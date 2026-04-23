Politique de confidentialité - Splashtop AEM
Le présent accord peut être traduit en différentes langues. En cas de conflit ou d'incohérence entre la version anglaise ou toute traduction des présentes, la version anglaise prévaudra et fera foi.
Ceci est une Politique de Confidentialité mondiale. Certaines sections peuvent ne s'appliquer à vous que si vous vous trouvez dans certaines parties du monde, comme l'UE ou la Californie.
1. Introduction
Cette Politique de Confidentialité (« Politique ») détaille l'engagement de Splashtop Inc. (« Splashtop ») à protéger la vie privée des individus qui visitent nos Sites Web et qui s'inscrivent pour utiliser les produits et Services (tels que définis ci-dessous) que nous commercialisons par abonnement (« Abonné »). Aux fins de cette Politique, le terme « Sites Web » désigne collectivement www.splashtop.com ainsi que tout autre site web exploité par Splashtop et/ou ses affiliés contenant un lien vers cette Politique.
Chez Splashtop, nous visons à être transparents sur la façon dont vos informations personnelles sont collectées, utilisées et/ou partagées. Le but de cette politique est de vous informer des types de renseignements personnels que nous pouvons recueillir auprès de vous et de la manière dont ces informations seront utilisées. Splashtop collecte certaines informations personnelles via ses sites Web ainsi que sa famille de produits et/ou services associés (chacun un « Service » ou les « Services »). Sauf disposition expresse contraire dans cette Politique, Splashtop n'utilisera pas vos informations d'une autre manière ou à d'autres fins.
Si vos données sont régies par la loi de protection des données de l'UE, le Responsable du traitement de vos données personnelles est Splashtop B.V., ayant son siège social à (1019 GM) Amsterdam, aux Pays-Bas, à Piet Heinkade 135.
Si vos données sont régies par la loi britannique sur la protection des données, le Responsable du traitement est Splashtop, Inc. Notre représentant au Royaume-Uni est MyEDPO UK Limited, vous pouvez contacter notre représentant au Royaume-Uni à info@myedpo.com
Si vous avez des questions ou des souhaits concernant vos données personnelles ou nos pratiques de confidentialité, vous pouvez nous contacter à privacy@splashtop.com.
2. Portée de cette politique
Dans cette politique, les informations personnelles désignent les informations relatives à une personne physique identifiée ou identifiable. Une personne identifiable est une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu'un nom, un numéro d'identification ou des données de localisation. L'utilisation des informations collectées par le biais de nos Services sera limitée à la fourniture des Services pour lesquels l'Abonné s'est engagé.
Nos sites Web peuvent contenir des liens vers d'autres sites Web et les pratiques d'information et le contenu de ces autres sites Web sont régis par les déclarations de confidentialité de ces autres sites Web. Nous ne sommes pas responsables des pratiques de confidentialité de ces autres sites Web et nous vous encourageons à consulter les déclarations de confidentialité de ces autres sites Web pour comprendre leurs pratiques d'information.
Dans certains cas, nous pouvons traiter vos informations personnelles en tant que Processeur ou Fournisseur de services pour le compte de nos clients Abonnés. Si vous êtes une personne qui interagit avec un Abonné en utilisant nos Services (comme un client de l'un de nos Abonnés qui est, par exemple, un Fournisseur de Services Gérés ou un technicien de support TI) et que vous souhaitez modifier vos informations de contact ou ne plus être contacté par l'un de nos Abonnés qui utilise nos Services, veuillez contacter directement l'Abonné avec lequel vous interagissez.
3. Mises à jour de la politique de confidentialité
En raison de la nature en constante évolution d'Internet, nous pourrions avoir besoin de mettre à jour cette politique de temps à autre. Si c'est le cas, nous publierons la Politique de confidentialité mise à jour sur nos sites Web situés à https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy. Nous pouvons également envoyer aux utilisateurs enregistrés des sites Web des notifications par email pour les informer de tout changement de la Politique.
4. Quelles informations nous collectons de vous sur nos sites Web
Lorsque vous visitez nos sites Web, vous pouvez avoir la possibilité de remplir un formulaire d'inscription à un service, de compléter un sondage ou un autre formulaire qui pourrait contenir des informations personnellement identifiables, telles que le nom d'identification de l'utilisateur, une adresse e-mail, et/ou toute autre information que vous transmettez volontairement avec votre communication à nous.
