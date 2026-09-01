Gestione autonoma degli endpoint Feature - Tabella delle funzionalità
Caratteristiche principali
Patch del sistema operativo e di terze parti - Proteggiti dalle vulnerabilità automatizzando gli aggiornamenti per i sistemi operativi e i software di terze parti e ottenendo un maggiore controllo sulle versioni distribuite
Reportistica sull'inventario - Accedi a report dettagliati su inventario di sistema, hardware e software per migliorare la visibilità, la revisione e la conformità
Dashboard informativa - Verifica lo stato di salute degli endpoint, lo stato delle patch e la conformità grazie a una dashboard centralizzata con informazioni utili e registri dettagliati
Informazioni CVE basate sull'IA - Identifica rapidamente i rischi, valuta l'impatto e dai priorità alle vulnerabilità con i riepiloghi CVE (Common vulnerabilities and exposures) alimentati dall'intelligenza artificiale e le azioni di rimedio consigliate
Gestione dei criteri degli endpoint - Personalizza e applica i criteri su tutti gli endpoint per mantenere la conformità e salvaguardare le reti.
Script e attività - Esegui azioni di massa come comandi remoti, scripting, trasferimento di file, riavvio del sistema e aggiornamenti di Windows per più endpoint
Avvisi proattivi e risoluzione automatica - Identifica e risolvi rapidamente i problemi grazie agli avvisi in tempo reale e alle correzioni automatiche tramite azioni intelligenti
Dashboard di sicurezza degli endpoint - Centralizza la protezione degli endpoint con il rilevamento delle minacce in tempo reale, la risposta automatizzata e la gestione antivirus per Splashtop AV e altre soluzioni AV/EDR
Configurazione degli endpoint - Applica le principali impostazioni di rete e di sicurezza su Windows e macOS, inclusi password, Wi-Fi, firewall e crittografia del disco, per ridurre le discrepanze di configurazione tra i vari sistemi
Sicurezza e conformità
Conformità a ISO 27001, RGPD, SOC 2 e supporto a HIPAA, FERPA, PCI e altri standard di settore
Crittografia AES a 256 bit (SSL/TLS)
Verifica in due fasi
Autenticazione dispositivo
Controlli di timeout della sessione
Controlli avanzati di sicurezza e accesso con SSO, registrazione delle sessioni cloud, autorizzazioni granulari, integrazione SIEM, whitelist IP e altro ancora. 1
Amplia la protezione con l'antivirus (AV) Splashtop, l'Endpoint Detection and Response (EDR) e il Managed Detection and Response (MDR), grazie alle soluzioni di fornitori leader come Bitdefender, SentinelOne e CrowdStrike.2
Accesso remoto e Supporto
Controllo remoto dei dispositivi Windows, Mac e Linux gestiti da qualsiasi dispositivo, con o senza la presenza dell'utente finale
Accesso non supervisionato a dispositivi Android, tra cui smartphone, tablet, dispositivi rugged Android, dispositivi POS, terminali e set top box 1
Splashtop Connector per l'accesso remoto a computer e server tramite RDP, VNC o SSH senza bisogno di VPN o agenti 1
Pianifica l'accesso temporaneo, reindirizza i dispositivi USB (smart card, chiavi di sicurezza, penne stilo e altro), utilizza il microfono locale come ingresso sul computer remoto, prova la modalità colore 4:4:4 con audio ad alta fedeltà, Wacom Bridge e molto altro. 1
Accedi agli strumenti di sistema come il task manager, l'editor del registro, il gestore dei dispositivi, il gestore dei servizi e il comando remoto senza interrompere l'utente finale
Trasferimento di file (incluso il trasferimento di file di trascinamento e il trasferimento di file di Windows copia/incolla)
Stampa remota
Schermata remota vuota
Supporto multi-monitor
Chat (in sessione)
Registrazione della sessione (locale)
Lavagna bianca per annotare lo schermo remoto del computer da iPad e tablet Android
Riavvio o riattivazione remota del computer dall'app Splashtop o dalla console web.
Modalità di sola lettura
Condividi il mio desktop (condividi il desktop di Windows tramite un collegamento Web)
Tre utenti possono accedere da remoto a un unico computer
Visualizza lo stato del computer, l'ora di inattività, la versione streamer
Assisti gli utenti su dispositivi gestiti, non gestiti e mobili grazie al supporto remoto su richiesta e ottimizza la risoluzione dei problemi con flussi di lavoro avanzati del service desk 3
Supporto per la realtà aumentata (AR) che consente la condivisione in tempo reale delle immagini della fotocamera del cellulare tra gli utenti finali e i tecnici IT remoti 3
Lavoro da remoto per gli utenti finali con accesso sicuro e ad alte prestazioni ai computer gestiti. 4
Gestibilità
Registrazione di connessioni e attività
Possibilità di definire superamministratori, amministratori, amministratori e membri specifici di un gruppo
Gestione web delle impostazioni streamer
Autorizzazioni basate su gruppi di computer e utenti
Etichette personalizzate per raggruppare e organizzare i computer in modo flessibile
Criteri di configurazione dello streamer che consentono di configurare le impostazioni dello streamer in remoto dalla console web
Abilita Admin per applicare la registrazione della sessione e il caricamento in una cartella di destinazione
Possibilità di aggiungere utenti a un gruppo principale e a un sottogruppo per una migliore organizzazione delle autorizzazioni di accesso
Legenda:
¹ Disponibile con Splashtop AEM (Enterprise)
2 Disponibile con il componente aggiuntivo Endpoint Security
3 Disponibile con il componente aggiuntivo di assistenza su richiesta
4 Disponibile con il componente aggiuntivo per l'accesso remoto degli utenti finali
Scopri di più su Splashtop AEM e provalo gratuitamente su https://www.splashtop.com/autonomous-endpoint-management