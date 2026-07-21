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O que Está Incluído
Organizações qualificadas podem receber:
✓ Até 50% de desconto no primeiro ano
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✓ Orientação dos nossos especialistas de produto
Porque mudar para um AEM Splashtop?
Reduza os Seus Custos
Reduza o gasto em RMM sem sacrificar as ferramentas das quais a sua equipa depende.
Simplificar a Gestão de Endpoints
Patches, inventário, vulnerabilidades, automação e suporte remoto — tudo numa só plataforma.
Pague apenas pelo que precisa
Sem licenciamento inchado. Nada de pagar por funcionalidades que não usas.
Porque pagar mais pelo seu RMM?
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Custos elevados de licenciamento
Preços Acessíveis
Múltiplos produtos
Uma plataforma
Configuração complexa
Implantação rápida
Pagamento por funcionalidades não utilizadas
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Renovações dispendiosas
Poupanças competitivas de switches
Saiba Mais Sobre a Splashtop AEM
Ouça um MVP da Microsoft
A Forma Mais Inteligente de Gerir Endpoints
Consulte o guia do Bearded365Guy sobre o Splashtop AEM e saiba como ajuda a simplificar a gestão de endpoints, automatizar tarefas rotineiras e reduzir a complexidade.
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Presos no Meio: Relatório de Investigação em Gestão de Endpoints
Descubra porque é que a maioria das equipas de TI permanece presa na gestão reativa de endpoints, os custos ocultos de processos desatualizados e as medidas que as organizações estão a tomar para se tornarem mais autónomas.
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