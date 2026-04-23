Termini d'uso del sito web Internet - Splashtop AEM
Il presente contratto può essere tradotto in diverse lingue. In caso di conflitti o incongruenze tra la versione in inglese e le altre traduzioni, prevarrà la versione in inglese.
I TERMINI E LE CONDIZIONI QUI DESCRITTI (I “TERMINI”) REGOLANO L'USO DEL SITO NEL WORLD WIDE WEB. I TERMINI SONO UN CONTRATTO LEGALE TRA TE E SPLASHTOP INC. (“NOI”, “CI”) E REGOLANO IL TUO ACCESSO E L'USO DEL SITO WEB DI SPLASHTOP SITUATO SU WWW.SPLASHTOP.COM (IL “SITO”). SE NON ACCETTI ALCUNI DEI TERMINI, NON ACCEDERE O UTILIZZARE IN ALCUN MODO IL SITO E/O I SERVIZI O QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA NEL SITO. L'USO DEL SITO E/O DEI SERVIZI SUL SITO SARÀ CONSIDERATO COME IL TUO CONSENSO A RISPETTARE OGNI TERMINE DESCRITTO QUI SOTTO. SPLASHTOP PUÒ APPORTARE MODIFICHE AI SERVIZI OFFERTI SUL SITO, IN QUALSIASI MOMENTO SENZA PREAVVISO, E SPLASHTOP PUÒ CAMBIARE I TERMINI IN QUALSIASI MOMENTO. SPLASHTOP PUBBLICHERÀ I TERMINI AGGIORNATI SUL SITO E FORNIRÀ NOTIFICA DI QUESTO INVIANDO EMAIL AI UTENTI REGISTRATI DEL SITO. IL PROSEGUIMENTO DELL'USO DEL SITO DOPO TALI MODIFICHE SIGNIFICA CHE ACCETTI I NUOVI TERMINI, ANCHE SE NON HAI ESAMINATO LE MODIFICHE.
DICHIARI, RICONOSCI E ACCETTI DI AVERE ALMENO 18 ANNI – OPPURE – CHE SEI IL GENITORE O TUTORE LEGALE DI UN UTENTE CHE HA PIÙ DI 13 ANNI E ACCETTI I TERMINI. SE SEI IL GENITORE O TUTORE LEGALE DI UN UTENTE DEL SITO E HAI DOMANDE SUL SITO O SUI TERMINI, SI PREGA DI CONTATTARE AGENTS@SPLASHTOP.COM.
Restrizioni Generali d'Uso.
Splashtop fornisce contenuti, servizi e prodotti attraverso il Sito. Alcune informazioni, documenti, prodotti e servizi forniti sul e attraverso il Sito, inclusi contenuti, marchi, loghi, grafica e immagini che non sono Sottomissioni (come definito in seguito) (insieme, i “Materiali”) sono forniti da Splashtop e sono l'opera protetta da copyright di Splashtop o dei contributori di Splashtop. Splashtop può fornirti alcuni software proprietari che puoi scaricare sul Sito ("Software").
Splashtop ti concede una licenza limitata, personale, non esclusiva e non trasferibile per usare e visualizzare i Materiali e usare i servizi, il Sito e il Software esclusivamente per il tuo uso personale se sei un individuo e esclusivamente per uso aziendale se sei un'organizzazione o agente della tua organizzazione. Riconosci e accetti di non avere il diritto di modificare, modificare, copiare, riprodurre, creare opere derivate da, effettuare reverse engineering, alterare, migliorare o in alcun modo sfruttare nessuno dei Materiali o del Software in alcun modo. Questa licenza limitata termina automaticamente, senza preavviso, se violi uno qualsivoglia dei Termini. Alla cessazione di questa licenza limitata, accetti di distruggere immediatamente qualsiasi Materiale o Software scaricato o stampato. Fatti salvi quanto dichiarato nel presente documento, riconosci di non avere alcun diritto, titolo o interesse in o verso il Sito, i Materiali o il Software su alcuna base legale.
Aree del Sito con accesso limitato da password.
