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A collage showing two men using digital devices, a laptop and a headset, connected by icons, overlaid with a dashboard displaying security and update statistics and a pie chart.

Autonomous Endpoint Management for Smarter IT Operations

Automatizza le attività IT di routine e assicurati che i tuoi endpoint siano sicuri, aggiornati e conformi con patch, visibilità e controllo in tempo reale su tutti gli endpoint.

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SJC Servers Update interface showing scan and update schedule settings with daily and weekly options configured.

Gestione delle patch in tempo reale da integrare in Intune e altri MDM

Non aspettare la prossima finestra di manutenzione. Individua e correggi subito le vulnerabilità zero-day, con visibilità sui CVE e pieno controllo sugli aggiornamenti di sistema operativo e applicazioni di terze parti. Chiudi le lacune di sicurezza e garantisci la conformità in tempo reale, prima che le minacce diventino problemi.

Hands typing on a laptop keyboard.

Visibilità e controllo migliorati

Supervisiona TUTTI gli endpoint attraverso un'unica dashboard che consente di monitorare facilmente le risorse, lo stato di salute della sicurezza e la conformità alle norme ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA, PCI e altre normative.

Three endpoints: A laptop, a tablet, and a smartphone.

Monitoraggio e gestione completa degli endpoint

Semplifica e velocizza la gestione degli ambienti distribuiti con criteri endpoint, avvisi proattivi, strumenti di automazione e correzione, oltre a un accesso remoto ad alte prestazioni a qualsiasi dispositivo aziendale o BYOD.

A man in a blue shirt sits in a dimly lit server room, focused on working with a laptop, with computer servers and cables visible in the background.

Resilienza IT a prova di futuro

Rafforza la sicurezza grazie all'analisi delle vulnerabilità assistita dall'IA, agli aggiornamenti software personalizzati e alla correzione proattiva dei problemi. I servizi aggiuntivi di EDR e MDR offrono un ulteriore livello di protezione, aiutando i team IT a fronteggiare le minacce in evoluzione e a mantenere i sistemi sicuri e aggiornati.

Vantaggi di Splashtop per Autonomous Endpoint Management

A blue icon shows two curved lines merging upward into a single straight arrow pointing up, symbolizing merging or combining paths, on a light gray background.

Piattaforma consolidata per tutto l'IT Copy

Sia che si tratti di crescere o di semplificare, Splashtop combina la gestione degli endpoint, la sicurezza degli endpoint e l'accesso remoto per entrambe le esigenze: l'IT per fornire assistenza e gli utenti finali per lavorare da casa. Integra con Active Directory, ticketing, ITSM e altri strumenti per un'esperienza utente senza interruzioni.

Cost Savings icon

Conveniente e scalabile Copy

Riduci i costi operativi con prezzi competitivi, scalando le operazioni IT tra team ibridi, ambienti remoti e grandi flotte di dispositivi multi-OS.

A blue computer mouse cursor with three horizontal lines to its right, suggesting fast movement or acceleration, on a light gray background.

Migliore sicurezza e gestibilità Copy

Ottieni l'integrazione SSO, la registrazione avanzata e il controllo granulare degli accessi per salvaguardare le tue connessioni remote e proteggere la tua organizzazione dalle minacce in continua evoluzione.

Blue outline icon of a person’s head wearing a headset with a microphone, symbolizing customer support or a call center representative, on a light gray background.

Un servizio clienti impareggiabile Copy

Il team di assistenza specializzata di Splashtop è disponibile 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana, tramite telefono, chat o e-mail, per risolvere rapidamente i problemi, mantenere le connessioni remote stabili e ottimizzare le implementazioni. Risposte tempestive e indicazioni proattive assicurano un ambiente IT stabile e dipendenti sempre produttivi.

Prezzo imbattibile. Prestazioni senza pari!

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Un aggiornamento indispensabile per ogni utente Splashtop

"Ciò che mi piace di più di Splashtop Autonomous Endpoint Management è la sua potente combinazione di funzionalità che trasformano un'ottima soluzione di accesso remoto in una piattaforma di gestione IT proattiva e completa, molto facile da usare e da implementare. La perfetta integrazione con Splashtop Remote Support, insieme alla gestione automatizzata delle patch, alla distribuzione di antivirus e al monitoraggio in tempo reale, fa risparmiare al nostro team tempo e fatica. Ci permette di passare da un modello di assistenza reattivo a uno preventivo, garantendo la sicurezza dei nostri endpoint e l'efficienza delle nostre operazioni."

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Ilan S.

CTO, CIO

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Una potente combinazione di funzionalità

"Splashtop Autonomous Endpoint Management risolve la sfida principale della gestione e della protezione di un ambiente endpoint distribuito. Ci ha aiutato a passare da un modello di assistenza reattivo di tipo “break-fix” a uno proattivo e automatizzato. Questa scelta ha ridotto significativamente il carico di lavoro manuale del nostro team IT, automatizzando attività critiche come la gestione delle patch e gli aggiornamenti di sicurezza. I vantaggi principali sono una maggiore efficienza operativa, una maggiore sicurezza e la capacità di prevenire i problemi prima che abbiano un impatto sui nostri utenti, il tutto mantenendo i costi gestibili."

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Ilan S.

CTO, CIO

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La gestione autonoma degli endpoint è davvero un bel vantaggio per Splashtop Enterprise

"Sono già cliente di Splashtop Enterprise. Quello che mi piace di più è che la Gestione autonoma degli endpoint è integrata nella mia versione attuale di Splashtop, quindi posso applicare patch al sistema operativo e ai software di terze parti dalla stessa console. Mi piace anche il report Endpoint Security Overview, che mi mostra in modo semplice gli endpoint a rischio (protezione endpoint disabilitata, minacce rilevate per endpoint, ecc.)."

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Utente verificato

Informatica e servizi