De plus, chaque fois que vous visitez une page web de Splashtop, votre navigateur peut envoyer certaines informations à notre serveur, que nous enregistrons. Ces informations peuvent inclure l'URL de la page Web de référence, votre navigateur, le type de système d'exploitation, ainsi que les informations énoncées ci-dessous :
Cookies et autres technologies de suivi :
Nous et nos partenaires autorisés pouvons placer des cookies et d'autres technologies de collecte d'informations sur votre navigateur. Ces technologies nous fournissent des informations personnelles, y compris des informations sur les appareils et les réseaux que vous utilisez pour accéder à nos sites Web, ainsi que d'autres informations concernant vos interactions avec nos sites Web. Pour des informations détaillées sur l'utilisation des cookies sur les sites Web, veuillez lire et consulter notre Politique de cookies qui se trouve à https://www.splashtop.com/legal/cookie-policy. Si vous êtes dans l'UE ou au Royaume-Uni, les cookies seront placés uniquement après que vous ayez accepté leur placement. Vous pouvez refuser ou bloquer les cookies à tout moment.
Nous collaborons avec des tiers pour gérer notre publicité sur d'autres sites. Nos partenaires tiers peuvent également utiliser des technologies telles que les cookies pour recueillir des informations sur vos activités sur nos sites Web et d'autres sites afin de suggérer des publicités basées sur vos activités de navigation et vos intérêts. Si vous ne souhaitez pas que ces informations soient utilisées dans le but de vous proposer des publicités basées sur vos intérêts, vous pouvez vous désinscrire en cliquant sur https://preferences-mgr.truste.com .(ou si vous vous trouvez dans l'Union Européenne, vous pouvez accepter l'utilisation des cookies en cliquant).
Nous pouvons utiliser des balises web, des tags et des scripts sur nos sites Web ou dans les emails que nous vous envoyons. Ceux-ci nous aident à livrer des cookies, à compter les visites sur nos sites Web, à comprendre l'utilisation et l'efficacité des campagnes et à déterminer si un e-mail a été ouvert et traité. Nous pouvons recevoir des rapports basés sur l'utilisation de ces technologies de la part de nos prestataires de services tiers, de manière individuelle et agrégée. Si vous vous trouvez dans l'Union européenne ou au Royaume-Uni, nous n'utiliserons ces technologies que si vous y avez consenti.
Nous pouvons utiliser des objets de stockage local (« LSOs ») tels que HTML5 pour stocker des informations sur le contenu et les préférences. Divers navigateurs peuvent offrir leurs propres outils de gestion pour supprimer les LSOs HTML5. Les tiers avec lesquels nous nous associons pour fournir certaines fonctionnalités sur nos sites Web ou pour afficher des publicités basées sur votre activité de navigation Web utilisent des LSOs tels que HTML5 pour collecter et stocker des informations. Pour plus d'informations sur la gestion des LSOs Flash, veuillez visiter https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.
Journaux :
Comme c'est le cas avec la plupart des sites web et services fournis sur Internet, nous recueillons certaines informations et les stockons dans des fichiers journaux lorsque vous interagissez avec nos sites web et services. Ces informations incluent les adresses de protocole Internet (IP) ainsi que le type de navigateur, le fournisseur de services Internet, les URL des pages de référence/sortie, le système d'exploitation, l'horodatage, les informations que vous recherchez, les préférences de langue et de localisation, les numéros d'identification associés à vos appareils, votre opérateur mobile et les informations de configuration du système. Parfois, nous relions des informations personnelles aux informations recueillies dans nos fichiers journaux si nécessaire pour améliorer nos sites Web et services. Dans un tel cas, nous traiterions les informations combinées conformément à cette politique. Splashtop nécessite ces informations pour que le site web et les services fonctionnent de manière optimale (par exemple, pour afficher le contenu correctement et pour garder le site web et les services sécurisés), le traitement de ces données personnelles est donc nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par Splashtop et sont stockées pendant 1 an.
Analytics :
Nous collectons des informations analytiques lorsque vous utilisez les sites Web pour nous aider à les améliorer. Nous pouvons également partager des données anonymes sur vos actions sur nos sites Web avec des fournisseurs de services tiers d'analyses.
Nous utilisons également un logiciel d'analyse mobile pour mieux comprendre la fonctionnalité de notre application mobile sur votre appareil. Ce logiciel peut enregistrer des informations telles que la fréquence d'utilisation de l'application mobile, les événements qui se produisent au sein de l'application mobile, l'utilisation agrégée, les données de performance, et l'endroit d'où l'application mobile a été téléchargée. Nous ne lions pas les informations que nous stockons dans le logiciel d'analyse à des informations personnellement identifiables que vous soumettez dans l'application mobile. Le traitement des données personnelles est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par Splashtop, afin d'améliorer les services et ne sera pas conservé plus de 2 ans.
