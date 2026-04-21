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Splashtop 是我 IT MSP 業務的核心公用程式
「我使用 Splashtop Autonomous Endpoint Management，在用戶端工作站的端點上自動安裝更新項目和修補程式。我每天都會使用 Splashtop 遠端登入電腦。Splashtop 讓我能夠輕鬆管理端點上的更新、查看所需的更新項目、檢視軟硬體和軟體詳細目錄等等。我還可以遠端存取命令提示字元和執行指令，不必實際遠端登入電腦並對使用者造成干擾。建立更新排程和原則，都非常容易。另外，與 Splashtop Endpoint Security 也搭配得天衣無縫！使用 Splashtop Autonomous Endpoint Management，可輕鬆安排工作站和伺服器的修補時程。我為伺服器和工作站建立了獨立的原則。」
Tavis C.
系統管理員
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Splashtop AEM 如何幫助我們借助小型 IT 團隊的力量來解決重大問題
"Splashtop 讓我們 IT 部門能更有效率地為終端使用者提供支援，因為我們不必浪費��寶貴的時間從一個桌子走到另一個桌子。它讓我們能夠自動化大部分作業系統的基本修補程式。它還可以讓我們自動將軟體推出到終端。"
Jonah F.
IT 管理員
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Splashtop 提供無與倫比的端點安全性。
「我們最欣賞的是它簡單好用的特點。我們一直想提升安全性和實作狀況。端點安全設定畫面非常直覺且資訊準確，會列出所有裝置、已知威脅、病毒定義更新，以及已安裝的 AV 軟體。還有一個圖表，讓人一目瞭然。網路內部的技術整合輕鬆簡便，簡直無懈可擊。在提交這篇評論之前，我們全面掃描了共 300 個端點，找出了多台未受保護的 PC。這項新功能真的很優秀。」
通過驗證的使用者
執法部門
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Splashtop 使用者的必備升級
「Splashtop Autonomous Endpoint Management 最讓我愛不釋手的特點，在於結合了各種強大功能，使出色的遠端存取解決方案進化成全方位的主動 IT 管理平台，使用和實施作業都相當簡單。與 Splashtop Remote Support 完美整合，加上自動化修補程式管理、防毒功能部署和即時監控，為我們的團隊省下了大量的時間和心力。多虧有它，我們從被動應變型支援模式，轉變成主動防禦模式，確保了�端點的安全和營運的效率。」
Ilan S.
技術長兼資訊長
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強大的功能組合
"Splashtop Autonomous Endpoint Management 解決了管理和保護分散式端點環境的重大挑戰。 它幫助我們從被動的「故障修復」支援模式轉變為主動、自動化的支援模式。透過自動化修補程式管理和安全更新等關鍵任務，大大減少了 IT 團隊的手動工作量。其主要優點在於提高作業效率、加強安全防護，以及在問題影響使用者之前加以預防，同時讓我們的成本維持在可管理的範圍內。"
Ilan S.
技術長兼資訊長
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Splashtop Enterprise 的自主端點管理功能非常好用
「我原本就是 Splashtop Enterprise 的客戶了。Autonomous Endpoint Management 最讓我欣賞的就是已整合至我現有版本的 Splashtop，我可以從同一個控制台執行作業系統和第三方軟體的修補作業。『端點安全總覽』(Endpoint Security Overview) 報告也讓我很滿意；這份報告會以簡單的方式顯示有風險的端點 (已停用的端點防護、在各端點發現的威脅等)。」
通過驗證的使用者
資訊科技與服務產業
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Splashtop Autonomous Endpoint Management
「身為技術主管，我們的其中一項重大挑戰，就是要維持能夠檢視並控制分散式團隊中不斷增加的端點。Splashtop Autonomous Endpoint Management 透過提供集中化的即時監控和自動化功能，大幅降低人力成本，進而解決這個問題。這款工具會協助我們，在問題影響到使用者之前主動偵測並加以修復，藉此提升正常運作時間和服務品質。自動化執行例行任務 (如修補程式��、軟體部署及系統健康度檢查)，讓我們的團隊可以專注於更具有價值的計畫。此外，也透過確保端點持續更新和符合規範，加強我們的安全防護。」
Joseph K.
技術主管
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Splashtop AEM 簡直無懈可擊
"我非常喜歡儀表板可以提供的資訊，讓您可以快速查看哪些裝置屬於特定類別，以便採取行動。到目前為止，我們使用最多的功能之一就是 OS Patching。現在它也具備了推送 Windows 11 更新的功能，這對我們的設定很有幫助。當我們接近 Microsoft 的 Windows 10 EOL 時，這將會非常有幫助。"
通過驗證的使用者
資訊科技與服務產業
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Splashtop 完美符合我的需求
「Splashtop Autonomous Endpoint Management 最讓我滿意地，就是它會自動處理好一切，完全不需要我傷腦筋。設定過程出乎意料地簡單；現在，我們裝置上的更新項目和修補程式都由它一手包辦，我不必手動處理任何工作。我超愛它清楚明確的設定畫面，所有項目的狀態一目瞭然，不像我用過的其他工具那樣雜亂無章或令人混淆。自動化的監控功能可以及早揪出問題，為我們免去了不少潛在的麻煩。我們使用至今，發現品質相當可靠，而且與我們研究過的其他企業解決方案相比，費用也很合理。總之，它只會在背景中默默運作，讓我可以專注處理其他事情，不必忙於管理裝置更新和安全修補程式。」
通過驗證的使用者
營造
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多虧有 Splashtop 自動化，我才沒被逼瘋
"我們終於能夠透過 Endpoint Management 掌握更新和威脅。我們每天都使用它來確保我們的環境已修補好，隨時可以使用。沒有它，我們會迷失方向。"
通過驗證的使用者
高等教育
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可靠又有效率的端點管理解決方案
「Splashtop Autonomous Endpoint Management 可以協助我們，不必經常到場處理，即可管理和維護各據點的眾多端點。自動化修補和更新可確保系統常保安全與合規，而且幾乎不必人為操作。我們可以透過集中式設定畫面，清楚查看裝置運作狀況和活動情形，更輕鬆地落實主動維護。整體而言，不僅能節省時間、降低差旅成本，還能提高 IT 員工和使用者的生產力。」
Linus E.
生技產業 IT 技術人員
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能以令人愉悅的方式遠端管理團隊的網路安全和更新項目
"它解決了在過時版本的Windows 和其他軟體上執行的人，這些軟體可能會構成潛在的安全風險。 此外，由於部分團隊成員是遠端人員，因此也有助於保險方面的合規性。"
Kyle W.
IT 總監