隱私原則 -Splashtop AEM
此合約書原文為英文，若翻譯版本之文義不盡完整或有歧義，概以英文原文為準。
這是全球隱私原則。 如果您位於世界某些地區（例如歐盟或加利福尼亞州），某些部分可能僅適用於您。
一、簡介
本隱私權原則（「原則」）詳細資料 Splashtop Inc.（「Splashtop」）致力於保護造訪我們網站以及註冊使用我們行銷訂閱的產品和服務（定義如下）的個人的隱私（「訂戶」）。 就本原則而言，術語「網站」統指 www.splashtop.com 以及由 Splashtop 和/或其附屬公司經營的包含本原則連結的任何其他網站。
在 Splashtop，我們的目標是對如何收集、使用和/或分享您的個人資訊保持透明。 本原則的目的是告知您我們可能向您收集的個人資訊類型以及如何使用該資訊。 Splashtop 透過其網站及其產品系列和/或相關服務（皆稱為「服務」）收集某些個人資訊。 除非本原則明確規定，Splashtop 不會以任何其他方式或用於任何其他目的使用您的資訊。
如果您的資料受歐盟資料保護法管轄，則負責處理您個人資料的控制者為 Splashtop BV，其註冊辦事處位於荷蘭阿姆斯特丹 (1019 GM)，地址為 Piet Heinkade 135。
如果您的資料受英國資料保護法管轄，則控制方為 Splashtop, Inc.。 我們的英國代表是 MyEDPO UK Limited，您可以透過info@myedpo.com聯絡我們的英國代表
如果您對您的個人資料或我們的隱私權慣例有任何疑問或願望，您可以透過privacy@splashtop.com與�我們聯絡。
2. 本原則的範圍
在本原則中，個人資訊是指與已識別或可識別的自然人有關的資訊。 可識別的人是指可以直接或間接識別的人，特別是透過參考諸如姓名、識別號碼或位置資料之類的識別碼來識別的人。 透過我們的服務所收集的資訊的使用應僅限於提供訂閱者所參與的服務的目的。
我們的網站可能包含其他網站的鏈接，並且此類其他網站的資訊慣例和內容受此類其他網站的隱私權聲明的約束。 我們不對此類其他網站的隱私權做法負責，我們鼓勵您查看任何此類其他網站的隱私權聲明以了解他們的資訊慣例。
在某些情況下，我們可能會作為處理者或服務提供者代表我們的用戶端訂閱者處理您的個人資訊。 如果您是使用我們的服務時與訂閱者互動的個人（例如我們訂閱者之一的客戶，例如託管服務提供者或 IT 支援技術人員）並且想要修改您的聯絡資訊或如果不再希望使用我們服務的訂閱者之一與您聯繫，請聯絡與您直接互動的訂閱者。
3.隱私原則更新
由於網路的快速發展，我們可能需要不時更新本原則。 如果是這樣，我們將在我們的網站上發布更新的隱私原則： https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy 。我們也可能向網站的註冊用戶發送電子郵件通知，通知這些用戶原則的任何變更。
4. 我們在我們的網站上收集您的哪些信息
造訪我們的網站時，您可以選擇填寫服務註冊、完成調查或其他可能包含個人識別資訊的表格，例如使用者識別名稱、電子郵件地址和/或您自願提供的任何其他資訊將您的資訊傳送給我們。
此外，每當您造訪 Splashtop 網頁時，您的瀏覽器可能會向我們的伺服器發送某些訊息，我們��會記錄這些訊息。 這些資訊可能包括引用網頁的 URL、您的瀏覽器、作業系統類型以及以下資訊：
Cookie 和其他追蹤技術：
我們和我們的授權合作夥伴可能會在您的瀏覽器上放置 cookie 和其他資訊收集技術。 這些技術向我們提供個人信息，包括有關您用於訪問我們網站的設備和網絡的信息，以及有關您與我們網站互動的其他信息。 有關在網站中使用 cookie 的詳細信息，請閱讀並查看我們的 Cookie 原則，該原則可在https://www.splashtop.com/legal/cookie-policy中找到。 如果您位於歐盟或英國，只有在您同意放置 cookie 後才會放置它們。 您可以隨時選擇退出或封鎖 cookie。