5. Quelles informations nous collectons de vous si vous postulez pour un emploi chez nous
Si vous postulez pour un poste chez Splashtop, vous fournirez vos données personnelles telles que votre prénom et nom, adresse complète, adresse email, numéro de téléphone ainsi que votre CV et autres pièces jointes à votre candidature. Splashtop utilise ces informations pour examiner votre candidature et y répondre. Le traitement de ces données personnelles est nécessaire pour conclure un contrat auquel vous êtes partie et pour les besoins des intérêts légitimes poursuivis par Splashtop, à savoir le recrutement. Splashtop conserve vos données personnelles pendant 4 semaines après le rejet ou, avec votre consentement, pour une période de 2 ans.
6. Informations que nous collectons auprès des abonnés via nos services Informations sur le compte et l'inscription :
Nous demandons et pouvons collecter des informations personnelles vous concernant telles que votre nom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail et informations de carte de crédit, ainsi que certaines informations connexes comme le nom de votre entreprise et le nom du site web, lorsque vous vous inscrivez pour un compte pour accéder ou utiliser un ou plusieurs de nos services (un "Compte"). Nous demandons également et collectons des informations personnelles telles qu'une adresse e-mail et un nom ou un alias de toute personne que vous autorisez à se connecter et à utiliser nos services en lien avec votre compte.
Si vous vous inscrivez pour un compte d'essai gratuit, vous n'êtes pas tenu de saisir vos informations de carte de crédit sauf et jusqu'à ce que vous décidiez de continuer avec un abonnement payant à nos services. Un intermédiaire tiers est utilisé pour gérer le traitement des cartes de crédit. Cet intermédiaire n'est pas autorisé à stocker, conserver ou utiliser vos informations de facturation à d'autres fins que le traitement des cartes de crédit en notre nom.
Nous désignons toute information décrite ci-dessus comme "Informations de compte" aux fins de cette politique. Le traitement de vos Informations de compte dans ce contexte est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel vous êtes partie en lien avec l'utilisation de notre Service. Vous ne pouvez pas vous inscrire pour un compte et utiliser nos services sans nous fournir ces détails personnels. À l'exception des Dossiers financiers tels que votre nom, adresse de facturation et de livraison, dossiers de facturation, et/ou accords entre vous et Splashtop ("Dossiers financiers"), vos Informations de compte sont stockées tant que vous avez un compte et seront supprimées en contactant privacy@splashtop.com. Splashtop a l'obligation légale de conserver les Dossiers financiers pendant une période de 7 ans à partir de la date de la transaction de la facture.
Autres Soumissions :
Nous demandons et pouvons collecter des informations personnelles vous concernant lorsque vous soumettez des formulaires web sur nos sites Web ou lorsque vous utilisez des fonctionnalités interactives des sites Web, y compris la participation à des enquêtes, concours, promotions, tirages au sort, programmes (y compris les demandes de programme revendeur, de parrainage, de bêta et d'accès anticipé), la demande de support client, ou toute autre communication avec nous. Le traitement des informations personnelles est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par Splashtop, afin d'interagir avec vous. Vos données personnelles sont conservées pendant une période d'un mois après la réponse à votre message, la résolution de votre problème ou la fin de l'enquête, du concours, de la promotion, du tirage au sort ou du programme.
Newsletters :
Si vous vous êtes inscrit aux newsletters de Splashtop, nous vous enverrons des informations sur le développement de nos Services. Si, à tout moment, vous ne souhaitez plus recevoir d'emails de Splashtop, vous pouvez vous désabonner en utilisant l'option de désinscription fournie dans chaque email que nous vous envoyons. Vous pouvez également vous désinscrire en envoyant un email à privacy@splashtop.com. Pour vous abonner, vous devez nous fournir votre adresse email. Nous traitons ces informations personnelles sur la base de votre consentement, que vous pouvez retirer à tout moment en vous désinscrivant. Nous conservons votre adresse e-mail et les données montrant que vous vous êtes inscrit à la newsletter tant que vous êtes abonné à la newsletter et pas plus d'un an après votre désinscription.
