即時修補程式管理，補足 Intune 及其他 MDM 的不足
別乾等下次維護期了。透過清楚掌握 CVE，並充分控制作業系統與第三方應用程式的修補機制，迅速偵測並修復零時差漏洞。即時消除安全漏洞並強制落實合規，預防威脅演變成事故。
提升可見度和控制力
透過單面板設定畫面監督所有端點，輕鬆追蹤資產狀態、監控安全健康狀況，並維持符合 ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR、HIPAA、PCI 及其他法規。
全方位端點監控和管理
利用端點原則、主動警示、自動化和修復工具，搭配對任意企業或 BYOD 裝置的高效能遠端存取，快速輕鬆地管理分散式環境。
能應對未來變化的 IT 韌性
利用 AI 輔助弱點分析、自訂軟體修補程式、主動修復功能，強化安全功能。可選購的 EDR 和 MDR 服務可增加額外一層防護，協助 IT 團隊為不斷演變的威脅做好準備，並確保系統安全無虞、與時俱進。
Splashtop Autonomous Endpoint Management 的優點
IT 的萬用整合式平台 Copy
Splashtop 結合了擴大規模和簡化作業均適用的端點管理、端點安全和遠端存取功能，IT 可以用來提供支援，使用者則能在家工作。整合 Active Directory、支援需求單系統、ITSM 及其他工具，創造順暢無阻的使用者體驗。
經濟實惠，輕鬆擴展 Copy
以具競爭力的價格降低作業成本，同時針對混合式團隊、遠端環境和大型多重作業系統裝置組合調整 IT 作業規模。
更加安全，更好管理 Copy
享有 SSO 整合、進階記錄和精細存取控制功能，保障您的遠端連接，並協助您的組織抵禦不斷演變的威脅。
��超群的客戶服務 Copy
Splashtop 的專家支援團隊每週五日提供 24 小時的電話、聊天或電子郵件支援服務，可快速解決問題，讓您的遠端連接保持順暢，並實現最佳化部署。可以仰賴快速解答和主動引導，讓您的 IT 環境保有韌性，員工也常保生產力。
Splashtop 使用者的必備升級
「Splashtop Autonomous Endpoint Management 最讓我愛不釋手的特點，在於結合了各種強大功能，使出色的遠端存取解決方案進化成全方位的主動 IT 管理平台，使用和實施作業都相當簡單。與 Splashtop Remote Support 完美整合，加上自動化修補程式管理、防毒功能部署和即時監控，為我們的團隊省下了大量的時間和心力。多虧有它，我們從被動應變型支援模式，轉變成主動防禦模式，確保了端點的安全和營運的效率。」
Ilan S.
技術長兼資訊長
強大的功能組合
"Splashtop Autonomous Endpoint Management 解決了管理和保護分散式端點環境的重大挑戰。 它幫助我們從被動的「故障修復」支援模式轉變為主動、自動化的支援模式。透過自動化修補程式管理和安全更新等關鍵任務，大大減少了 IT 團隊的手動工作量。其主要優點在於提高作業效率、加強安全防護，以及在問題影響使用者之前加以預防，同時讓我們的成本維持在可管理的範圍內。"
Ilan S.
技術長兼資訊長
Splashtop Enterprise 的自主端點管理功能非常好用
「我原本就是 Splashtop Enterprise 的客戶了。Autonomous Endpoint Management 最讓我欣賞的就是已整合至我現有版本的 Splashtop，我可以從同一個控制台執行作業系統和第三方軟體的修補作業。『端點安全總覽』(Endpoint Security Overview) 報告也讓我很滿意；這份報告會以簡單的方式顯示有風險的端點 (已停用的端點防護、在各端點發現的威脅等)。」
通過驗證的使用者
資訊科技與服務產業