Autonomous Endpoint Management for Smarter IT Operations
Automatizza le attività IT di routine e assicurati che i tuoi endpoint siano sicuri, aggiornati e conformi con patch, visibilità e controllo in tempo reale su tutti gli endpoint.
Gestione delle patch in tempo reale da integrare in Intune e altri MDM
Non aspettare la prossima finestra di manutenzione. Individua e correggi subito le vulnerabilità zero-day, con visibilità sui CVE e pieno controllo sugli aggiornamenti di sistema operativo e applicazioni di terze parti. Chiudi le lacune di sicurezza e garantisci la conformità in tempo reale, prima che le minacce diventino problemi.
Visibilità e controllo migliorati
Supervisiona TUTTI gli endpoint attraverso un'unica dashboard che consente di monitorare facilmente le risorse, lo stato di salute della sicurezza e la conformità alle norme ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA, PCI e altre normative.
Monitoraggio e gestione completa degli endpoint
Semplifica e velocizza la gestione degli ambienti distribuiti con criteri endpoint, avvisi proattivi, strumenti di automazione e correzione, oltre a un accesso remoto ad alte prestazioni a qualsiasi dispositivo aziendale o BYOD.
Resilienza IT a prova di futuro
Rafforza la sicurezza grazie all'analisi delle vulnerabilità assistita dall'IA, agli aggiornamenti software personalizzati e alla correzione proattiva dei problemi. I servizi aggiuntivi di EDR e MDR offrono un ulteriore livello di protezione, aiutando i team IT a fronteggiare le minacce in evoluzione e a mantenere i sistemi sicuri e aggiornati.
Vantaggi di Splashtop per Autonomous Endpoint Management
Piattaforma consolidata per tutto l'IT Copy
Sia che si tratti di crescere o di semplificare, Splashtop combina la gestione degli endpoint, la sicurezza degli endpoint e l'accesso remoto per entrambe le esigenze: l'IT per fornire assistenza e gli utenti finali per lavorare da casa. Integra con Active Directory, ticketing, ITSM e altri strumenti per un'esperienza utente senza interruzioni.
Conveniente e scalabile Copy
Riduci i costi operativi con prezzi competitivi, scalando le operazioni IT tra team ibridi, ambienti remoti e grandi flotte di dispositivi multi-OS.
Migliore sicurezza e gestibilità Copy
Ottieni l'integrazione SSO, la registrazione avanzata e il controllo granulare degli accessi per salvaguardare le tue connessioni remote e proteggere la tua organizzazione dalle minacce in continua evoluzione.
Un servizio clienti impareggiabile Copy
Il team di assistenza specializzata di Splashtop è disponibile 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana, tramite telefono, chat o e-mail, per risolvere rapidamente i problemi, mantenere le connessioni remote stabili e ottimizzare le implementazioni. Risposte tempestive e indicazioni proattive assicurano un ambiente IT stabile e dipendenti sempre produttivi.
Un aggiornamento indispensabile per ogni utente Splashtop
"Ciò che mi piace di più di Splashtop Autonomous Endpoint Management è la sua potente combinazione di funzionalità che trasformano un'ottima soluzione di accesso remoto in una piattaforma di gestione IT proattiva e completa, molto facile da usare e da implementare. La perfetta integrazione con Splashtop Remote Support, insieme alla gestione automatizzata delle patch, alla distribuzione di antivirus e al monitoraggio in tempo reale, fa risparmiare al nostro team tempo e fatica. Ci permette di passare da un modello di assistenza reattivo a uno preventivo, garantendo la sicurezza dei nostri endpoint e l'efficienza delle nostre operazioni."
Ilan S.
CTO, CIO
Una potente combinazione di funzionalità
"Splashtop Autonomous Endpoint Management risolve la sfida principale della gestione e della protezione di un ambiente endpoint distribuito. Ci ha aiutato a passare da un modello di assistenza reattivo di tipo “break-fix” a uno proattivo e automatizzato. Questa scelta ha ridotto significativamente il carico di lavoro manuale del nostro team IT, automatizzando attività critiche come la gestione delle patch e gli aggiornamenti di sicurezza. I vantaggi principali sono una maggiore efficienza operativa, una maggiore sicurezza e la capacità di prevenire i problemi prima che abbiano un impatto sui nostri utenti, il tutto mantenendo i costi gestibili."
Ilan S.
CTO, CIO
La gestione autonoma degli endpoint è davvero un bel vantaggio per Splashtop Enterprise
"Sono già cliente di Splashtop Enterprise. Quello che mi piace di più è che la Gestione autonoma degli endpoint è integrata nella mia versione attuale di Splashtop, quindi posso applicare patch al sistema operativo e ai software di terze parti dalla stessa console. Mi piace anche il report Endpoint Security Overview, che mi mostra in modo semplice gli endpoint a rischio (protezione endpoint disabilitata, minacce rilevate per endpoint, ecc.)."
Utente verificato
Informatica e servizi