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Requisiti di sistema
Windows 7 e versioni superiori, incluse le versioni di Windows Server
MacOS 10.13 e oltre
iOS 14 e superiori
Android 5.0 e superiori
Per versioni più vecchie, si prega di consultare questo articolo di supporto.