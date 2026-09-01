Autonomous Endpoint Management機能マトリックス
主な機能
OSおよびサードパーティ製ソフトウェアのパッチ適用 - オペレーティングシステムおよびサードパーティ製ソフトウェアのアップデートを自動化し、展開されたバージョンをより詳細に制御することで、脆弱性から保護します。
インベントリレポート - システム、ハードウ��ェア、ソフトウェアのインベントリに関する詳細レポートにアクセスして、可視性、監査、コンプライアンスを向上させます。
ダッシュボードインサイト - エンドポイントの健全性、パッチのステータス、コンプライアンスを、実用的なインサイトと詳細なログ機能を提供してくれる一元化されたダッシュボードを通じて監視します。
AIを活用したCVE分析 - AIを活用したCVE（一般的な脆弱性と露出）の概要と推奨される修復アクションを使用して、リスクを迅速に特定し、影響を評価し、脆弱性に優先順位を付けます。
エンドポイントポリシー管理 - エンドポイント全体にわたってポリシーをカスタマイズして適用し、コンプライアンスを維持しながらネットワークを保護します。
スクリプトとタスク - 複数のエンドポイントに対して、リモートコマンド、スクリプト、ファイル転送、システムの再起動、Windowsアップデートなどの一括アクションを実行します。
プロアクティブなアラートと自動修復 - リアルタイムのアラートとスマートアクションによる自動修正で問題を迅速に特定して解決します。
エンドポイントセキュリティダッシュボード - Splashtop AVおよびその他のAV/EDRソリューション向けに、リアルタイムの脅威検出、自動応答、ウイルス対策管理でエンドポイント保護を一元化します。
�エンドポイント構成 - パスワード、Wi-Fi、ファイアウォール、ディスク暗号化など、 WindowsとmacOS全体の主要なセキュリティとネットワーク設定を適用し、構成ドリフトを減らします。
セキュリティとコンプライアンス
ISO 27001、GDPR、SOC 2に準拠し、HIPAA、FERPA、PCI、およびその他の業界コンプライアンスを支援します。
256ビットAES暗号化（SSL/TLS）
2 段階検証
デバイス認証
セッションタイムアウト制御
SSO、クラウドセッション録画、きめ細かな権限設定、SIEM統合、IPホワイトリストなどによる高度なセキュリティとアクセス制御1。
Splashtop Antivirus（AV）、エンドポイント検出・対応（EDR）、マネージド検出・対応（MDR）を活用しBitdefender保護を強化しましょう。Bitdefender、SentinelOne、CrowdStrikeなどの主要ベンダーのソリューションも利用可能です2。
リモートアクセスとリモートサポート
エンドユーザーがいるかどうかにかかわらず、あらゆるデバイスから管理対象のWindows、Mac、Linuxデバイスをリモートコントロールできます。
スマートフォン、タブレット、堅牢型Androidデバイス、POSデバイス、キオスク端末、セットトップボックスなどのAndroidデバイスへ無人アクセス1
Splashtop Connectorは、VPNやエージェントを使用せずに、RDP、VNC、またはSSHを介してコンピュータやサーバーにリモートアクセスするためのコネクタです1。
一時的なアクセス、USBデバイス（スマートカード、セキュリティキー、スタイラスツールなど）のリダイレクト、ローカルマイクをリモートコンピューターの入力として使用する機能をスケジュールでき、4:4:4カラー表示モードと高忠実度オーディオ、Wacom Bridgeなどをご体験いただけます1。
エンドユーザーの作業を中断することなく、タスクマネージャー、レジストリエディター、デバイスマネージャー、サービスマネージャー、リモートコマンドなどのシステムツールにアクセスします。
ファイルの転送 (ドラッグアンドドロップによるファイル転送とWindows のコピー/貼り付けを含む)
リモート印刷
リモート画面の非表示
マルチモニターのサポート
チャット（セッション内）
セッション録画（ローカル）
iPadとAndroidタブレットからリモートコンピュータの画面に注釈を付けるホワイトボード
SplashtopアプリまたはWeb管理コンソールからコンピュータをリモートで再起動またはスリープ解除します。
表示のみモード
マイデスクトップの共有 (Webリンク経由でWindowsデスクトップを共有する)
3人のユーザーが1台のマシンにリモート接続可能
コンピュータの状態、非アクティブ時間、ストリーマーのバージョン
オンデマンドのリモートサポートにより、管理対象デバイス、管理対象外デバイス、モバイルデバイスを問わずユーザーをサポートし、高度なサービスデスクワークフローでトラブルシューティングを強化します3。
拡張現実（AR）サポートにより、エンドユーザーと遠隔地のIT技術者間でモバイルカメラをリアルタイムで共有することが可能になります3。
エンドユーザーは、管理対象コンピュータへの安全で高性能なアクセスを利用して、リモートワークを行うことができます4。
管理のしやすさ
接続とアクティビティの記録
スーパーアドミン、アドミン、グループアドミン、メンバー権限のロール
ストリーマー設定のウェブ管理
コンピュータおよびユーザーグループベースでのアクセス許可
コンピュータを柔軟にサブグループ化および整理するためのカスタムタグ
Web管理コンソールからストリーマー設定をリモートで構成するためのストリーマー設定ポリシー
管理者がセッションレコーディングと対象フォルダへのアップロードを強制することを有効にする
アクセス権限をより適切に管理するために、ユーザーをメイングループとサブグループに追加できる機能
補足：
¹ Splashtop AEM (Enterprise) で利用可能
2 エンドポイントセキュリティアドオンで利用可能
3 オンデマンドサポートアドオンで利用可能
4 エンドユーザー向けリモートアクセスアドオンで利用可能
Splashtop AEMの詳細と無料のお試しは、https://www.splashtop.com/autonomous-endpoint-management