Potresti aver bisogno di una password per accedere al sito e utilizzare determinate funzioni e aree all'interno del sito (“Aree Riservate”). Se sei un membro autorizzato delle Aree Riservate, sei responsabile del mantenimento della riservatezza della password e dell'account, e accetti di notificare a Splashtop se la tua password è persa, rubata o divulgata a una terza parte non autorizzata o altrimenti potrebbe essere compromessa. Sei responsabile delle attività che si verificano sotto il tuo account. Accetti di notificare immediatamente a Splashtop qualsiasi uso non autorizzato del tuo account o qualsiasi altra violazione della sicurezza in relazione al sito a te nota. Non utilizzerai le informazioni di contatto di altri membri raccolte nelle Aree Riservate del sito per scopi commerciali e accetti di non fornire le informazioni di contatto di nessun altro membro a terzi che non siano membri registrati di Splashtop.
Tariffe e Comunicazioni Elettroniche.
Riconosci che Splashtop si riserva il diritto di addebitare per alcuni servizi e di cambiare le sue tariffe e/o strutture tariffarie di volta in volta, a sua discrezione. Accetti di pagare tutte le tariffe addebitate al tuo account basate sulle tariffe, i costi e i termini di fatturazione di Splashtop in vigore. Sei responsabile del pagamento di eventuali tasse applicabili.
Salvo diversa indicazione, tutti i prezzi e le tariffe mostrati da Splashtop sono al netto di tasse e tariffe normative. Ove applicabile, tasse e tariffe normative saranno addebitate sul tuo account in conformità con le leggi e regolamenti locali. Splashtop, a sua discrezione, calcolerà l'importo delle tasse dovute. Le tasse e le tariffe normative addebitate possono essere modificate senza preavviso.
Utilizzando il Sito o servizi correlati, acconsenti a ricevere comunicazioni elettroniche da Splashtop e dai suoi partner terzi e affiliati. Queste comunicazioni elettroniche possono includere avvisi su tariffe e addebiti applicabili, informazioni transazionali e altre informazioni riguardanti o correlate ai nostri servizi. Queste comunicazioni elettroniche fanno parte del tuo rapporto con Splashtop e le ricevi come parte dell'utilizzo del Sito o dei servizi correlati. Accetti che qualsiasi avviso, accordo, divulgazione o altra comunicazione che ti inviamo elettronicamente soddisferà qualsiasi requisito legale di comunicazione, incluso il fatto che tali comunicazioni siano in forma scritta.
Informativa sulla privacy.
Il tuo utilizzo del Sito è regolato dall'Informativa sulla Privacy di Splashtop, che è disponibile su https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy (la "Privacy Policy").
Contenuti di Terze Parti.
Alcune informazioni e contenuti che non sono Sottomissioni possono essere forniti da licenziatari e fornitori terzi a Splashtop (“Contenuto di Terze Parti”). Il Contenuto di Terze Parti è, in ogni caso, l'opera protetta da copyright del creatore/licenziante. A meno che tu non abbia il permesso del proprietario del Contenuto di Terze Parti, accetti di mostrare il Contenuto di Terze Parti sul tuo computer personale esclusivamente per uso personale o aziendale. Riconosci e accetti di non avere alcun diritto di scaricare, memorizzare nella cache, riprodurre, modificare, visualizzare (eccetto come stabilito in questo paragrafo), modificare, alterare o migliorare in alcun modo il Contenuto di Terze Parti a meno che tu non abbia il permesso del proprietario del Contenuto di Terze Parti. SPLASHTOP NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA ESPRESSA, IMPLICITA E NORMATIVA RIGUARDO AL CONTENUTO DI TERZE PARTI, INCLUSE, MA NON SOLO, TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE E NON VIOLAZIONE.
Link a siti di terze parti.
Il sito può essere collegato ad altri siti che non sono siti Splashtop. Splashtop fornisce questi link a te solo come comodità, e Splashtop non è responsabile per il contenuto o i link visualizzati su tali siti.
Sottomissioni.