我們與第三方合作來管理我們在其他網站上的廣告。 我們的第三方合作夥伴也可能使用 cookie 等技術來收集有關您在我們網站和其他網站上的活動的信息，以便根據您的瀏覽活動和興趣推薦廣告。 如果您不希望將此資訊用於向您提供基於興趣的廣告，您可以透過點擊h ttps://preferences-mgr.truste.com來選擇退出 （或者，如果位於歐盟，您可以透過點擊 來選擇使用 cookie）。
我們可能會在我們的網站上或在我們發送給您的電子郵件中使用網路信標、標籤和腳本。 這些幫助我們提供 cookie、統計對我們網站的造訪次數、了解使用情況和活動有效性以及確定電子郵件是否已開啟並採取行動。 我們可能會從我們的第三方服務提供者收到基於這些技術使用情況的單獨和匯總報告。 如果您位於歐盟或英國，我們只會在您同意使用此類技術的情況下使用這些技術。
我們可能會使用本機儲存物件 (LSOs) 如 HTML5 來儲存內容資訊和偏好設定。各個瀏覽��器可能提供自己的管理工具來移除 HTML5 LSOs。我們與其合作來提供網站上的某些功能或根據您的網路瀏覽活動來顯示廣告的第三方會使用 LSOs 如 HTML5 來收集和儲存資訊。若要獲取如何管理 Flash LSOs 的更多資訊，請參閱 https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html。
紀錄:
與透過網路提供的大多數網站和服務一樣，當您與我們的網站和服務互動時，我們會收集某些資訊並將其儲存在日誌檔案中。 這些資訊包括網際網路協定(IP) 位址以及瀏覽器類型、網際網路服務供應商、引用/退出頁面的URL、作業系統、日期/時間戳記、您搜尋的資訊、區域設定和語言首選項、與您的設備關聯的識別號碼、您的行動電信業者和系統設定資訊。 有時，我們會根據需要將個人資訊與日誌檔案中收集的資訊連接起來，以改善我們的網站和服務。 在這種情況下，我們將按照本原則處理合併資訊。 Splashtop 需要這些信息，以便網站和服務盡可能最佳地運行（例如，正確顯示內容並確保網站和服務的安全），因此，為了合法的目的，處理這些個人數據是必要的。 Splashtop 追求的興趣並儲存1 年。
分析：
當您使用網站時，我們會收集分析資訊以幫助我們改進網站。 我們也可能與分析服務的第三方服務提供者分享您在我們網站上的操作的匿名資料。
我們還使用行動分析軟體來更好地了解您裝置上的行動應用程式的功能。 該軟體可能會記錄諸如您使用行動應用程式的頻率、行動應用程式內發生的事件、聚合使用情況、效能數據以及行動應用程式的下載位置等資訊。 我們不會將我�們在分析軟體中儲存的資訊連結到您在行動應用程式中提交的任何個人識別資訊。 個人資料的處理是 Splashtop 追求合法利益、改善服務所必需的，且個人資料的保留時間不會超過 2 年。
5. 如果您願意加入我們的工作，我們會向您收集哪些資訊
如果您求職 Splashtop 的職位，您將提供您的個人數據，例如您的名字和姓氏、完整地址、電子郵件地址、電話號碼以及您的簡歷以及申請中的其他附件。 Splashtop 使用此資訊來審查您的申請並回覆您的申請。 處理這些個人資料對於簽訂您作為一方的合約以及 Splashtop 追求的合法利益（即招聘）而言是必要的。 Splashtop 會在拒絕後保留您的個人資料 4 週，或在您同意的情況下保留 2 年。
6. 我們透過我們的服務帳戶和註冊資訊從訂閱者收集的資訊：
