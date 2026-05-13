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Splashtop Endpoint Management: Product Demo
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Tout ce dont vous avez besoin pour gérer, sécuriser et supporter les terminaux

Découvrez les fonctionnalités et capacités qui vous aident à automatiser les opérations, maintenir la sécurité et la conformité, et gérer les terminaux à grande échelle

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A blue icon of a box with a downward arrow in the center, indicating a download or import action. The box has a horizontal line and two dashed lines beside the arrow inside.

Système d’exploitation et patch tiers

Protégez-vous contre les vulnérabilités en automatisant les mises à jour des systèmes d’exploitation et des logiciels tiers et en contrôlant plus efficacement les versions déployées.

Blue icon of a computer monitor with a cracked screen and a warning triangle containing an exclamation mark, indicating a computer error or malfunction.

Informations CVE assistées par IA

Identifiez rapidement les risques, évaluez leur impact et hiérarchisez les vulnérabilités grâce à des résumés CVE (vulnérabilités et expositions courantes) assistés par IA et à des mesures correctives recommandées.

A blue icon of a web browser window with three horizontal lines, representing a menu or list, on a light gray background.

Cadre de politique

Personnalisez et appliquez des politiques sur les terminaux afin de maintenir la conformité et de protéger les réseaux.

A blue line drawing of a billboard featuring a megaphone symbol, suggesting advertising or public announcements.

Alertes proactives et mesures correctives

Identifiez et résolvez rapidement les problèmes grâce à des alertes en temps réel et à des correctifs automatisés via des actions intelligentes.

Blue icon of a dashboard displaying a pie chart, two horizontal lines, and an upward-trending line graph, all inside a square frame on a light background.

Tableau de bord

Surveillez la santé des terminaux, l’état des correctifs et la conformité grâce à un tableau de bord centralisé avec des informations exploitables et des journaux détaillés.

Blue icon of three computer monitors connected in a triangular network, representing a computer network or networked computers, on a light gray background.

Scripts et tâches

Exécutez des actions groupées telles que des commandes à distance, des scripts, des transferts de fichiers, des redémarrages de système et des mises à jour Windows pour plusieurs terminaux.

Blue outline icon of a laptop with a gear in front, symbolizing computer settings or configuration. The background is light gray.

Actions en arrière-plan

Accédez à des outils système tels que le gestionnaire des tâches, l’éditeur de registre, le gestionnaire d’appareils, le gestionnaire de services et la commande à distance sans interrompre l’utilisateur final.

Blue downward arrow with three horizontal blue lines of decreasing length on the right, suggesting a descending order or sorting icon, on a light gray background.

Rapports d’inventaire

Accédez à des rapports détaillés sur l’inventaire des systèmes, du matériel et des logiciels pour améliorer la visibilité, les audits et la conformité.

A blue icon of a web browser window with two incomplete circles inside, one on the left and one on the right, on a light gray background.

Tableau de bord de sécurité des terminaux

Centralisez la protection des terminaux avec la détection des menaces en temps réel, la réponse automatisée, la gestion antivirus pour Splashtop AV et autres.

A blue icon showing a computer monitor with a padlock above it, connected to a horizontal line with a node.

Contrôle à distance pour les appareils gérés

Obtenez un accès à distance instantané à des machines Windows, Mac et Linux depuis n’importe quel appareil, en présence ou non de l’utilisateur final.

Blue icon showing three databases connected to a central gear, symbolizing data integration or database management.

Configuration des terminaux (aperçu)

Appliquez les paramètres de sécurité et réseau clés sur Windows et macOS, notamment les mots de passe, le Wi‑Fi, le pare-feu, le chiffrement des disques et bien plus encore, afin de réduire les écarts de configuration.

Blue line icon of a shield with a dot in the center, surrounded by six connected circles, resembling a network or hub, on a light gray background.

Intégrations EDR

Déployez et gérez les capteurs EDR et les détections au niveau des systèmes, et surveillez la couverture des terminaux directement depuis la console Splashtop, afin d’étendre la visibilité en matière de sécurité aux processus informatiques quotidiens.

Démo interactive auto-guidée

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Unifiez davantage grâce aux modules complémentaires

  • High performance icon

    Gestion autonome des points de terminaison (Enterprise)

    Renforcez le contrôle et la gestion avec l'ouverture de session unique, des contrôles d'accès améliorés et des capacités avancées d'accès à distance.

    En savoir plus
  • Blue outline illustration of a 3D cube with a hand icon below it, pointing upward as if selecting or interacting with the cube, on a light gray background.

    Soutien à la demande

    Assistez les utilisateurs sur des appareils gérés, non gérés, et mobiles avec une téléassistance à la demande. Améliorez le dépannage avec des workflows de service desk et la réalité augmentée (AR) pour une guidance visuelle en temps réel, permettant une résolution des problèmes plus rapide et plus efficace.

    En savoir plus
  • End-User Remote Access icon

    Licences de télétravail pour les utilisateurs finaux

    Permettez aux utilisateurs finaux de travailler à distance avec un accès à distance sécurisé et haute performance aux ordinateurs que vous gérez

    En savoir plus
  • Blue icon showing a web browser window with lines representing text, next to a shield with a check mark, symbolizing online security or verified website protection.

    Sécurité des points terminaux

    Étendez AEM avec des capacités de sécurité des terminaux pour protéger les appareils contre les menaces modernes. Offrez une protection multicouche avec Splashtop AV, EDR et MDR, grâce aux solutions de fournisseurs leaders comme Bitdefender, SentinelOne, et CrowdStrike.

    En savoir plus

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