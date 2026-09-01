Autonomous Endpoint Management 功能表
主要功能
作業系統和第三方修補程式 - 透過自動更新作業系統和第三方軟體，以及進一步掌控已部署的版本來防範漏洞
詳細目錄報告 - 存取系統、硬體和軟體詳細目錄的詳盡報告，提升可見度、稽核成效和合規表現
設定畫面上的洞察分析 - ��透過集中式設定畫面，搭配可供行動參考的深入分析和詳細記錄檔，監控端點運作狀況、修補程式狀態和合規情形
AI 驅動的 CVE 洞察力 - 透過 AI 驅動的 CVE (常見漏洞與暴露) 摘要和建議的修復行動，快速識別風險、評估影響並排定漏洞的優先處理順序
端點原則管理 - 跨端點自訂和強制執行原則，以維持合規並保護網路安全
指令碼和任務 - 針對多個端點執行大量動作，例如遠端命令、指令碼、檔案傳輸、系統重新啟動，以及 Windows 更新
主動警示和自動化修復 - 運用即時警示與自動化修正功能，透過智慧動作快速識別和解決問題
端點安全設定畫面 - 透過即時威脅偵測、自動回應、Splashtop AV 防毒管理和其他 AV/EDR 解決方案，實現集中化端點防護功能
端點設定 - 跨 Windows 和 macOS 系統，套用關鍵的安全和網路設定，包括密碼、Wi-Fi、防火牆、磁碟加密等，以減少設定漂移
安全與合規
符合 ISO 27001、GDPR、SOC 2 標準，支援 HIPAA、FERPA、PCI 和其他產業合規要求
256 位元 AES 加密 (SSL/TLS)
兩步驟驗證
裝置認證
連線逾時控制
透過 SSO、雲端連線錄製、精細劃分的權限、SIEM 整合、IP 白名單等功能，提供進階安全與存取控制1。
搭配 Bitdefender、SentinelOne 和 CrowdStrike 等主流製造商的解決方案，利用 Splashtop Antivirus (AV)、端點偵測和回應 (EDR) 與式偵測和回應 (MDR) 來擴大防護範圍2。
遠端存取和支援
無論使用者是否在場，都能從任意裝置遠端控制受管理 Windows、Mac 及 Linux 裝置
主動存取 Android 裝置，包括智慧型手機、平板電腦、強固型 Android 裝置、POS 裝置、Kiosk 和機上盒1
Splashtop Connector 可透過 RDP、VNC 或 SSH 遠端存取電腦和伺服器，無須使用 VPN 或代理程式1
規劃臨時存取排程，重新導向 USB 裝置 (智慧卡、防盜鎖鑰匙、觸控筆工具等)，使用本機麥克風作為遠端電腦的輸入源，以及體驗 4:4:4 色彩模式與高逼真度音訊、Wacom Bridge 等1。
在不干擾使用者的前提下，存取系統工具，例如工作管理員、登錄編輯程式、裝置管理員、服務管理員和遠端命令
檔案傳輸 (包括拖放式檔案傳輸和 Windows 複製/貼上檔案傳輸)
遠端列印
遠端螢幕空白
多螢幕支援
聊天 (連線中)
連線錄製 (本機)
白板功能，可從 iPad 和 Android 平板電腦在遠端電腦螢幕上加註
從 Splashtop 應用程式或網路控制台，遠端重新啟動或喚醒您的電腦。
僅供檢視模式
共享我的桌面 (透過網路連結共享 Windows 桌面)
三位使用者可遠端存取同一台裝置
查看電腦狀態、休息時間、Streamer 版本
利用按需遠端支援，為受管理、未受管和行動裝置的使用者提供支援，並透過進階服務台工作流程，強化疑難排解3
支援擴增實境 (AR)，實現使用者與遠端 IT 技術人員之間的行動攝影機即時分享3
遠端工作功能，使用者可安全、高效能存取地受管理電腦4
管理
記錄連接及活動
超級管理員、管理員、群組專屬管理員和成員的定義
Streamer 設定的網路管理
依電腦和使用者群組配置權��限
自訂標籤，以便將電腦彈性細分群組和整理
Streamer 設定原則，用於從網路控制台遠端進行 Streamer 設定
啟用管理員以強制執行連線錄製並上傳至目標資料夾
可以新增使用者，使其隸屬於主群組和子群組，以利進一步規劃存取權限
圖例：
¹ 隨附於 Splashtop AEM (Enterprise)
2 隨附於端點安全附加元件
3 隨附於按需支援附加元件
4 隨附於使用者遠端存取附加元件
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