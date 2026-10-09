Intune + Splashtop
Chiudi il Ciclo con Gestione autonoma degli endpoint
Mantieni ogni endpoint aggiornato, supportato e pronto per l'audit, inclusi quelli esterni a Intune.
Contesto della vulnerabilità
Sappi esattamente cosa correggere prima.
Intuizioni CVE riassunte dall'IA per ogni dispositivo.
I flag CISA KEV evidenziano vulnerabilità attivamente sfruttate.
Le associazioni CVE-a-KB e OS mostrano come correggerli rapidamente a ciascuno.
Inventario hardware e software con stato di salute per ogni endpoint.
Patch e bonifica in tempo reale
Risolvilo ora, non alla prossima sincronizzazione.
Aggiorna Windows, MacOSe app di terze parti su richiesta o secondo i tuoi programmi.
Controllo completo dei programmi di scansione, aggiornamento e riavvio.
Scopri esattamente perché un aggiornamento fallito è fallito e risolvilo più velocemente.
Risolvi i problemi con Controllo remoto,
controllo a distanza, script e strumenti in background, senza interrompere gli utenti finali.
Prove pronte per la revisione
Dimostra che è finito, con i rapporti a supporto.
Report di successo e fallimento con audit completi.
Rispondi "cosa è installato dove?" in pochi secondi con un inventario software completo.
Registri dettagliati di ogni azione per supportare la conformità e le revisioni forensi.
Copertura per ogni punto finale
Supporta ogni dispositivo di cui sei responsabile.
Porta dispositivi che non sono registrati in Intune, come macchine da laboratorio, test e appaltatori, nella stessa patch e visibilità.
non supervisionata Controllo remoto,
controllo a distanza for Windows, MacOS, and Linux.
Una sola console per patch, automazione, monitoraggio e supporto.
Vantaggi di Splashtop AEM con Intune
Chiudere le lacune di sicurezza più velocemente
Riduci il tempo tra l'apparizione di una vulnerabilità e la sua risoluzione, sia tra il sistema operativo che tra app di terze parti.
Risolvi i problemi al primo tocco
Diagnosticare e risolvere i problemi in una sola sessione, senza passare ticket tra strumenti o team.
Rimani pronto per l'audit
I revisori manuali chiariscono le prove ogni volta che lo chiedono, senza costruire i rapporti a mano.
Riduci i costi
Meno di 1$ per endpoint al mese, con prezzi per il volume man mano che cresci e nessun bisogno di sostituire Intune.
Semplificare le operazioni IT
Meno strumenti, meno contratti e meno tempo a passare da uno all'altro.
Scala su ogni ambiente
Gestisci un sito o molti ambienti client da una sola console, senza cambiare il modo in cui lavora il tuo team.
Estendi Intune con operazioni continue sugli endpoint
Dai priorità al rischio, rimedi a richiesta e documenta ogni azione con Splashtop AEM