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Intune + Splashtop

Fechem o Loop com a Gestão autónoma de terminais

Mantenha todos os endpoints atualizados, suportados e prontos para auditoria, incluindo os que estão fora do Intune.

Teste gratuitoAgendar uma demonstração

Contexto da Vulnerabilidade

Saiba exatamente o que corrigir primeiro.

  • Insights de CVE resumidos por IA para cada dispositivo.

  • As bandeiras CISA KEV destacam vulnerabilidades que são ativamente exploradas.

  • As associações CVE-to-KB e OS mostram como corrigir cada uma rapidamente.

  • Inventário de hardware e software com estado de saúde para todos os endpoints.


Correção e Remediação em Tempo Real

Corrige agora, não na próxima sincronização.

  • Atualize Windows, MacOSe aplicações de terceiros a pedido ou conforme o seu horário.

  • Controlo total dos cronogramas de digitalização, atualização e reinicialização.

  • Veja exatamente porque é que uma atualização falhada falhou e resolva mais rapidamente.

  • Corrigir problemas com controlo remoto, scripts e ferramentas em segundo plano, sem interromper os utilizadores finais.


Provas Prontas para Auditoria

Mostra que está feito, com os relatórios a comprovar.

  • Relatórios de sucesso e fracasso com registos de auditoria completos.

  • Responda "o que está instalado onde?" em segundos com um inventário completo de software.

  • Registos detalhados de cada ação para apoiar a conformidade e revisões forenses.


Cobertura para Todos os Pontos Finais

Apoia todos os dispositivos de que és responsável.

  • Traga dispositivos que não estejam inscritos no Intune, como máquinas de laboratório, teste e de contratado, para a mesma aplicação de correções e visibilidade.

  • Comando remoto sem vigilância para Windows, MacOSe Linux.

  • Uma consola para patches, automação, monitorização e suporte.


Vantagens do Splashtop AEM com Intune

  • Configurable Alerts icon

    Fechar as lacunas de segurança mais rapidamente

    Reduz o tempo entre o aparecimento de uma vulnerabilidade e a sua correção, tanto no sistema operativo como nas aplicações de terceiros.

  • Resolver problemas ao primeiro toque

    Diagnosticar e corrigir problemas numa só sessão, sem passar tickets entre ferramentas ou equipas.

  • A blue icon of three overlapping documents, with the front document displaying a checklist with three checkmarks and three lines.

    Mantenha-se pronto para auditoria

    Os auditores manuais limpam as provas sempre que pedem, sem construir relatórios à mão.

  • Reduza os seus custos

    Menos de 1 dólar por endpoint por mês, com preços de volume à medida que cresces e sem necessidade de substituir o Intune.

  • Simplificar as operações de TI

    Menos ferramentas, menos contratos e menos tempo a alternar entre elas.

  • Escala em todos os ambientes

    Gere um site ou vários ambientes de clientes a partir de uma única consola, sem alterar a forma como a tua equipa trabalha.

Estender o Intune com Operações Contínuas de Endpoint

Prioriza o risco, remedia-o a pedido e documenta cada ação com a Splashtop AEM

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