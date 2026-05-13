作業系統和第三方修補程式
透過自動更新作業系統和第三方軟體，以及進一步掌控已部署的版本來防範漏洞。
AI 驅動的 CVE 洞察
使用 AI 支援的 CVE (常見漏洞和曝光) 摘要和建議的修復動作，快速識別風險、評估影響並優先安排弱點。
原則�框架
跨端點自訂和強制執行原則，以維持合規性並保護網路。
主動警示和修復
運用即時警示與自動化修正功能，透過智慧動作識別和解決問題。
設定畫面洞察分析
透過集中式設定畫面，搭配可供行動參考的深入分析和詳細記錄檔，監控端點運作狀況、修補程式狀態和合規情形。
指令碼和任務
針對多個端點執行大量動作，例如遠端命令、指令碼、檔案傳輸、系統重新啟動，以及 Windows 更新。
背景動作
在不干擾使用者的前提下，存取系統工作管理員、登錄編輯器、裝置管理員、服務管理員和遠端命令等工具。
詳細目錄報告
存取系統、硬體和軟體詳細目錄的詳盡報告，提升可見度、稽核�成效和合規表現。
端點安全儀表板
透過即時威脅偵測、自動回應、Splashtop AV 防毒管理等功能，實現集中化端點防護功能。
託管裝置的遠端控制
無論使用者是否在場，都能從任何裝置立即遠端存取 Windows、Mac 和 Linux 裝置。
端點設定 (搶先看)
跨 Windows 和 macOS 系統，套用關鍵的安全和網路設定，包括密碼、Wi-Fi、防火牆、磁碟加密等，以減少設定漂移。
EDR 整合
直接從 Splashtop 控制台部署和管理 EDR 感應器、表面偵測和監控端點涵蓋範圍，故而在日常 IT 工作流程中亦可檢視相關安全性。
使用附加元件進一步整合
自動化端點管理（企業版）深入了解
透過單一登入、加強的存取控制和先進的遠端存取功能，加強控制和管理能力。
On-Demand Support深入了解
提供按需遠端支援，支援管理的、非管理的和移動裝置使用者。透過服務台的工作流程和擴增實境 (AR) 提供即時的視覺指導，增強故障排除，實現更快速、更有效的問題解決。
使用者遠端工作授權深入了解
使終端使用者能夠通過安全高效能的遠端存取來遠端工作，您負責管理的電腦
端點安全深入了解
擴展 AEM 的端點安全功能，以保護設備免受現代威脅。透過 Splashtop Antivirus、EDR 和 MDR，與 Bitdefender、SentinelOne 和 CrowdStrike 等領先製造商的解決方案，一同提供多層次的保護。