Tutto ciò di cui hai bisogno per gestire, proteggere e supportare gli endpoint
Esplora le funzionalità e le capacità che ti aiutano ad automatizzare le operazioni, mantenere la sicurezza e la conformità, e gestire gli endpoint su larga scala
OS e patch di terze parti
Proteggiti dalle vulnerabilità automatizzando gli aggiornamenti per i sistemi operativi e i software di terze parti e ottenendo un maggiore controllo sulle versioni distribuite.
Approfondimenti CVE basati sull'intelligenza artificiale
Identifica rapidamente i rischi, valuta l'impatto e dai priorità alle vulnerabilità con i riepiloghi CVE (Common vulnerabilities and exposures) alimentati dall'intelligenza artificiale e le azioni di rimedio consigliate.
Struttura dei criteri
Personalizza e applica i criteri su tutti gli endpoint per mantenere la conformità e salvaguardare le reti.
Avvisi proattivi e correzione
Identifica e risolvi rapidamente i problemi con avvisi in tempo reale e correzioni automatiche tramite azioni intelligenti.
Informazioni sulla dashboard
Verifica lo stato di salute degli endpoint, lo stato delle patch e la conformità grazie a una dashboard centralizzata con informazioni utili e registri dettagliati.
Script e task
Esegui azioni di massa come comandi remoti, scripting, trasferimento di file, riavvio del sistema e aggiornamenti di Windows per più endpoint.
Azioni in background
Accedi agli strumenti di sistema come il task manager, l'editor del registro, il gestore dei dispositivi, il gestore dei servizi e il comando remoto senza interrompere l'utente finale.
Report di inventario
Accedi a report dettagliati sull'inventario dei sistemi, dell'hardware e del software per migliorare la visibilità, l'auditing e la conformità.
Dashboard per la sicurezza degli endpoint
Centralizza la protezione degli endpoint con il rilevamento delle minacce in tempo reale, la risposta automatizzata e la gestione antivirus per Splashtop AV e altri strumenti.
Controllo remoto per dispositivi gestiti
Ottieni l'accesso remoto ai computer Windows, Mac e Linux istantaneamente da qualsiasi dispositivo, con o senza la presenza di un utente.
Configurazione endpoint (anteprima)
Applica le principali impostazioni di rete e di sicurezza su Windows e macOS, inclusi password, Wi-Fi, firewall e crittografia del disco, per ridurre le discrepanze di configurazione tra i vari sistemi.
Integrazioni EDR
Distribuisci e gestisci i sensori EDR, visualizza le rilevazioni e monitora la copertura degli endpoint direttamente dalla console Splashtop, integrando la visibilità sulla sicurezza nei flussi di lavoro IT quotidiani.
Ottimizza ulteriormente con i componenti aggiuntivi
Gestione autonoma degli endpoint (Enterprise)Ulteriori informazioni
Rafforza il controllo e la gestibilità con l'autenticazione singola, controlli di accesso migliorati e funzionalità avanzate di accesso remoto.
Supporto OnDemandUlteriori informazioni
Supporta gli utenti su dispositivi gestiti, non gestiti e mobili con supporto remoto su richiesta. Migliora la risoluzione dei problemi con i flussi di lavoro dell'helpdesk e la realtà aumentata (AR) per la guida visiva in tempo reale, consentendo una risoluzione dei problemi più rapida ed efficiente.
Licenze di lavoro remoto per l'utente finaleUlteriori informazioni
Abilita gli utenti finali a lavorare in remoto con accesso remoto ad alte prestazioni e sicuro ai computer gestiti da te
Sicurezza degli endpointUlteriori informazioni
Estendi AEM con capacità di sicurezza degli endpoint per proteggere i dispositivi dalle minacce moderne. Offri una protezione stratificata con Splashtop AV, EDR e MDR, con soluzioni di fornitori leader come Bitdefender, SentinelOne e CrowdStrike.