Sconto del 50% se sostituisci il tuo RMM
Passa dalla tua attuale soluzione di Monitoraggio e gestione a distanza a Splashtop Autonomous Endpoint Management: le organizzazioni idonee potranno ottenere uno sconto fino al 50% sul primo anno. Semplifica la gestione degli endpoint, riduci i costi e paga solo ciò che ti serve.
Attualmente utilizzi NinjaOne, N-able, ConnectWise, Kaseya, ManageEngine o un altro strumento di Monitoraggio e gestione a distanza? Questa offerta potrebbe fare al caso tuo.
Offerta a tempo limitato. Si applicano i termini e le condizioni.
Cosa include
Le organizzazioni idonee possono ricevere:
✓ Fino al 50% di sconto nel primo anno
✓ Valutazione gratuita delle vulnerabilità
✓ Consigli dai nostri specialisti di prodotto
Perché passare a Splashtop AEM?
Riduci i costi
Riduci la spesa per il Monitoraggio e la gestione a distanza senza rinunciare agli strumenti su cui fa affidamento il tuo team.
Semplifica la gestione degli endpoint
Aggiornamenti, inventario, vulnerabilità, automazione e supporto remoto: tutto in un'unica piattaforma.
Paga solo per ciò di cui hai bisogno
Niente licenze complicate. Nessun acquisto di funzionalità aggiuntive che non vengono utilizzate.
Perché pagare di più per il tuo RMM?
RMM tradizionale
Splashtop AEM
Elevati costi di licenza
Prezzi accessibili
Prodotti multipli
Una sola piattaforma
Configurazione complessa
Implementazione rapida
Paghi per funzioni che non usi
Paga solo il necessario
Rinnovi costosi
Risparmi competitivi sul cambio
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Il modo più intelligente per gestire gli endpoint
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