Riconosci che sei responsabile delle informazioni e del materiale che ci invii, inclusi, senza limitazione, commenti, post su blog, azioni, comunicazioni su forum o altre comunicazioni (ognuno un "Invio") attraverso aree di pubblicazione, blog, email o altri servizi disponibili in connessione con il Sito, e che tu, e non Splashtop, avrai la piena responsabilità per ogni tale Invio, inclusa la sua legalità, affidabilità, appropriatezza, originalità e diritti d'autore. Salvo quanto diversamente esplicitamente dichiarato nel presente testo o nella Privacy Policy di Splashtop, accetti che qualsiasi Invio fornito da te in connessione con il Sito nelle aree di pubblicazione pubbliche sia fornito su base non proprietaria e non confidenziale. Accetti che Splashtop sia libero di utilizzare o diffondere un Invio che è stato pubblicato in aree di pubblicazione pubbliche in modo illimitato per qualsiasi scopo. Se invii informazioni al Sito, concedi a Splashtop una licenza non esclusiva, mondiale, senza royalty per (in qualsiasi media ora conosciuto o non attualmente conosciuto o inventato) collegare, utilizzare, usare, copiare, sfruttare e preparare opere derivate dell'Invio. Nessuna informazione che invii sarà considerata riservata. Tuttavia, Splashtop si impegna a utilizzare le tue informazioni in conformità con la Privacy Policy di Splashtop applicabile ai dati personali identificabili. MANTIENI LA PROPRIETÀ DI QUALSIASI DIRITTO D’AUTORE O ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE APPLICABILI A QUALSIASI INFORMAZIONE CHE INVII A SPLASHTOP, COME I TUOI INVII. Accetti inoltre di non caricare, pubblicare o altrimenti rendere disponibile sul Sito qualsiasi materiale protetto da diritto d'autore, marchio o qualsiasi altro diritto di proprietà senza l'espresso permesso del proprietario di tale diritto d'autore, marchio o altro diritto di proprietà, e che il compito di determinare che qualsiasi materiale non sia protetto da alcun diritto spetta a te. Sarai l'unico responsabile per qualsiasi danno derivante da qualsiasi violazione di diritti d'autore, marchi, diritti di proprietà o qualsiasi altro danno derivante da qualsiasi Invio.
Dichiari e garantisci che: (i) possiedi le Presentazioni pubblicate da te su o attraverso il Sito o hai altrimenti il diritto di concedere la licenza stabilita in questa sezione, e (ii) la pubblicazione delle tue Presentazioni su o attraverso il Sito non viola i diritti di privacy, diritti di pubblicità, diritti di marchio commerciale, diritti d'autore, diritti contrattuali o qualsiasi altro diritto di qualsiasi persona. Accetti di pagare tutte le royalties, le tariffe e qualsiasi altra somma dovuta a qualsiasi persona per ragioni di Presentazioni pubblicate da te su o attraverso il Sito.
Etichetta di Pubblicazione. Splashtop chiede che tu rispetti gli altri individui che partecipano alla comunità online di Splashtop. Il tuo comportamento dovrebbe essere guidato dal buon senso e dall'etichetta di base. Per promuovere questi obiettivi comuni, quando pubblichi Sottomissioni o utilizzi in altro modo il Sito e/o i servizi, accetti di non:
Pubblica messaggi off-topic.
Diffamare, abusare, molestare, perseguitare, minacciare o in altro modo violare i diritti legali (come i diritti di privacy e pubblicità) di altri.
Impersonare o rappresentare Splashtop, il nostro staff o altri professionisti del settore.
Sollecita la password di un membro o altre informazioni dell'account.
Raccogliere nomi utente, indirizzi o indirizzi email per qualsiasi scopo diverso dal condurre affari Splashtop.
Utilizzare un linguaggio offensivo razzialmente, etnicamente o in altro modo.
Discutere o incitare attività illegali.
Utilizzare un linguaggio esplicito/osceno o sollecitare/pubblicare immagini sessualmente esplicite (reali o simulate).
Interrompi il flusso della chat in qualsiasi modo, inclusi senza limitazioni linguaggio volgare o abusivo.
Pubblicare qualsiasi cosa che sfrutti bambini o minori o che rappresenti crudeltà verso animali.
Pubblicare materiali protetti da copyright o marchio senza il permesso espresso del proprietario.
Diffondere qualsiasi pubblicità non richiesta o non autorizzata, materiale promozionale, 'posta indesiderata', 'spam', 'catene di lettere', 'schemi piramidali' o qualsiasi altra forma di sollecitazione del genere.