當您註冊帳戶訪問時，我們會要求並可能收集有關您的個人信息，例如您的姓名、地址、電話號碼、電子郵件地址和信用卡信息，以及某些相關信息，例如您的公司名稱和網站名稱或使用我們的一項或多項服務（「帳戶」）。 我們也向您授權登入並使用與您的帳戶相關的我們的服務的任何個人索取並收集個人信息，例如電子郵件地址以及姓名或別名。
如果您註冊免費試用帳戶，則無需輸入您的信用卡信息，除非您決定繼續付費訂閱我們的服務。 第三方中介機構用於管理信用卡處理。 除代表我們進行信用卡處理外，該中介不得為任何目的儲存、保留或使用您的帳單資訊。
就本原則而言，我們將上述任何資訊稱為「帳戶資訊」。 在這種情況下處理您的帳戶資訊對於履行您作為一方的與使用我們的服務有關的合約是必要的。 如果不向我們提供這些個人詳細資料，您將無法註冊帳戶並使用我們的服務。 除了您的姓名、帳單和送貨地址、發票記錄和/或您與Splashtop 之間的協議（「財務記錄」）等財務記錄外，只要您擁有帳戶，您的帳戶資訊就會被存儲，並將被刪除聯絡privacy@splashtop.com。 Splashtop 有法律義務將財務記錄保留自發票交易之日起 7 年。
其他提交資料：
當您在我們的網站上提交網頁表單或使用網站的互動功能時，包括參與調查、競賽、促銷、抽獎、計劃（包括誠信商、推薦、測試版、和搶先體驗計劃申請）、請求客戶支援或以其他方式與我們溝通。 為了 Splashtop 追求的合法利益，為了與您互動，必須處理個人資訊。 在回覆您的訊息、解決您的問題或調查、競賽、促銷、抽獎或計畫結束後，您的個人資料將儲存一個月。
時事通訊：
如果您已訂閱 Splashtop 的時事通訊，我們將向您發送有關我們服務開發的資訊。 如果您在任何時候不想再收到 Splashtop 的電子郵件，您可以使用我們向您發送的每封電子郵件中提供的選擇退出選項取消訂閱。 您也可以透過發送電子郵件至privacy@splashtop.com來取消訂閱。 要訂閱，您必須向我們提供您的電子郵件地址。 我們根據您的同意處理這些個人訊息，您可以隨時透過取消訂閱來撤回您的同意。 只要您訂閱新聞通訊，我們就會保留您的電子郵件地址和表明您已註冊新聞通訊的數據，並且在您取消訂閱後不超過 1 年。
與會者資訊：
當您註冊或參加贊助活動或 Splashtop 團隊任何成員參加的其他活動時，我們會要求並可能收集您的姓名、地址、電話號碼和電子郵件地址等個人資訊。 因此，處理您的個人資料對於履行您作為一方的合約是必要的。 ��如果不向我們提供這些個人詳細資料，您就無法註冊參加活動。 您的個人資訊將會依照本原則的新聞通訊部分刪除。
桌面軟體和行動應用程式：
當您下載、安裝和使用我們的服務時，我們會收集以下資訊：(a) 裝置信息，包括裝置名稱、您使用的裝置類型、其IP 位址和MAC 位址以及作業系統版本，以及(b) 連線資訊包括連線開始時間、結束時間、不同地區的 Splashtop 伺服器的存取速度、我們的桌面軟體或行動應用程式故障轉儲或錯誤日誌。 Splashtop 需要這些資訊，以便服務盡可能最佳地運行（例如，正確顯示內容並確保服務安全），因此，處理這些個人資料對於履行我們與您之間的合約是必要的，並且可以轉移發送給客戶或透過聯絡privacy@splashtop.com進行刪除。
7. 我們從其他來源收集的信息
社群媒體小工具：
網站可能包括社交媒體功能（例如 Facebook Like 按鈕）和小工具（例如「分享此」按鈕或在我們網站上運行的互動式小程式）。 這些功能可能會收集您的網際網路通訊協定位址、您在網站上造訪的頁面，並可能設定 cookie 以使該功能正常運作。 社群媒體功能和小工具由第三方託管或直接託管在網站上。 您與這些功能的互動受提供這些功能的公司的隱私權聲明的約束。 如果您的個人資訊受歐盟或英國資料保護法管轄，則僅當您同意 cookie 時，Splashtop 才會允許此類資料處理（請參閱上文第 4 節）。
