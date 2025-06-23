メインコンテンツへスキップ
Foxpass
How Foxpass Secures Wi-Fi Authentication
社内のWi-FiとLANへのアクセスを制御する

なぜFoxpassを選ぶのか

データ侵害の40%以上はユーザー資格情報の漏洩が原因であり、特権の悪用に関与する侵害の99%は、元従業員などの内部脅威に起因しています。私たちのサービスが提供する強化されたWi-Fiアクセス制御は、これらの特定の脅威から生じる侵害のリスクを大幅に減少させることができます。

Features of Foxpass, a Splashtop Company

Username and Password Auth icon

ユーザー名とパスワードの認証

ネットワーク（Wi-Fi & LAN）アクセス制御（Wi-Fiへのアクセスを誰が持っているかを制御）を、各ユーザーに任意のデバイスで使用できるユニークなユーザー名とパスワードを付与することで実現します。この方法にはMDMやエージェントは必要ありません。

Certificate Based Auth icon

証明書 Based Auth

Foxpassの証明書ベースの認証でWi-Fiセキュリティを強化します。この方法は、デバイスを認証することでブルートフォース攻撃やパスワードスプレー攻撃を無効化します。

Logs Visibility icon

ログ/可視性

Foxpassのログ/可視性機能で明確さを維持します。過去24時間のRADIUS & LDAPログを確認できます。拡張ログ記録アドオンを使用すると、最大90日間のログを確認したり、Amazon Kinesisを介してSplunkやSumoLogicのようなSIEMにログをストリームできます。

Foxpassでネットワークアクセスを効率的に管理します。一流のセキュリティ、シームレスな統合、リスクの軽減をお楽しみください。

  • 攻撃者が同じ名前で偽のネットワークを設定したり、Wi-Fi盗聴を行う「中間者攻撃」の脅威を軽減する
  • 証明書ベースのRADIUSがブルートフォース攻撃、資格情報詰め込み、パスワードスプレーを無効化
  • SOC2、ISO 27001、NIST、HIPAA & PCIコンプライアンスの達成を支援
  • 従業員のオンボードとオフボードを簡単に行い、既存のSSO（Google、Azure、Okta、Active Directoryなど）と同期し、従業員が退職した際にネットワークアクセスを自動的に取り消します。

100,000+ ユーザーが Foxpass を信頼

幸せなお客様から

初期セットアップでFoxpassチームと協力したことは素晴らしい経験でした。Foxpass を導入すると、本当に「設定すれば忘れる」数少ないシステムの 1 つになりました。

Todd Poletiek - Director of IT, NextDoor

幸せなお客様から

彼らの支持は誰にも負けません。他の SaaS 企業も、彼らと同じように迅速に対応し、役立つことを願っています。ITインフラストラクチャに問題がある場合、従業員の生産性が低下するのを待ちたくありません。

Andrew Jo - Principle Software Engineer, Verdigris

詳細はこちら About Foxpass

