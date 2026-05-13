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Splashtop Endpoint Management: Product Demo
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管理、安全和支援終端的所有需求

探索功能和能力，這些功能和能力幫助您自動化操作、維持安全性和合規性，並大規模管理端點

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A blue icon of a box with a downward arrow in the center, indicating a download or import action. The box has a horizontal line and two dashed lines beside the arrow inside.

作業系統和第三方修補程式

透過自動更新作業系統和第三方軟體，以及進一步掌控已部署的版本來防範漏洞。

Blue icon of a computer monitor with a cracked screen and a warning triangle containing an exclamation mark, indicating a computer error or malfunction.

AI 驅動的 CVE 洞察

使用 AI 支援的 CVE (常見漏洞和曝光) 摘要和建議的修復動作，快速識別風險、評估影響並優先安排弱點。

A blue icon of a web browser window with three horizontal lines, representing a menu or list, on a light gray background.

原則框架

跨端點自訂和強制執行原則，以維持合規性並保護網路。

A blue line drawing of a billboard featuring a megaphone symbol, suggesting advertising or public announcements.

主動警示和修復

運用即時警示與自動化修正功能，透過智慧動作識別和解決問題。

Blue icon of a dashboard displaying a pie chart, two horizontal lines, and an upward-trending line graph, all inside a square frame on a light background.

設定畫面洞察分析

透過集中式設定畫面，搭配可供行動參考的深入分析和詳細記錄檔，監控端點運作狀況、修補程式狀態和合規情形。

Blue icon of three computer monitors connected in a triangular network, representing a computer network or networked computers, on a light gray background.

指令碼和任務

針對多個端點執行大量動作，例如遠端命令、指令碼、檔案傳輸、系統重新啟動，以及 Windows 更新。

Blue outline icon of a laptop with a gear in front, symbolizing computer settings or configuration. The background is light gray.

背景動作

在不干擾使用者的前提下，存取系統工作管理員、登錄編輯器、裝置管理員、服務管理員和遠端命令等工具。

Blue downward arrow with three horizontal blue lines of decreasing length on the right, suggesting a descending order or sorting icon, on a light gray background.

詳細目錄報告

存取系統、硬體和軟體詳細目錄的詳盡報告，提升可見度、稽核成效和合規表現。

A blue icon of a web browser window with two incomplete circles inside, one on the left and one on the right, on a light gray background.

端點安全儀表板

透過即時威脅偵測、自動回應、Splashtop AV 防毒管理等功能，實現集中化端點防護功能。

A blue icon showing a computer monitor with a padlock above it, connected to a horizontal line with a node.

託管裝置的遠端控制

無論使用者是否在場，都能從任何裝置立即遠端存取 Windows、Mac 和 Linux 裝置。

Blue icon showing three databases connected to a central gear, symbolizing data integration or database management.

端點設定 (搶先看)

跨 Windows 和 macOS 系統，套用關鍵的安全和網路設定，包括密碼、Wi-Fi、防火牆、磁碟加密等，以減少設定漂移。

Blue line icon of a shield with a dot in the center, surrounded by six connected circles, resembling a network or hub, on a light gray background.

EDR 整合

直接從 Splashtop 控制台部署和管理 EDR 感應器、表面偵測和監控端點涵蓋範圍，故而在日常 IT 工作流程中亦可檢視相關安全性。

自助式互動示範體驗

開始欣賞示範展示

使用附加元件進一步整合

  • High performance icon

    自動化端點管理（企業版）

    透過單一登入、加強的存取控制和先進的遠端存取功能，加強控制和管理能力。

    深入了解
  • Blue outline illustration of a 3D cube with a hand icon below it, pointing upward as if selecting or interacting with the cube, on a light gray background.

    On-Demand Support

    提供按需遠端支援，支援管理的、非管理的和移動裝置使用者。透過服務台的工作流程和擴增實境 (AR) 提供即時的視覺指導，增強故障排除，實現更快速、更有效的問題解決。

    深入了解
  • End-User Remote Access icon

    使用者遠端工作授權

    使終端使用者能夠通過安全高效能的遠端存取來遠端工作，您負責管理的電腦

    深入了解
  • Blue icon showing a web browser window with lines representing text, next to a shield with a check mark, symbolizing online security or verified website protection.

    端點安全

    擴展 AEM 的端點安全功能，以保護設備免受現代威脅。透過 Splashtop Antivirus、EDR 和 MDR，與 Bitdefender、SentinelOne 和 CrowdStrike 等領先製造商的解決方案，一同提供多層次的保護。

    深入了解

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