來自第三方服務的資訊：
我們也可能從第三方取得其他信息，包括個人資訊。 例如，我們可能可以從與我們的服務整合的第三方 RMM（遠端監控和管理）服務存取裝置資訊。 我們從第三�方 RMM 服務取得此類資訊的任何存取權限均符合該服務所確定的授權程序。 您應該檢查您在這些第三方服務上的隱私設置，以了解並更改透過這些服務發送給我們的資訊。
8. 我們如何使用您的個人資訊
一般用途：
我們將收集的有關您的資訊（包括適用範圍內的個人資訊）用於多種目的，包括 (a) 提供、營運、維護、改進和推廣服務； (b) 使您能夠存取和使用服務； (c) 處理和完成交易，並向您發送相關訊息，包括購買確認書和發票； (d) 發送交易訊息，包括對您的評論、問題和請求的回應；提供客戶服務和支援；並向您發送技術通知、更新、安全警報以及支援和管理訊息； (e) 發送促銷訊息，例如向您提供有關產品和服務、功能、調查、電子報、優惠、促銷、競賽和活動的資訊；並提供有關我們和我們的合作夥伴的其他新聞或資訊。 您可以透過以下方式與我們聯絡： privacy@splashtop.com或依照我們的行銷通訊中所包含的取消訂閱說明，選擇不接收我們的行銷通訊； (f) 處理並提供競賽或抽獎的參賽作品和獎勵； (g) 出於行銷或廣告目的監控和分析與網站和服務相關的趨勢、使用情況和活動； (h) 調查並防止詐欺交易、未經授權存取服務以及其他非法活動； (i) 個人化網站和服務，包括提供符合您興趣和偏好的功能或廣告； (j) 用於我們徵得您同意的其他目的。
9. 處理的法律依據：
我們僅在以下一項或多項情況下收集您的個人資訊：(a) 我們已徵得您的同意，(b) 我們需要個人資訊來履行與您之間的合約（例如，為了提供您所所要求的服務） )，或 (c) 處理符合我們或第三方的合法利益（且不被您的資料保護利益或基本權利和自由所取代）。 在某些情況下，我們可能還有法律義務收集您的個人信息，或者可能需要個人資訊來保護您或他人的切身利益。
如果我們需要您的同意來處理個人資訊，您有權隨時撤回或拒絕您的同意。 請注意，這並不影響撤回前基於同意的處理的合法性。 如果您希望撤回您的同意，或您對我們收集和使用您的個人資訊的法律依據有任何疑問或需要更多信息，請透過privacy@splashtop.com與我們聯繫。
10. 分享所收集的信息
第三方服務提供者：
我們與第三方服務提供者分享訊息，包括個人信息，這些第三方服務提供者為我們提供網站託管和維護、應用程式開發、備份、儲存、支付處理、電子郵件通知服務、分析和其他服務。 這些第三方服務提供者可能會出於向我們提供這些服務的目的而存取或處理您的個人資訊。 我們不允許我們的第三方服務提供者將我們與他們共享的個人資訊用於其行銷目的或與他們向我們提供的服務無關的任何其他目的。
遵守法律和執法要求；保護我們的權利：
在某些情況下，我們可能需要揭露個人資訊以回應公共機關的合法要求，包括滿足國家安全或執法要求。 我們可能會揭露個人資訊以回應傳票、法院命令或法律程序，或建立或行使我們的合法權利或針對法律索賠進行辯護。 如果我們認為有必要對非法活動、涉嫌欺詐、對任何人的人身安全構成潛在威脅的情況、違反我們的服務條款的行為進行調查、預防或採取行動，我們也可能會共享此類信息，請訪問： https://www.splashtop.com/terms/splashtop ，或法律另有要求。
感言：
我們可能會不時在網站上發布可能包含個人資訊的推薦。 我們徵得您的同意，將您的姓名和您的感言一起發布。 如果您想更新或刪除您的推薦，可以透過privacy@splashtop.com與我們聯絡。