Informations sur les participants :
Nous demandons et pouvons collecter des informations personnelles telles que votre nom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail lorsque vous vous inscrivez ou assistez à un événement sponsorisé ou à d'autres événements auxquels participe un membre de l'équipe Splashtop. Le traitement de vos données personnelles est donc nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel vous êtes partie. Vous ne pouvez pas vous inscrire à un événement sans nous fournir ces détails personnels. Vos informations personnelles sont supprimées conformément à la section Newsletters de cette politique.
Logiciel de bureau et Application mobile :
Lorsque vous téléchargez, installez et utilisez nos services, nous collectons les informations suivantes : (a) Informations sur l'appareil, y compris les noms des appareils, le type d'appareil que vous utilisez, son adresse IP et adresse MAC, et la version du système d'exploitation et (b) Informations de session, y compris l'heure de début de session, l'heure de fin, la vitesse d'accès aux serveurs Splashtop dans différentes régions, nos logiciels de bureau ou les rapports de plantage de l'application mobile, ou les journaux d'erreurs. Splashtop nécessite ces informations pour que les Services fonctionnent de manière optimale (par exemple, pour afficher correctement le contenu et pour maintenir la sécurité des Services), le traitement de ces données personnelles est donc nécessaire pour exécuter notre contrat avec vous et peut être transféré au client ou supprimé en contactant privacy@splashtop.com.
7. Informations que nous collectons d'autres sources
Widgets de médias sociaux :
Les sites Web peuvent inclure des fonctionnalités de médias sociaux, comme le bouton J'aime de Facebook, et des widgets, comme le bouton Partager ou des mini-programmes interactifs qui fonctionnent sur nos sites Web. Ces fonctionnalités peuvent collecter votre adresse de protocole Internet, la page que vous visitez sur les sites Web, et peuvent définir un cookie pour permettre à la fonctionnalité de fonctionner correctement. Les fonctionnalités et widgets de médias sociaux sont soit hébergés par un tiers, soit directement sur les sites Web. Vos interactions avec ces fonctionnalités sont régies par la déclaration de confidentialité des entreprises qui les fournissent. Si vos informations personnelles sont régies par les lois de protection des données de l'UE ou du Royaume-Uni, Splashtop n'autorisera un tel traitement de données que si vous avez consenti aux cookies (voir section 4 ci-dessus).
Informations provenant de services tiers :
Nous pouvons également obtenir d'autres informations, y compris des informations personnelles, de la part de tiers. Par exemple, nous pouvons avoir accès aux informations de l'appareil d'un service RMM (surveillance et gestion à distance) tiers qui s'intègre à nos Services. Tout accès que nous pourrions avoir à de telles informations d'un service RMM tiers est conforme aux procédures d'autorisation déterminées par ce service. Vous devriez vérifier vos paramètres de confidentialité sur ces services tiers pour comprendre et modifier les informations envoyées à travers ces services.
8. Comment nous utilisons vos informations personnelles
Utilisations générales :
Nous utilisons les informations que nous collectons à votre sujet (y compris les informations personnelles, dans la mesure applicable) à diverses fins, notamment pour (a) fournir, exploiter, maintenir, améliorer et promouvoir les services ; (b) vous permettre d'accéder et d'utiliser les services ; (c) traiter et finaliser les transactions, et vous envoyer des informations connexes, y compris des confirmations d'achat et des factures ; (d) envoyer des messages transactionnels, y compris des réponses à vos commentaires, questions et demandes ; fournir un service client et un support ; et vous envoyer des avis techniques, des mises à jour, des alertes de sécurité, et des messages de support et administratifs ; (e) envoyer des communications promotionnelles, telles que vous fournir des informations sur les produits et services, fonctionnalités, enquêtes, bulletins d'information, offres, promotions, concours et événements ; et fournir d'autres nouvelles ou informations sur nous et nos partenaires. Vous pouvez choisir de ne plus recevoir de communications marketing de notre part en nous contactant à privacy@splashtop.com ou en suivant les instructions de désabonnement incluses dans nos communications marketing ; (f) traiter et livrer les participations et récompenses de concours ou de tirages au sort ; (g) surveiller et analyser les tendances, l'utilisation et les activités en lien avec les sites Web et services et à des fins de marketing ou de publicité ; (h) enquêter et prévenir les transactions frauduleuses, l'accès non autorisé aux services, et d'autres activités illégales ; (i) personnaliser les sites Web et services, notamment en fournissant des fonctionnalités ou des publicités qui correspondent à vos intérêts et préférences ; et (j) à d'autres fins pour lesquelles nous obtenons votre consentement.
