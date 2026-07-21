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Sconto del 50% se sostituisci il tuo RMM

Passa dalla tua attuale soluzione di Monitoraggio e gestione a distanza a Splashtop Autonomous Endpoint Management: le organizzazioni idonee potranno ottenere uno sconto fino al 50% sul primo anno. Semplifica la gestione degli endpoint, riduci i costi e paga solo ciò che ti serve.

Attualmente utilizzi NinjaOne, N-able, ConnectWise, Kaseya, ManageEngine o un altro strumento di Monitoraggio e gestione a distanza? Questa offerta potrebbe fare al caso tuo.

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A person is using a desktop computer displaying the Splashtop management dashboard, specifically the Endpoint Policies section with various policy settings and options visible on the screen.

Cosa include

Le organizzazioni idonee possono ricevere:

Fino al 50% di sconto nel primo anno

Valutazione gratuita delle vulnerabilità

Consigli dai nostri specialisti di prodotto

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Perché passare a Splashtop AEM?

  • Riduci i costi

    Riduci la spesa per il Monitoraggio e la gestione a distanza senza rinunciare agli strumenti su cui fa affidamento il tuo team.

  • Semplifica la gestione degli endpoint

    Aggiornamenti, inventario, vulnerabilità, automazione e supporto remoto: tutto in un'unica piattaforma.

  • Paga solo per ciò di cui hai bisogno

    Niente licenze complicate. Nessun acquisto di funzionalità aggiuntive che non vengono utilizzate.

Perché pagare di più per il tuo RMM?

RMM tradizionale

Splashtop AEM

Elevati costi di licenza

Prezzi accessibili

Prodotti multipli

Una sola piattaforma

Configurazione complessa

Implementazione rapida

Paghi per funzioni che non usi

Paga solo il necessario

Rinnovi costosi

Risparmi competitivi sul cambio


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Il modo più intelligente per gestire gli endpoint

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The Smarter Way to Manage Endpoints | Splashtop AEM
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