Questo elenco di divieti è un esempio e non è completo o esclusivo. Questi divieti non richiedono a Splashtop di monitorare, sorvegliare o rimuovere qualsiasi Inserimenti o altra informazione a te o qualsiasi altro utente sottomessa. Splashtop si riserva il diritto di (a) terminare il tuo accesso al tuo account, la tua capacità di postare sul Sito o sui servizi e (b) rifiutare, eliminare o rimuovere qualsiasi Inserimento o spostare qualsiasi Inserimento da “pubblico” a “privato”; con o senza motivo e con o senza preavviso, per qualsiasi ragione o nessuna ragione, o per qualsiasi azione che Splashtop determina inappropriata o di disturbo per il Sito, i servizi o per qualsiasi altro utente del Sito e/o dei servizi. Splashtop si riserva il diritto di limitare il numero di e-mail che puoi inviare ad altri membri e utenti a un numero che Splashtop ritiene appropriato a sua esclusiva discrezione. Splashtop può segnalare alle autorità di legge qualsiasi azione che possa essere illegale, e qualsiasi rapporto che riceve di tale condotta. Quando legalmente richiesto o a discrezione di Splashtop, Splashtop collaborerà con le agenzie di sicurezza in qualsiasi indagine relativa ad attività illegali presunte su Internet.
Comprendi che le tue interazioni e trattative con altri utenti del Sito sono esclusivamente tra te e tale altro utente. Splashtop non sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno di alcun tipo sostenuto come risultato di tali interazioni e/o trattative e Splashtop non avrà alcun obbligo di intervenire in tale disputa.
Attività non autorizzate.
Le Presentazioni e l'uso non autorizzato di qualsiasi Materiale o Contenuto di Terze Parti contenuti nel Sito possono violare determinate leggi e regolamenti. Devi indennizzare e tenere indenne Splashtop e i suoi funzionari, direttori, impiegati, affiliati, agenti, licenziatari e partner commerciali da e contro qualsiasi costo, danno, responsabilità e spese (inclusi spese legali) che Splashtop o qualsiasi altra parte indennizzata subisce in relazione a, derivanti da, o per evitare, qualsiasi reclamo o richiesta da parte di una terza parte che il tuo uso del Sito o l'uso del Sito da parte di qualsiasi persona utilizzante il tuo nome utente e/o password (inclusa senza limitazione la tua partecipazione nelle aree di pubblicazione o le tue Presentazioni) violi qualsiasi legge o regolamento applicabile, o i diritti di qualsiasi terza parte.
Diritti di proprietà.
SPLASHTOP è un marchio registrato di Splashtop negli Stati Uniti e altrove. SPLASHTOP e i loghi correlati sono marchi registrati di Splashtop negli Stati Uniti e altrove. Tutti gli altri marchi, nomi e loghi sul sito sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Salvo diversa indicazione, tutte le informazioni e schermate che appaiono sul Sito inclusi documenti, servizi, design del sito, testi, grafica, loghi, immagini e icone, così come la selezione e disposizione di esse, sono di esclusiva proprietà di Splashtop, Copyright © 2006-2022 Splashtop. Tutti i diritti non espressamente concessi sono riservati. Salvo quanto diversamente richiesto dalla legge applicabile, qualsiasi riproduzione, distribuzione, modifica, ritrasmissione o pubblicazione di qualsiasi materiale protetto da copyright è severamente proibita senza il consenso scritto esplicito del proprietario del copyright.
Violazioni dei diritti d'autore e dei marchi.
Notifica:
Splashtop rispetta la proprietà intellettuale degli altri e ti chiediamo di fare lo stesso. Splashtop può, in circostanze appropriate e a nostra discrezione, terminare il servizio e/o l'accesso al Sito o alle Aree Riservate del Sito agli utenti che violano i diritti di proprietà intellettuale altrui. Se ritieni che il tuo lavoro sia soggetto a violazione del copyright e/o violazione di marchio e appaia sul nostro Sito, fornisci al responsabile del copyright di Splashtop le seguenti informazioni:
Una firma fisica o elettronica di una persona autorizzata ad agire per conto del proprietario di un diritto esclusivo che si presume sia stato violato.
Identificazione del lavoro protetto da copyright reclamato come violato, o, se più opere protette da copyright su un singolo sito online sono coperte da una singola notifica, un elenco rappresentativo di tali opere su quel sito.
Identificazione del materiale che si sostiene sia in violazione o oggetto di attività in violazione e che deve essere rimosso o al quale deve essere disabilitato l'accesso, e informazioni ragionevolmente sufficienti per consentire a Splashtop di localizzare il materiale.
