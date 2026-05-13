Tout ce dont vous avez besoin pour gérer, sécuriser et supporter les terminaux
Découvrez les fonctionnalités et capacités qui vous aident à automatiser les opérations, maintenir la sécurité et la conformité, et gérer les terminaux à grande échelle
Système d’exploitation et patch tiers
Protégez-vous contre les vulnérabilités en automatisant les mises à jour des systèmes d’exploitation et des logiciels tiers et en contrôlant plus efficacement les versions déployées.
Informations CVE assistées par IA
Identifiez rapidement les risques, évaluez leur impact et hiérarchisez les vulnérabilités grâce à des résumés CVE (vulnérabilités et expositions courantes) assistés par IA et à des mesures correctives recommandées.
Cadre de politique
Personnalisez et appliquez des politiques sur les terminaux afin de maintenir la conformité et de protéger les réseaux.
Alertes proactives et mesures correctives
Identifiez et résolvez rapidement les problèmes grâce à des alertes en temps réel et à des correctifs automatisés via des actions intelligentes.
Tableau de bord
Surveillez la santé des terminaux, l’état des correctifs et la conformité grâce à un tableau de bord centralisé avec des informations exploitables et des journaux détaillés.
Scripts et tâches
Exécutez des actions groupées telles que des commandes à distance, des scripts, des transferts de fichiers, des redémarrages de système et des mises à jour Windows pour plusieurs terminaux.
Actions en arrière-plan
Accédez à des outils système tels que le gestionnaire des tâches, l’éditeur de registre, le gestionnaire d’appareils, le gestionnaire de services et la commande à distance sans interrompre l’utilisateur final.
Rapports d’inventaire
Accédez à des rapports détaillés sur l’inventaire des systèmes, du matériel et des logiciels pour améliorer la visibilité, les audits et la conformité.
Tableau de bord de sécurité des terminaux
Centralisez la protection des terminaux avec la détection des menaces en temps réel, la réponse automatisée, la gestion antivirus pour Splashtop AV et autres.
Contrôle à distance pour les appareils gérés
Obtenez un accès à distance instantané à des machines Windows, Mac et Linux depuis n’importe quel appareil, en présence ou non de l’utilisateur final.
Configuration des terminaux (aperçu)
Appliquez les paramètres de sécurité et réseau clés sur Windows et macOS, notamment les mots de passe, le Wi‑Fi, le pare-feu, le chiffrement des disques et bien plus encore, afin de réduire les écarts de configuration.
Intégrations EDR
Déployez et gérez les capteurs EDR et les détections au niveau des systèmes, et surveillez la couverture des terminaux directement depuis la console Splashtop, afin d’étendre la visibilité en matière de sécurité aux processus informatiques quotidiens.
Unifiez davantage grâce aux modules complémentaires
Gestion autonome des points de terminaison (Enterprise)En savoir plus
Renforcez le contrôle et la gestion avec l'ouverture de session unique, des contrôles d'accès améliorés et des capacités avancées d'accès à distance.
Soutien à la demandeEn savoir plus
Assistez les utilisateurs sur des appareils gérés, non gérés, et mobiles avec une téléassistance à la demande. Améliorez le dépannage avec des workflows de service desk et la réalité augmentée (AR) pour une guidance visuelle en temps réel, permettant une résolution des problèmes plus rapide et plus efficace.
Licences de télétravail pour les utilisateurs finauxEn savoir plus
Permettez aux utilisateurs finaux de travailler à distance avec un accès à distance sécurisé et haute performance aux ordinateurs que vous gérez
Sécurité des points terminauxEn savoir plus
Étendez AEM avec des capacités de sécurité des terminaux pour protéger les appareils contre les menaces modernes. Offrez une protection multicouche avec Splashtop AV, EDR et MDR, grâce aux solutions de fournisseurs leaders comme Bitdefender, SentinelOne, et CrowdStrike.