Splashtop分享：
我們可能與 Splashtop 團隊的任何成員共享訊息，包括個人資訊。 此外，我們可能會與我們企業家族中的母公司、子公司或附屬實體分享您的個人識別資訊和/或匯總資訊。 我們可能會將您的個人識別資訊和/或匯總資訊傳輸給 Splashtop 參與的合併、合併或其他公司重組時的繼承實體，或傳輸給與網站或服務相關的 Splashtop 全部或大部分資產的購買者。
經您同意：
當我們徵得您的同意時，我們也可能與第三方分享個人資訊。
11. 我們保留您的個人資料多久
我們將在實現本原則中概述的目的所需的時間內保留您的個人信息，除非法律要求或允許更長的保留期限（例如稅務、會計或其他法律要求）。 當我們沒有持續的合法業務需要處理您的個人資訊時，我們將刪除或匿名化它，或者，如果這是不可能的（例如，因為您的個人資訊已儲存在備份檔案中），那麼我們將安全地儲存您的個人訊息，並將其隔離以防止任何進一步處理，直到 2 年後自動完成刪除。
對於我們代表訂閱者處理的個人訊息，我們將根據我們與他們簽訂的協議條款並遵守適用法律保留此類個人資訊。
12. 您的隱私權
根據要求，我們將向您提供有關我們是否持有或代表第三方處理您的任何個人資訊的資訊。 如需索取此信息，請聯絡我們： privacy@splashtop.com 。 我們服務的訂閱者可以透過編輯其個人資料或組織記錄或聯絡support@splashtop.com來更新或更改其帳戶信息以獲得更詳細的說明。 如需要求將我們維護的個人資訊回饋給您或刪除，請發送電子郵件至privacy@splashtop.com 。 存取、變更或刪除您的資訊的請求將在三十 (30) 天內處理。
尋求存取、更正或修正不準確之處或刪除我們代表訂閱者儲存或處理的個人資訊的個人應將其詢問提交給訂閱者（資料控制者）。 在收到我們的訂閱者之一要求我們刪除資料的請求後，我們將在三十 (30) 天內回覆他們的請求。 我們將在向訂閱者提供服務所需的時間內保留代表訂閱者儲存和處理的個人資訊。 我們將根據需要保留和使用這些個人信息，以遵守我們的法律義務、解決爭議並執行我們的協議。
您的個人資訊的安全對我們很重要。 我們遵循普遍接受的標準來保護提交給我們的個人訊息，無論是在傳輸過程中還是在收到後。 如果您對個人資訊的安全性有任何疑問，可以透過support@splashtop.com聯絡我們。
如果您是訂閱者或以其他方式向我們提供與您使用我們的網站或服務有關的個人信息，我們將根據您的請求刪除該信息，但前提是，儘管有此類請求，只要您保留該信息，我們就可以保留該資訊我們的服務帳戶，或根據需要向您提供我們的服務、遵守我們的法律義務、解決爭議和執行我們的協議。
歐洲經濟區和英國的附加權利：
如果您來自某些地區（例如歐洲經濟區或「EEA」），您可能有權行使適用法律賦予您的其他權利，包括：
存取權：您有權取得有關您的個人資訊處理情況的資訊。
更正權：您有權要求更正與您有關的不準確的個人資訊。
刪除權：在某些情況下，您可能擁有更廣泛的權利來刪除我們持有的有關您的個人信息，例如，如果就最初收集信息的目的而言不再需要這些信息。 但請注意，我們可能需要保留某些資訊以用於記錄保存、完成交易或遵守我們的法律義務。
反對處理的權利：您可能有權要求 Splashtop 停止處理您的個人資訊和/或停止向您發送行銷訊息。
限制處理的權利：在某些情況下（例如，您認為我們持有的有關您的個人資訊不準確或非法持有），您可能有權要求我們限制處理您的個人資訊。
資料可攜性的權利：在某些情況下，您可能有權以結構化、機器可讀且常用的格式獲得您的個人信息，並有權要求我們將個人信息無障礙地傳輸給其他數據控制者。
