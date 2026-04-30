Personnalisez les compléments Splashtop AEM pour votre environnement
Splashtop AEM automatise la gestion des points de terminaison pour les équipes TI, améliorant la visibilité et garantissant que les appareils restent sécurisés et à jour. Les modules complémentaires étendent les capacités au-delà des opérations de base avec des contrôles d'accès renforcés, une sécurité multicouche, une téléassistance plus large et un travail à distance sécurisé.
Mettre à niveau vers la Gestion autonome des points de terminaison (Enterprise)
Renforcez la sécurité et la gestion avec l'ouverture de session unique, des contrôles d'accès améliorés et des capacités avancées d'accès à distance. Cette mise à niveau du module complémentaire aide les équipes TI à simplifier l'authentification, réduire les frictions pour les administrateurs et renforcer la supervision opérationnelle.
Intégration de l'authentification unique
Simplifiez l'authentification et la gouvernance des accès avec l'intégration SSO/SAML parmi les principaux fournisseurs d'identité, y compris Azure AD, Okta, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE et Google Workspace.
Sécurité Avancée & Contrôles d'Accès
Protégez les environnements avec l'enregistrement de sessions cloud, des contrôles d'accès basés sur des rôles granulaires, l'intégration SIEM, la liste blanche d'IP, et bien plus encore.
Fonctionnalités Avancées de Session à Distance
Obtenez un accès Android sans surveillance et prenez en charge les flux de travail hybrides avec la redirection USB et de carte à puce, le passage du microphone, le mode couleur 4:4:4, l'audio haute fidélité et le Wacom Bridge pour une entrée au stylet précise et des cas d'utilisation créatifs.
Splashtop Connector
Établir une connexion sécurisée RDP, VNC et SSH aux ordinateurs et serveurs sans utiliser de VPN ou installer un agent d'accès à distance.
Intégrations et API
Intégrez vos systèmes de ticketing et autres plateformes pour une téléassistance fluide, et tirez parti des API ouvertes pour automatiser les workflows et améliorer les opérations informatiques..
Solutions de sécurité des terminaux à ajouter
Élargissez AEM avec des solutions de sécurité des endpoints qui protègent les appareils contre les menaces modernes, sans complexité supplémentaire. Que vous ayez besoin d'un antivirus (AV), de la détection et réponse sur endpoint (EDR), ou de la détection et réponse gérée (MDR), Splashtop regroupe les opérations endpoint et la sécurité en une expérience simplifiée. Choisissez parmi les fournisseurs de premier plan du secteur, notamment SentinelOne, CrowdStrike et Bitdefender, livrés et gérés via la plateforme Splashtop.
Consolidation des fournisseurs, moins de complexité
Simplifiez les achats et la facturation avec une plateforme unique pour la gestion et la sécurité des points de terminaison, réduisant la dispersion des fournisseurs et débloquant de meilleurs prix.
Console unique pour une visibilité complète
Gérez les opérations et la sécurité des terminaux depuis une console AEM centralisée, sans changer d'outils.
Déploiement intégré et politiques
Déployer des agents, configurer des politiques et surveiller la protection parallèlement aux flux de travail des points de terminaison existants.
Tarification et licences simplifiées
La tarification consolidée des modules complémentaires réduit les coûts, augmente les marges et permet une croissance plus évolutive.
Sécurité qui s'adapte à vos besoins
Explorez et développez facilement l'AV vers l'EDR ou le MDR à mesure que les besoins évoluent.
Améliorez la téléassistance avec Splashtop SOS, Service Desk et la Réalité Augmentée
Donnez aux techniciens les outils pour fournir un support rapide là où c'est nécessaire. Avec des capacités d'assistance à la demande à distance, les équipes peuvent résoudre les problèmes plus efficacement, guider les utilisateurs en temps réel et réduire les temps d'arrêt.
Support rapide et flexible partout
Fournissez une assistance à la demande à distance pour les ordinateurs et les appareils mobiles sans agent pré-installé, en utilisant un simple code de session.
Communication et collaboration en temps réel
Soutenez les utilisateurs plus efficacement avec le chat en session et les appels vocaux, et permettez à jusqu'à trois techniciens de collaborer dans la même session.
Flux de travail de support intégrés et élevés
Rationalisez les opérations avec des intégrations ITSM et de gestion des tickets (y compris Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, Jira et Microsoft Teams), et améliorez l'efficacité de la téléassistance dans tout votre environnement TI.
Service Desk
Centralisez le support avec des flux de travail Service Desk qui permettent la gestion des demandes de support avec plusieurs méthodes de connexion à distance, offrant une résolution flexible et efficace des problèmes depuis la demande jusqu'à la résolution.
Guidage à distance assisté par réalité augmentée (AR)
Étendez la téléassistance avec Splashtop AR en visualisant les flux de caméra en direct et en guidant les utilisateurs à l'aide d'annotations interactives, permettant une communication plus claire et une résolution des problèmes plus rapide lorsque le partage d'écran n'est pas une option.
Permettre aux utilisateurs finaux d'accéder aux ordinateurs depuis n'importe où
Activez un accès à distance sécurisé pour les employés et les clients qui doivent se connecter à leurs appareils de travail depuis n'importe où. Cet add-on aide à soutenir le travail flexible tout en maintenant le contrôle, la productivité et la continuité des activités.
Accédez aux ordinateurs de travail depuis n'importe où
Permettez aux utilisateurs d'accéder en toute sécurité à leurs ordinateurs de travail depuis n'importe quel endroit et sur n'importe quel appareil, y compris Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook, pour que le travail ne soit pas interrompu.
Sessions à distance haute performance
Offrez une expérience de bureau à distance fluide grâce à des connexions rapides, une faible latence et des visuels clairs, rendant les tâches de travail quotidiennes réactives et fiables à travers les plans.
Outils Essentiels Pour le Travail à Distance
Améliorez la productivité avec des capacités intégrées telles que le transfert de fichiers, le support multi-écrans, l'impression à distance, le support audio, le partage de presse-papiers et le redémarrage à distance.
Contrôles Élargis pour les Équipes et la Collaboration
Améliorez la productivité de l'équipe avec le chat de session, la gestion des accès basés sur les rôles et la possibilité pour plusieurs utilisateurs d'accéder au même ordinateur lorsque la collaboration est nécessaire.
Configuration facile et gestion centralisée des utilisateurs
Déployez rapidement l'accès à distance en installant le Splashtop Streamer sur les appareils cibles et gérez les utilisateurs et les ordinateurs depuis une console centralisée, ce qui facilite la montée en charge des utilisateurs individuels à de petites équipes.