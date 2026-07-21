Pular para o conteúdo principal
Casa Splashtop
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito

50% de Desconto Quando Substituíres o teu RMM

Mude da sua atual solução RMM de gestão de endpoints para a Splashtop Autonomous Endpoint Management e as organizações qualificadas podem receber até 50% de desconto no primeiro ano. Simplifique a gestão de endpoints, reduza custos e pague apenas pelo que precisa.

Atualmente a usar NinjaOne, N-able, connectwise, Kaseya, ManageEngine ou outro RMM? Esta oferta pode ser para si.

Contato vendas

Oferta por tempo limitado. Aplicam-se termos.

A person is using a desktop computer displaying the Splashtop management dashboard, specifically the Endpoint Policies section with various policy settings and options visible on the screen.

O que Está Incluído

Organizações qualificadas podem receber:

Até 50% de desconto no primeiro ano

Avaliação gratuita de vulnerabilidades

Orientação dos nossos especialistas de produto

INICIAR

Porque mudar para um AEM Splashtop?

  • Reduza os Seus Custos

    Reduza o gasto em RMM sem sacrificar as ferramentas das quais a sua equipa depende.

  • Simplificar a Gestão de Endpoints

    Patches, inventário, vulnerabilidades, automação e suporte remoto — tudo numa só plataforma.

  • Pague apenas pelo que precisa

    Sem licenciamento inchado. Nada de pagar por funcionalidades que não usas.

Porque pagar mais pelo seu RMM?

RMM tradicional

Splashtop AEM

Custos elevados de licenciamento

Preços Acessíveis

Múltiplos produtos

Uma plataforma

Configuração complexa

Implantação rápida

Pagamento por funcionalidades não utilizadas

Pague apenas pelo que precisa

Renovações dispendiosas

Poupanças competitivas de switches


Saiba Mais Sobre a Splashtop AEM

Ouça um MVP da Microsoft

A Forma Mais Inteligente de Gerir Endpoints

Consulte o guia do Bearded365Guy sobre o Splashtop AEM e saiba como ajuda a simplificar a gestão de endpoints, automatizar tarefas rotineiras e reduzir a complexidade.

The Smarter Way to Manage Endpoints | Splashtop AEM
The Smarter Way to Manage Endpoints | Splashtop AEM


Veja o que 250 profissionais de TI nos disseram

Presos no Meio: Relatório de Investigação em Gestão de Endpoints

Descubra porque é que a maioria das equipas de TI permanece presa na gestão reativa de endpoints, os custos ocultos de processos desatualizados e as medidas que as organizações estão a tomar para se tornarem mais autónomas.


Pronto para fazer a mudança?

Descubra se tem direito a até 50% de desconto no Splashtop AEM.

Contacte a nossa equipa