撤回同意的權利：如果您的個人資訊的處理是基於您的同意，您有權隨時撤回您的同意。 在這種情況下，我們將立即停止處理您的資料。
如果您想行使此類權利，請透過privacy@splashtop.com與我們聯絡。 我們將根據適用法律考慮您的請求。 為了保護您的隱私和安全，我們可能會在遵守請求之前採取措施驗證您的身分。 如果這些權利與 Splashtop、Splashtop 員工和客戶或其他人的權利相衝突，則可能無法行使，包括但不限於某些專有權利、公平訴訟權、保密權、衝突的隱私權。
我們將毫不拖延地回應您的請求，通常情況下會在收到您的請求後 1 個月內回應；然而，考慮到問題的複雜性和待處理請求的數量，我們的回覆時間可能��會在必要時再延長 2 個月。 如果需要延長我們的典型回應時間，我們將在收到您的初始請求後 1 個月內通知您，並說明延遲的原因。
如果我們確定不會對您的請求採取任何行動，我們將立即並最遲在收到您的請求後 1 個月內通知您，並說明我們拒絕採取行動的原因。 在這種情況下，您將有權向適當的監管機構提出投訴並尋求司法救濟。
尋求存取或尋求更正或修改不準確之處或刪除我們代表訂閱者存儲或處理的個人資訊的個人應將其查詢直接寄送給訂閱者 (資料控制者)。
加州的附加權利：
《加州消費者隱私法》（「CCPA」）於 2020 年 1 月 1 日生效。 我們致力於保護您的隱私並遵守 CCPA。 如果您是加州消費者，CCPA 為您提供有關您的個人資訊的特定權利：
收集的個人資訊類別：在過去 12 個月中，我們收集了下列個人資訊類別。 請注意，並非所有類別的資訊都是從所有人收集的。
標識符，例如姓名、電子郵件地址、網際網路通訊協定地址、帳戶名稱或其他類似的聯絡資訊標識符
加州客戶記錄法規（加州民法典第 1798.80 條）中所述的個人資訊類別， 包括姓名、電話號碼、郵寄地址、付款訊息，以及求職者的教育和工作經歷
商業訊息，包括產品使用數據、購買或考慮的產品或服務的記錄或購買習慣
網路和其他類似的網路活動，例如我們網站上的瀏覽歷史記錄或有關與我們網站、電子郵件或產品互動的資訊、推斷 - 包括有關您的興趣、偏好以及最喜歡的品牌和產品的信息
客戶記錄、帳單地址、信用卡或金融卡資訊、
地理位置數據
來自消費者和求職者的專業或就業相關信息，包括職位名稱和業務聯繫信息
您的權利：根據 CCPA，加州消費者享有以下權利： 有權請求存取我們在過去 12 個月內收集的有關他們的特定個人資訊。 您還可以要求有關我們資訊實踐的更多詳細信息，包括我們收集的有關您的個人資訊的類別、此類收集的來源的類別、收集個人資訊的業務或商業目的、我們合作的第三方的類別分享您的個人信息，以及我們在過去12 個月內披露的有關您的個人資訊的類別；要求更正和刪除您的個人資訊的權利（有某些例外情況）；
反對處理的權利；
數據可攜權；
您可以選擇不出售您的個人資訊和行為分析，包括自動決策。
如果您選擇行使 CCPA 規定的權利，Splashtop 不會歧視您，您將繼續獲得與選擇不行使 CCPA 規定的權利的任何人相同的服務存取權限和定價。
加州消費者可以透過本隱私權原則底部的電子郵件和郵寄聯絡選項發送請求，免費提出合理的權利請求。 您的要求必須包含足夠的信息，以便我們能夠合理地驗證您是我們收集個人資訊的人，其中可能包括您的電子郵件地址、姓名和Splashtop 帳戶電子郵件地址（僅當您已經擁有我們的帳戶時才需要） 。 在收到可行請求後 45 天內，Splashtop 應完成請求的要求，並向請求者提交確認完成所需的所有相關文件。 如果完成請求有合理必要，則在向請求者發出延期通知後，將增加 45 天的延期。