9. Base légale pour le traitement :
Nous collectons vos informations personnelles uniquement lorsque l'une ou plusieurs des conditions suivantes s'appliquent : (a) nous avons votre consentement pour le faire, (b) lorsque nous avons besoin des informations personnelles pour exécuter un contrat avec vous (par exemple, pour fournir les Services que vous avez demandés), ou (c) lorsque le traitement est dans notre intérêt légitime ou celui d'un tiers (et n'est pas supplanté par vos intérêts en matière de protection des données ou vos droits et libertés fondamentaux). Dans certains cas, nous pouvons également avoir l'obligation légale de collecter des informations personnelles vous concernant, ou avoir besoin de ces informations personnelles pour protéger vos intérêts vitaux ou ceux d'une autre personne.
Lorsque nous nous appuyons sur votre consentement pour traiter les informations personnelles, vous avez le droit de retirer ou de refuser votre consentement à tout moment. Veuillez noter que cela n'affecte pas la légalité du traitement basé sur le consentement avant son retrait. Si vous souhaitez retirer votre consentement ou si vous avez des questions ou besoin de plus d'informations concernant la base légale sur laquelle nous collectons et utilisons vos informations personnelles, veuillez nous contacter à privacy@splashtop.com.
10. Partage des informations collectées
Fournisseurs de services tiers :
Nous partageons des informations, y compris des informations personnelles, avec nos prestataires de services tiers que nous utilisons pour fournir l'hébergement et la maintenance de nos sites Web, le développement d'applications, la sauvegarde, le stockage, le traitement des paiements, le service de notification par email, l'analyse et d'autres services pour nous. Ces prestataires de services tiers peuvent avoir accès à vos informations personnelles ou les traiter dans le but de fournir ces services pour nous. Nous ne permettons pas à nos prestataires de services tiers d'utiliser les informations personnelles que nous partageons avec eux à des fins de marketing ou pour toute autre raison que dans le cadre des services qu'ils nous fournissent.
Conformité aux lois et demandes des forces de l'ordre ; Protection de nos droits :
Dans certaines situations, nous pouvons être tenus de divulguer des informations personnelles en réponse à des demandes légales des autorités publiques, y compris pour répondre à des exigences de sécurité nationale ou d'application de la loi. Nous pouvons divulguer des informations personnelles pour répondre à des assignations, ordonnances judiciaires ou procédures légales, ou pour établir ou exercer nos droits légaux ou nous défendre contre des réclamations légales. Nous pouvons également partager ces informations si nous pensons qu'il est nécessaire d'enquêter, de prévenir ou de prendre des mesures concernant des activités illégales, des fraudes suspectées, des situations impliquant des menaces potentielles à la sécurité physique de toute personne, des violations de nos Conditions d'utilisation, disponibles à https://www.splashtop.com/terms/splashtop, ou comme autrement requis par la loi.
Témoignages :
De temps en temps, nous pouvons publier des témoignages sur les sites Web qui peuvent contenir des informations personnelles. Nous obtenons votre consentement pour publier votre nom avec votre témoignage. Si vous souhaitez mettre à jour ou supprimer votre témoignage, vous pouvez nous contacter à privacy@splashtop.com.
Splashtop Sharing:
Nous pouvons partager des informations, y compris des informations personnelles, avec tout membre de l'équipe Splashtop. De plus, nous pouvons partager vos informations personnellement identifiables et/ou des informations agrégées avec une entité mère, filiale ou affiliée de notre groupe d'entreprises. Nous pouvons transférer vos informations personnellement identifiables et/ou des informations agrégées à une entité successeur lors d'une fusion, d'une consolidation ou d'une autre réorganisation d'entreprise à laquelle Splashtop participe ou à un acheteur de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs de Splashtop auxquels les sites Web ou les services se rapportent.
Avec votre consentement :
Nous pouvons également partager des informations personnelles avec des tiers lorsque nous avons votre consentement pour le faire.
11. Combien de Temps Nous Conservons Vos Informations Personnelles
Nous conserverons vos informations personnelles aussi longtemps que nécessaire pour atteindre les objectifs décrits dans cette Politique, sauf si une période de conservation plus longue est requise ou autorisée par la loi (comme pour des exigences fiscales, comptables ou autres exigences légales). Lorsque nous n'avons plus de besoin commercial légitime de traiter vos informations personnelles, nous les supprimerons ou les anonymiserons, ou, si cela n'est pas possible (par exemple, parce que vos informations personnelles ont été stockées dans des archives de sauvegarde), nous stockerons alors vos informations personnelles de manière sécurisée et les isolerons de tout traitement ultérieur jusqu'à ce que la suppression soit effectuée automatiquement après une période de 2 ans.
