保護用戶端環境
透過修補管理、漏洞可視性、端點保護覆蓋和支持審核與網路保險需求的報告，幫助客戶保持安全和合規。
提升客戶滿意度
透過安全的按需遠端支援，在每個用戶環境中更快速地解決問題。將停機時間降到最低，保持使用者的生產力，並提供客戶期望的快速服務。
提升技術人員效率
自動化例行性端點任務，減少工具切換，並讓技術人員更快速地取得解決問題所需的資訊和遠端支援工具。
成長而不增加複雜性
使用一個易於部署、簡單管理且具有成本效益的平台，在多作業系統環境中擴展支援更多用戶端和端點。
Splashtop Autonomous Endpoint Management 的優點
可輔助 MSP 成長的整合式平台
使用單一解決方案，實現端點管理、端點安全和遠端存取，方便 IT 提供支援和客戶在家工作，進而簡化作業並以智慧的方式擴大規模。
成本較低，利潤更高
以具競爭力的價格提高獲利，同時針對混合式和遠端用戶端的環境、大型多重作業系統裝置組合調整 IT 作業規模。
簡化用戶端入門
透過簡單的部署和輕鬆的設定，快速啟用新客戶。拓展服務項目，透過 Splashtop 的模組化平台幫助 MSPs 成長而不增加營運複雜性。
超群的客戶服務
Splashtop 的專家支援團隊每週五日提供 24 小時的電話、聊天或電子郵件支援服務，可快速解決問題，讓您的遠端連接保持順暢，並實現最佳化部署。我們提供快速的解答和主動的指導，讓您的企業不會錯過任何機會，進而為您的客戶提供優異的 IT 體驗。
「Splashtop 是我工具腰帶中最好的工具。」我使用它進行遠端控制、使用者支援、應用程式修補以及詳細目錄管理。你們是最具成本效益且最簡單的方案，並擁有最好的客戶支援。毫無疑問，我會向任何尋找遠端支援和端點管理的人推薦你。過去修復問題每個任務要花我 20 分鐘，但現在使用 Splashtop 不到 5 分鐘就完成了。
Cameron Montgomery
擁有者/經營者, C.M. Computers Northwest LLC
Splashtop 使用者的必備升級
「Splashtop Autonomous Endpoint Management 最讓我愛不釋手的特點，在於結合了各種強大功能，使出色的遠端存取解決方案進化成全方位的主動 IT 管理平台，使用和實施作業都相當簡單。與 Splashtop Remote Support 完美整合，加上自動化修補程式管理、防毒功能部署和即時監控，為我們的團隊省下了大量的時間和心力。多虧有它，我們從被動應變型支援模式，轉變成主動防禦模式，確保了端點的安全和營運的效率。」
Ilan S.
技術長兼資訊長
強大的功能組合
"Splashtop Autonomous Endpoint Management 解決了管理和保護分散式端點環境的重大挑戰。 它幫助我們從被動的「故障修復」支援模式轉變為主動、自動化的支援模式。透過自動化修補程式管理和安全更新等關鍵任務，大大減少了 IT 團隊的手動工作量。其主要優點在於提高作業效率、加強安全防護，以及在問題影響使用者之前加以預防，同時讓我們的成本維持在可管理的範圍內。"
Ilan S.
技術長兼資訊長
Splashtop Enterprise 的自主端點管理功能非常好用
「我原本就是 Splashtop Enterprise 的客戶了。Autonomous Endpoint Management 最讓我欣賞的就是已整合至我現有版本的 Splashtop，我可以從同一個控制台執行作業系統和第三方軟體的修補作業。『端點安全總覽』(Endpoint Security Overview) 報告也讓我很滿意；這份報告會以簡單的方式顯示有風險的端點 (已停用的端點防護、在各端點發現的威脅等)。」
通過驗證的使用者
資訊科技與服務產業