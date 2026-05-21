20 anni di fiducia
Da 20 anni, Splashtop aiuta le persone ad accedere ai propri dispositivi e a gestirli, dagli utenti comuni ai team IT di tutto il mondo.
20 anni di Splashtop: una storia da raccontare
Dai primi esperimenti per garantire un accesso veloce e semplice fino ad affrontare i grandi cambiamenti tecnologici, questa è la storia di come Splashtop si è evoluta e di come le esigenze dei clienti abbiano plasmato ciò che abbiamo creato oggi.
Scelto dai team di tutto il mondo
La sicurezza e la facilità d'uso di Splashtop sono impareggiabili. Il nostro supporto IT può ora dedicare più tempo agli utenti.
John Williams, International IT Director at GE
Scelto dai team di tutto il mondo
Ringrazio molto il team di assistenza di Splashtop per la sua cortesia. È un aspetto fondamentale per chi lavora nel settore tecnologico. Lo apprezzo molto perché mi facilita il lavoro, quindi vi ringrazio.
Adrienne Grant, Technology Coordinator at St. Joseph's School for the Deaf
Scelto dai team di tutto il mondo
Splashtop ha le funzioni di cui abbiamo bisogno e il prezzo era più in linea con quello che vorremmo pagare.
Jon Quincy, IT Manager at Strobel Energy Group
Cosa ci hanno insegnato questi 20 anni
L'esperienza maturata in vent'anni continua a influenzare il modo in cui assistiamo quotidianamente i nostri clienti.
Adattarsi al cambiamento
Whenever the market shifts, from PCs to mobile, mobile to the cloud, or the cloud to what comes next, we adapt to meet it. The ability to evolve means you can keep up with an ever-changing market and support your team with solutions that meet them where they work best.
Ascolta le opinioni dei clienti
Some of our biggest innovations came directly from customer feedback. We build by understanding how teams actually work, listening to their needs, and working to meet them, so our tools can solve real problems.
Punta sul lungo termine
From pricing to product decisions, we take a long-term approach to support our customers for as long as they need. Our focus on trust, consistency, and reliability has helped us build a platform you can count on each and every day, and we’re dedicated to making decisions to support our customers today, tomorrow, and every day beyond.
Le persone che danno vita a Splashtop
Dietro ogni prodotto e ogni interazione si cela un team internazionale che lavora quotidianamente per supportare chi ci sceglie. Scopri dalle voci dei nostri dipendenti in tutto il mondo cosa significa far parte della famiglia Splashtop.
Entra a far parte della storia
In che modo Splashtop ha aiutato il tuo team? Condividi la tua esperienza ed entra a far parte del nostro viaggio ventennale.
Un traguardo da celebrare
Il nostro team si è riunito a Monterey per celebrare i vent'anni di Splashtop. Più che un traguardo, è stata l'occasione per riflettere e guardare con determinazione alle sfide del futuro.
Conosci qualcuno che potrebbe trarne beneficio?
Se Splashtop ha semplificato il lavoro del tuo team, potrebbe fare lo stesso per altri. Consiglia la nostra soluzione a un collega per consentire anche a lui di trarne vantaggio.
Scopri le soluzioni Splashtop
Accesso remoto
Ottieni un accesso sicuro e ad alte prestazioni ai tuoi computer da qualsiasi dispositivo, ovunque. Lavora da remoto proprio come faresti di persona.
Supporto remoto
Supporta a distanza computer e dispositivi mobili con una soluzione di supporto remoto IT sicura, facile da usare, non supervisionata e on-demand.
Gestione endpoint e patch
Tieni sotto controllo, gestisci e aggiorna i dispositivi con gestione delle patch in tempo reale, gestione del software, distribuzione, criteri e altro ancora.
Foxpass
Foxpass Cloud RADIUS semplifica la protezione delle reti Wi-Fi e delle reti in generale grazie all'autenticazione basata su identità e certificati.