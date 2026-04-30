為您的環境自訂 Splashtop AEM 附加元件
Splashtop AEM 自動化端點管理，幫助 IT 團隊提高可見性，保持裝置安全和更新。附加元件擴展了核心操作之外的功能，提供更強的存取控制、層級安全性、更廣泛的遠端支援，以及安全的遠端工作。
升級至自主端點管理（企業版）
透過單一登入、強化的存取控制和先進的遠端存取功能來增強安全性和可管理性。此附加升級協助 IT 團隊精簡驗證流程，降低管理員的工作難度，並加強營運監控。
單一登入技術整合
透過與主要身分識別提供者（包含 Azure AD、Okta、OneLogin、JumpCloud、Workspace ONE 和 Google Workspace）的 SSO/SAML 整合，簡化驗證和存取治理。
進階安全性與存取控制
透過雲端連線錄製、精細的角色為基礎的存取控制、SIEM 整合、IP 白名單等功能來保護環境。
進階遠端連線功能
獲取 Android 的主動存取，並支援混合工作流程，包括 USB 及智慧卡重新導向、麥克風直入、4:4:4 色彩模式、高保真音訊，以及 Wacom Bridge，提供精確的觸控筆輸入和創意用途。
Splashtop Connector
安全地橋接 RDP、VNC 和 SSH 連接到電腦和伺服器，無需使用 VPN 或安裝任何遠端存取代理程式。
整合與 API
整合支援需求單系統及其他平台，帶來流暢的遠端支援；利用開放 API 實現工作流程自動化並增強 IT 作業。
附加端點安全解決方案
擴展 AEM，透過終端安全解決方案來保護設備免受現代威脅，無需增加任何複雜性。無論您需要防毒軟體 (AV)、端點偵測與回應 (EDR)，或是受管端點偵測與回應 (MDR)，Splashtop 將端點運營與安全性結合在一個精簡的體��驗中。選擇包括 SentinelOne、CrowdStrike 和 Bitdefender 在內的行業領先供應商，通過 Splashtop 平台交付和管理。
供應商整合，減少複雜性
簡化採購和計費，使用單一平台進行端點管理和安全性，減少製造商的分散，並且獲得更優惠的價格。
單一控制台以獲得完整的可見性
從單一的 AEM 中控台管理端點營運和安全性，無需切換工具。
整合部署與原則
部署代理程式、配置原則，並在現有終端工作流程中監控保護。
簡化的定價和授權
整合附加元件的定價降低了成本，提高了利潤，並促進更具規模的成長。
隨著您的需求擴展的安全性
隨著需求的變化，可以輕鬆地從 AV 擴展至 EDR 或 MDR。
提升遠端支援：利用Splashtop SOS、服務台和擴增實境
讓技術人員隨時隨地提供快速支援所需的工具。憑藉按需遠端支援功能，團隊可以更有效率地排除故障，即時引導使用者，並減少停機時間。
快速、靈活的支援無處不在
使用簡易的連線代碼，提供無需預先安裝代理程式的按需遠端支援給電腦和行動裝置。
即時通訊與協作
透過連線中的聊天和語音通話更有效地支援用戶，最多允許三位技術人員在同一連線中進行協作。
整合與提升的支援工作流程
透過 ITSM 和工單整合（包括 Freshservice、Freshdesk、Zendesk、Spiceworks 服務台、Jira 和 Microsoft Teams）來精簡操作，並提高在你的 IT 環境中遠端支援的效率。
Service desk
透過服務台工作流程集中支持，使用多種遠端連接方法，使從請求到解決問題的過程中，更加靈活且高效地進行故障排除。
擴增實境 (AR) 支援的遠端指導
透過AR延伸遠端支援，查看即時相機畫面並使用互動註解引導用戶，當無法共用螢幕時，提供更清晰的溝通與更快速的問題解決。
讓最終使用者能夠從任何地方存取電腦
為需要從任何地方連接到工作設備的員工和客戶啟用安全遠端存取。此附加元件有助於支持靈活工作，同時保持控制力、生產力和業務連續性。
從任何地方存取工作電腦
啟用使用者可從任何地點及任何裝置（包括 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook）安全地存取其工作電腦，以確保工作不受干擾。
高效能遠端連線
提供順暢的遠端桌面體驗，具有快速連接、低延遲和清晰的畫面，使日常工作任務在不同方案中都能反應靈敏且可靠。
必備的遠端工作工具
提高生產力，利用內建功能如檔案傳輸、多螢幕支援、遠端列印、音訊支援、剪貼簿分享及遠端重啟。
擴展的團隊與協作控制
透過會話聊天、角色為基礎的存取管理以及需要協作時多位用戶端能夠同時存取同一台電腦的能力，提升團隊生產力。
簡單設定和集中化使用者管理
透過在目標裝置上安裝 Splashtop Streamer 快速部署遠端存取，並從集中控制台管理使用者和電腦，使得從個別使用者擴展到小型團隊變得簡單。