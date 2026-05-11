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Splashtop20 years of trust
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A man wearing glasses and a headset works at a computer in a modern office with multiple screens and blue LED lighting in the background.

透過更智能的端點操作來發展您的MSP

輕鬆保護、監控及管理用戶端的端點，並自動執行 IT 例行任務，不需要承擔傳統 RMM 工具的成本與複雜性。

免費試用預約示範

自助式互動示範體驗

開始欣賞示範展示
SJC Servers Update interface showing scan and update schedule settings with daily and weekly options configured.

保護用戶端環境

透過修補管理、漏洞可視性、端點保護覆蓋和支持審核與網路保險需求的報告，幫助客戶保持安全和合規。

Hands typing on a laptop keyboard.

提升客戶滿意度

透過安全的按需遠端支援，在每個用戶環境中更快速地解決問題。將停機時間降到最低，保持使用者的生產力，並提供客戶期望的快速服務。

Two smartphones stacked on top of each other, resting on the keyboard of an open laptop. The devices are all silver or white and the image is softly focused, highlighting a modern tech workspace.

提升技術人員效率

自動化例行性端點任務，減少工具切換，並讓技術人員更快速地取得解決問題所需的資訊和遠端支援工具。

A table listing software vulnerabilities, each with details like CVE ID, risk level, exploit status, CVSS score, publish date, affected systems, and related products such as Windows and macOS.

成長而不增加複雜性

使用一個易於部署、簡單管理且具有成本效益的平台，在多作業系統環境中擴展支援更多用戶端和端點。

Splashtop Autonomous Endpoint Management 的優點

A blue icon shows two curved lines merging upward into a single straight arrow pointing up, symbolizing merging or combining paths, on a light gray background.

可輔助 MSP 成長的整合式平台

使用單一解決方案，實現端點管理、端點安全和遠端存取，方便 IT 提供支援和客戶在家工作，進而簡化作業並以智慧的方式擴大規模。

Cost Savings icon

成本較低，利潤更高

以具競爭力的價格提高獲利，同時針對混合式和遠端用戶端的環境、大型多重作業系統裝置組合調整 IT 作業規模。

A blue computer mouse cursor with three horizontal lines to its right, suggesting fast movement or acceleration, on a light gray background.

簡化用戶端入門

透過簡單的部署和輕鬆的設定，快速啟用新客戶。拓展服務項目，透過 Splashtop 的模組化平台幫助 MSPs 成長而不增加營運複雜性。

Blue outline icon of a person’s head wearing a headset with a microphone, symbolizing customer support or a call center representative, on a light gray background.

超群的客戶服務

Splashtop 的專家支援團隊每週五日提供 24 小時的電話、聊天或電子郵件支援服務，可快速解決問題，讓您的遠端連接保持順暢，並實現最佳化部署。我們提供快速的解答和主動的指導，讓您的企業不會錯過任何機會，進而為您的客戶提供優異的 IT 體驗。

划算的價格，無敵的效能！

與我們聯繫預約示範

「Splashtop 是我工具腰帶中最好的工具。」我使用它進行遠端控制、使用者支援、應用程式修補以及詳細目錄管理。你們是最具成本效益且最簡單的方案，並擁有最好的客戶支援。毫無疑問，我會向任何尋找遠端支援和端點管理的人推薦你。過去修復問題每個任務要花我 20 分鐘，但現在使用 Splashtop 不到 5 分鐘就完成了。

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Cameron Montgomery

擁有者/經營者, C.M. Computers Northwest LLC

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Splashtop 使用者的必備升級

「Splashtop Autonomous Endpoint Management 最讓我愛不釋手的特點，在於結合了各種強大功能，使出色的遠端存取解決方案進化成全方位的主動 IT 管理平台，使用和實施作業都相當簡單。與 Splashtop Remote Support 完美整合，加上自動化修補程式管理、防毒功能部署和即時監控，為我們的團隊省下了大量的時間和心力。多虧有它，我們從被動應變型支援模式，轉變成主動防禦模式，確保了端點的安全和營運的效率。」

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Ilan S.

技術長兼資訊長

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強大的功能組合

"Splashtop Autonomous Endpoint Management 解決了管理和保護分散式端點環境的重大挑戰。 它幫助我們從被動的「故障修復」支援模式轉變為主動、自動化的支援模式。透過自動化修補程式管理和安全更新等關鍵任務，大大減少了 IT 團隊的手動工作量。其主要優點在於提高作業效率、加強安全防護，以及在問題影響使用者之前加以預防，同時讓我們的成本維持在可管理的範圍內。"

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Ilan S.

技術長兼資訊長

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Splashtop Enterprise 的自主端點管理功能非常好用

「我原本就是 Splashtop Enterprise 的客戶了。Autonomous Endpoint Management 最讓我欣賞的就是已整合至我現有版本的 Splashtop，我可以從同一個控制台執行作業系統和第三方軟體的修補作業。『端點安全總覽』(Endpoint Security Overview) 報告也讓我很滿意；這份報告會以簡單的方式顯示有風險的端點 (已停用的端點防護、在各端點發現的威脅等)。」

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資訊科技與服務產業