semplificata. Scegli tra i fornitori leader del settore, tra cui SentinelOne, CrowdStrike e Bitdefender, offerti e gestiti tramite la piattaforma Splashtop.

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A blue icon shows two curved lines merging upward into a single straight arrow pointing up, symbolizing merging or combining paths, on a light gray background.

Consolidamento dei fornitori, meno complessità

Semplifica l'approvvigionamento e la fatturazione con una piattaforma unica per la gestione e la sicurezza degli endpoint, riducendo la dispersione dei fornitori e sbloccando migliori prezzi.

A blue outline of an eye inside a blue square border on a light gray background, resembling an icon for visibility or view.

Console unica per visibilità completa

Gestisci le operazioni degli endpoint e la sicurezza da un'unica console AEM centralizzata, senza cambiare strumenti.

Deployment icon

Distribuzione integrata e politiche

Distribuisci agenti, configura politiche e monitora la protezione insieme ai flussi di lavoro endpoint esistenti.

Blue icon showing three databases connected to a central gear, symbolizing data integration or database management.

Prezzi e licenze semplificati

La tariffazione consolidata degli add-on riduce i costi, aumenta i margini e consente una crescita più scalabile.

Blue outline icon of a computer monitor with a padlock, representing secure access or device security.

Sicurezza che si adatta alle tue esigenze

Esplora e amplia facilmente da AV a EDR o MDR man mano che i requisiti evolvono.

Sfrutta al massimo l'assistenza remota con Splashtop SOS, Service Desk e Realtà Aumentata

Fornisci ai tecnici gli strumenti per offrire supporto rapido quando e dove necessario. Con funzionalità di supporto remoto su richiesta, i team possono risolvere i problemi più efficacemente, guidare gli utenti in tempo reale e ridurre il tempo di inattività.

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A blue icon of a web browser window with three horizontal lines, representing a menu or list, on a light gray background.

Supporto veloce e flessibile ovunque

Fornisci assistenza remota on-demand a computer e dispositivi mobili senza agente preinstallato, utilizzando un semplice codice sessione.

Blue line drawing of a person’s head wearing a headset with a microphone, suggesting customer support or communication services, on a light gray background.

Comunicazione e collaborazione in tempo reale

Supporta gli utenti in modo più efficace con la chat in sessione e la chiamata vocale, e consenti fino a tre tecnici di collaborare nella stessa sessione.

A blue icon of a table or spreadsheet with three overlapping rectangles in the background, suggesting multiple sheets or documents.

Flussi di lavoro di supporto integrati e avanzati

Ottimizza le operazioni con integrazioni ITSM e di ticketing (compresi Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, Jira e Microsoft Teams), e migliora l'efficienza dell'assistenza remota nel tuo ambiente IT.

Blue line art icon showing a smartphone, tablet, and desktop monitor overlapping, representing responsive or multi-device compatibility on a light gray background.

Service desk

Centralizza il supporto con i flussi di lavoro del Service Desk che consentono la gestione delle richieste di supporto con diversi metodi di connessione remota, permettendo una risoluzione dei problemi flessibile ed efficiente dalla richiesta alla risoluzione.

Blue outline illustration of a 3D cube with a hand icon below it, pointing upward as if selecting or interacting with the cube, on a light gray background.

Guida Remota Assistita con Realtà Aumentata (AR)

Estendi il supporto remoto con la AR visualizzando feed delle telecamere in tempo reale e guidando gli utenti con annotazioni interattive, consentendo una comunicazione più chiara e una risoluzione più rapida dei problemi quando la condivisione dello schermo non è un'opzione.

Consentire agli utenti finali di accedere ai computer da qualsiasi luogo

Abilita l'accesso remoto sicuro per dipendenti e clienti che hanno bisogno di connettersi ai loro dispositivi di lavoro da qualsiasi luogo. Questo componente aggiuntivo aiuta a supportare il lavoro flessibile mantenendo controllo, produttività e continuità aziendale.

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Blue icon of a person sitting and using a laptop, with a suitcase beside them, suggesting work or productivity while traveling.

Accedi ai Computer di Lavoro da Ovunque

Consentire agli utenti di accedere in modo sicuro ai loro computer di lavoro da qualsiasi posizione e dispositivo, inclusi Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook, in modo che il lavoro non venga interrotto.

A blue icon of a web browser window with two incomplete circles inside, one on the left and one on the right, on a light gray background.

Sessioni Remote ad Alte Prestazioni

Offri un'esperienza desktop remoto fluida con connessioni rapide, bassa latenza, e immagini chiare, rendendo le attività di lavoro quotidiane reattive e affidabili su tutti i piani.

remote access asset "access management" icon

Strumenti Essenziali per il Lavoro Remoto

Migliora la produttività con funzionalità integrate come trasferimento di file, supporto multi-monitor, stampa remota, supporto audio, condivisione degli appunti e riavvio remoto.

Blue icon of three people connected by a line, arranged in a triangle, symbolizing communication, teamwork, or collaboration on a light gray background.

Controlli Espansi per Team e Collaborazione

Abilita la produttività del team con chat di sessione, gestione degli accessi basata sui ruoli e la possibilità per più utenti di accedere al stesso computer quando è necessaria la collaborazione.

Blue outline icon of a hand holding a wrench, symbolizing tools, repair, or technical support, on a light gray background.

Configurazione Facile e Gestione Centralizzata degli Utenti

Distribuisci rapidamente l'accesso remoto installando lo Splashtop Streamer sui dispositivi target e gestisci utenti e computer da una console centralizzata, facilitando la scalabilità da singoli utenti a piccoli team.