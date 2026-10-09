Intune + Splashtop
Fechem o Loop com a Gestão autónoma de terminais
Mantenha todos os endpoints atualizados, suportados e prontos para auditoria, incluindo os que estão fora do Intune.
Contexto da Vulnerabilidade
Saiba exatamente o que corrigir primeiro.
Insights de CVE resumidos por IA para cada dispositivo.
As bandeiras CISA KEV destacam vulnerabilidades que são ativamente exploradas.
As associações CVE-to-KB e OS mostram como corrigir cada uma rapidamente.
Inventário de hardware e software com estado de saúde para todos os endpoints.
Correção e Remediação em Tempo Real
Corrige agora, não na próxima sincronização.
Atualize Windows, MacOSe aplicações de terceiros a pedido ou conforme o seu horário.
Controlo total dos cronogramas de digitalização, atualização e reinicialização.
Veja exatamente porque é que uma atualização falhada falhou e resolva mais rapidamente.
Corrigir problemas com controlo remoto, scripts e ferramentas em segundo plano, sem interromper os utilizadores finais.
Provas Prontas para Auditoria
Mostra que está feito, com os relatórios a comprovar.
Relatórios de sucesso e fracasso com registos de auditoria completos.
Responda "o que está instalado onde?" em segundos com um inventário completo de software.
Registos detalhados de cada ação para apoiar a conformidade e revisões forenses.
Cobertura para Todos os Pontos Finais
Apoia todos os dispositivos de que és responsável.
Traga dispositivos que não estejam inscritos no Intune, como máquinas de laboratório, teste e de contratado, para a mesma aplicação de correções e visibilidade.
Comando remoto sem vigilância para Windows, MacOSe Linux.
Uma consola para patches, automação, monitorização e suporte.
Vantagens do Splashtop AEM com Intune
Fechar as lacunas de segurança mais rapidamente
Reduz o tempo entre o aparecimento de uma vulnerabilidade e a sua correção, tanto no sistema operativo como nas aplicações de terceiros.
Resolver problemas ao primeiro toque
Diagnosticar e corrigir problemas numa só sessão, sem passar tickets entre ferramentas ou equipas.
Mantenha-se pronto para auditoria
Os auditores manuais limpam as provas sempre que pedem, sem construir relatórios à mão.
Reduza os seus custos
Menos de 1 dólar por endpoint por mês, com preços de volume à medida que cresces e sem necessidade de substituir o Intune.
Simplificar as operações de TI
Menos ferramentas, menos contratos e menos tempo a alternar entre elas.
Escala em todos os ambientes
Gere um site ou vários ambientes de clientes a partir de uma única consola, sem alterar a forma como a tua equipa trabalha.
Estender o Intune com Operações Contínuas de Endpoint
Prioriza o risco, remedia-o a pedido e documenta cada ação com a Splashtop AEM