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Splashtop Endpoint Management: Product Demo
Splashtop Endpoint Management: Product Demo

Tutto ciò di cui hai bisogno per gestire, proteggere e supportare gli endpoint

Esplora le funzionalità e le capacità che ti aiutano ad automatizzare le operazioni, mantenere la sicurezza e la conformità, e gestire gli endpoint su larga scala

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A blue icon of a box with a downward arrow in the center, indicating a download or import action. The box has a horizontal line and two dashed lines beside the arrow inside.

OS e patch di terze parti

Proteggiti dalle vulnerabilità automatizzando gli aggiornamenti per i sistemi operativi e i software di terze parti e ottenendo un maggiore controllo sulle versioni distribuite.

Blue icon of a computer monitor with a cracked screen and a warning triangle containing an exclamation mark, indicating a computer error or malfunction.

Approfondimenti CVE basati sull'intelligenza artificiale

Identifica rapidamente i rischi, valuta l'impatto e dai priorità alle vulnerabilità con i riepiloghi CVE (Common vulnerabilities and exposures) alimentati dall'intelligenza artificiale e le azioni di rimedio consigliate.

A blue icon of a web browser window with three horizontal lines, representing a menu or list, on a light gray background.

Struttura dei criteri

Personalizza e applica i criteri su tutti gli endpoint per mantenere la conformità e salvaguardare le reti.

A blue line drawing of a billboard featuring a megaphone symbol, suggesting advertising or public announcements.

Avvisi proattivi e correzione

Identifica e risolvi rapidamente i problemi con avvisi in tempo reale e correzioni automatiche tramite azioni intelligenti.

Blue icon of a dashboard displaying a pie chart, two horizontal lines, and an upward-trending line graph, all inside a square frame on a light background.

Informazioni sulla dashboard

Verifica lo stato di salute degli endpoint, lo stato delle patch e la conformità grazie a una dashboard centralizzata con informazioni utili e registri dettagliati.

Blue icon of three computer monitors connected in a triangular network, representing a computer network or networked computers, on a light gray background.

Script e task

Esegui azioni di massa come comandi remoti, scripting, trasferimento di file, riavvio del sistema e aggiornamenti di Windows per più endpoint.

Blue outline icon of a laptop with a gear in front, symbolizing computer settings or configuration. The background is light gray.

Azioni in background

Accedi agli strumenti di sistema come il task manager, l'editor del registro, il gestore dei dispositivi, il gestore dei servizi e il comando remoto senza interrompere l'utente finale.

Blue downward arrow with three horizontal blue lines of decreasing length on the right, suggesting a descending order or sorting icon, on a light gray background.

Report di inventario

Accedi a report dettagliati sull'inventario dei sistemi, dell'hardware e del software per migliorare la visibilità, l'auditing e la conformità.

A blue icon of a web browser window with two incomplete circles inside, one on the left and one on the right, on a light gray background.

Dashboard per la sicurezza degli endpoint

Centralizza la protezione degli endpoint con il rilevamento delle minacce in tempo reale, la risposta automatizzata e la gestione antivirus per Splashtop AV e altri strumenti.

A blue icon showing a computer monitor with a padlock above it, connected to a horizontal line with a node.

Controllo remoto per dispositivi gestiti

Ottieni l'accesso remoto ai computer Windows, Mac e Linux istantaneamente da qualsiasi dispositivo, con o senza la presenza di un utente.

Blue icon showing three databases connected to a central gear, symbolizing data integration or database management.

Configurazione endpoint (anteprima)

Applica le principali impostazioni di rete e di sicurezza su Windows e macOS, inclusi password, Wi-Fi, firewall e crittografia del disco, per ridurre le discrepanze di configurazione tra i vari sistemi.

Blue line icon of a shield with a dot in the center, surrounded by six connected circles, resembling a network or hub, on a light gray background.

Integrazioni EDR

Distribuisci e gestisci i sensori EDR, visualizza le rilevazioni e monitora la copertura degli endpoint direttamente dalla console Splashtop, integrando la visibilità sulla sicurezza nei flussi di lavoro IT quotidiani.

Demo interattiva autoguidata

Inizia demo

Ottimizza ulteriormente con i componenti aggiuntivi

  • High performance icon

    Gestione autonoma degli endpoint (Enterprise)

    Rafforza il controllo e la gestibilità con l'autenticazione singola, controlli di accesso migliorati e funzionalità avanzate di accesso remoto.

    Ulteriori informazioni
  • Blue outline illustration of a 3D cube with a hand icon below it, pointing upward as if selecting or interacting with the cube, on a light gray background.

    Supporto OnDemand

    Supporta gli utenti su dispositivi gestiti, non gestiti e mobili con supporto remoto su richiesta. Migliora la risoluzione dei problemi con i flussi di lavoro dell'helpdesk e la realtà aumentata (AR) per la guida visiva in tempo reale, consentendo una risoluzione dei problemi più rapida ed efficiente.

    Ulteriori informazioni
  • End-User Remote Access icon

    Licenze di lavoro remoto per l'utente finale

    Abilita gli utenti finali a lavorare in remoto con accesso remoto ad alte prestazioni e sicuro ai computer gestiti da te

    Ulteriori informazioni
  • Blue icon showing a web browser window with lines representing text, next to a shield with a check mark, symbolizing online security or verified website protection.

    Sicurezza degli endpoint

    Estendi AEM con capacità di sicurezza degli endpoint per proteggere i dispositivi dalle minacce moderne. Offri una protezione stratificata con Splashtop AV, EDR e MDR, con soluzioni di fornitori leader come Bitdefender, SentinelOne e CrowdStrike.

    Ulteriori informazioni

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