個人資訊的出售和分享：我們不會將您的任何個人資料出售給普通意義上的「出售」一詞的第三方。 但是，我們確實會出於本隱私權原則中概述的目的與我們批准的處理者共享您的個人資訊。 我們也使用網站分析服務來處理可能構成 CCPA 規定的「銷售」的個人資訊。 您可以隨時透過封鎖我們網站上的 cookie 來選擇退出。 請參閱我們的子處理者清單以了解更多資訊。
進一步揭露：如需根據 CCPA 的要求進一步披露您的個人信息，請參閱本隱私原則的其餘部分。 您可以找到有關我們收集您的個人資訊的業務和商業目的的資訊、我們收集個人資料的來源、有關我們向其披露您的個人資訊的第三方類別的資訊以及有關哪些第三方的資訊。正在披露的個人資訊類別。
13. 所收集資訊的國際傳輸
Splashtop 是一家總部位於美國的全球性公司。 為了促進我們的全球運營，以及向您提供您訂閱的服務，我們可能會傳輸和訪問來自世界各地的此類個人信息，包括來自Splashtop 出於本原則所述目的開展業務的其他國家/地區的個人資訊. 我們也可能將您的個人資訊傳輸給我們的第三方處理者，這些處理者可能位於與您不同的國家/地區。 這些國家/地區的法律可能有所不同，並且可能不如您所在國家/地區的法律具有保護性。 Splashtop 已與我們的第三方處理者簽署了資料處理協議（「DPA」）作為合約保障，以確保滿足 Splashtop 要求的同等義務。 我們的一些服務提供者位於歐洲經濟區 (EEA) 之外，包括美國、台灣和中國。 為了遵守有關國際資料傳輸的歐盟資料保護法，歐洲經濟區以外的服務提供者只能根據Splashtop 與服務提供者之間簽訂的合約處理您的個人數據，其中包含歐盟委員會的標準合約條款，該條款確保已製定適當的資料保護安排（GDPR 第 46.1(c) 條），或 GDPR 第五章中詳述的其他國際傳輸保障措施適用。 有關在何處以及如何訪問或獲取相關文件的更多信息，請聯繫我們。
14. 兒童隱私
我們認識到兒童的隱私利益，並鼓勵父母和監護人在孩子的線上活動和興趣中發揮積極作用。 這些網站不適合 13 歲以下的兒童。 我們的服務或網站不針對 13 歲以下的�兒童。 我們不會故意收集 13 歲以下兒童的個人識別資訊。 如果您發現我們正在處理 13 歲以下兒童的個人訊息，請聯絡我們，我們將盡快刪除此類資料。
15. 第三方網站鏈接
這些網站可能提供我們無法控制的其他網站或資源的連結（「外部網站」）。 此類連結並不構成 Splashtop 對這些外部網站的認可。 您承認我們向您提供這些連結只是為了方便。 我們不對此類外部網站的內容負責。 您對外部網站的使用須遵守此類外部網站的使用條款和隱私權政策。
16. 安全
您的個人資訊的安全對我們很重要。 我們遵循普遍接受的標準來保護提交給我們的個人訊息，無論是在傳輸過程中還是在收到後。 我們採用符合業界慣例的程序和技術措施來保護您的個人識別資訊。 此類措施經過合理設計，旨在協助保護您的個人識別資訊免遭遺失、未經授權的存取、揭露、變更或破壞。 我們使用防火牆、密碼保護、加密、安全通訊端層並採取其他實體安全措施，並對 Splashtop 內的哪些人可以存取您的資料進行內部限制，以協助防止未經授權存取您的個人識別資訊。 您可以在這裡找到有關我們技術和組織措施的更多詳細資訊： https://www.splashtop.com/security/practices/technical-and-organizational-measures 。
如果您對此原則有任何疑問，請與我們聯絡：
透過電子郵件：privacy@splashtop.com
郵寄：10050 North Wolfe Road, Suite SW2-S260, Cupertino, CA 95014
本原則最後更新時間：2023年10月2日
本原則可能被翻譯成不同的語言。如果英文版本或任何翻譯版本之間存在任何衝突或不一致，則以英文版本為準。