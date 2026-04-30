Personalizza gli Add-Ons di Splashtop AEM per il tuo ambiente
Splashtop AEM automatizza la gestione degli endpoint per i team IT, migliorando la visibilità e mantenendo i dispositivi sicuri e aggiornati. Gli add-on estendono le capacità oltre le operazioni principali con controlli di accesso più robusti, sicurezza stratificata, assistenza remota più ampia e lavoro remoto sicuro.
Aggiorna a Gestione Endpoints Autonoma (Enterprise)
Rafforza la sicurezza e la gestibilità con l'autenticazione singola, controlli di accesso migliorati e capacità avanzate di accesso remoto. Questo aggiornamento aggiuntivo aiuta i team IT a semplificare l'autenticazione, ridurre gli attriti per gli amministratori e rafforzare la supervisione operativa.
Integrazione con autenticazione singola
Semplifica l'autenticazione e la governance degli accessi con l'integrazione SSO/SAML tra i principali provider di identità, tra cui Azure AD, Okta, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE e Google Workspace.
Sicurezza avanzata e controlli di accesso
Proteggi gli ambienti con la registrazione delle sessioni nel cloud, controlli di accesso granulari basati sui ruoli, integrazione SIEM, whitelist IP e altro ancora.
Funzionalità Avanzate di Sessione Remota
Ottieni accesso non supervisionato su Android e supporta flussi di lavoro ibridi con reindirizzamento USB e smart card, passaggio microfono, modalità colore 4:4:4, audio ad alta fedeltà e Wacom Bridge per input di penna preciso e casi d'uso creativi.
Splashtop Connector
Collegare in modo sicuro RDP, VNC e connessioni SSH a computer e server senza utilizzare VPN o installare alcun agente di accesso remoto.
Integrazioni e API
Si integra con le piattaforme di ticketing e altre piattaforme per un supporto remoto senza soluzione di continuità e sfrutta le API aperte per automatizzare i flussi di lavoro e migliorare le operazioni IT.
Soluzioni di sicurezza degli endpoint aggiuntive
Estendi AEM con soluzioni di sicurezza per endpoint che proteggono i dispositivi dalle minacce moderne, senza aggiungere complessità. Che tu abbia bisogno di antivirus (AV), rilevamento e risposta degli endpoint (EDR) o rilevamento e risposta gestiti (MDR), Splashtop unisce le operazioni e la sicurezza degli endpoint in un'unica esperienza semplificata. Scegli tra i fornitori leader del settore, tra cui SentinelOne, CrowdStrike e Bitdefender, offerti e gestiti tramite la piattaforma Splashtop.
Consolidamento dei fornitori, meno complessità
Semplifica l'approvvigionamento e la fatturazione con una piattaforma unica per la gestione e la sicurezza degli endpoint, riducendo la dispersione dei fornitori e sbloccando migliori prezzi.
Console unica per visibilità completa
Gestisci le operazioni degli endpoint e la sicurezza da un'unica console AEM centralizzata, senza cambiare strumenti.
Distribuzione integrata e politiche
Distribuisci agenti, configura politiche e monitora la protezione insieme ai flussi di lavoro endpoint esistenti.
Prezzi e licenze semplificati
La tariffazione consolidata degli add-on riduce i costi, aumenta i margini e consente una crescita più scalabile.
Sicurezza che si adatta alle tue esigenze
Esplora e amplia facilmente da AV a EDR o MDR man mano che i requisiti evolvono.
Sfrutta al massimo l'assistenza remota con Splashtop SOS, Service Desk e Realtà Aumentata
Fornisci ai tecnici gli strumenti per offrire supporto rapido quando e dove necessario. Con funzionalità di supporto remoto su richiesta, i team possono risolvere i problemi più efficacemente, guidare gli utenti in tempo reale e ridurre il tempo di inattività.
Supporto veloce e flessibile ovunque
Fornisci assistenza remota on-demand a computer e dispositivi mobili senza agente preinstallato, utilizzando un semplice codice sessione.
Comunicazione e collaborazione in tempo reale
Supporta gli utenti in modo più efficace con la chat in sessione e la chiamata vocale, e consenti fino a tre tecnici di collaborare nella stessa sessione.
Flussi di lavoro di supporto integrati e avanzati
Ottimizza le operazioni con integrazioni ITSM e di ticketing (compresi Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, Jira e Microsoft Teams), e migliora l'efficienza dell'assistenza remota nel tuo ambiente IT.
Service desk
Centralizza il supporto con i flussi di lavoro del Service Desk che consentono la gestione delle richieste di supporto con diversi metodi di connessione remota, permettendo una risoluzione dei problemi flessibile ed efficiente dalla richiesta alla risoluzione.
Guida Remota Assistita con Realtà Aumentata (AR)
Estendi il supporto remoto con la AR visualizzando feed delle telecamere in tempo reale e guidando gli utenti con annotazioni interattive, consentendo una comunicazione più chiara e una risoluzione più rapida dei problemi quando la condivisione dello schermo non è un'opzione.
Consentire agli utenti finali di accedere ai computer da qualsiasi luogo
Abilita l'accesso remoto sicuro per dipendenti e clienti che hanno bisogno di connettersi ai loro dispositivi di lavoro da qualsiasi luogo. Questo componente aggiuntivo aiuta a supportare il lavoro flessibile mantenendo controllo, produttività e continuità aziendale.
Accedi ai Computer di Lavoro da Ovunque
Consentire agli utenti di accedere in modo sicuro ai loro computer di lavoro da qualsiasi posizione e dispositivo, inclusi Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook, in modo che il lavoro non venga interrotto.
Sessioni Remote ad Alte Prestazioni
Offri un'esperienza desktop remoto fluida con connessioni rapide, bassa latenza, e immagini chiare, rendendo le attività di lavoro quotidiane reattive e affidabili su tutti i piani.
Strumenti Essenziali per il Lavoro Remoto
Migliora la produttività con funzionalità integrate come trasferimento di file, supporto multi-monitor, stampa remota, supporto audio, condivisione degli appunti e riavvio remoto.
Controlli Espansi per Team e Collaborazione
Abilita la produttività del team con chat di sessione, gestione degli accessi basata sui ruoli e la possibilità per più utenti di accedere al stesso computer quando è necessaria la collaborazione.
Configurazione Facile e Gestione Centralizzata degli Utenti
Distribuisci rapidamente l'accesso remoto installando lo Splashtop Streamer sui dispositivi target e gestisci utenti e computer da una console centralizzata, facilitando la scalabilità da singoli utenti a piccoli team.