Informazioni ragionevolmente sufficienti per permettere a Splashtop di contattare la parte contestante, come un indirizzo, numero di telefono e, se disponibile, un indirizzo di posta elettronica al quale la parte contestante può essere contattata.
Una dichiarazione che la parte reclamante ha una buona fede nella convinzione che l'uso del materiale nel modo denunciato non è autorizzato dal proprietario del copyright, il suo agente o la legge.
Una dichiarazione che le informazioni nella notifica sono accurate, e sotto pena di spergiuro, che la parte reclamante è autorizzata ad agire per conto del proprietario di un diritto esclusivo che si sostiene sia stato violato.
L'agente di Splashtop per le notifiche di presunte violazioni di copyright o marchio sul Sito può essere raggiunto come segue:
Per posta:
Responsabile del Copyright
c/o Splashtop Inc.
10050 N. Wolfe Road, Suite SW2-S260
Cupertino, CA 95014
Per e-mail: agents@Splashtop.com
Si noti inoltre che per le violazioni di copyright ai sensi della Sezione 512(f) del Copyright Act, qualsiasi persona che consapevolmente rappresenta erroneamente materialmente che un materiale o attività sta infrangendo può essere soggetta a responsabilità.
Contro-notifica:
Se scegli di inviarci una contro notifica, per essere efficace deve essere una comunicazione scritta fornita al nostro agente designato che include sostanzialmente quanto segue (si prega di consultare il proprio consulente legale o vedere 17 U.S.C. Sezione 512(g)(3) per confermare questi requisiti):
Una firma fisica o elettronica dell'utente.
Identificazione del materiale che è stato rimosso o al quale l'accesso è stato disabilitato e la posizione in cui il materiale appariva prima che fosse rimosso o l'accesso fosse disabilitato.
Una dichiarazione sotto pena di spergiuro che l'utente ha una buona fede nella convinzione che il materiale è stato rimosso o disabilitato a causa di un errore o errata identificazione del materiale da rimuovere o disabilitare.
Il nome dell'utente, l'indirizzo e il numero di telefono, e una dichiarazione in cui l'utente acconsente alla giurisdizione della Corte Distrettuale Federale per il distretto giudiziario in cui si trova l'indirizzo, o se l'indirizzo dell'utente è al di fuori degli Stati Uniti, per qualsiasi distretto giudiziario in cui si possa trovare il fornitore di servizi, e che l'utente accetterà la notifica di procedimento dalla persona che ha fornito la notifica ai sensi della sottosezione (c)(1)(C) o un agente di tale persona.
Tale notifica scritta dovrebbe essere inviata al nostro agente designato come segue:
Per posta:
Responsabile del Copyright
c/o Splashtop Inc.
10050 N. Wolfe Road, Suite SW2-S260
Cupertino, CA 95014
Per e-mail: agents@Splashtop.com
Si prega di notare che ai sensi della sezione 512(f) del Copyright Act, qualsiasi persona che consapevolmente rappresenti materialmente in modo errato che un materiale o attività è stata rimossa o disabilitata per errore o errata identificazione può essere soggetta a responsabilità.
Solo il proprietario dei diritti di proprietà intellettuale può segnalare potenziali violazioni attraverso il sistema di segnalazione di Splashtop come riportato sopra. Se non sei il proprietario dei diritti di proprietà intellettuale, dovresti contattare il proprietario dei diritti di proprietà intellettuale e possono scegliere se utilizzare le procedure riportate nei Termini.
Esclusione di garanzie.
Il tuo utilizzo del sito e/o dei servizi è a tuo rischio. Né i Materiali, le Sottomissioni né il Contenuto di Terze Parti sono stati verificati o autenticati in tutto o in parte da Splashtop, e possono includere inesattezze o errori di battitura. Splashtop non garantisce l'accuratezza delle date dei Materiali, delle Sottomissioni o del Contenuto di Terze Parti contenuti sul sito. Splashtop non ha alcuna responsabilità per errori o omissioni nei Materiali, nelle Sottomissioni e/o nel Contenuto di Terze Parti, che siano forniti da Splashtop o dai nostri licenziatari.
