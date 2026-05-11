Fai crescere il tuo MSP con operazioni endpoint più intelligenti
Proteggi, monitora e gestisci facilmente gli endpoint dei clienti e automatizza le attività IT di routine senza i costi e la complessità degli strumenti tradizionali di Monitoraggio e gestione a distanza.
Proteggi gli ambienti dei clienti
Aiuta i clienti a rimanere sicuri e conformi con la gestione delle patch, la visibilità delle vulnerabilità, la copertura di protezione degli endpoint e i report che supportano audit e esigenze di assicurazione informatica.
Aumenta la soddisfazione del cliente
Risolvi i problemi più velocemente con un'assistenza remota sicura e su richiesta in ogni ambiente cliente. Riduci al minimo i tempi di inattività, mantieni gli utenti produttivi e fornisci il servizio reattivo che i clienti si aspettano.
Migliora l'efficienza del tecnico
Automatizza le attività di routine degli endpoint, riduci il cambio di strumenti e fornisci ai tecnici un accesso più rapido alle informazioni e agli strumenti di assistenza remota di cui hanno bisogno per risolvere i problemi.
Cresci senza aggiungere complessità
Supporta più clienti ed endpoint con una piattaforma facile da distribuire, semplice da gestire e conveniente da scalare su ambienti multi-OS.
Vantaggi di Splashtop per Autonomous Endpoint Management
Piattaforma consolidata per la crescita degli MSP
Semplifica le operazioni e scala in modo più intelligente con una soluzione unica per la gestione degli endpoint, la sicurezza degli endpoint e l'accesso remoto, sia per il supporto IT che per i clienti che lavorano da casa.
Costi più bassi, margini più alti
Migliora i margini di profitto con prezzi competitivi, scalando le operazioni IT su ambienti client ibridi e remoti e su grandi flotte di dispositivi multi-OS.
Semplifica l'Onboarding dei Clienti
Metti rapidamente in funzione nuovi clienti con un deployment facile e una configurazione semplice. Amplia i servizi offerti con la piattaforma modulare di Splashtop progettata per aiutare gli MSP a crescere senza aggiungere complessità operativa.
Un servizio clienti impareggiabile
Il team di assistenza specializzata di Splashtop è disponibile 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana, tramite telefono, chat o e-mail, per risolvere rapidamente i problemi, mantenere le connessioni remote stabili e ottimizzare le implementazioni. Grazie a risposte tempestive e consigli proattivi, il tuo business resta sempre operativo e puoi offrire ai clienti un’esperienza IT di qualità superiore.
"Splashtop è il miglior strumento nella mia cintura." L'ho usato per il controllo remoto, il supporto agli utenti finali, la gestione delle patch di tutte le mie app e la gestione dell'inventario. Ragazzi, siete la soluzione più conveniente e semplice con il miglior supporto clienti. Senza dubbio, ti consiglierei a chiunque cerchi assistenza remota e gestione degli endpoint. Risolvere i problemi mi richiedeva fino a 20 minuti per compito, e ora ci metto meno di 5 minuti per finirlo con Splashtop."
Cameron Montgomery
Proprietario/Operatore, C.M. Computers Northwest LLC
Un aggiornamento indispensabile per ogni utente Splashtop
"Ciò che mi piace di più di Splashtop Autonomous Endpoint Management è la sua potente combinazione di funzionalità che trasformano un'ottima soluzione di accesso remoto in una piattaforma di gestione IT proattiva e completa, molto facile da usare e da implementare. La perfetta integrazione con Splashtop Remote Support, insieme alla gestione automatizzata delle patch, alla distribuzione di antivirus e al monitoraggio in tempo reale, fa risparmiare al nostro team tempo e fatica. Ci permette di passare da un modello di assistenza reattivo a uno preventivo, garantendo la sicurezza dei nostri endpoint e l'efficienza delle nostre operazioni."
Ilan S.
CTO, CIO
Una potente combinazione di funzionalità
"Splashtop Autonomous Endpoint Management risolve la sfida principale della gestione e della protezione di un ambiente endpoint distribuito. Ci ha aiutato a passare da un modello di assistenza reattivo di tipo “break-fix” a uno proattivo e automatizzato. Questa scelta ha ridotto significativamente il carico di lavoro manuale del nostro team IT, automatizzando attività critiche come la gestione delle patch e gli aggiornamenti di sicurezza. I vantaggi principali sono una maggiore efficienza operativa, una maggiore sicurezza e la capacità di prevenire i problemi prima che abbiano un impatto sui nostri utenti, il tutto mantenendo i costi gestibili."
Ilan S.
CTO, CIO
La gestione autonoma degli endpoint è davvero un bel vantaggio per Splashtop Enterprise
"Sono già cliente di Splashtop Enterprise. Quello che mi piace di più è che la Gestione autonoma degli endpoint è integrata nella mia versione attuale di Splashtop, quindi posso applicare patch al sistema operativo e ai software di terze parti dalla stessa console. Mi piace anche il report Endpoint Security Overview, che mi mostra in modo semplice gli endpoint a rischio (protezione endpoint disabilitata, minacce rilevate per endpoint, ecc.)."
Utente verificato
Informatica e servizi