Pour les informations personnelles que nous traitons au nom de nos abonnés, nous conserverons ces informations personnelles conformément aux termes de notre accord avec eux, sous réserve de la législation applicable.
12. Vos droits en matière de confidentialité
Sur demande, nous vous fournirons des informations sur le fait que nous détenons ou traitons pour le compte d'un tiers, l'une de vos informations personnelles. Pour demander ces informations, veuillez nous contacter à privacy@splashtop.com. Les abonnés à nos services peuvent mettre à jour ou modifier leurs informations de compte en modifiant leur profil ou leur enregistrement d'organisation ou en contactant support@splashtop.com pour des instructions plus détaillées. Pour faire une demande de retour ou de suppression des informations personnelles que nous détenons, veuillez envoyer un e-mail à privacy@splashtop.com. Les demandes d'accès, de modification ou de suppression de vos informations seront traitées dans un délai de trente (30) jours.
Une personne qui cherche à accéder à, ou qui cherche à corriger ou, à modifier des inexactitudes dans, ou à supprimer des informations personnelles stockées ou traitées par nous pour le compte d'un abonné doit adresser sa demande à l'abonné (le responsable du traitement des données). Dès réception d'une demande de l'un de nos abonnés pour que nous supprimions les données, nous répondrons à leur demande dans un délai de trente (30) jours. Nous conserverons les informations personnelles que nous stockons et traitons au nom de nos abonnés aussi longtemps que nécessaire pour fournir les services à nos abonnés. Nous conserverons et utiliserons ces informations personnelles si nécessaire pour respecter nos obligations légales, résoudre des litiges et faire respecter nos accords.
La sécurité de vos informations personnelles est importante pour nous. Nous suivons des normes généralement acceptées pour protéger les informations personnelles qui nous sont soumises, tant pendant la transmission qu'une fois reçues. Si vous avez des questions concernant la sécurité de vos informations personnelles, vous pouvez nous contacter à support@splashtop.com.
Si vous êtes un abonné ou si vous nous fournissez des informations personnelles en lien avec votre utilisation de nos sites Web ou services, nous supprimerons ces informations à votre demande, à condition que, malgré cette demande, ces informations puissent être conservées aussi longtemps que vous maintenez un compte pour nos services, ou si nécessaire pour vous fournir nos services, respecter nos obligations légales, résoudre des litiges et faire respecter nos accords.
Droits supplémentaires pour l'EEE et le Royaume-Uni :
Si vous êtes originaire de certains territoires (tels que l'Espace économique européen ou "EEE"), vous pouvez avoir le droit d'exercer des droits supplémentaires disponibles pour vous en vertu des lois applicables, y compris :
Droit d'accès : Vous avez le droit d'obtenir des informations sur les données personnelles que nous traitons à votre sujet.
Droit de rectification : Vous avez le droit de demander la rectification des informations personnelles inexactes vous concernant.
Droit à l'effacement : Dans certaines circonstances, vous pouvez avoir un droit plus large à l'effacement des informations personnelles que nous détenons à votre sujet – par exemple, si elles ne sont plus nécessaires par rapport aux finalités pour lesquelles elles ont été initialement collectées. Veuillez noter, cependant, que nous pourrions avoir besoin de conserver certaines informations à des fins de tenue de dossiers, pour compléter des transactions ou pour respecter nos obligations légales.
Droit de s'opposer au traitement : Vous pouvez avoir le droit de demander à Splashtop d'arrêter de traiter vos informations personnelles et/ou de cesser de vous envoyer des communications marketing.
Droit de restreindre le traitement : Vous pouvez avoir le droit de demander que nous restreignions le traitement de vos informations personnelles dans certaines circonstances (par exemple, lorsque vous pensez que les informations personnelles que nous détenons à votre sujet sont inexactes ou détenues illégalement).
Droit à la portabilité des données : Dans certaines circonstances, vous pouvez avoir le droit de recevoir vos informations personnelles dans un format structuré, lisible par machine et couramment utilisé et de demander que nous transférions les informations personnelles à un autre responsable du traitement sans entrave.
Droit de retirer le consentement : Lorsque le traitement de vos informations personnelles est basé sur votre consentement, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment. Dans ce cas, nous arrêterons immédiatement le traitement de vos données.
