学校のWi-Fiネットワークを安全に
Wi-Fiセキュリティは、学校のITインフラのアキレス腱です。ネットワークのこの穴を塞ぐソリューションが必要ですが、設定と管理が簡単である必要があります。Foxpass RADIUSでプライバシーを保護し、データを安全にし、コンプライアンスを維持します。
Foxpass RADIUS: The Key to Secure Wi-Fi for K-12 Education
Wi-Fiネットワークの自動化とセキュリティ強化
設定して忘れるだけ。Foxpassは、サイバー攻撃や悪意のある個人からの不正アクセスから自動的に保護します。これは、あなたの人�々やデバイスの数が増えても変わりません。
学校におけるWi-Fiセキュリティの重要性
多くの人がWi-Fiネットワークを信頼していますが、脆弱性は重大な危険をもたらします。