SPLASHTOP, PER SÉ E I SUOI LICENZIATARI, NON FORNISCE ALCUNA DICHIARAZIONE, GARANZIA O GARANZIA ESPRESSA, IMPLICITA O LEGALE IN RELAZIONE AL SITO, I SERVIZI O QUALSIASI MATERIALE O CONTENUTO DI TERZE PARTI, RIGUARDO ALLA QUALITÀ, IDONEITÀ, VERITÀ, PRECISIONE O COMPLETEZZA DI QUALSIASI INFORMAZIONE O MATERIALE CONTENUTO NEL SITO, INCLUSI SENZA LIMITAZIONE I MATERIALI, IL CONTENUTO DI TERZE PARTI E LE PRESENTAZIONI DI ALTRI VISITATORI DEL SITO. A MENO CHE ESPRESSAMENTE DICHIARATO ALTRIMENTI, NELLA MASSIMA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, IL SITO, I SERVIZI, IL SOFTWARE, I MATERIALI, IL CONTENUTO DI TERZE PARTI, LE PRESENTAZIONI E QUALSIASI INFORMAZIONE O MATERIALE CONTENUTO NEL SITO SONO FORNITI COME SONO, COME DISPONIBILI E DOVE-È BASE CON ALCUNA GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ IMPLICITA, IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO, O NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZE PARTI. SPLASHTOP NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA CONTRO VIRUS, SPYWARE O MALWARE CHE POTREBBE ESSERE INSTALLATO SUL TUO COMPUTER.
Limitazione di Responsabilità.
SPLASHTOP NON SARÀ RESPONSABILE NEI CONFRONTI TUOI O DI TERZI PER DANNI DERIVANTI DALLA TUA VISUALIZZAZIONE, COPIA O DOWNLOAD DI MATERIALI E/O SOFTWARE SUL SITO O RELATIVI ALLE TUE SOTTOMISSIONI. IN NESSUN CASO SPLASHTOP SARÀ RESPONSABILE NEI CONFRONTI TUOI O DI TERZI PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, STRAORDINARIO, ESEMPLARE, PUNITIVO, SPECIALE, INCIDENTALE O CONSEQUENZIALE (COMPRESA PERDITA DI DATI, ENTRATE, PROFITTI, UTILIZZO O ALTRO VANTAGGIO ECONOMICO) INDIPENDENTEMENTE DAL MODO IN CUI NASCANO ANCHE SE SPLASHTOP SA DELL'EVENTUALITÀ DI TALI DANNI.
Leggi locali; Controllo delle esportazioni.
Splashtop controlla e gestisce il Sito dalla sua sede centrale negli Stati Uniti d'America e i Materiali potrebbero non essere appropriati o disponibili per l'uso in altre località. Se usi il Sito al di fuori degli Stati Uniti d'America, sei responsabile di aderire alle leggi locali applicabili.
Generale.
Se violi i Termini, Splashtop può terminare il tuo accesso al Sito o alle Aree Riservate senza preavviso. Splashtop preferisce consigliarti sul tuo comportamento inappropriato e raccomandarti qualsiasi azione correttiva necessaria. Tuttavia, alcune violazioni dei Termini, come determinate da Splashtop, comporteranno la cessazione immediata del tuo accesso al Sito o alle Aree Riservate. Splashtop ha il diritto di terminare qualsiasi account con accesso limitato da password per qualsiasi motivo. La legge della California e la legge federale statunitense applicabile, senza riferimento alle disposizioni sulla scelta o sui conflitti di legge, governeranno i Termini. Qualsiasi controversia relativa ai Termini o al Sito sarà ascoltata nei tribunali statali e federali situati nella contea di Santa Clara, California. Se uno dei Termini risulta incoerente con la legge applicabile, tale termine sarà interpretato per riflettere le intenzioni delle parti, e nessun altro termine sarà modificato. La mancata applicazione da parte di Splashtop di uno dei Termini non è una rinuncia a tale termine. I Termini costituiscono l'intero accordo tra te e Splashtop e sostituiscono tutte le precedenti o contemporanee negoziazioni, discussioni o accordi tra te e Splashtop riguardo al Sito. I diritti di proprietà, la clausola di esclusione di responsabilità, le indennità, le limitazioni di responsabilità e le disposizioni generali sopravvivranno a qualsiasi cessazione dei Termini.
Questi Termini d'Uso sono stati aggiornati: 31 gennaio 2023