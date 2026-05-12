Accéder au contenu principal
Page d’accueil de Splashtop
Splashtop20 years of trust
ConnexionEssai gratuit
(778) 569-0889ConnexionEssai gratuit

Autres moyens de nous contacter

Ventes

  • États-Unis / International : +1.408.886.7177

  • Australie : +61 (2) 9161 7275

  • Canada : +1 (778) 569-0889

  • France : +33 (0)1 85 14 97 32

  • Allemagne : +49 (711) 340 67876

  • Pays-Bas : +31 (0)20 888 5115

  • Nouvelle-Zélande : +64 (9) 886 1323

  • Singapour : +65 6911 6898

  • Royaume-Uni : +44 (0) 20 3884 2681

  • Chine : +86 (0) 571 8711 9188

Pour les questions générales (sans soutien technique)


Chattez avec nous

Support technique

Assistance produit Splashtop Remote Access, Remote Support, SRS Premium et Enterprise :

  • États-Unis / International : +1.408.610.1631

  • Australie : +61 (2) 9161 7275

  • Canada : +1 (778) 569-0889

  • France : +33 (0)1 85 14 97 58

  • Allemagne : +49 (711) 340 67876

  • Pays-Bas : +31 (0)20 888 5115

  • Nouvelle-Zélande : +64 (9) 886 1323

  • Royaume-Uni : +44 (0) 20 3353 7079

  • Chine : +86 (0) 571 8711 9188

Tous les autres produits :

  • États-Unis / International : +1.408.809.3225


Centre d'aideChattez avec nous

Contacter les ventes

Remplissez le formulaire ci-dessous et un spécialiste Splashtop vous contactera pour vous expliquer comment commencer à utiliser Splashtop Autonomous Endpoint Management