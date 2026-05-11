Vai al contenuto principale
Torna a Splashtop
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita
A man wearing glasses and a headset works at a computer in a modern office with multiple screens and blue LED lighting in the background.

Fai crescere il tuo MSP con operazioni endpoint più intelligenti

Proteggi, monitora e gestisci facilmente gli endpoint dei clienti e automatizza le attività IT di routine senza i costi e la complessità degli strumenti tradizionali di Monitoraggio e gestione a distanza.

Prova gratuitaRichiedi una dimostrazione

Demo interattiva autoguidata

Inizia demo
SJC Servers Update interface showing scan and update schedule settings with daily and weekly options configured.

Proteggi gli ambienti dei clienti

Aiuta i clienti a rimanere sicuri e conformi con la gestione delle patch, la visibilità delle vulnerabilità, la copertura di protezione degli endpoint e i report che supportano audit e esigenze di assicurazione informatica.

Hands typing on a laptop keyboard.

Aumenta la soddisfazione del cliente

Risolvi i problemi più velocemente con un'assistenza remota sicura e su richiesta in ogni ambiente cliente. Riduci al minimo i tempi di inattività, mantieni gli utenti produttivi e fornisci il servizio reattivo che i clienti si aspettano.

Two smartphones stacked on top of each other, resting on the keyboard of an open laptop. The devices are all silver or white and the image is softly focused, highlighting a modern tech workspace.

Migliora l'efficienza del tecnico

Automatizza le attività di routine degli endpoint, riduci il cambio di strumenti e fornisci ai tecnici un accesso più rapido alle informazioni e agli strumenti di assistenza remota di cui hanno bisogno per risolvere i problemi.

A table listing software vulnerabilities, each with details like CVE ID, risk level, exploit status, CVSS score, publish date, affected systems, and related products such as Windows and macOS.

Cresci senza aggiungere complessità

Supporta più clienti ed endpoint con una piattaforma facile da distribuire, semplice da gestire e conveniente da scalare su ambienti multi-OS.

Vantaggi di Splashtop per Autonomous Endpoint Management

A blue icon shows two curved lines merging upward into a single straight arrow pointing up, symbolizing merging or combining paths, on a light gray background.

Piattaforma consolidata per la crescita degli MSP

Semplifica le operazioni e scala in modo più intelligente con una soluzione unica per la gestione degli endpoint, la sicurezza degli endpoint e l'accesso remoto, sia per il supporto IT che per i clienti che lavorano da casa.

Cost Savings icon

Costi più bassi, margini più alti

Migliora i margini di profitto con prezzi competitivi, scalando le operazioni IT su ambienti client ibridi e remoti e su grandi flotte di dispositivi multi-OS.

A blue computer mouse cursor with three horizontal lines to its right, suggesting fast movement or acceleration, on a light gray background.

Semplifica l'Onboarding dei Clienti

Metti rapidamente in funzione nuovi clienti con un deployment facile e una configurazione semplice. Amplia i servizi offerti con la piattaforma modulare di Splashtop progettata per aiutare gli MSP a crescere senza aggiungere complessità operativa.

Blue outline icon of a person’s head wearing a headset with a microphone, symbolizing customer support or a call center representative, on a light gray background.

Un servizio clienti impareggiabile

Il team di assistenza specializzata di Splashtop è disponibile 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana, tramite telefono, chat o e-mail, per risolvere rapidamente i problemi, mantenere le connessioni remote stabili e ottimizzare le implementazioni. Grazie a risposte tempestive e consigli proattivi, il tuo business resta sempre operativo e puoi offrire ai clienti un’esperienza IT di qualità superiore.

Prezzo imbattibile. Prestazioni insuperabili!

ContattaciRichiedi una dimostrazione

"Splashtop è il miglior strumento nella mia cintura." L'ho usato per il controllo remoto, il supporto agli utenti finali, la gestione delle patch di tutte le mie app e la gestione dell'inventario. Ragazzi, siete la soluzione più conveniente e semplice con il miglior supporto clienti. Senza dubbio, ti consiglierei a chiunque cerchi assistenza remota e gestione degli endpoint. Risolvere i problemi mi richiedeva fino a 20 minuti per compito, e ora ci metto meno di 5 minuti per finirlo con Splashtop."

Author Placeholder Image

Cameron Montgomery

Proprietario/Operatore, C.M. Computers Northwest LLC

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

Un aggiornamento indispensabile per ogni utente Splashtop

"Ciò che mi piace di più di Splashtop Autonomous Endpoint Management è la sua potente combinazione di funzionalità che trasformano un'ottima soluzione di accesso remoto in una piattaforma di gestione IT proattiva e completa, molto facile da usare e da implementare. La perfetta integrazione con Splashtop Remote Support, insieme alla gestione automatizzata delle patch, alla distribuzione di antivirus e al monitoraggio in tempo reale, fa risparmiare al nostro team tempo e fatica. Ci permette di passare da un modello di assistenza reattivo a uno preventivo, garantendo la sicurezza dei nostri endpoint e l'efficienza delle nostre operazioni."

Leggi la recensione
Author Placeholder Image

Ilan S.

CTO, CIO

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

Una potente combinazione di funzionalità

"Splashtop Autonomous Endpoint Management risolve la sfida principale della gestione e della protezione di un ambiente endpoint distribuito. Ci ha aiutato a passare da un modello di assistenza reattivo di tipo “break-fix” a uno proattivo e automatizzato. Questa scelta ha ridotto significativamente il carico di lavoro manuale del nostro team IT, automatizzando attività critiche come la gestione delle patch e gli aggiornamenti di sicurezza. I vantaggi principali sono una maggiore efficienza operativa, una maggiore sicurezza e la capacità di prevenire i problemi prima che abbiano un impatto sui nostri utenti, il tutto mantenendo i costi gestibili."

Leggi la recensione
Author Placeholder Image

Ilan S.

CTO, CIO

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

La gestione autonoma degli endpoint è davvero un bel vantaggio per Splashtop Enterprise

"Sono già cliente di Splashtop Enterprise. Quello che mi piace di più è che la Gestione autonoma degli endpoint è integrata nella mia versione attuale di Splashtop, quindi posso applicare patch al sistema operativo e ai software di terze parti dalla stessa console. Mi piace anche il report Endpoint Security Overview, che mi mostra in modo semplice gli endpoint a rischio (protezione endpoint disabilitata, minacce rilevate per endpoint, ecc.)."

Leggi la recensione
Author Placeholder Image

Utente verificato

Informatica e servizi