"Splashtop Autonomous Endpoint Management risolve la sfida principale della gestione e della protezione di un ambiente endpoint distribuito. Ci ha aiutato a passare da un modello di assistenza reattivo di tipo “break-fix” a uno proattivo e automatizzato. Questa scelta ha ridotto significativamente il carico di lavoro manuale del nostro team IT, automatizzando attività critiche come la gestione delle patch e gli aggiornamenti di sicurezza. I vantaggi principali sono una maggiore efficienza operativa, una maggiore sicurezza e la capacità di prevenire i problemi prima che abbiano un impatto sui nostri utenti, il tutto mantenendo i costi gestibili."