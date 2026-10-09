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Intune + Splashtop

Chiudi il Ciclo con Gestione autonoma degli endpoint

Mantieni ogni endpoint aggiornato, supportato e pronto per l'audit, inclusi quelli esterni a Intune.

Prova gratuitaRichiedi una dimostrazione

Contesto della vulnerabilità

Sappi esattamente cosa correggere prima.

  • Intuizioni CVE riassunte dall'IA per ogni dispositivo.

  • I flag CISA KEV evidenziano vulnerabilità attivamente sfruttate.

  • Le associazioni CVE-a-KB e OS mostrano come correggerli rapidamente a ciascuno.

  • Inventario hardware e software con stato di salute per ogni endpoint.


Patch e bonifica in tempo reale

Risolvilo ora, non alla prossima sincronizzazione.

  • Aggiorna Windows, MacOSe app di terze parti su richiesta o secondo i tuoi programmi.

  • Controllo completo dei programmi di scansione, aggiornamento e riavvio.

  • Scopri esattamente perché un aggiornamento fallito è fallito e risolvilo più velocemente.

  • Risolvi i problemi con Controllo remoto,
    controllo a distanza, script e strumenti in background, senza interrompere gli utenti finali.


Prove pronte per la revisione

Dimostra che è finito, con i rapporti a supporto.

  • Report di successo e fallimento con audit completi.

  • Rispondi "cosa è installato dove?" in pochi secondi con un inventario software completo.

  • Registri dettagliati di ogni azione per supportare la conformità e le revisioni forensi.


Copertura per ogni punto finale

Supporta ogni dispositivo di cui sei responsabile.

  • Porta dispositivi che non sono registrati in Intune, come macchine da laboratorio, test e appaltatori, nella stessa patch e visibilità.

  • non supervisionata Controllo remoto,
    controllo a distanza for Windows, MacOS, and Linux.

  • Una sola console per patch, automazione, monitoraggio e supporto.


Vantaggi di Splashtop AEM con Intune

  • Configurable Alerts icon

    Chiudere le lacune di sicurezza più velocemente

    Riduci il tempo tra l'apparizione di una vulnerabilità e la sua risoluzione, sia tra il sistema operativo che tra app di terze parti.

  • Risolvi i problemi al primo tocco

    Diagnosticare e risolvere i problemi in una sola sessione, senza passare ticket tra strumenti o team.

  • A blue icon of three overlapping documents, with the front document displaying a checklist with three checkmarks and three lines.

    Rimani pronto per l'audit

    I revisori manuali chiariscono le prove ogni volta che lo chiedono, senza costruire i rapporti a mano.

  • Riduci i costi

    Meno di 1$ per endpoint al mese, con prezzi per il volume man mano che cresci e nessun bisogno di sostituire Intune.

  • Semplificare le operazioni IT

    Meno strumenti, meno contratti e meno tempo a passare da uno all'altro.

  • Scala su ogni ambiente

    Gestisci un sito o molti ambienti client da una sola console, senza cambiare il modo in cui lavora il tuo team.

Estendi Intune con operazioni continue sugli endpoint

Dai priorità al rischio, rimedi a richiesta e documenta ogni azione con Splashtop AEM

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