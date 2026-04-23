網站使用條款 - Splashtop AEM
此合約書原文為英文，若翻譯版本之文義不盡完整或有歧義，概以英文原文為準。
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一般使用限制。
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網站的密碼限制區域。
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費用與電子通訊。
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隱私原則.
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連結至第三方網站。
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本使用條款最後更新日期：2023年1月31日