Si vous souhaitez exercer ces droits, veuillez nous contacter à privacy@splashtop.com . Nous examinerons votre demande conformément aux lois applicables. Pour protéger votre vie privée et votre sécurité, nous pouvons prendre des mesures pour vérifier votre identité avant de répondre à la demande. Ces droits peuvent ne pas être exercés lorsqu'ils entrent en conflit avec les droits de Splashtop, du personnel et des clients de Splashtop, ou d'autres, y compris mais sans s'y limiter certains droits de propriété, droits à des procédures équitables, droits de confidentialité, droits de confidentialité conflictuels.
Nous répondrons à votre demande sans retard excessif et dans des circonstances habituelles dans un délai d'un mois à compter de la réception de votre demande ; cependant, notre délai de réponse peut être prolongé de 2 mois supplémentaires si nécessaire, en tenant compte de la complexité de l'affaire et du volume des demandes en attente. Si une prolongation de notre délai de réponse habituel est nécessaire, nous vous en informerons dans un délai d'un mois à compter de la réception de votre demande initiale, avec les raisons du retard.
Si nous déterminons qu'aucune action ne sera prise concernant votre demande, nous vous en informerons sans délai et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de votre demande, avec les raisons de notre refus d'agir. Dans ce cas, vous aurez le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle compétente et de demander un recours judiciaire.
Une personne qui cherche à accéder à, ou qui cherche à corriger ou, à modifier des inexactitudes dans, ou à supprimer des informations personnelles stockées ou traitées par nous pour le compte d'un abonné doit adresser sa demande à l'abonné (le responsable du traitement des données).
Droits supplémentaires pour l'État de Californie :
La California Consumer Privacy Act (« la CCPA ») est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Nous nous engageons à protéger votre vie privée et à nous conformer à la CCPA. Si vous êtes un consommateur californien, la CCPA vous accorde des droits spécifiques concernant vos informations personnelles :
Catégories d'Informations Personnelles Collectées : Au cours des 12 derniers mois, nous avons collecté les catégories d'informations personnelles listées ci-dessous. Notez que toutes les catégories d'informations ne sont pas collectées auprès de toutes les personnes.
Identifiants, tels que le nom, les adresses e-mail, l'adresse de protocole Internet, le nom de compte ou d'autres identifiants de contact similaires
Catégories d'informations personnelles décrites dans la loi californienne sur les dossiers des clients (California Civil Code Section 1798.80), y compris le nom, le numéro de téléphone, l'adresse postale, les informations de paiement et, pour les candidats à l'emploi, l'historique de l'éducation et de l'emploi
Informations commerciales, y compris les données d'utilisation des produits, les enregistrements de produits ou services achetés ou envisagés, ou les habitudes d'achat
Activité sur Internet et autres activités similaires sur le réseau, telles que l'historique de navigation sur nos sites web ou les informations concernant l'interaction avec nos sites web, emails ou produits, inférences - y compris des informations sur vos intérêts, préférences et marques et produits favoris
Dossiers clients, adresse de facturation, informations de carte de crédit ou de débit,
Données de géolocalisation
Informations professionnelles ou liées à l'emploi des consommateurs et des candidats à l'emploi, y compris le titre du poste et les coordonnées professionnelles
Vos droits : En vertu du CCPA, les consommateurs californiens ont les droits suivants : Droit de demander l'accès aux éléments spécifiques d'informations personnelles que nous avons collectées à leur sujet au cours des 12 derniers mois. Vous pouvez également demander des détails supplémentaires sur nos pratiques en matière d'informations, y compris les catégories d'informations personnelles que nous avons collectées à votre sujet, les catégories de sources de cette collecte, le but commercial ou professionnel de la collecte d'informations personnelles, les catégories de tiers avec lesquels nous partageons vos informations personnelles, les catégories d'informations personnelles que nous avons divulguées à votre sujet au cours des 12 derniers mois ; Droit de demander la rectification et la suppression de vos informations personnelles (sous réserve de certaines exceptions) ;
Droit de s'opposer au traitement;
Droit à la portabilité des données;
Vous pouvez vous opposer à la vente de vos informations personnelles et au profilage comportemental, y compris la prise de décision automatisée.
Si vous choisissez d'exercer vos droits en vertu du CCPA, Splashtop ne vous discriminera pas et vous continuerez à recevoir le même accès et les mêmes tarifs pour les Services que toute personne ayant choisi de ne pas exercer ses droits en vertu du CCPA.
