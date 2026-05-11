「Splashtop Autonomous Endpoint Management 最讓我愛不釋手的特點，在於結合了各種強大功能，使出色的遠端存取解決方案進化成全方位的主動 IT 管理平台，使用和實施作業都相當簡單。與 Splashtop Remote Support 完美整合，加上自動化修補程式管理、防毒功能部署和即時監控，為我們的團隊省下了大量的時間和心力。多虧有它，我們從被動應變型支援模式，轉變成主動防禦模式，確保了端點的安全和營運的效率。」