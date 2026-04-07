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Sicurezza degli endpoint con Splashtop

Proteggi i tuoi endpoint con soluzioni potenti e flessibili. Se hai bisogno di un antivirus di nuova generazione, EDR o di una difesa gestita 24/7, Splashtop ti offre gli strumenti e le competenze per restare al passo con le minacce informatiche.

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Splashtop Antivirus

Splashtop Antivirus, basato su Bitdefender, offre protezione in tempo reale contro malware, ransomware, phishing e altre minacce per i tuoi computer Windows e Mac. È completamente integrato con la console Splashtop per una facile implementazione e una gestione centralizzata. Proteggi i tuoi endpoint a partire da 0,91 € per endpoint al mese.

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Secure login authentication on a laptop screen, representing Privileged Access Management (PAM) for enhanced cybersecurity.

Rilevamento degli endpoint e risposta

Per le organizzazioni che hanno bisogno di una visibilità più approfondita, ricerca delle minacce e risposta rapida, Splashtop offre soluzioni di rilevamento degli endpoint e risposta (EDR) affidabili da leader della sicurezza affermati.

Ora puoi acquistare le seguenti piattaforme EDR tramite Splashtop:

  • Bitdefender GravityZone EDR

  • SentinelOne Singularity Complete

  • CrowdStrike Falcon

Puoi anche rafforzare le tue difese con i servizi di rilevamento e risposta gestiti (MDR) di Bitdefender, SentinelOne o CrowdStrike. L'MDR combina la tecnologia con competenze pratiche in materia di sicurezza per monitorare, rilevare e rispondere alle minacce per te, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno.

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Vantaggi di Splashtop per la sicurezza degli endpoint

  • A blue outline of a globe with a padlock in front, symbolizing internet security or online privacy.

    Gestione centralizzata degli antivirus Copy

    Distribuisci, configura e monitora Splashtop Antivirus direttamente dalla tua console web

  • Blue icon of a computer monitor displaying a jagged line, with a large magnifying glass hovering over part of the line, suggesting data analysis or investigation.

    Copertura flessibile dei dispositivi Copy

    Proteggi gli endpoint in ambienti remoti e on premise, garantendo una sicurezza senza interruzioni per i team ibridi e distribuiti

  • Cost Savings icon

    Prezzi esclusivi per i clienti Copy

    I clienti Splashtop godono di tariffe più basse per le soluzioni di antivirus ed EDR, semplificando la scalabilità della sicurezza senza aumentare i costi

  • Blue outline of a key entering a rectangular keyhole, symbolizing access, security, or login, on a light gray background.

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    Aggiungi al tuo stack di sicurezza soluzioni EDR e MDR affidabili dei migliori fornitori come Bitdefender o CrowdStrike

Hai deciso di mettere in sicurezza i tuoi endpoint?

Se stai iniziando con l'antivirus o se vuoi rafforzare le tue difese con EDR o MDR, siamo qui per aiutarti a fare un passo avanti nella sicurezza degli endpoint.

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