Les consommateurs californiens peuvent faire des demandes de droits raisonnables gratuitement en envoyant une demande via les options de contact par e-mail et courrier postal en bas de cette politique de confidentialité. Votre demande doit inclure suffisamment d'informations pour nous permettre de vérifier raisonnablement que vous êtes la personne dont nous avons collecté les informations personnelles, ce qui peut inclure votre adresse e-mail, votre nom et l'adresse e-mail de votre compte Splashtop (qui est requise uniquement si vous avez déjà un compte chez nous). Dans les 45 jours suivant la réception d'une demande viable, Splashtop doit remplir les exigences de la demande et soumettre toute la documentation pertinente nécessaire pour confirmer l'achèvement au demandeur. Si cela est raisonnablement nécessaire pour compléter une demande, une extension de 45 jours sera ajoutée après avoir informé le demandeur de l'extension.
Vente et partage d'informations personnelles : Nous ne vendons aucune de vos données personnelles à des tiers au sens ordinaire du terme 'vendre'. Cependant, nous partageons vos informations personnelles aux fins décrites dans cette politique de confidentialité avec nos processeurs approuvés. Nous utilisons également des services d'analyse de sites web qui peuvent traiter des informations personnelles pouvant constituer une "vente" selon le CCPA. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en bloquant les cookies sur notre site Web. Veuillez vous référer à notre liste de sous-traitants pour plus d'informations.
Divulgations supplémentaires : Pour des divulgations supplémentaires concernant vos informations personnelles, comme l'exige le CCPA, veuillez vous référer au reste de cette politique de confidentialité. Vous pouvez trouver des informations sur les objectifs commerciaux et commerciaux pour lesquels nous collectons vos informations personnelles, les sources à partir desquelles nous collectons des données personnelles, et des informations sur les catégories de tiers à qui nous divulguons vos informations personnelles, ainsi que des informations concernant les catégories d'informations personnelles qui sont divulguées.
13. Transfert international des informations collectées
Splashtop est une entreprise mondiale basée aux États-Unis. Pour faciliter nos opérations mondiales, ainsi que pour vous fournir les services auxquels vous avez souscrit, nous pouvons transférer et accéder à ces informations personnelles depuis le monde entier, y compris depuis d'autres pays dans lesquels Splashtop a des opérations pour les fins décrites dans cette politique. Nous pouvons également transférer vos informations personnelles à nos sous-traitants tiers, qui peuvent être situés dans un pays différent du vôtre. Ces pays peuvent avoir des lois qui sont différentes, et potentiellement moins protectrices, que les lois de votre propre pays. Splashtop a signé un Data Processing Agreement (« DPA ») avec nos sous-traitants tiers comme garantie contractuelle pour s'assurer que les obligations équivalentes à celles requises de Splashtop sont satisfaites. Certains de nos prestataires de services sont situés en dehors de l'Espace économique européen (EEE), y compris aux États-Unis, à Taïwan et en Chine. Pour se conformer aux lois européennes sur la protection des données concernant le transfert international de données, les prestataires de services en dehors de l'EEE ne sont autorisés à traiter vos données personnelles que conformément à un contrat conclu entre Splashtop et le prestataire de services, incorporant les Clauses Contractuelles Types de la Commission Européenne, qui garantissent que des dispositions adéquates de protection des données sont en place (Article 46.1(c) RGPD), ou si une autre garantie pour le transfert international détaillée dans le Chapitre V du RGPD s'applique. Pour plus d'informations sur l'endroit et la manière dont le document pertinent peut être consulté ou obtenu, veuillez nous contacter.
14. Confidentialité des enfants
Nous reconnaissons les intérêts en matière de confidentialité des enfants et nous encourageons les parents et les tuteurs à jouer un rôle actif dans les activités et les intérêts en ligne de leurs enfants. Les sites Web ne sont pas destinés aux enfants de moins de 13 ans. Nous ne ciblons pas nos services ou les sites Web vers les enfants de moins de 13 ans. Nous ne collectons pas sciemment d'informations personnellement identifiables auprès d'enfants de moins de 13 ans. Si vous prenez conscience que nous traitons les informations personnelles d'enfants de moins de 13 ans, veuillez nous contacter et nous supprimerons ces données dès que possible.
15. Liens vers des sites tiers
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16. Sécurité
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Cette politique a été mise à jour pour la dernière fois : 2 octobre 2023
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