Sicurezza degli endpoint con Splashtop
Proteggi i tuoi endpoint con soluzioni potenti e flessibili. Se hai bisogno di un antivirus di nuova generazione, EDR o di una difesa gestita 24/7, Splashtop ti offre gli strumenti e le competenze per restare al passo con le minacce informatiche.
Splashtop Antivirus
Splashtop Antivirus, basato su Bitdefender, offre protezione in tempo reale contro malware, ransomware, phishing e altre minacce per i tuoi computer Windows e Mac. È completamente integrato con la console Splashtop per una facile implementazione e una gestione centralizzata. Proteggi i tuoi endpoint a partire da 0,91 € per endpoint al mese.
Rilevamento degli endpoint e risposta
Per le organizzazioni che hanno bisogno di una visibilità più approfondita, ricerca delle minacce e risposta rapida, Splashtop offre soluzioni di rilevamento degli endpoint e risposta (EDR) affidabili da leader della sicurezza affermati.
Ora puoi acquistare le seguenti piattaforme EDR tramite Splashtop:
Bitdefender GravityZone EDR
SentinelOne Singularity Complete
CrowdStrike Falcon
Puoi anche rafforzare le tue difese con i servizi di rilevamento e risposta gestiti (MDR) di Bitdefender, SentinelOne o CrowdStrike. L'MDR combina la tecnologia con competenze pratiche in materia di sicurezza per monitorare, rilevare e rispondere alle minacce per te, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno.
Vantaggi di Splashtop per la sicurezza degli endpoint
Gestione centralizzata degli antivirus Copy
Distribuisci, configura e monitora Splashtop Antivirus direttamente dalla tua console web
Copertura flessibile dei dispositivi Copy
Proteggi gli endpoint in ambienti remoti e on premise, garantendo una sicurezza senza interruzioni per i team ibridi e distribuiti
Prezzi esclusivi per i clienti Copy
I clienti Splashtop godono di tariffe più basse per le soluzioni di antivirus ed EDR, semplificando la scalabilità della sicurezza senza aumentare i costi
Integrazioni di sicurezza affidabili Copy
Aggiungi al tuo stack di sicurezza soluzioni EDR e MDR affidabili dei migliori fornitori come Bitdefender o CrowdStrike
Hai deciso di mettere in sicurezza i tuoi endpoint?
Se stai iniziando con l'antivirus o se vuoi rafforzare le tue difese con EDR o MDR, siamo qui per aiutarti a fare un passo avanti nella sicurezza degli endpoint.