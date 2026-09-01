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Gestione autonoma degli endpoint Feature - Tabella delle funzionalità

Caratteristiche principali

Patch del sistema operativo e di terze parti - Proteggiti dalle vulnerabilità automatizzando gli aggiornamenti per i sistemi operativi e i software di terze parti e ottenendo un maggiore controllo sulle versioni distribuite

Reportistica sull'inventario - Accedi a report dettagliati su inventario di sistema, hardware e software per migliorare la visibilità, la revisione e la conformità

Dashboard informativa - Verifica lo stato di salute degli endpoint, lo stato delle patch e la conformità grazie a una dashboard centralizzata con informazioni utili e registri dettagliati

Informazioni CVE basate sull'IA - Identifica rapidamente i rischi, valuta l'impatto e dai priorità alle vulnerabilità con i riepiloghi CVE (Common vulnerabilities and exposures) alimentati dall'intelligenza artificiale e le azioni di rimedio consigliate

Gestione dei criteri degli endpoint - Personalizza e applica i criteri su tutti gli endpoint per mantenere la conformità e salvaguardare le reti.

Script e attività - Esegui azioni di massa come comandi remoti, scripting, trasferimento di file, riavvio del sistema e aggiornamenti di Windows per più endpoint

Avvisi proattivi e risoluzione automatica - Identifica e risolvi rapidamente i problemi grazie agli avvisi in tempo reale e alle correzioni automatiche tramite azioni intelligenti

Dashboard di sicurezza degli endpoint - Centralizza la protezione degli endpoint con il rilevamento delle minacce in tempo reale, la risposta automatizzata e la gestione antivirus per Splashtop AV e altre soluzioni AV/EDR

Configurazione degli endpoint - Applica le principali impostazioni di rete e di sicurezza su Windows e macOS, inclusi password, Wi-Fi, firewall e crittografia del disco, per ridurre le discrepanze di configurazione tra i vari sistemi

Sicurezza e conformità

Conformità a ISO 27001, RGPD, SOC 2 e supporto a HIPAA, FERPA, PCI e altri standard di settore

Crittografia AES a 256 bit (SSL/TLS)

Verifica in due fasi

Autenticazione dispositivo

Controlli di timeout della sessione

Controlli avanzati di sicurezza e accesso con SSO, registrazione delle sessioni cloud, autorizzazioni granulari, integrazione SIEM, whitelist IP e altro ancora. 1

Amplia la protezione con l'antivirus (AV) Splashtop, l'Endpoint Detection and Response (EDR) e il Managed Detection and Response (MDR), grazie alle soluzioni di fornitori leader come Bitdefender, SentinelOne e CrowdStrike.2

Accesso remoto e Supporto

Controllo remoto dei dispositivi Windows, Mac e Linux gestiti da qualsiasi dispositivo, con o senza la presenza dell'utente finale

Accesso non supervisionato a dispositivi Android, tra cui smartphone, tablet, dispositivi rugged Android, dispositivi POS, terminali e set top box 1

Splashtop Connector per l'accesso remoto a computer e server tramite RDP, VNC o SSH senza bisogno di VPN o agenti 1

Pianifica l'accesso temporaneo, reindirizza i dispositivi USB (smart card, chiavi di sicurezza, penne stilo e altro), utilizza il microfono locale come ingresso sul computer remoto, prova la modalità colore 4:4:4 con audio ad alta fedeltà, Wacom Bridge e molto altro. 1

Accedi agli strumenti di sistema come il task manager, l'editor del registro, il gestore dei dispositivi, il gestore dei servizi e il comando remoto senza interrompere l'utente finale

Trasferimento di file (incluso il trasferimento di file di trascinamento e il trasferimento di file di Windows copia/incolla)

Stampa remota

Schermata remota vuota

Supporto multi-monitor

Chat (in sessione)

Registrazione della sessione (locale)

Lavagna bianca per annotare lo schermo remoto del computer da iPad e tablet Android

Riavvio o riattivazione remota del computer dall'app Splashtop o dalla console web.

Modalità di sola lettura

Condividi il mio desktop (condividi il desktop di Windows tramite un collegamento Web)

Tre utenti possono accedere da remoto a un unico computer

Visualizza lo stato del computer, l'ora di inattività, la versione streamer

Assisti gli utenti su dispositivi gestiti, non gestiti e mobili grazie al supporto remoto su richiesta e ottimizza la risoluzione dei problemi con flussi di lavoro avanzati del service desk 3

Supporto per la realtà aumentata (AR) che consente la condivisione in tempo reale delle immagini della fotocamera del cellulare tra gli utenti finali e i tecnici IT remoti 3

Lavoro da remoto per gli utenti finali con accesso sicuro e ad alte prestazioni ai computer gestiti. 4

Gestibilità

Registrazione di connessioni e attività

Possibilità di definire superamministratori, amministratori, amministratori e membri specifici di un gruppo

Gestione web delle impostazioni streamer

Autorizzazioni basate su gruppi di computer e utenti

Etichette personalizzate per raggruppare e organizzare i computer in modo flessibile

Criteri di configurazione dello streamer che consentono di configurare le impostazioni dello streamer in remoto dalla console web

Abilita Admin per applicare la registrazione della sessione e il caricamento in una cartella di destinazione

Possibilità di aggiungere utenti a un gruppo principale e a un sottogruppo per una migliore organizzazione delle autorizzazioni di accesso

Legenda:

¹ Disponibile con Splashtop AEM (Enterprise)

2 Disponibile con il componente aggiuntivo Endpoint Security

3 Disponibile con il componente aggiuntivo di assistenza su richiesta

4 Disponibile con il componente aggiuntivo per l'accesso remoto degli utenti finali

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